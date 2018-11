Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CHIEVO, ADDIO A VENTURA. AL SUO POSTO DI CARLO. ANCHE L'UDINESE ESONERA VELAZQUEZ. NICOLA E' IL NUOVO TECNICO. LA JUVENTUS HA NEL MIRINO TONALI. LAUTARO MARTINEZ E L'INTER ANCORA INSIEME. IL MILAN SOGNA PAREDES. ROMA E NAPOLI SU LAZZARI. PREZIOSI PER ADESSO CONFERMA JURIC.

Giornata di serie A che si conclude con ben due cambi di panchina. Attraverso il sito ufficiale del club, l'Udinese ha rivelato di aver infatti esonerato il tecnico della Julio Velazquez. Al suo posto, nominato Davide Nicola: l'ex Crotone ha siglato un contratto fino al 2020. Domenico Di Carlo, invece, è il nuovo allenatore del Chievo Verona, che nelle ultime ore ha ufficializzato la separazione da Gian Piero Ventura. Questo il comunicato del club: "L’A.C. ChievoVerona comunica la risoluzione consensuale, avvenuta in data odierna, del contratto economico che legava l’allenatore Gian Piero Ventura al ChievoVerona fino al 30/06/2020. Contestualmente si comunica la risoluzione dei contratti economici con il ChievoVerona del vice allenatore Salvatore Sullo e del preparatore fisico Alessandro Innocenti".

La Juventus è pronta ad accelerare per Sandro Tonali del Brescia, centrocampista considerato da molti come il "nuovo Pirlo". I bianconeri vogliono rompere gli indugi per superare la concorrenza del Napoli, ma le Rondinelle sono altrettanto pronte ad alzare il prezzo del giocatore, soprattutto dopo la convocazione in Nazionale. In estate hanno rifiutato 10 milioni proposti da Roma e Inter, adesso potrebbero non bastarne 20. Per il centrocampo inoltre piace anche Barella, per cui però potrebbero non bastare 40 milioni. In difesa, i bianconeri osservano da vicino le prestazioni di Giangiacomo Magnani. Il difensore, acquistato in estate e poi ceduto al Sassuolo con però il diritto di riacquisto, potrebbe tornare utile a Massimiliano Allegri ma in ogni caso la decisione definitiva sul suo riscatto verrà presa da Fabio Paratici a fine stagione. Gli altri nomi sono quelli di Milenkovic e Andersen. Ultime su Chiesa: il club bianconero vuole battere la concorrenza di Inter e Napoli e per farlo cercherà di convincere per primo proprio il calciatore, per poi accontentare le richieste della Fiorentina che fino a questo momento ha risposto no a tutte le offerte. Per prelevare il calciatore dal club viola serviranno almeno 60 milioni di euro.

Lautaro Martinez e l’Inter, futuro insieme. Ancora a lungo. Nessuna possibilità che l’attaccante possa tornare in Argentina, non c’è la volontà di nessuno di riportare il calciatore al Racing Avellaneda. E l’Inter ha già dato una prova di fiducia al giocatore: a giugno - riporta TMW - arriverà un nuovo rinnovo del contratto, fino al 2024. L’Inter crede nel talento del suo calciatore. Il futuro di Lautaro Martinez sarà nerazzurro ancora per molti anni. Nonostante un contratto in scadenza nel 2020, invece, il difensore brasiliano João Miranda potrebbe salutare l'Inter già la prossima estate. Lo sa bene il ds nerazzurro Piero Ausilio che, per questo motivo, sta già lavorando su due fronti: Gianluca Mancini dell'Atalanta e Andersen della Sampdoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infine, lasciando Castelfranco Veneto dove ha ritirato un premio, l'ex direttore generale della Juventus Beppe Marotta, avrebbe confidato a un amico che alla fine andrà all'Inter. In pubblico, il dirigente, aveva spiegato che il suo futuro, in ogni caso, sarebbe stato certamente in Italia.

Non ci sono particolari necessità in questo momento in casa Napoli, ma se Giuntoli dovesse riuscire a individuare un terzino in grado di alzare il tasso tecnico ecco che il club partenopeo potrebbe inserire in rosa per la seconda parte di stagione un nuovo laterale basso. Edinson Cavani, al momento, resta una suggestione, un obiettivo possibile ma solo per giugno. La società partenopea punta a recuperare in zona gol Arkadiusz Milik. E' bloccata invece la trattativa per il rinnovo del contratto di Dries Mertens, attaccante legato al club partenopeo da un accordo in scadenza nel giugno 2020. Le due parti non hanno trovato un accordo sulla nuova clausola rescissoria. Quella attuale è da 28 milioni di euro per l'Europa e 35 milioni di euro per la Cina.

Anche a causa dei tanti infortuni, il Milan a gennaio dovrà rinforzare in maniera importante la squadra per continuare a inseguire il quarto posto. Serve un attaccante da affiancare a Gonzalo Higuain e in questo senso Zlatan Ibrahimovic sarebbe il top. Poi un paio di centrocampisti e un centrale di difesa, visto che Caldara dal punto di vista fisico non dà le dovute garanzie. Nella giornata di ieri dalla Spagna è arrivata la notizia del possibile interessamento del Milan per Karim Benzema in vista del mercato di gennaio: non ci sono però riscontri in merito anche perché il francese lascerebbe il Real Madrid solo davanti a un'offerta strabiliante. Inoltre il problema potrebbe essere anche l'ingaggio, visto che il giocatore percepisce 10 milioni netti a stagione. Inoltre, Leonardo in vista del mercato di gennaio vuole regalare al Milan un acquisto per la difesa, e adesso in pole c'è Rodrigo Caio di proprietà del San Paolo, preferito al momento a Mehdi Benatia della Juventus. Capitolo centrocampo: il sogno del Milan per sostituire l'infortunato Lucas Biglia in vista del mercato di gennaio resta Leandro Paredes, ai ferri corti con lo Zenit San Pietroburgo. Il problema è che il club russo non chiede meno di 30 milioni di euro, cifra che i rossoneri non vorrebbero investire in inverno. L'alternativa low cost potrebbe essere Sensi del Sassuolo anche se per il futuro si lavora già oggi alla possibile trattativa per il talento del Brescia, che piace anche alla Juventus, Sandro Tonali.

Nel mercato della Roma, tutto ruota attorno a due nomi, quelli di Patrick Schick e Bryan Cristante. Il primo al momento è solo un'alternativa, nell'ultimo match di campionato ha dato qualche segnale di risveglio, ma è chiaro che se non riuscirà a dare le giuste garanzie nei prossimi due mesi potrebbe anche essere ceduto in prestito. Nessun addio in vista per Bryan Cristante, ma senza salto di qualità dell'ex Atalanta l'acquisto di un altro centrocampista a gennaio potrebbe diventare una necessità. Il nome delle ultime ore - riporta TMW - è invece quello di Lazzari della SPAL (sul quale c'è anche il Napoli).

La Sampdoria sta pensando a un nuovo nome per rinforzare il proprio attacco, provando a puntare l'Europa League. L'intenzione è quella di riportare al Ferraris - poiché ha già vestito la maglia blucerchiata - il bergamasco Manolo Gabbiadini, punta del Southampton. Protagonista, suo malgrado, nella gara che un anno fa aveva portato all'eliminazione dell'Italia contro la Svezia, sta vivendo una stagione poco soddisfacente fino a qui, a parte per il gol, nello scorso weekend, contro il Watford. Se è vero che la marcatura contro gli Hornets potrebbe cambiare il corso della sua avventura in Premier League, dall'altra parte ci sono alcuni club che gli fanno la corte. La Sampdoria è pronta a un prestito con diritto di riscatto, sebbene il problema principale sia lo stipendio percepito da Gabbiadini, ben oltre i 2 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno del 2021. Molto dipenderà anche dal Milan, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Higuain e Cutrone, attualmente uniche punte dello scacchiere di Gattuso.

Priorità all'attaccante. Per gennaio, la Fiorentina si muoverà sul mercato soprattutto per rinforzare il suo reparto avanzato. Nel mirino c'è Ryan Babel, olandese classe '86 che ha un contratto col Besiktas in scadenza a giugno. A Corvino piace molto anche Nicola Sansone del Villarreal, mentre in Francia giocano un paio di prospetti molto interessanti ma anche più costosi: Martin Terrier dell'Olympique Lione e Ismaïla Sarr del Rennes. Josip Ilicic e l’Atalanta, si continua insieme. Rinnovo fino al 2022 più vicino per il trequartista sloveno ex Palermo e Fiorentina. Contatti in corso per il prolungamento, l’Atalanta vuole blindare uno dei suoi elementi di punta. E presto potrebbe arrivare il momento della firma. E' un laterale destro per il 3-5-2 di Simone Inzaghi il primo obiettivo della Lazio per la prossima finestra di calciomercato. Il club biancoceleste dovrebbe tornare alla carica per Manuel Lazzari, esterno della SPAL che il club capitolino provò a portare nella Capitale già la scorsa estate. In casa Genoa, infine, queste le parole del presidente Preziosi sul futuro del tecnico Juric: "Juric sta allenando regolarmente… ovviamente tutti gli allenatori sono legati ai risultati, il derby è una partita importante: se devo fare una critica, la devo fare per la partita con l’Inter, potevamo perdere in maniera diversa. Ma non è colpa di Juric se perdiamo per un’uscita sbagliata del portiere all’ultimo minuto o per un’autorete. Mi sembra che il gioco l’abbia espresso in maniera abbastanza significativa, poi sa benissimo che noi siamo legati ai risultati come lo è lui: spero solo che possa riscattarsi e ha una prova importante come il derby, ed è evidente che sia importante per noi questa gara".

IL REAL MADRID HA DECISO: AVANTI CON SOLARI FINO AL 2021. TEMPO DI RINNOVI IN CASA MANCHESTER UNITED. A RISCHIO PER IL WEST HAM L'INGAGGIO DI NASRI. JOE COLE, ADDIO AL CALCIO GIOCATO.

Santiago Solari è definitivamente promosso come tecnico della prima squadra del Real Madrid. Lo ha reso noto il club con un comunicato ufficiale, nel quale è stato annunciato che l'argentino sarà alla guida dei campioni d'Europa fino al 30 giugno 2021.

Antonio Conte ieri ha dichiarato che non vuole prendere una squadra a campionato in corso e che preferisce arrivare alla prossima estate per iniziare con un nuovo progetto fin dalla preparazione. Dichiarazioni che non hanno fatto piacere al Chelsea, che dunque dovrà pagare per intero il suo stipendio da 11 milioni di sterline fino al termine di questo campionato sotto forma di risarcimento nel contenzioso tra le due parti nato in seguito all'esonero dell'ex ct.

Tempo di rinnovi in casa Manchester United. Dopo Ashley Young e Phil Jones, anche Juan Mata e Ander Herrera dovrebbero prolungare la loro permanenza a Old Trafford. Entrambi i calciatori spagnoli hanno il contratto in scadenza a giugno 2019 e il club non ha intenzione di perderli a parametro zero. Sempre in Inghilterra, il Sun parla di un possibile nuovo caso Jadon Sancho. Secondo il tabloid il talentino dell'Arsenal Ben Cottrell è in trattativa con il Borussia Dortmund, club in gioca proprio Sancho. Oltre ai tedeschi, che restano comunque favoriti, sul centrocampista c'è anche l'Olympique Marsiglia.

Il Monaco è in grande difficoltà anche a causa dei tanti infortuni e la dirigenza del club del Principato potrebbe regalare a Thierry Henry diversi rinforzi nella finestra invernale del mercato. Da alcuni giorni circola il nome di Leandro Trossard, attaccante di 23 anni in forza al Genk autore di 15 reti e 4 assist finora con la formazione belga. Il costo del cartellino è però abbastanza elevato: 25 milioni di euro.

L'ingaggio di Samir Nasri da parte del West Ham, inoltre, è a forte rischio. Il motivo sarebbe da ricercare nelle condizioni fisiche del francese, fermo da un anno e mezzo a causa della squalifica. Per ritrovare la forma e la condizione atletica necessaria al gioco della Premier servirebbero diverse settimane, da qui i dubbi degli Hammers. Dalla sua, però, Nasri ha la volontà di Manuel Pellegrini di aggiungerlo alla sua rosa. E proprio per questo una decisione definitiva non è ancora stata presa.

Il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak potrebbe chiedere la cessione a gennaio. Il motivo sarebbe da ricercare nei tentennamenti dei Colchoneros nell'offrire una proposta di rinnovo con adeguamento al proprio numero 1. Per questo, se i dirigenti dovessero continuare a prendere tempo, Oblak potrebbe chiedere la cessione. Per strapparlo all'Atletico, però, serviranno non meno di 100 milioni di euro.

Dopo quello di Andrey Arshavin, un altro calciatore dal grande talento ha deciso di appendere le scarpette al chiodo: Joe Cole, 37enne centrocampista offensivo ex Chelsea e West Ham, si ritira ufficialmente dal calcio giocato. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del TB Rowdies, squadra militante nella USL statunitense. Queste le sue dichiarazioni relative al futuro: "Vorrei rimanere nel mondo del calcio. Sento di poter dare molto come allenatore".