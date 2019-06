Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Max Allegri si toglie dal mercato degli allenatori. L'ormai ex tecnico della Juventus ha vuotato il sacco, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico. "Sto fermo un anno, anche perché c'è da riprendere un po' in mano la vita privata. Mi serve quest'anno per ricaricarmi per il prossimo", riporta Sportmediaset.it. Motivi personali dietro alla decisione dell'allenatore toscano: "Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po' andare gli affetti familiari", sono le parole di Allegri nel corso di un dibattito tenutosi nel Castello Sforzesco di Milano.

È ormai questione di ore, poi Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore della Juventus. Come riporta Sky Sport, è stato raggiunto l'accordo tra i bianconeri e il Chelsea, grazie anche all'ottimo rapporto tra le due dirigenze. Paratici ha incontrato a Londra Marina Granovskaia, raggiungendo un'intesa anche sull'indennizzo, che sarà molto inferiore rispetto ai 6 milioni versati dai Blues al Napoli un anno fa: si è parlato di bonus fissi più altri variabili, legati ai risultati. Oggi dovrebbe essere il giorno della risoluzione del contratto, poi arriverà la firma sul triennale con la Vecchia Signora. Emergono particolari anche sullo staff tecnico: il vice sarà Giovanni Martusciello.

Joao Cancelo ai saluti, Marcelo in entrata. Dovrebbe essere questo il domino sulle fasce della Juventus, aspettando Sarri che potrebbe portare con sé Emerson Palmieri ed Elseid Hysaj. Con il portoghese sempre più vicino al Manchester City, secondo Tuttosport i bianconeri sono pronti a virare sul mancino brasiliano.

C'è anche quello di Mario Rui tra i tanti nomi accostati nelle ultime ore al Milan. Al pari di Krunic, sempre nella stessa stagione all'Empoli, Giampaolo ha infatti lavorato anche col terzino portoghese che ad oggi è in uscita dal Napoli (a costi certamente non proibitivi). Chi parte a sinistra? In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - se il Milan è a caccia di un terzino sinistro, significa che in quel settore qualcuno potrebbe/dovrebbe fargli posto. Più facile sia Ricardo Rodriguez rispetto a Laxalt. Lo svizzero, infatti, ha un costo a bilancio inferiore e un profilo più facilmente spendibile soprattutto fuori dall'Italia.

Il Milan pensa a un difensore di esperienza per rinforzare il reparto che resterà orfano di Zapata e Abate. Oltre al nome di Lovren, Sky Sport riporta l'interesse dei rossoneri per Kostas Manolas, centrale greco legato alla Roma da un contratto fino al 2022, che prevede una clausola rescissoria di 36 milioni. Il Milan vorrebbe uno sconto, ma il club giallorosso avrebbe risposto picche, chiedendo l'intero importo.

Continuano i colloqui tra il Cagliari e l'Inter per parlare di Nicolò Barella. Il giocatore ha dato la propria parola ai nerazzurri e non ha fretta di chiudere, convinto che alla fine il suo futuro sarà interista. Anche Marotta e Ausilio sono ottimisti e puntano a chiudere entro la prossima settimana.

Il Napoli si prepara a cedere Elseid Hysaj, con gli azzurri che hanno già prelevato Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli da affiancare a Kevin Malcuit sulla corsia di destra. L'esterno albanese piace all'Atletico Madrid, che ha finora offerto 15 milioni di euro. La cifra, però, non soddisfa Aurelio De Laurentiis che chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sulle tracce di Hysaj c'è anche la Juventus, soprattutto se sulla panchina dei bianconeri dovesse approdare Maurizio Sarri. Per l'Atletico Madrid, invece, l'albanese non è una priorità assoluta ma solo una delle alternative. Lo riporta Diario As.

Dalle parole ai fatti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, abbia chiamato Florentino Perez per sbloccare l'operazione James Rodriguez. Alla base di tutto, una nuova formula dell'operazione: dal prestito con diritto di riscatto si può passare al prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ipotesi, questa, che il Real Madrid potrebbe anche prendere in considerazione partendo da una valutazione del calciatore di circa 42 milioni, quelli non sborsati dal Bayern Monaco per il riscatto del colombiano.

Si allunga la lista delle società interessate a Milan Badelj, centrocampista croato in uscita dalla Lazio dopo un solo anno nella Capitale. Secondo quanto riportato dal portale turco fotospor.com l'ex Fiorentina sarebbe finito nel mirino del Fenerbahçe che lo vorrebbe per sostituire Elmas in uscita.

Gonzalo Maroni a un passo dal trasferimento alla Sampdoria. Il club blucerchiato questa mattina ha chiuso l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Cercato in passato anche da Inter e Milan, il centrocampista offensivo classe '99 reduce dall'esperienza in prestito al Talleres lascia quindi di nuovo il Boca Juniors.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksa Terzic dalla Stella Rossa. L'esterno mancino, nato a Belgrado il 17/08/1999, ha vestito le maglie di tutte le Nazionali giovanili Serbe.

Presto Leonardo sarà ufficialmente un dirigente del Paris Saint-Germain. Reduce dall'avventura al Milan, il direttore sportivo classe '69 ha definito tutti i dettagli per il suo ritorno a Parigi e nelle prossime ore sarà in città per ufficializzare l'accordo.

Il Manchester United si tira indietro nella corsa a Gareth Bale (29). Secondo quanto riportato dal sito inglese Sky Sports, i red devils vorrebbero cambiare strategia. La firma di Daniel James è un segnale netto, Ole Gunnar Solskjaer vuole ripartire dai giovani inglesi. L'esterno gallese, nei giorni scorsi, era stato accostato anche all'Inter.

Antoine Griezmann piace anche al Manchester United. Dall'Inghilterra arriva una notizia interessante sul futuro del Petit Diable, secondo il Sun il Manchester United ha messo sul piatto 95 milioni di euro per convincere l'Atletico Madrid. Gil Marin, ad dei colchoneros, nella giornata di ieri ha confermato che il giocatore transalpino andrà al Barcellona. Un'offerta simile potrebbe però mettere in discussione quanto affermato dal dirigente dei madrileni.

Laurent Koscielny (33) piace al Borussia Dortmund. Il difensore francese potrebbe essere una valida alternativa, anche se è stato costretto a saltare la prima parte di stagione a causa dell'infortunio al tendine d'achille. Secondo quanto riportato dalla Bild il giocatore potrebbe lasciare il club londinese, considerando anche il contratto in scadenza nel 2020. Il giocatore, nei giorni scorsi, è stato accostato anche all'Inter.

L'Olympique Lione ha ingaggiato l'ex Fiorentina Ciprian Tatarusanu. Il portiere romeno, 33 anni, arriva dal Nantes. Trovato un accordo triennale con il club francese.

Nome di spessore per la panchina del West Bromwich Albion, club che il prossimo anno ripartirà con l'obiettivo di risalire in Premier League. Questa mattina, ha sottoscritto un contratto biennale il manager Slaven Bilić: per sei anni commissario tecnico della Croazia, il tecnico di Spalato ha già allenato in Inghilterra dal 2015 al 2017: 87 le partite alla guida del West Ham.

Lo Sheffield United vuole regalarsi un gran colpo di mercato per la nuova esperienza in Premier League. Il club, neopromosso, vuole ingaggiare Franck Ribery. Secondo quanto riportato da Kicker, l'ex Bayern potrebbe tentare l'esperienza in Inghilterra. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma il francese potrebbe essere un gran colpo a parametro zero per i blades.