Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 settembre

Ha collaborato Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVENTUS, IL REAL MADRID PRONTO ALL'ASSALTO A DYBALA A INIZIO 2019. POGBA RESTA NEL MIRINO, MA ZIDANE ALLO UNITED PUO' CAMBIARE GLI SCENARI. MILAN, CACCIA A DUE CALCIATORI IN SCADENZA. NAPOLI, ALLAN VUOLE RESTARE A VITA. INTER, RINNOVO DISTANTE PER SKRINIAR. ROMA, OCCHI SU HERRERA. MONCHI LAVORA AI RINNOVI. FIORENTINA, IL TOTTENHAM E IL BARCELLONA SUL CHOLITO. UDINESE, BEHRAMI VERSO IL RINNOVO -

Bomba dalla Spagna riguardante la Juventus. Secondo il portale Don Balon, il presidente del Real Madrid Florentino Perez a gennaio presenterà un'offerta da 120 milioni di euro per acquistare dal club bianconero l'attaccante argentino Dybala. La Juventus resta su Pogba e Rai Sport fa sapere che l'agente Raiola ha proposto il centrocampista ai bianconeri. Tuttavia l'eventuale approdo di Zidane sulla panchina del Manchester United potrebbe spingere il calciatore a restare in Premier.

Il Milan è a caccia di occasioni in vista della prossima finestra di calciomercato e in questo senso, scrive Tuttosport, ha messo nel mirino due calciatori che hanno un contratto in scadenza nel 2019: Fabregas del Chelsea e Ramsey dell'Arsenal. Entrambi considerano conclusa la loro avventura in terra londinese e su questo punto farà leva Leonardo per strapparli già a gennaio quasi a costo zero.

Punto sul Napoli. In conferenza ha parlato Allan, ammettendo di voler restare in azzurro: ”Sono qui da tre anni, la mia famiglia sta bene e sono molto felice qui. Non penso di andarmene, ho rinnovato da poco e spero di fare tanti altri anni qui perché sono davvero felice, così come la mia famiglia". Intanto l'agente Henrotay ha ammesso che il suo assistito Carrasco, ex Atletico Madrid, era nel mirino dei partenopei. ”L'interesse era vero, come quello di altri club, ma optammo per l'avventura cinese. Abbiamo apprezzato l'interessamento e un giorno gli piacerebbe giocare in Italia, a Napoli o altrove. Il calcio italiano è attraente e le squadre saranno sempre più protagoniste”, ha detto a Radio Marte.

Capitolo Inter. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Skriniar. Il difensore slovacco ieri ha ammesso che i colloqui con i nerazzurri sono in corso, ma al momento ancora non c'è l'intesa: l'ex Sampdoria chiede più di 3.5 milioni di euro netti a stagione, gli stessi che a Manchester gli offre Mourinho, mentre il club nerazzurro di parte fissa è pronto a offrirgli 2.5 milioni di euro. Al momento quindi parti distanti: più vicini i rinnovi per Icardi e Brozovic.

La Roma a gennaio proverà a portare a Trigoria Herrera, centrocampista messicano che ha già chiarito di non voler rinnovare il contratto col Porto in scadenza nel 2019. Il club giallorosso, scrive il Corriere dello Sport, è in questo momento in vantaggio rispetto a tutte le altre squadre interessate per due motivi: perché Herrera è allettato dall'ipotesi Serie A e perché Marcano, suo connazionale, in questi giorni gli ha parlato benissimo di Roma. E' tempo di rinnovi in casa giallorossa. Per Dzeko sono pronti 4.5 mln di euro netti l'anno fino al 2020, probabile spalmatura fino al 2021. Per Under, laterale offensivo turco che guadagna 1 mln di euro l'anno, è in arrivo un sostanzioso aumento d'ingaggio, mentre per Manolas e Pellegrini le trattative per i nuovi contratti sono soprattutto legate all'eliminazione delle rispettive clausole.

Intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Tabata, esterno d'attacco classe '97 attualmente in forza ai portoghesi della Portimonense: "La Lazio è un club enorme, per me sarebbe un piacere giocare lì. Al momento però nulla di concreto. Lucas Leiva? Grande giocatore e ottima carriera partendo dal Gremio, è ben conosciuto. Immobile è un goleador nato. Chi lo sa, forse un giorno formeremo un duo?", ha detto.

Sarà una stagione molto importante per Giovanni Simeone, centravanti della Fiorentina partito subito forte dopo il record di reti in Serie A alla sua prima stagione a Firenze. Come riporta il Corriere dello Sport, Tottenham e Barcellona quest'anno seguiranno costantemente la crescita dell'attaccante argentino che in settimana ha anche realizzato il suo primo gol con la maglia dell'albiceleste.

Behrami e l’Udinese, prove di futuro ancora insieme. L’ex Fiorentina a breve sarà chiamato a prolungare il contratto fino al 2021. Contatti in corso, Behrami verso il rinnovo.

GUARDIOLA PRONTO AL RITORNO AL BARCELLONA, IL BAYERN PUNTA A TRATTENERE JAMES. DAGBA PIACE AL LIPSIA, SAUL NIGUEZ VERSO L'ADDIO ALL'ATLETICO MADRID. MANCHESTER UNITED: FEDELTA' RASHFORD

Interessante intervista di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, a Movistar in un programma di Jorge Valdano. Il tecnico catalano ha confessato il suo sogno in vista degli ultimi anni di carriera da allenatore: "La mia idea è chiara, voglio finire dove tutto è iniziato. La mia ultima tappa vorrei che fosse il Barcellona, magari nella Cantera. Mi auguro che sia così".

Il Bayern Monaco teme di non riuscire a trattenere James Rodriguez al termine dei due anni di prestito dal Real Madrid. Il club bavarese avrebbe già stanziato la cifra del riscatto, però il giocatore non pare convinto di restare a causa del poco spazio che sta ottenendo in Germania. A riportarlo è Kicker.

Il terzino destro del PSG Colin Dagba è finito nel mirino dei RB Lipsia, secondo quanto riportato da L'Equipe. Il giovane difensore ha esordito in Ligue 1 in questa stagione, ma il contratto è in scadenza nel giugno del 2020 con i tedeschi che vorrebbero approfittarne.

In estate, si legge su Marca, il terzino dell'Atletico Madrid Lucas Hernandez ha rifiutato una ricca proposta del Manchester United, club disposto a pagare la sua clausola che all'epoca ammontava a 80 milioni di euro. I Red Devils avevano informato i Colchoneros di voler pagare gli 80 milioni, offrendo a Hernandez uno stipendio doppio rispetto a quello percepito a Madrid. Il francese campione del mondo però, dopo averci pensato alcuni giorni, ha declinato la proposta.

Marcus Rashford vuole restare al Manchester United ed è convinto di potersi guadagnare una maglia da titolare da centravanti o da seconda punta pochi metri più indietro. In estate il giocatore sarà chiamato a prendere una decisione, anche se molto in tal senso dipenderà dalla permanenza o meno di José Mourinho. Nella testa del giocatore, però, lo United continua ad avere l'assoluta priorità, scrive il The Sun.

Importante novità in arrivo dalla Spagna riguardante Saul Niguez, cetrocampista dell'Atletico Madrid e della Spagna. Secondo il Mundo Deportivo il Barça ha una sorta di 'diritto di prelazione' sul giocatore, risalente addirittura ai tempi del passaggio di David Villa dai blaugrana ai Colchoneros (2013). Questo diritto prevede che l'Atletico informi il Barcellona nel caso in cui qualche altro club metta sul piatto un'offerta considerata soddisfacente. In quel caso il Barça potrebbe pareggiare la proposta e portarsi a casa il giocatore, la cui clausola rescissoria ammonta a 150 milioni.

Colpo del Portimonense, club di prima divisione portoghese. La società lusitana ha messo sotto contratto il centravanti colombiano Jackson Martinez, calciatore che s'era recentemente svincolato dal Guangzhou Evergrande.