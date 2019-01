Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

NAPOLI, FUMATA NERA PER BARELLA. IL PSG NON MOLLA ALLAN. CHIEVO, CONTATTI PER RIPORTARE CALDIROLA IN ITALIA. FIORENTINA, OFFERTE DALLA FRANCIA PER EYSSERIC. JUVENTUS, OBIETTIVO ISCO IN ESTATE: IL REAL MADRID VUOLE ALEX SANDRO. FIORENTINA, THEREAU VALUTA L’OFFERTA DELL’EMPOLI. GENOA, ZUROWSKI PUO’ ARRIVARE IN SINERGIA CON LA JUVENTUS. INTER, GLI AGENTI DI MIRANDA A MILANO LA PROSSIMA SETTIMANA. NAPOLI, LA PROSSIMA SETTIMANA SI DEFINISCE KOUAME. ROMA, SI STRINGE PER MANCINI. DEFREL VICINO ALL’ATALANTA. UDINESE, VIZEU CEDUTO IN PRESTITO AL GREMIO FINO AL 2020.

"Barella, fumata nera. Il PSG non molla Allan", scrive l'edizione odierna de Il Mattino nelle sue pagine interne. Il mercato azzurro entra nel vivo, oggi De Laurentiis torna da Los Angeles. Il Napoli non fa sconti per il brasiliano, probabile vertice la prossima settimana.

Il Chievo lavora per riportare in Italia Luca Caldirola: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri la società veneta ha infatti avuto nuovi contatti per il difensore scuola Inter, 27 anni, attualmente in forza al Werder Brema.

Valentin Eysseric, trequartista della Fiorentina, è pronto a tornare in patria durante questa sessione di mercato. Tuttavia, come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, la trattativa potrebbe andare per le lunghe. Al momento sono arrivate richieste da parte di Nizza (la sua ex squadra) ed il Saint Etienne, ma entrambe le offerte non soddisfano la Fiorentina.

Ultime sul caso Isco riportate da Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo infatti il tecnico dei Blancos Santiago Solari starebbe pensando addirittura di cambiare modulo contro il Betis Siviglia pur di non schierare Isco dal primo minuto. Una rottura totale, con la Juventus spettatrice interessata. I bianconeri da tempo seguono il talento spagnolo, con il Real che in estate potrebbe chiede in cambio Alex Sandro. La concorrenza però non manca, con il City di Pep Guardiola pronto a fare follie per l'ex Malaga.

Quale futuro per Cyril Thereau? Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, l'attaccante francese della Fiorentina negli ultimi giorni ha rifiutato le offerte di Cagliari e Frosinone. Resta l'opzione Empoli, con il possibile scambio con Di Lorenzo. La punta viola valuta l'opzione Empoli, evidentemente quella che lo soddisfa di più dal punto di vista logistico.

Juventus e Genoa lavorano su un asse di mercato ormai consolidato. Non solo Sturaro e Romero, al centro dei dialoghi fra i due club: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i rossoblù potrebbero portare in Italia Szymon Zurkowski, centrocampista classe '97 dei polacchi del Gornik Zabrze, proprio in sinergia con i bianconeri.

Miranda resta un caso da risolvere, per il mercato dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana gli agenti del difensore brasiliano sono attesi a Milano. Il giocatore vuole lasciare l'Inter sin da subito, per giocare di più, l'obiettivo dei nerazzurri è convincerlo a rimanere fino all'estate.

Christian Kouamé è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli a partire dal prossimo anno, almeno secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'operazione non sarebbe definitivamente andata in porto, visto e considerato che col Genoa va trovata ancora un'intesa definitiva. La prossima settimana è quella giusta per sistemare l'affare e, malgrado l'inserimento della Juventus, i 25 milioni messi sul piatto da Aurelio De Laurentiis per il collega Preziosi (i due presidenti si vedranno) non dovrebbero creare problemi alla buona riuscita della trattativa.

La Roma stringe per Gianluca Mancini: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i giallorossi hanno praticamente chiuso l'affare, da 25 milioni di euro, per portare il difensore dall'Atalanta alla corte di Eusebio Di Francesco. Nella trattativa, scrive il quotidiano, si è parlato di Gregoire Defrel, che si avvicina all'Atalanta.

Felipe Vizeu torna in Brasile. L'attaccante classe '97 lascia l'Udinese e si accasa al Gremio in prestito fino al 31 gennaio 2019. Per lui, in maglia bianconera, solo cinque presenze in questa prima parte di campionato. Ecco l'annuncio ufficiale del Tricolor:

UFFICIALE, MONACO, VAINQUEUR IN PRESTITO NONOSTANTE I PROBLEMI FISICI. PSG, ANCHE IL CHELSEA SU RABIOT: PRONTA UN'OFFERTA MIGLIORE DI QUELLA DEL BARCELLONA. UFFICIALE: SIVIGLIA, DAL BARCELLONA ARRIVA MUNIR. REAL MADRID, KANE PRIMO OBIETTIVO MA IL TOTTENHAM CHIEDE 350 MILIONI. BARCELLONA, COUTINHO SCONTENTO: LA TENTAZIONE SI CHIAMA UNITED. CHELSEA, 10 MILIONI PER RABIOT. ALTRI 10 AL MOMENTO DELLA FIRMA. NEWCASTLE, BENITEZ STREGATO DA OMUR: PARTE LA SFIDA AL LIVERPOOL. WEST HAM, PELLEGRINI: "ARNAUTOVIC VIA? SCEGLIEREMO IL MEGLIO PER TUTTI". PSG, L'EX PORTO E MANCHESTER CITY FERNANDO ALTERNATIVA LOW COST AD ALLAN. BAYERN, IL CHELSEA VUOLE LA CLAUSOLA DI RIACQUISTO PER HUDSON-ODOI. CHELSEA, DAVID LUIZ VIA A FINE STAGIONE: C'E' IL BENFICA NEL SUO FUTURO. PSG, TUCHEL: "MI HANNO PROMESSO UN NUOVO CENTROCAMPISTA: VEDREMO". CARRASCO VUOLE TORNARE IN EUROPA, LA MOGLIE: "ARSENAL E UNITED SU DI LUI".

William Vainqueur è un nuovo calciatore del Monaco. La notizia è ufficiale grazie ad un comunicato diramato dal club monegasco, specificando che l'ex Roma arriva dall'Antalyaspor in prestito fino al termine di questa stagione. Inizialmente - si legge sulla nota del Monaco - il club aveva desistito per alcuni problemi fisici che non gli avevano permesso di superare appieno le visite mediche. Poi, però, dal Principato hanno rivalutato la propria posizione di fronte alle grosse motivazioni mostrate dal centrocampista difensivo.

C'è anche il Chelsea sulle tracce di Adrien Rabiot. Secondo L'Equipe, infatti, Maurizio Sarri deve rimpiazzare Cesc Fabregas e avrebbe fatto anche il nome del classe '95 del PSG. Un profilo giusto, da Chelsea, tanto che nelle prossime settimane la dirigenza dei Blues potrebbe muoversi concretamente, offrendo al giocatore un contratto più importante rispetto a quello proposto dal Barcellona.

Munir El Haddadi è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L'attaccante classe '95 arriva a titolo definitivo dal Barcellona e firma un contratto di quattro anni e mezzo. Questo il comunicato del club andaluso:

E' Harry Kane il maggiore oggetto dei desideri del Real Madrid, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Secondo As, però, il Tottenham ha sparato alto, fissando il prezzo: 350 milioni di euro. Le Merengues non hanno fretta - si legge - e attenderanno l'estate per capire la situazione e come andrà la stagione. Se dovesse arrivare qualche titolo è ovvio che il discorso sarebbe diverso.

Ci sono tentazioni a cui a volte è davvero complicato resistere. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo per Philippe Coutinho sarà complicato resistere a quella tentazione chiamata Manchester United. Il brasiliano non sta vivendo il miglior momento della sua carriera al Barcellona, non è sicuramente al settimo cielo, anche perché ultimamente è stato più volte escluso dai titolari. Per adesso non pensa di lasciare il Camp Nou, ma se la situazione dovesse persistere l'ipotesi Red Devils è da tenere in considerazione, anche perché vivi sono i contatti con l'agente dell'ex Inter.

Arrivano altri dettagli da L'Equipe in merito all'offerta che il Chelsea sta per formulare ad Adrien Rabiot per convincerlo ad accettare la Premier League. Secondo il quotidiano francese i Blues offriranno 10 milioni di euro a stagione al centrocampista più altri 10 milioni al momento della firma.

Il Newcastle si inserisce nella corsa al talento turco Abdulkadir Omur. Come riporta il Sun, infatti, l'allenatore dei Magpies Rafa Benitez sarebbe rimasto stregato dalle qualità del centrocampista classe '99 del Trabzonspor, da tempo obiettivo del Liverpool. Omur, lo ricordiamo, era stato accostato anche alla Roma di Monchi.

L'allenatore del West Ham Manuel Pellegrini, intercettato da Sky Sports, ha rilasciato due battute sul futuro di Marko Arnautovic: "Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Dobbiamo scegliere la soluzione migliore per il giocatore, per il club, per tutti...". L'ex attaccante dell'Inter ha ricevuto un'importantissima offerta dalla Cina chiedendo agli Hammers di essere ceduto, ma ricevendo - almeno in principio - solo risposte negative. Riuscirà a essere accontentato?

Allan, ma non solo. Il Paris Saint-Germain studia un'alternativa low cost al centrocampista del Napoli. Come riporta UOL Esporte, infatti, il ds Antero Henrique avrebbe proposto alla dirigenza l'acquisto di Fernando Francisco Reges, centrocampista classe '87 del Galatasaray. L'ex Porto e Manchester City ha una valutazione pari a sei milioni di euro.

Callum Hudson-Odoi al Bayern Monaco: trattativa calda, con polemiche annesse. Secondo quanto riferito dal The Times, l'affare è al momento bloccato perché il Chelsea vorrebbe l'inserimento di una clausola di riacquisto. Il Bayern, al momento, non sembra particolarmente disponibili.

In scadenza con il Chelsea, nel futuro di David Luiz c'è quasi certamente il Benfica. A riportarlo è The Express, secondo cui il piano del difensore brasiliano è chiaro: non rinnoverà il suo contratto a Stamford Bridge e si ricongiungerà col club portoghese a partire dalla prossima stagione.

Dopo l'emarginazione di Adrien Rabiot, Thomas Tuchel rivendica sempre con maggiore insistenza l'arrivo di un nuovo centrocampista: "Antero Henrique (il direttore sportivo del PSG, ndr) e il presidente (Nasser al-Khelaïfi, ndr) mi hanno detto che avrei avuto un nuovo giocatore in mezzo al campo, Ho paura che nessuno verrà ma allo stesso tempo, ho fiducia. So che la finestra di mercato in inverno è complicata. Spero ma ho paura. Quando il giocatore è con noi, potrei dormire bene".

Yannick Carrasco punta al ritorno in Europa. L'attaccante belga solo un anno dopo aver lasciato l'Atletico Madrid per la squadra cinese Dalian Yifang spera di trasferirsi in Premier League e la moglie Noemie Happert, ha dichiarato che ci sono diversi club interessati: "Molti club sono interessati, niente di concreto, nulla è stato ancora firmato. Ci sono anche United e Arsenal? Sì, sono molto interessati. Non lo nascondo, ma niente è ancora concluso".