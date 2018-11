Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 novembre

© foto di imago sportfotodienst

MILAN, ECCO L'OFFERTA PER IBRAHIMOVIC. KEAN VERSO LA CESSIONE. MOURINHO VISIONA MILENKOVIC, MENTRE LA FIORENTINA VUOLE BERGE. SU MANCINI ANCHE ARSENAL E BORUSSIA DORTMUND. TONALI SOGNO DELLE BIG ITALIANE ED ESTERE. LEONARDO STRINGE PER RODRIGO CAIO, IL NAPOLI PRONTO A RISCATTARE OSPINA E A TORNARE SU ARIAS. LAZIO, PROBLEMA TERZINI: LAZZARI E LAINER MONITORATI. LUKAKU PRONTO A RINNOVARE. INTER, MARTIAL PROSSIMO OBIETTIVO. MILAN E NAPOLI SU DENIS SUAREZ, I ROSSONERI SEGUONO ANCHE PAREDES. OCCASIONE MUNIAIN: CI PENSANO NAPOLI, ROMA E LAZIO. JUVE E NAPOLI SU MANOLAS. GENOA-NAPOLI, PATTO PER PIATEK.

L'attaccante Moise Kean dovrebbe lasciare la Juventus nella sessione invernale di mercato. Il ragazzo di Vercelli, nato da genitori ivoriani, è rimasto in bianconero, anche se nel ruolo di vice Mandzukic il tecnico Allegri non lo ha ancora utilizzato. A gennaio l'ex Hellas dovrebbe andare a giocare altrove, dopo l’esperienza dell’anno scorso al Verona frenata da un infortunio.

Il Milan sta davvero cercando di acquistare Zlatan Ibrahimovic, ariete svedese che ha già vestito la maglia rossonera dal 2010 al 2012, anno in cui è stato ceduto al Paris Saint Germain. Il direttore sportivo Leonardo sta pensando di rinforzare il proprio attacco con lo scandinavo, ora ai Los Angeles Galaxy. L'intenzione è quella di tornare in Italia, ma non alla Beckham - con il prestito - bensì a titolo definitivo. Leonardo offre 1,5 milioni di euro per sei mesi, ma con la possibilità di rinnovare automaticamente il contratto, per un'altra stagione, in caso di arrivo in Champions. L'intenzione di Ibra è quella di ritornare a confrontarsi con un calcio migliore e di livello più alto, nonostante le 37 primavere. E fare tandem con Higuain e Cutrone.

Resta nel mirino del Manchester United il centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Il prezzo fissato dai viola per il serbo sarebbe di circa 35 milioni di sterline. Considerato nuovo Nemanja Vidic, è stato osservato di recente direttamente da José Mourinho. Il 21enne è considerato giocatore di grande potenziale ma ancora un po' grezzo.

Sirene inglesi per il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini. Sul classe '96 della Dea, in gol nelle ultime tre di campionato, è seguito con attenzione da diverse big, italiane ed estere. In A piace a Inter e Roma, mentre fuori dai confini è finito nei radar di Arsenal e Borussia Dortmund.

È bagarre per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. Cellino ha già rifiutato un'offerta da 12 milioni di euro della Roma, arrivata qualche settimana fa, perché spera di poterlo cedere a prezzo più alto la prossima estate. La convocazione in Nazionale ha però fatto accelerare le grandi, intenzionate a offrire quasi 20 milioni di euro, come Manchester City e Monaco. L'idea di Tonali sarebbe quella di approdare in una delle tre più conosciute, con l'Inter pronta a muoversi in anticipo.

Leonardo ha chiesto informazioni al ds del San Paolo su Rodrigo Caio. Il difensore brasiliano può essere ceduto a titolo definitivo per 7-8 milioni di euro o sulla base di un un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12-13 milioni di euro. Se ne parlerà anche la prossima settimana, quando molto probabilmente il dirigente rossonero incontrerà il procuratore del ragazzo.

Il Napoli è intenzionato a riscattare il portiere David Ospina. Arrivato nelle ultime ore di calciomercato dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto, il portiere sudamericano sta rispondendo favorevolmente sul campo e la società a questo punto potrebbe trattenerlo ben oltre questa stagione per affiancare ad Alex Meret anche nelle prossime stagioni un estremo difensore di comprovata esperienza.

Arrivano conferme dal Brasile in merito all'interessamento del Genoa per Matheus Fernandes, centrocampista del Botafogo. Vent'anni, il giocatore verdeoro ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro ma il club di Rio de Janeiro è pronto ad accontentarsi di molto meno: accordo vicino grazie a un'offerta da 5 mln.

Il prossimo colpo da 90 per l'Inter di Luciano Spalletti sarà un esterno offensivo. E il primo nome sulla lista nerazzurra è quello di Anthony Martial del Manchester United. Pallino di Ausilio, stimato da Marotta, il francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i Red Devils e proprio per questo l'Inter ci sta facendo più di un pensierino, in vista di giugno. L'alternativa è Eduardo Salvio, talento argentino del Benfica. Sullo sfondo Federico Chiesa, ma in questo caso il prezzo fatto dalla Fiorentina sembra insostenibile per il settlement agreement a cui deve sottostare l'Inter anche la prossima stagione. E sul talento gigliato è forte anche il pressing della Juventus.

Rinnovo in vista per Jordan Lukaku. Il laterale belga ha infatti trovato l'accordo per prolungare il suo accordo con i biancocelesti fino al 2023 e in questo modo la corsia mancina dei capitolini non dovrebbe avere ulteriori rinforzi durante il prossimo mercato di gennaio.

Sia il Milan che il Napoli stanno monitorando la situazione di Denis Suarez. Classe '94, il centrocampista spagnolo di proprietà del Barcellona ha fino a questo momento trovato pochissimo spazio nella squadra di Valverde: solo 90 minuti in Coppa del Re.

Il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare il centrocampo a gennaio è quello di Leandro Paredes, ex regista della Roma attualmente allo Zenit San Pietroburgo. Il club russo chiede 30 milioni di euro per l'acquisizione argentino, valutazione molto alta sul quale Leonardo sta lavorando. Alternative? Fabregas, Ramsey e Rabiot, tutti in scadenza ma seguiti praticamente da mezza Europa. Occhi anche su Denis Suarez del Barcellona.

Iker Muniain, in scadenza di contratto con l'Athletic Club di Bilbao, è un'idea per tre club italiani. Il laterale offensivo di Pamplona è in trattativa con la società basca per il rinnovo. Al momento però le richieste del giocatore - che chiede un ingaggio netto tra i 2 e i 3 milioni di euro l'anno - sono ritenute troppo alte dalla società spagnola che potrebbe cederlo a gennaio: in Italia ci pensano Napoli, Roma e Lazio.

Il Napoli continua a monitorare Santiago Arias, terzino destro che può giocare anche a sinistro trattato dal club partenopeo già la scorsa estate quando era al PSV. Attualmente in forza all'Atletico Madrid, il laterale colombiano ha una valutazione di mercato che si aggira sui 20 milioni di euro.

Juventus e Bayern Monaco su Kostas Manolas. I due club si sono messi sulle tracce del difensore ma la Roma non ha nessuna intenzione di cederlo. Nonostante questo il direttore sportivo giallorosso, Monchi, deve mettersi subito al lavoro per togliere dal contratto del greco,in scadenza nel 2022, la clausola rescissoria da 36 milioni di euro.

La Lazio, in vista del mercato di gennaio, pensa ad un rinforzo per la fascia destra, anche perché Dusan Basta pare oramai destinato alla cessione. Nel mirino del ds Tare ci sono tanti e diversi profili: si va da Matteo Darmian del Manchester United a Manuel Lazzari della SPAL. Ma non solo: al ds biancoceleste piacciono anche Stefan Lainer del Salisburgo e Rafael del Lione.

Krzysztof Piatek è stato uno degli osservati speciali durante il match tra Genoa e Napoli: Giuntoli lo ha tenuto d'occhio per bene, confermando il fatto che il polacco resta un obiettivo plausibile per l'attacco azzurro. Secondo quanto scritto oggi, De Laurentiis e Preziosi avrebbero confermato una promessa fatta nel passato, ovvero che nel caso in cui Piatek fosse messo sul mercato, il Napoli verrà prontamente avvisato per ripresentare un'offerta già "sussurrata".

Obiettivo Sander Berge per la Fiorentina. I viola sono ancora sulle tracce del centrocampista del Genk e per convincere il club belga ad abbassare le pretese potrebbero inserire nella trattativa Christian Nørgaard, mediano che non sta trovando spazio nella formazione di Stefano Pioli.

RANIERI NUOVO ALLENATORE DEL FULHAM. LIVERPOOL, PRONTI 100 MILIONI PER DEMBELE DEL BARCELLONA. REAL, ACCORDO RAGGIUNTO CON PALACIOS. MANCHESTER TRA RINNOVI E CESSIONI.

Il Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo con il River Plate per Exequiel Palacios. Il centrocampista argentino (seguito anche dall'Inter) arriverà in Spagna a gennaio e firmerà con il Real un contratto fino al 30 giugno 2024.

Se da una parte il Manchester United si appresta ad affrontare la questione dei rinnovi di contratto per alcuni giocatori come ad esempio Juan Mata e Ander Herrera (entrambi in scadenza a giugno), dall'altra il club allenato da Mourinho deve far fronte anche alla "grana" Alexis Sanchez. L'attaccante cileno potrebbe anche valutare l'ipotesi di una partenza a gennaio qualora dovesse proseguire la scarsa considerazione nei suoi confronti da parte del tecnico portoghese.

Il Liverpool sarebbe pronto ad ufficializzare un'offerta al Barcellona per il giovane talento francese Ousmane Dembele che si aggira intorno a 85 milioni di sterline (quasi 100 milioni di euro). I blaugrana hanno prelevato il 21enne dal Borussia Dortmund soltanto un anno e mezzo fa per 140 milioni.

Claudio Ranieri è il nuovo manager del Fulham. A comunicarlo lo stesso club londinese tramite il suo profilo twitter: l'allenatore italiano rimpiazza Slaviša Jokanović.