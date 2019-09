Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 settembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus". A parlare è Massimiliano Allegri, ospite a Padova per un evento organizzato dai giovani industriali Assindustria Venetocentro. "Le cose non vanno forzate. Abbiamo capito entrambi, forse il presidente prima di me, che dopo cinque anni era tempo di una pausa. Se penso all'inizio dell'avventura, quando volavano ortaggi, e a come è finita penso che di strada ne abbiamo fatta".

L'ex tecnico bianconero ha poi parlato dell'Inter. "Può giocarsela per lo Scudetto. È una squadra forte e Marotta ha preso un allenatore di peso come Conte. La Juventus di Sarri? L'ho vista normalmente, in tv, non di nascosto. Ora che sono fermo possono guardare il calcio, prima non riuscivo a vederle mai".

Maurizio Sarri torna in conferenza stampa. Alle 12.30 di oggi (venerdì 13) ci sarà il suo primo incontro ufficiale con la stampa, dopo la presentazione dello scorso giugno. Sabato, dopo essere guarito dalla polmonite, tornerà in panchina per Fiorentina-Juventus.

"Ho avuto la chance di tornare alla Juventus o al Barcellona. Poi ho scelto il San Paolo". A riferirlo è Dani Alves, terzino del Brasile, in una video lettera al format americano Players Tribune. "Per me era importante avere stabilità fino al Mondiale del 2022, ma la maggior parte dei club voleva darmi una data di scadenza. Ho iniziato a fare una lista di pro e contro, il San Paolo era quasi unico tra le opzioni che avevo". Dani Alves ha firmato un contratto con i brasiliani fino al 31 dicembre del 2022, proprio in tempo per affrontare i Mondiali invernali in Qatar.

Paulo Dybala al Tottenham e Christian Eriksen alla Juventus, tutto rimandato a gennaio. Secondo quanto riporta TalkSPORT, gli Spurs sono pronti ad aprire allo scambio durante il prossimo mercato di gennaio, anche perché il danese non ha rinnovato il proprio contratto con il club londinese e per questo potrebbe accordarsi con un nuovo club. Per non perdere il giocatore a zero, il Tottenham starebbe spingendo per lo scambio con l'attaccante argentino della Juventus.

Romelu Lukaku elogia Antonio Conte e l'Inter, definita la "squadra di cui ho bisogno" in una lunga intervista concessa a ESPN. Il belga è evidentemente entusiasta della nuova avventura: "Era il momento perfetto per me per lasciare l’Inghilterra, non volevo più stare lì. Ho trovato un gruppo di giocatori davvero speciale. E abbiamo la persona giusta a guidarci per andare lontano. Scudetto? Non credo si possa dire: ‘Devi vincere’. C’è un nuovo allenatore, una nuova squadra, un nuovo modo di giocare, quindi vediamo una partita alla volta. Stiamo imparando. Ma dobbiamo muoverci nel modo giusto. E dobbiamo chiarire che ogni volta che una squadra affronta l’Inter, è una battaglia".

Alexis Sanchez, intervistato da ESPN al pari del compagno Lukaku, ha parlato del suo rapporto con il belga, che ha seguito anche nell'avventura all'Inter: "Lukaku e io ci siamo allenati molto bene, ma dovevamo giocare di più nelle partite per ottenere il massimo. A posteriori, non era il momento giusto per essere a Manchester. Troppi cambiamenti. Quando cambi così tanto, è difficile trovare il feeling. Qui c'è la volontà di vincere, questo è il motivo per cui sono qui. Ecco perché anche Romelu è qui. Ce la faremo? Lo diremo a fine stagione. Lukaku? Puoi cercare a lungo, ma non troverai nessun'altro come lui, in nessuna parte del mondo".

Lautaro Martínez e l’Inter, lavori in corso per il rinnovo fino al 2024 con adeguamento dell’ingaggio per il quale c’è già un’intesa di massima. Contatti telefonici che proseguono tra le parti. E la società nerazzurra sta lavorando alla rivisitazione della clausola di uscita. Una per l’estero da 111 milioni che rimarrebbe invariata e un’altra per l’Italia da 150-160 milioni di euro. Una situazione che è al vaglio di tutte le componenti, dettagli che si cercherà di limare in questi giorni.

Kwadwo Asamoah e l’Inter, prove di futuro ancora insieme. Il ghanese potrebbe prolungare il suo contratto, probabilmente fino al 2022, nei prossimi giorni. C’è la volontà di proseguire insieme, possibili contatti approfonditi tra qualche settimana.

Ancora amareggiato per lo sviluppo della sua avventura a Bergamo, l'attaccante argentino della Sampdoria Emiliano Rigoni ha parlato di cosa non ha funzionato con l'Atalanta, nello scorso campionato: "Non è stata una grande stagione con l'Atalanta, il mister non mi ha dato la possibilità di mettermi in luce ma ora sono felice che la Sampdoria mi ha dato la chance di tornare in Italia. Spero di fare tanti gol, anzi di debuttare con un gol, la squadra ne ha bisogno".

Oggi, venerdì, allenamento in mattinata e nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Capodichino per la Sampdoria, che ha precisato, tramite il proprio sito, di non aver organizzato il consueto appuntamento stampa col tecnico Di Francesco: "Per una scelta condivisa tra Presidente, Società ed Eusebio Di Francesco, al fine di indirizzare le attenzioni solo ed esclusivamente sugli aspetti tecnici della gara di sabato, non è programmata l’abituale conferenza stampa della vigilia. Il tecnico sarà a disposizione dei media dopo la gara".

Mandzukic e Borja Valero hanno rifiutato le proposte dell'Al Gharafa. Lo juventino aveva sul tavolo un triennale da 6 milioni di euro, lo spagnolo un biennale da 4. Così i qatarioti sono ora in contatto con Caicedo, attaccante ecuadoregno della Lazio il cui contratto non è ancora stato rinnovato.