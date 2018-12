Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

Si aggiunge una rivale per Juventus e Inter nella corsa a Barella, giovane centrocampista del Cagliari. Secondo quanto riporta il Sun il giocatore sarebbe finito nell'orbita del Chelsea di Sarri. Il rendimento ottimo sia con la maglia della formazione isolana che con quella della Nazionale di Roberto Mancini hanno fatto salire a circa 45 milioni di euro la sua valutazione.

Punto sull’Inter. Adesso è ufficiale: Marotta è il nuovo ad nerazzurro. Intanto la posizione di Spalletti è argomento d'attualità dopo l'eliminazione dalla Champions. Il tecnico di Certaldo, che alla guida dei nerazzurri ha conquistato una sola vittoria negli ultimi sette match, non è in discussione per l'immediato, ma deve portare a casa alcuni risultati se vuole conquistarsi la conferma anche per la prossima stagione. Il primo, tassativo, è l'arrivo in campionato tra le prime quattro. Senza la qualificazione alla prossima Champions, il suo esonero a fine stagione sarebbe scontato nonostante un contratto fino al 2021. Per La Gazzetta dello Sport, anche l'arrivo tra le prime quattro non porterebbe all'automatica conferma. Steven Zhang sta facendo ragionamenti diversi e, oltre al nome di Conte, alla presidenza cinese affascina molto anche il nome di Simeone. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente Zhang ha in testa di svecchiare la rosa, scegliendo possibilmente giocatori italiani. L’uscita dalla Champions però non facilita i discorsi in vista dell’ultimo step del fair-play finanziario, ovvero la quota di milioni di euro di plusvalenza (stimata tra i 40 e i 50) da produrre entro il 30 giugno. Partirà un big e in questo senso il nome di Skriniar va monitorato. Poi dal primo luglio lo scenario cambierà, ma i tifosi dell'Inter non devono aspettarsi acquisti alla Cristiano Ronaldo. Gli obiettivi per giugno dell'Inter sono tratteggiati dal quotidiano Tuttosport. Nel mirino di Marotta diversi giocatori svincolati: da Mata a Fabregas, passando per Ramsey e Rabiot. Ma nel mirino del dirigente nerazzurro anche altri giocatori: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) e Federico Chiesa (Fiorentina) sono i primi obiettivi. Perisic, intanto, secondo La Repubblica vuole trasferirsi in Premier League.

Un attaccante ma non solo: il Milan è alla ricerca anche di un rinforzo per il centrocampo. Come riporta il quotidiano La Repubblica, i rossoneri stanno monitorando con un certo interesse il tedesco Weigl del Borussia Dortmund e il norvegese Berge del Genk. Oltre a Fabregas e Cahill, il Milan - scrive Tuttosport - sta monitorando con particolare interesse un altro calciatore del Chelsea: messo nel mirino Loftus-Cheek, centrocampista dei blues classe '96 di origini giamaicane.

Capitolo Napoli. Novità sul futuro di Zielinski in arrivo da Radio CRC. Secondo l'emittente lo stand-by nella trattativa col club azzurro per il rinnovo è dovuto alla clausola da inserire nel contratto, che l'entourage vorrebbe fissare sui 90 milioni di euro. Il giocatore vorrebbe arrivare ad uno stipendio da 2,5 milioni all'anno che potrebbe arrivare a 2,8 con i bonus ed un ruolo importante potrebbe giocarlo anche la fidanzata del polacco che spinge per la permanenza. Le parti stanno lavorando e l'augurio è che si possa arrivare alla fumata bianca entro la fine del 2018.

Capitolo Roma. Under è finito nel mirino dei club europei e il club giallorosso ha già rifiutato un'offerta importante, da 32 milioni, da parte dell'Arsenal. Una cifra che non soddisfa le richieste del presidente Pallotta, che per cedere il turco - arrivato solo un anno e mezzo fa dall'Istanbul Basaksehir, ne chiede circa 50. Probabile che in estate possa partire, perché in questa stagione, grazie alla qualificazione agli ottavi di Champions League e alle cessioni di Alisson e Strootman, il bilancio dovrebbe essere a posto.

Frosinone a lavoro sul mercato. Nel mirino c’è l’esterno offensivo uruguaiano Ignacio Lores Varela, grande protagonista con la maglia del Penarol di Diego Lopez che ha vinto il campionato di Clausura e già monitorato da diverse squadre in Europa. Lores Varela ha già esperienza nel campionato italiano e il Frosinone sta valutando il profilo per rinforzare la squadra. Il Parma lavora per Edera e Parigini del Torino, Duncan del Sassuolo ha parlato dell’argomento rinnovo in conferenza: ”Contratto fino al 2022? Di questo bisogna chiedere alla società".

Il futuro di Everton Luiz, centrocampista della SPAL, potrebbe far ritorno in Svizzera. Dopo aver vestito le maglie di Lugano e San Gallo, infatti, il brasiliano è finito nel mirino dello Zurigo e già nella sessione invernale il club elvetico potrebbe muoversi per lui. Lo riporta Estense.com. I piccoli problemi fisici di Pezzella e quelli ben più gravi di Samir stanno spingendo l'Udinese a muoversi per trovare un rinforzo sulla fascia sinistra nel mercato di gennaio. E uno dei nomi, secondo quanto riportato da TuttoUdinese, è quello di Ali Adnan. L'iracheno, passato in estate all'Atalanta, non sta trovando spazio con Gasperini e l'obbligo di riscatto per la società orobica non è ancora scattato. Per questo l'Udinese ci sta pensando, col giocatore che anche nel recente confronto fra le due squadre ha mostrato grande affetto verso i tifosi friulani.

AG. TOURE’ CONTRO L’OLYMPIACOS. BOURNEMOUTH: RINNOVA OFOBORH -

Copenaghen a lavoro sul mercato, occhi in Uruguay. Nel mirino c’è Guillermo Varela, difensore del Penarol. Oggi incontro per provare a chiudere.

Dimitry Seluk, agente di Yaya Touré, punta il dito contro l'Olympiacos. Ecco le sue parole a Gazzetta.gr: "Quando Yaya è venuto all'Olympiacos si aspettava molto di più. Lui è un grande giocatore ed è sveglio. Ha voluto interrompere il contratto nel momento in cui ha realizzato che le promesse che gli erano state fatte non sono state mantenute. Yaya non è un giocatore che può stare in panchina e può essere pagato senza entrare in campo. L'Olympiacos non è più la grande squadra di una volta. Non vincerà il campionato, può solo perderlo il PAOK. E Yaya non vuole giocare in una squadra di medio livello, lui era tornato per giocare in una grande squadra".

Il Bournemouth ha comunicato il rinnovo per Nnamdi Ofoborh, centrocampista diciannovenne che aveva firmato il primo contratto professionale solamente l'estate scorsa. Rimarrà al Vitality Stadium fino al 30 giugno 2021.

Il diciottenne centravanti Cheon Seong-Hoon, finora all'Incheon United, lascia la Corea del Sud per firmare un contratto con l'Augsburg fino al 30 giugno del 2023.

Corsa a due per un giovane talento tedesco. Secondo quanto riportato da SportBILD Manchester City e Barcellona starebbero monitorando con grande attenzione Kai Havertz, 19enne centrocampista del Bayer Leverkusen. Il giocatore in stagione con le asprine ha messo a referto sette gol e sei assist in 20 presenze fra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania.