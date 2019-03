Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Imago/Image Sport

SUSO-MILAN, POSSIBILE ADDIO. I POSSIBILI NOMI PER IL DOPO ICARDI. PIOLI PUÒ LASCIARE LA FIORENTINA A FINE STAGIONE. NAPOLI, QUASI FATTA PER FORNALS. DUE RINNOVI UFFICIALI PER IL SASSUOLO. LAZIO, IDEA LAZOVIC.

Suso potrebbe lasciare il Milan nel giro dei prossimi mesi, visto il forte interesse dell'Arsenal nei riguardi dell'ex Liverpool. Al Bentegodi, sabato scorso in occasione della trasferta sul campo del Chievo, a visionare lo spagnolo c'erano degli osservatori dei gunners che pensano proprio a Suso come regalo per il suo connazionale Unai Emery. A Londra potrebbe sbarcare a breve anche Monchi, altro spagnolo che aveva pensato al calciatore milanista per la Roma. Ora, se il ds dovesse approdare all'Arsenal, potrebbe provare a portare Suso con sé. In entrata, occhio a Deuloefeu: lo spagnolo in cuor suo vorrebbe tornare a vestire il rossonero. A gennaio il Watford lo ha dichiarato incedibile, ma in estate lo scenario potrebbe cambiare. Soprattutto se la società inglese non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Europa League. La famiglia Pozzo, comunque, non scenderà sotto i 30 milioni di euro per il cartellino dell'ex Barcellona. Il Milan inoltre segue con attenzione l'attaccante della Dinamo Zagabria, Dani Olmo. Il catalano, che può giocare sia come ala che come trequartista, è uno dei punti di forza della squadra croata che però, per lasciarlo partire, ha fissato un prezzo molto salato. La richiesta del club della capitale della Croazia è di almeno 20 milioni di euro.

Capitolo Icardi. Il divorzio a fine stagione tra l'Inter e l'argentino è certo e per questo i nerazzurri stanno già iniziando a vagliare il mercato per trovare il miglior sostituto del calciatore argentino. Con la Juventus interessata, la risposta meneghina sarebbe semplice: scambio con Dybala o niente. Con la Joya si andrebbe a prendere anche un altro attaccante, che possa giocare centravanti, uno come Dzeko per intendersi. Uno che porti quindi esperienza e gol a basso costo. Per il dopo Maurito piace molto anche Jovic dell'Eintracht (di proprietà del Benfica). Tra i nomi più di grido ci sono quelli di Lukaku e Benzema, anche se entrambi rischiano di avere un prezzo molto alto anche per le casse ricche di Suning.

Emergono ulteriori novità sul futuro di Lorenzo Insigne. Poco più di un mese fa l'agente Mino Raiola ha incontrato Aurelio De Laurentiis, per discutere di Hirving Lozano, ma anche di Insigne. "C'è un eventuale prezzo per darlo via?", ha provato Raiola a chiedere al patron. Il presidente lo ha gelato: "È incedibile". Raiola sa bene che non esistono incedibili ed è solo questione di prezzo. Ed è pronto a mettere sul piatto un bel pacchetto: il via libera per Lozano (il messicano e il PSV pendono dalle sue labbra) e una pista privilegiata per Mohamed Fares, terzino sinistro della Spal che pure Ancelotti ha già detto di gradire. Nel prossimo incontro Raiola tornerà a battere sulla valutazione azzurra e chiederà se per 60-70 milioni De Laurentiis accetterebbe di darlo via. Ovvero molto meno dei 100 milioni che ha in mente il Napoli. Capitolo Fornals: ormai non sembrano esserci più dubbi: il giocatore sarà uno dei primi rinforzi nel reparto offensivo del Napoli per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli è sul punto di chiudere la trattativa con il Villarreal: il Napoli pagherà la clausola di 30 milioni di euro, mentre il ds continua a tenere d’occhio Hirving Lozano del PSV Eindhoven, che è assistito proprio da Mino Raiola.

Si respira aria d'addio tra la Fiorentina e Stefano Pioli, con il tecnico viola che dopo la Lazio ha aperto alla possibilità di lasciare Firenze al termine del campionato in corso. Niente verrà deciso prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà il 24 aprile, ma intanto sia l'allenatore che il club hanno iniziato a guardarsi intorno. C'è chi vocifera che Pioli possa finire alla Sampdoria in uno scambio di panchine con Giampaolo, da sempre stimato da Corvino. L'allenatore emiliano però piace anche a Parma e Udinese, oltre ad alcuni club di Serie B che hanno ambizioni di promozione.

Un'altra prova da incorniciare, l'ennesimo gol decisivo per un Robin Gosens che sogna in grande e fa sognare l'Atalanta: tornato titolare e in gol nelle ultime due gare, il tedesco, che ha parecchio mercato anche in Germania, ha collezionato una delle sue migliori gare stagionali di fronte agli osservatori di Napoli e Inter, presenti la scorsa domenica a Genoa per monitorare i talenti più in vista di Sampdoria e Atalanta. E oltre ai soliti Ilicic e Quagliarella, la figura migliore l'ha collezionata proprio il terzino di Emmerich, legato alla Dea da un contratto di altri due anni. Se le big italiane sono molto attente al giocatore, Borussia Dortmund e Schalke 04 continuano a seguire la crescita di un giocatore che avrebbero riportato volentieri in patria già nello scorso gennaio. Il progetto dell'Atalanta però non prevede cessioni importanti nel mercato invernale e il tedesco è rimasto a disposizione di Gasperini, che dopo qualche settimana di rotazioni lo ha riportato al centro (metaforico) del suo gioco, godendone i frutti contro Samp e Fiorentina.

Due rinnovi ufficiali in casa Sassuolo: la società ha infatti comunicato il prolungamento di Federico Peluso (’84, difensore) fino al 30 Giugno 2021 e di Gianluca Scamacca (’99, attaccante) fino al 30 Giugno 2023.

Legato al Genoa da un contratto in scadenza a giugno, il laterale serbo Darko Lazovic potrebbe invece proseguire la sua carriera nella Capitale. Sulle sue tracce, infatti, c'è la Lazio che vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero la prossima estate dopo averci provato già a gennaio.

NEWCASTLE, BENITEZ GUARDA IN ITALIA PER IL MERCATO. HAZARD E KANTE PER IL NUOVO REAL MADRID DI ZIDANE. DE LIGT-BARCELLONA, AFFARE FATTO.

Il tecnico del Newcastle Rafa Benitez è pronto a far spesa in Italia per risollevare le sorti di una squadra che vuole tornare protagonista in Premier League: i Magpies sarebbero molto interessati a Nicolò Zaniolo della Roma e Roberto Inglese, di proprietà del Napoli e in prestito al Parma. Per il centravanti gli spazi in azzurro sembrano pochi e una cessione a giugno sembra tutt'altro che una chimera (c'è anche l'Atalanta sulle sue tracce), mentre il giovane trequartista sta discutendo il rinnovo contrattuale con la Roma.

Il nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane riparte con due nuovi Galacticos. Detto che probabilmente James Rodriguez verrà ceduto, mentre Isco potrebbe rimanere grazie al nuovo corso del tecnico merengue, il transalpino vuole due rinforzi direttamente dal Chelsea di Maurizio Sarri. A centrocampo l'obiettivo è Ngolo Kanté, 28 anni il prossimo 29 marzo. L'altro nome (molto) gradito è quello di Eden Hazard, che è in scadenza al 30 giugno del 2020 e non ha intenzione di rinnovare con i Blues di Abramovich. Florentino Perez avrebbe stanziato una cifra record per riuscire ad acquistare entrambi, perché sono pronti circa 230 milioni di euro. Un centinaio per il francese, centotrenta per un Hazard che, altrimenti, andrebbe a costare di più. Così Zidane potrebbe cambiare il volto del proprio attacco. Sempre con un occhio a Gareth Bale, inseguito dai club inglesi.

A proposito di Chelsea, la battaglia legale tra il Chelsea e Antonio Conte è finita in Tribunale. Legato ai blues da un contratto in scadenza a giugno, il tecnico pugliese - esonerato la scorsa estate - ha chiesto il versamento dell'intero corrispettivo per l'ultima stagione. Non è d'accordo il Chelsea, convinto che il comportamento dell'allenatore durante la stagione 2017/18, iniziata con l'sms a Diego Costa con cui gli comunicava di averlo messo fuori squadra, abbia invece portato ad alcune violazioni del contratto. Secondo il 'Times', ora toccherà all'Arbitrato degli Allenatori della Premier League esprimersi sulla vicenda, poi potrebbe essere il turno dell'Alta Corte.

Il Barcellona è sempre più vicino a Matthijs de Ligt, centrale olandese in forza all'Ajax che è anche nel mirino della Juventus. L'affare tra il club di Amsterdam e i catalani sembra essere già stato chiuso per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. De Ligt, quindi, continuerebbe a giocare con l'attuale compagno di squadra Frenkie de Jong, che ha già firmato con i blaugrana.

Infine, due ufficialità: Julio Baptista, ex attaccante di Real Madrid e Roma, ha rescisso il suo contratto col Cluj (il calciatore brasiliano ha collezionato con la maglia del club rumeno meno di un'ora di gioco nella prima parte di stagione), mentre Gabriel Milito è il nuovo allenatore dell'Estudiantes. Si tratta di un ritorno per il fratello dell'ex interista Diego Milito, dopo tre anni e tre mesi. Raccoglie la squadra al 17° posto in classifica e ha firmato un contratto fino al 2020.