Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, PAQUETA' IN ITALIA A DICEMBRE. NAPOLI, ASSALTO A PIATEK. FIORENTINA, SU MILINKOVIC SI MUOVE IL TOTTENHAM

JUVENTUS

Nel corso della tavola rotonda al Festival dello Sport di Trento, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. "Le strade commerciali e sportive si sono incrociate. Abbiamo acquisito un valore aggiunto, nell'attenzione ai dettagli e alla concentrazione. Inoltre Cristiano rappresenta un supereroe: i bambini di tutto il mondo ci seguono di più. Diversi accordi commerciali possono permettere anche alla Lega di A di vendere il proprio prodotto dove prima non si riusciva. La Juventus, detto questo, non è solo Cristiano. La situazione economico-amministrativa del club va valutato dal 2010 in poi e non solo a partire dall'arrivo di CR7 in bianconero".

La Juventus è sempre vigile su Aaron Ramsey. In scadenza di contratto con l'Arsenal, il centrocampista gallese lascerà i Gunners a fine stagione. Su di lui c'è anche il Milan, il nodo principale resta l'ingaggio: Ramsey ha chiesto infatti al club londinese un nuovo contratto da 13 milioni di euro l'anno. Una cifra che al momento appare comunque fuori mercato per i bianconeri, anche per le logiche di spogliatoio che rischierebbe di compromettere.

MILAN

All’interno della relazione di bilancio del Milan, il revisore ha sottolineato come l’equilibrio finanziario del Gruppo Milan sia stato ristabilito in quanto: “Nel corso dei mesi di agosto e settembre 2018, sono stati effettuati dall’azionista di controllo versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi 170,5 milioni di euro”. Lo riporta MilanNews.

Lucas Paquetá a Milanello già a metà dicembre: secondo quanto riferito da Tuttosport, il brasiliano, in arrivo al Milan dal Flamengo, seguiterà l'iter già intrapreso con Pato e Thiago Silva. Il suo acquisto peserà a bilancio appena 5 milioni di euro.

ROMA

Rick Karsdorp, 23 anni, dopo una prima stagione sfortunata per via della rottura del legamento crociato del ginocchio, sta affrontando un momento tecnico non all'altezza delle aspettative. Non è un segreto che, attualmente, nelle gerarchie di Di Francesco, Florenzi e Santon vengano prima dell’olandese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, si parla di un suo possibile ritorno in prestito al Feyenoord, società da cui la Roma ha acquistato Karsdorp.

NAPOLI

Pawel Zielinski, fratello di Piotr, anch'egli calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando del calciatore in forza al Napoli e nel giro della nazionale polacca. "Ancelotti lo schiera più di Sarri, oggi Piotr è un protagonista assoluto del Napoli e spero lo sia anche in futuro, noto anche un cambiamento mentale della squadra con il nuovo tecnico. Con Piotr parlo sempre dopo ogni partita, sa che gli manca la 'cazzimma' sotto la porta, ma sta lavorando sotto questo aspetto. Lui gioca come falsa ala, ha tante occasioni. se fosse più freddo forse sarebbe accanto a Piatek nella classifica marcatori. Sul rinnovo? Sinceramente non ne so molto, Napoli gli piace molto come città e nonostante quello che è successo di recente ad Arek le cose non sono cambiate, secondo me resterà tanti anni a Napoli nonostante le voci che circolano. Ieri per la Polonia con il Portogallo è arrivata una sconfitta, ma domenica con l’Italia sarà un’altra partita, anche noi siamo solo all’inizio di un nuovo ciclo, il nuovo tecnico sta cambiando formazione e modulo, ci vorrà tempo", le parole di Pawel Zielinski.

FIORENTINA

Non solo Manchester United e City. In corsa per Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ora c'è anche il Tottenham, che la prossima estate potrebbe perdere il centrale di difesa Toby Alderweireld per via della sua clausola da 25 milioni di sterline considerata nettamente inferiore al suo valore. Pertanto, come riporta il Mirror, gli Spurs avrebbero messo in cima alla lista dei desideri il difensore viola, molto apprezzato da mister Pochettino.

Nel caso in cui dovessero partire sia Valentin Eysseric che Cyril Thereau, la Fiorentina punterebbe a portare in viola un attaccante che possa fare da alternativa a Simeone. Due esperti del calcio italiano - anche se non avrebbero il posto assicurato - sono Mirco Antenucci e Alberto Paloschi, entrambi già nel mirino della SPAL. Ma - riporta il Corriere dello Sport - Stadio - attenzione soprattutto al centravanti Dimitri Oberlin, classe '97 camerunense con passaporto svizzero, da poco rientrato al Basilea dove ha giocato finora 13 gare e segnando un gol.

SAMPDORIA

Fabio Quagliarella è in scadenza di contratto nel prossimo giugno ma entro dicembre il presidente della Sampdoria Ferrero è pronto a chiudere l'accordo per il rinnovo. Dopo gli interessamenti estivi di Parma e Udinese, l'attaccante è stato rilanciato al centro del progetto doriano e ora manca solo da trovare un'intesa sulla durata dell'accordo prima di ufficializzare il prolungamento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

TORINO

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della terza coppa europea al Festival dello Sport a Trento. "Ci rifletterei bene sull'eventualità di introdurre davvero una terza competizione. Già l'Europa League è vista e percepita come un torneo minore. Ecco, per questo motivo, aggiungere un ulteriore torneo potrebbe non essere la miglior soluzione. Rischierebbe di abbassare il livello di competizione. Penso alla Premier, in termini di lotta e equilibri, oltre che di ripartizione di budge

GENOA

Tutti su Krzysztof Piatek. La punta del Genoa è al centro del calciomercato internazionale e l'inserimento del Napoli, nella lunghissima lista delle contendenti, è cosa nota. Gli azzurri avrebbero pensato a un'offerta per l'estate da 25 milioni di euro, un primo approccio che si scontra con la valutazione del Grifone: il doppio, ovvero almeno 50 milioni di euro per il Pistolero.

CAGLIARI

Duello di Milano per Nicolò Barella, ma non ci sono soltanto Inter e Milan. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, sul centrocampista del Cagliari è forte anche il pressing del Liverpool, che addirittura si sentirebbe in pole. All'estero, poi, c'è anche l'Atlètico Madrid, pronto a inserirsi per il talento sardo.

UNITED, MATA VERSO IL RINNOVO. REAL MADRID, NELMIRINO LEO SANTOS. PGS. IPOTESI WENGER COME DT. SPORTING, A GENNAIO ASSALTO A MURIEL

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto riporta il Sun, il Manchester United avrebbe rotto gli indugi decidendo di proporre a Juan Mata il rinnovo di contratto. Lo spagnolo, 30 anni, al momento è in scadenza il prossimo giugno.

Non c'è spazio per Divock Origi al Liverpool. L'attaccante belga classe 1995, molto probabilmente, dovrà trovarsi quindi una nuova sistemazione a gennaio e il futuro potrebbe portarlo in Turchia. Come riporta Turkish Football, infatti, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino il talento dei Reds, pronto a scommettere su di lui con un'offerta importante nei prossimi mesi.

LIGA

Il Real Madrid punta ancora il mercato brasiliano. Dopo Vinicius Junior, infatti, secondo quanto riporta Marca il club spagnolo avrebbe messo gli occhi su un altro giovanissimo talento in rampa di lancio. Si tratta di Leo Santos, 19enne difensore centrale del Corinthians, arrivato alle luci della ribalta dopo essersi ritagliato un posto da titolare nella squadra brasiliana (dopo la partenza del paraguaiano Balbuena in direzione West Ham). Negli ultimi giorni, un emissario del Real Madrid è volato in Brasile per valutare più da vicino le prestazioni del giocatore, attualmente sotto contratto col Corinthians fino al 2020.

BUNDERSLIGA

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Borussia Dortmund ha già deciso di esercitare il diritto di riscatto presente nell'accordo di prestito col Barcellona per l'attaccante Paco Alcacer. Il club giallonero pagherà 23 milioni di euro il cartellino dello spagnolo e gli raddoppierà lo stipendio, passando dagli attuali 4 milioni di euro a 8.

LIGUE1

Arsene Wenger potrebbe ritornare nel giro di poco tempo nel mondo del calcio. Secondo quanto riportano numerosi media francesi, infatti, l'ex tecnico dell'Arsenal starebbe valutando l'ipotesi di accettare l'offerta del Paris Saint-Germain. L'attuale ds Antero Henrique, infatti, sarebbe già ai ferri corti con il tecnico dei parigini, Thomas Tuchel: da qui l'idea di affidare il compito a Wenger.

Nonostante il terzultimo posto in classifica a quota sei punti, non è certo stato facile per il Monaco decidere di esonerare Leonardo Jardim, anche per questioni economiche. Come riporta A Bola, infatti, il club monegasco ha dovuto sborsare ben sette milioni di euro come indennizzo per risolvere anticipatamente il contratto del suo allenatore.

Secondo le indiscrezioni delle ultimissime ore, infatti, i colloqui con Thierry Henry sono in fase molto avanzata. L'accordo non è ancora concluso, ma entrambe le parti puntano a raggiungere la fumata bianca entro 48 ore. Battuta, dunque, la concorrenza dei vari Conte e Gallardo per la successione di Leonardo Jardim.

PRIMERIA LIGA

Lo Sporting CP non si arrende: a gennaio nuovo assalto a Luis Muriel. Come riporta Estadio Deportivo, il club portoghese chiederà nuovamente al Siviglia il prestito fino a fine stagione dell'ex esterno d'attacco di Sampdoria e Udinese. Il colombiano è infatti fuori dagli schemi tattici di mister Machín.

SUPERLEAGUE GRECA

Penalizzazione di tre punti all'AEK a seguito delle interperanze dei tifosi nel corso del derby contro l'Olympiacos domenica scorsa. Inoltre, i campioni di Grecia giocheranno i prossimi due incontri casalinghi a porte chiuse. La squadra è attualmente terza in classifica a tre punti da PAOK e Atromitos e ricorrerà in appello per ribaltare la sentenza.