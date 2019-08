Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 agosto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il giocatore croato, di proprietà dell'Inter, passa al club bavarese con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Mauro Icardi e l'Inter sono separati in casa e come riporta il Corriere dello Sport l'argentino soffre molto questa situazione, soprattutto perché non ha mai giocato una partitella in questo precampionato e vorrebbe essere trattato diversamente. In tutto questo molti legali, esperti di diritto sportivo e non, hanno offerto la loro consulenza a Maurito e Wanda Nara che hanno raccolto pareri e preparano un eventuale battaglia legale, anche se per il momento questa ipotesi non è così calda.

In questo momento non converrebbe a nessuno andare alla rottura, visto che le trattative di mercato ci sono, ma la moglie-agente dell'argentino potrebbe chiedere all'Inter di riportare Icardi ad allenarsi completamente insieme ai compagni.

Aurelio De Laurentiis ha la sua strategia per arrivare a Mauro Icardi. Il presidente del Napoli ha contatti quotidiani con Wanda Nara e la strada da percorrere è chiara: il numero uno dei partenopei viole prima trovare l'accordo con il giocatore e poi andare a bussare alla porta dell'Inter, visto che ritiene la prima cosa molto più difficile. In tutto questo l'offerta per gli azzurri è pronta e si aggirerebbe sui 60 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L'edizione oggi in edicola de La Stampa fa il punto su presente e futuro di Paulo Dybala. La Joya ha detto di no a Manchester United e Tottenham ma adesso sembra che si stia convincendo sulla Ligue 1 e sulla corte del Paris Saint-Germain. Ha trascorso gli ultimi giorni a Montecarlo dove ha parlato col suo agente, da oggi tornerà ad allenarsi alla Continassa ma il futuro sembra sempre più lontano dalla Juventus.

Prosegue il valzer del mercato in uscita per la Juventus. Con la conferma di Sami Khedira voluto da Maurizio Sarri, in uscita a sorpresa c'è Emre Can, arrivato la scorsa stagione in regime di svincolo dal Liverpool. Non solo: anche Blaise Matuidi può partire. Sul francese ci sono il Paris Saint-Germain e il Monaco in patria, in Ligue 1, ma spunta pure il Bayern Monaco. Per i bavaresi sarebbe il secondo innesto dalla Serie A nel giro di pochi giorni dopo l'approdo di Ivan Perisic dall'Inter. Lo spiega Libero oggi in edicola.

Si avvicina sempre più il rinnovo di Felipe Caicedo con la Lazio. In settimana il suo agente è atteso nella Capitale per prolungare il contratto del suo assistito per un altro anno, ovvero fino al 2021. L'accordo c'è e deve soltanto essere messo nero su bianco.

Luca Pellegrini si avvicina a grandi passi al Cagliari. L'incontro di oggi a Milano tra i protagonisti della trattativa è servito per avvicinare ulteriormente il terzino classe '99 al club sardo, che s'è proposto di pagare praticamente tutto l'ingaggio da settembre in poi di un calciatore che col trasferimento alla Juventus guadagna circa 1.5 milioni di euro netti a stagione. La fumata bianca, adesso, è davvero vicina: Pellegrini verso il ritorno in Sardegna in prestito secco.

Jorge Mendes è al lavoro per tentare di piazzare Andre Silva, in uscita dal Milan. Il Monaco ha deciso di lasciare dopo i problemi rilevati durante le visite mediche, così il procuratore portoghese ha proposto l'attaccante al Valencia, dopo l'addio di Rodrigo in direzione Atletico Madrid. Per lui c'è anche l'opportunità Espanyol, anche se al momento più flebile.

Dejan Lovren si avvicina alla Roma. Escluso dalla lista dei convocati per la gara di Supercoppa Europea che andrà in scena domani a Istanbul contro il Chelsea, il difensore croato è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo che nelle gerarchie di Klopp è scivolato alle spalle di Virgil van Dijk, Joel Matip e Joe Gomez. Il Liverpool è pronto a darlo via, a patto però che si trovi la quadra con la società capitolina che proprio in questa settimana sta provando a stringere per il suo ingaggio.

Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli, ha incontrato fino a tarda ora il direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, per l'accordo definitivo. Le parti si rivedranno anche oggi ma la firma sembra davvero imminente.

Continua la ricerca della Roma per un nuovo terzino destro da affidare a Fonseca. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la trattativa che potrebbe essere più semplice, vista la richiesta del Napoli per Hysaj, è quella relativa a Davide Zappacosta, tenuto fuori da Lampard anche nell'ultima sfida contro il Manchester United all'esordio in Premier League.

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni del media serbo Espreso, affrontando anche l'argomento relativo al mercato, oltre a quello sul suo recupero: "L'infortunio non è così terribile come dicono. Non ci faccio caso, so bene quanto ci vuole per recuperare e non vedo l'ora di tornare sul campo tra qualche giorno. Il mercato inglese è terminato, quindi si è chiusa anche la storia con il Manchester United. Non ero troppo innervosito da tutto quello che veniva scritto. Ero concentrato nella preparazione per la prossima stagione. Sono dove sono e non mi manca nulla, lavoro. Sto alla Lazio. Non penso troppo alla fine del mercato. È stato scritto di tutto, ma so dove ho la mia testa e con chi ho un contratto".

La Sampdoria e il Bordeaux hanno trovato l'accordo per il passaggio di Francois Kamano in blucerchiato. Secondo quanto riportato da Sky Sport manca ancora quello con il giocatore ma i club hanno raggiunto l'intesa sulla base di 11 milioni di euro più bonus.

L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rispoli nell'ultima stagione all'U.S. Città di Palermo. Per il difensore campano si tratta di un ritorno in maglia giallorossa, dopo l'esperienza nella stagione sportiva 2010/11.

Continua il pressing del Brescia per Mario Balotelli. Il calciatore piace alle rondinelle e la squadra di Cellino spera di inserirsi nella trattativa con il Flamengo. Come riportato da Sky Sport il giocatore è orientato verso il Flamengo, le parti stanno trattando in queste ore: al momento c'è la volontà di Balo di trasferirsi in Brasile.

ATLETICO, COLPO RODRIGO. PSG-BARCELLONA, NON C'È ACCORDO PER NEYMAR. BRAIDA LASCIA I CATALANI

È fatta per il trasferimento dell'attaccante spagnolo Rodrigo Moreno dal Valencia all'Atletico Madrid. L'operazione è stata definita in tutti i suoi dettagli, con i colchoneros che sborseranno 55 milioni di euro più cinque di bonus per mettere sotto contratto l'attaccante classe '91. Il calciatore nato a Rio De Janeiro questa mattina non s'è allenato col Valencia e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche.

Non c'è ancora un accordo tra Paris Saint-Germain e Barcellona per Neymar. Secondo quanto riporta Sport, se i blaugrana offrono infatti Coutinho e Ivan Rakitic più un conguaglio tra gli 80 e i 100 milioni di euro da versare nel 2020-2021, i francesi pretendono invece i cartellini di Coutinho e Nelson Semedo più 100 milioni di euro cash fin da subito. Una distanza ancora importante tra le parti, anche dopo la riunione svoltasi a Parigi questo pomeriggio, che lascia dunque aperte tutte le porte per il futuro dell'attaccante brasiliano. Col Real Madrid sempre sullo sfondo.

Ariedo Braida, ex dirigente del grande Milan di Silvio Berlusconi, sta per lasciare il Barcellona: lo riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che l'ex rossonero ha avviato la trattativa per separarsi dal club blaugrana dove era arrivato nel 2015. In Spagna riferiscono che il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A.