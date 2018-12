Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del'11 dicembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In caso di salvezza a fine aprile, l'Atalanta chiederà di giocare le ultime due partite in un altro stadio che non sia quello di Bergamo. Questo perché in estate l'impianto cittadino subirà un restyling e l'idea sarebbe quella di presentarsi nella nuova stagione con la prima parte dei lavori completata, magari chiedendo di giocare la prima (forse anche la seconda?) fuori casa, per arrivare a fine agosto-metà settembre con tutto già fatto. Insomma, per evitare che i nuovi abbonamenti siano monchi (18 partite invece che 19).

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, intervenendo al pranzo di Natale con la stampa bergamasca, ha parlato delle novità in casa orobica: "A gennaio inaugureremo la struttura del settore giovanile. Terzo lo stadio: siamo sulla strada giusta per iniziare i lavori a inizio campionato, in base alla classifica vedremo se giocare le ultime due altrove".

L'edizione odierna del Corriere di Bologna scrive dell'incontro tenuto ieri a Milano tra la Juventus e il club felsineo per parlare di mercato. Il quotidiano conferma che il ds Riccardo Bigon ha chiesto a Fabio Paratici l'attaccante Moise Kean e il centrocampista Stefano Sturaro, ma non solo. Nel mirino degli emiliani ci sarebbe anche Leonardo Spinazzola, esterno ex Atalanta che attende il debutto con i bianconeri dopo aver risolto i problemi al ginocchio.

Andrea Bertolacci (27) è in scadenza col Milan, il Genoa vuole riportarlo a Marassi ma c'è anche il Bologna sulle sue tracce. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che Pippo Inzaghi ha fatto il nome del centrocampista ex Roma per potenziare la sua squadra durante il mercato di gennaio. Ma non è tutto, perché la formazione felsinea cerca anche elementi offensivi e nel mirino c'è Nicola Sansone (27), attaccante ex Sassuolo che non trova spazio al Villarreal. L'italo-tedesco piace anche alla Fiorentina.

"Ho sempre accolto le sfide nella mia vita dando il massimo e facendomi un mazzo enorme". Filippo Inzaghi sceglie Instagram per rispondere alle critiche piovute sul suo lavoro come allenatore del Bologna: "Ora sono qui, a Bologna, la sfida non è facile ma non impossibile e io non ho per nulla voglia di lasciare le cose a metà. Però di una cosa mi son rotto, basta negatività. Ne ho piena l’anima di last chances, di in or out, squadra-società-allenatore scarsi. Voglio aria nuova, sole, affetto bolognese e via dalle palle chi gufa. Lavoro, grinta e amore per la maglia portano risultati, demoralizzazioni e ansia portano solo a flop. Grazie".

Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito alla quindicesima giornata di serie A. Due giornate di squalifica per Luca Ceppitelli, Darijo Srna (Cagliari) e Filip Djuricic (Sassuolo). Un turno di stop per Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Domenico Criscito (Genoa), Fabio Depaoli (ChievoVerona), Nikola Milenkovic, Jordan Veretout, Edimilson Fernandes (Fiorentina), Rodrigo Bentancur (Juventus).

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a pochi giorni del derby al Franchi contro la Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Il cambio Andreazzoli-Iachini? Lo scorso anno quando abbiamo mandato via Vivarini era perché credevamo che non fossero sfruttate le qualità dei giocatori migliori, Andreazzoli ha migliorato la fase difensiva e le qualità di palleggio di alcuni calciatori. Abbiamo affrontato con la solita mentalità la Serie A, ci siamo divertiti ma non facevamo risultati, basti vedere i risultati con Lazio, Frosinone e Parma. Di Lorenzo? Se non lo cediamo a gennaio è perché resterà per tutto l'anno: è però destinato ad andare altrove. Io lo paragono ad Hysaj".

Sono stati convocati per giovedì 13 dicembre in procura a Firenze i due medici, Giorgio Galanti di Firenze e Francesco Stagno di Cagliari, indagati per omicidio colposo nell'inchiesta per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Gli inviti a comparire sono stati notificati la scorsa settimana. A interrogarli saranno il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo e il pm Antonio Nastasi, titolari delle indagini. Giorgio Galanti, all'epoca dei fatti direttore del Centro di medicina dello sport di Careggi, e Francesco Stagno, direttore sanitario dell'Istituto di medicina dello sport di Cagliari, sono accusati di aver firmato, in tempi diversi, l'idoneità sportiva di Astori, nonostante gli esami cardiologici effettuati sul calciatore indicassero, secondo la perizia disposta dalla procura fiorentina, la necessità di eseguire ulteriori approfondimenti.

Un’idea che torna di moda a distanza di un anno. La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Naithan Nandez, centrocampista del Boca Juniors. Contatti recenti, a titolo informativo. Il prezzo del calciatore uruguaiano, rispetto allo scorso anno, è lievitato. Ma la Fiorentina resta vigile...

Marko Pjaca non riesce a esplodere tra le file della Fiorentina ed ecco che il club viola si muove sul mercato per trovare un calciatore pronto per gli schemi di mister Pioli. Il Corriere Fiorentino scrive che nel mirino c’è Nicola Sansone, ex Sassuolo che al Villarreal non riesce a trovare spazio. L’idea è quella di convincere il club spagnolo a cederlo in prestito con diritto di riscatto: un’ipotesi in piedi, ma non semplicissima. L’attacco, comunque, è il reparto sul quale Corvino si sta maggiormente concentrando in vista di gennaio e Mariusz Stepinski del Chievo è un altro nome da seguire.

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky: "Sicuramente abbiamo buttato via qualche situazione e non siamo riusciti a concretizzare, la squadra avrebbe meritato di vincere qualche partita in più. L'obiettivo sella Fiorentina è sempre lo stesso: siamo una squadra giovane, vogliamo migliorare la classifica dello scorso anno. Vogliamo crescere e fare buon calcio, il potenziale c'è".

In occasione della consueta messa di Natale e cena di gala, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha tracciato un bilancio del 2018 dei ciociari: "Un anno molto faticoso per tante vicende. I primi 6 mesi non li voglio nemmeno raccontare. I tre mesi dopo i sei mesi sono stati altrettanti duri. Solo ora cominciamo a vedere lo spiraglio alla fine del tunnel. Ma abbiamo fatto ancora troppo poco rispetto a quanto la gente si aspetta da noi e rispetto a quello che dobbiamo fare per dovere ed amore del nostro territorio. Ma sono confidente che ci metteremo il massimo dell’impegno. Sono sicuro che in qualche modo saremo capaci di stupire".

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato della sfida contro lo Young Boys: "Non giocherà Chiellini, ci sarà Rugani con Bonucci. Giocherà Bentancur, difficilmente Alex Sandro che è a disposizione. Davanti Ronaldo, gli altri devo decidere". Su CR7: "Non fosse stata decisiva, avrebbe riposato, lui come tanti altri. Lo farà Chiellini perché quando vede il sintetico si fa male... Anche durante la passeggiata gli ho detto 'cammina poco e piano'...".

Dall'Inghilterra gelano la Juventus: Paul Pogba non si muoverà nella finestra invernale di mercato. Il Manchester United, infatti, non avrebbe intenzione di cedere la stella francese nonostante i rapporti non proprio idilliaci con il manager José Mourinho. A riportarlo è il Daily Mail.

Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi, è intervenuto a margine dell'evento o "Lazio nelle scuole" presso l'Istituto Comprensivo Barbara Rizzo. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di lalaziosiamonoi.it: "Se resterò a lungo qui alla Lazio? Spero di sì. Sono tornato e cerco di dare il massimo, in allenamento e in partita. Me lo auguro, vedremo come andrà".

Stando a quanto riferisce Sky, Mateo Musacchio ha lavorato anche oggi in gruppo e ha svolto pure la partitella finale: l'argentino potrebbe quindi essere convocato anche per la trasferta di Atene. Ottime notizie anche da capitan Alessio Romagnoli, che si è allenato in gruppo e ha saltato solo la partitella. Il capitano milanista non ci sarà contro l'Olympiacos, ma potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di martedì prossimo sul campo del Bologna.

Il Milan rischia di perdere a zero Raoul Bellanova, terzino destro della Primavera in scadenza al 30 giugno 2019. Sul difensore è interessata l'Atalanta, ma in pole position c'è la Sampdoria, che cederà Bereszynski per realizzare una plusvalenza, con l'intenzione di lanciare Bellanova. In disparte, almeno per ora, il Torino, così come l'opportunità Premier League.

Il Chelsea di Maurizio Sarri non ha ancora mollato la presa su Elseid Hysaj, pupillo dell'ex mister del Napoli. Il terzino albanese è uno degli obiettivi principali per le prossime finestre di mercato per il club londinese, secondo il Daily Mail. I Blues avrebbero anche tenuto colloqui con la dirigenza del Napoli per discutere di un trasferimento.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato delle critiche nei confronti della squadra: "Ho la grande fortuna di conoscere questa piazza. Si arriva alle stelle per poi essere il peggiore del mondo in un momento. La vivo col desiderio di far riscattare la squadra, non personalmente. Qualcuno che mi critica, anche aspramente, non merita nemmeno le mie parole".

La Roma si muove per Christian Kouamé: secodno quanto riferito da Sky, in mattinata il ds giallorosso Monchi ha incontrato Michelangelo Minieri, agente del giovane attaccante del Genoa.

Il ds della Roma Monchi commenta le voci su un suo possibile addio ai giallorossi. Partendo dalla situazione di Eusebio Di Francesco: "La società non ha cambiato mai idea. La fiducia è la stessa, l'ho detto tante volte. Difficilmente perdo fiducia, se mi fido di una persona. Sono rimasto confuso leggendo alcune cose sulla situazione della Roma, quando leggo si buonuscita, di guerre e divento matto perché credo che parlino di altre società. C'è il 100% della fiducia perché è lo stesso allenatore che ci ha portato in semifinale di Champions e terzi in campionato. La responsabilità è di tutti". Perché si parla sempre di sue dimissioni in caso di esonero del tecnico? "Questa è una follia, non l'ho mai detto né pensato. Voglio rimanere tanto tempo qui. Finché avrò la fiducia della società voglio rimanere qui. Ho fatto una scommessa importante venendo qui e voglio rimanere accanto a questa società che mi ha permesso di fare il ds in Italia".

Si avvicina il derby della Mole, sabato sera allo stadio Grande Torino, e come da tradizione incominciano i pesanti sfottò tra le tifoserie avversarie. La prima 'mossa' è dei sostenitori bianconeri: "Questa settimana i topi escono a cercare rogne. Granata tornate nelle fogne", si legge su alcuni manifesti comparsi in città. Inequivocabile il disegno che accompagna l'insulto, un topo in maglia granata che viene ricacciato in un tombino da un braccio bianconero.

CAVANI-PSG, ADDIO POSSIBILE. PEREZ ELEGGE MODRIC A SIMBOLO REAL. YAYA TOURE LASCIA L'OLYMPIACOS

France Football rilancia l'ipotesi di un addio di Cavani al Paris Saint-Germain in estate. Il contratto del centravanti uruguaiano scadrà nel giugno del 2020: sul 31enne è sempre vivo l'interesse di Atletico Madrid, Chelsea e Napoli, con i colchoneros particolarmente intenzionati a battere la concorrenza.

Il Real Madrid si è ritrovato per il consueto pranzo di Natale al Bernabeu, e il presidente Florentino Perez ha colto l'occasione per fare il solito discorso di fine stagione: "Siete testimoni di uno dei migliori periodi del Real Madrid. Per la prima volta siamo campioni d'Europa sia nel calcio che nel basket, un punto di riferimento mondiale. Questo successo è stato possibile solo grazie all'unità, che ci permette di avere stabilità. Ora ci concentriamo per vincere il Mondiale per Club. Questi giocatori sono parte della storia e della leggenda del Real Madrid; tra di loro c'è Luka Modric, che ha vinto il Pallone d'Oro e che rappresenta il talento e i valori del Real Madrid".

L’Olympiacos ha annunciato sul proprio sito la risoluzione del contratto di Yaya Touré, centrocampista classe ‘83. L’ivoriano era tornato nel club greco la scorsa estate, dopo averci giocato nel 2005-06, collezionando cinque presenze fra campionato e coppe.