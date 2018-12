Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

Da punta di diamante a spesa insostenibile, potrebbe essere questa la parabola di Gonzalo Higuain al Milan, fresco di multa Uefa da 12 milioni di euro. La sanzione per il Fair Play Finanziario non rispettato potrebbe ripercuotersi sul mercato e proprio sulla stella della squadra, che secondo La Repubblica potrebbe partire già a gennaio nel caso in cui qualche club volesse accollarsi il riscatto pari a 36 milioni dalla Juventus. Servirebbe prima l'accordo coi bianconeri, ma a Milano non avrebbero problemi a togliersi di dosso i nove milioni annui di stipendio percepiti dal Pipita.

Kalidou Koulibaly è il giocatore più costoso della rosa del Napoli e Aurelio De Laurentiis potrebbe sacrificarlo la prossima estate per questioni di bilancio. A riferirlo è Rai Sport, secondo cui sul giocatore ci sono Real Madrid, Manchester United e Chelsea. Il presidente azzurro pretende tra i 130 e i 150 milioni di euro per lasciar partire uno dei migliori difensori al mondo, non cifre di poco conto. Ci sono già stati dei contatti con i top club europei, mentre la Juventus ora appare più defilata.

Marko Rog nel mirino della Fiorentina. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio il centrocampista croato del Napoli piace molto ai viola, con Pantaleo Corvino pronto a chiedere la mezzala già a gennaio, anche in prestito. Rog fino ad oggi è stato utilizzato con il contagocce da Carlo Ancelotti: 265 minuti in campionato (spalmati su 8 gare) e un gol, mentre in Champions due apparizioni fugaci contro Psg e Stella Rossa (6 minuti in tutto).

La Roma è alla ricerca di alcuni colpi che possano sistemare le cose già a gennaio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, sembra certo un arrivo in mediana e in questo momento in prima fila ci sono Sekou Sanogo (29) dello Young Boys e Julian Weigl (23) del Borussia Dortmund. Due profili diversi: il costo del primo si aggira sui 5 milioni, mentre Weigl non parte per meno di 25 milioni, anche se non è da escludere la formula del prestito. Monchi ne parlerà con Pallotta per capire il da farsi.

In casa Boca Juniors sarebbe suonato un campanello d'allarme: non bastasse la notizia dell'abbandono di Guillermo Barros Schelotto dopo la finale di Libertadores persa contro il River Plate, un grande club europeo sarebbe infatti pronto a presentare un'offerta pesantissima per il proprio gioiello Nahitan Nández. Questo è quanto afferma il portale Doble Amarilla: il club in oggetto sarebbe l'Inter, che da tempo ha messo gli occhi sull'uruguagio e adesso avrebbe deciso di rompere gli indugi e presentare alla dirigenza Xeneize un'offerta da 21 milioni di euro. Nandez, classe 1995, è stato tra i grandi protagonisti della gara del Bernabeu di domenica scorsa.

Wanda Nara ha spoilerato sui social il tanto atteso aggiornamento sul rinnovo di Mauro Icardi, con un tweet che conferma l'importante passo avanti nella vicenda. L'Inter ha infatti inviato all'agente e moglie del numero 9 nerazzurro il contratto da firmare per legarsi alla squadra fino al 2023.

La cifra messa sul tavolo proprio ieri sarebbe, secondo quanto risulta a FcInterNews, di 7 milioni netti a stagione più bonus. Proposta economica che va incontro alle richieste di Icardi e che dovrebbe portare quanto prima alla fumata bianca.

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e nel mirino - scrive il Mundo Deportivo - ci sono finiti anche Maxi Gomez e André Silva. L'attaccante del Celta Vigo ha una clausola da 50 milioni e i catalani tengono in considerazione l'ipotesi di pagarla. Per il portoghese, invece, di proprietà del Milan, bisognerà attendere il riscatto del Siviglia per 38 milioni da versare nelle casse rossonere il prossimo anno.

Il nome di Ruben Loftus-Cheek è circolato negli ultimi giorni anche per il centrocampo del Milan. Ma, stando a quanto racconta Sun Sport in Inghilterra, anche Bournemouth e West Ham si faranno avanti con il Chelsea per tentare l'affare. Il centrocampista di origini giamaicane non trova grandissimo spazio agli ordini di Maurizio Sarri e così i Blues potrebbero aprire al prestito già a gennaio.

Callum Wilson sta continuando a brillare con il suo Bournemouth, tanto da tenere bene fissi su di sé i riflettori di diverse squadre importanti. Su tutte c'è il Chelsea, che vorrebbe regalarlo a Maurizio Sarri già a gennaio secondo il Daily Express. A Stamford Bridge c'è ottimismo, credono che con 30 milioni di sterline l'affare possa concretizzarsi. Nuovi sviluppi sono attesi entro la fine dell'anno.

Antonio Valencia non gioca in Premier League da settembre, al Manchester United è scontento perché sa di non poter più riacquisire la fiducia di José Mourinho. E così ha preso la decisione: andar via già a gennaio. Negli ultimi giorni s'è parlato di West Ham, ma per il momento non ci sono particolari pretendenti che si sono fatte concretamente avanti. A riportarlo è il Daily Mail.

Il Manchester City - si sa - non ha problemi economici. Ultimamente, in un paio di occasioni, è stata superata la soglia dei 50 milioni per un difensore e la storia si potrebbe ripetere. Secondo il Daily Mirror, infatti, Pep Guardiola starebbe tramando qualcosa. Ben Chilwell, difensore del Leicester che tanto sta facendo bene, ha conquistato il manager spagnolo, dopo la chiamata della nazionale, e per la prossima estate potrebbe essere presentata un'offerta - per l'appunto - da 50 milioni, la valutazione che di lui fa il Leicester.

Visto il grave infortunio di Samuel Umtiti, al Barcellona serve un difensore già a gennaio. Dal momento che si tratta una priorità è stata già avanzata un'offerta ufficiale per Andrean Christensen del Chelsea. L'arrivo di Sarri in panchina l'ha relegato al ruolo di riserva e proprio per questo l'ipotesi blaugrana gli va molto a genio. Il difensore danese proverà a sbloccare in prima persona l'affare, anche perché il Barça non può perdere tempo. A gennaio deve arrivare un centrale.

Vinicius Junior, con Julien Lopetegui in panchina, faceva fatica a trovare spazio. Meglio con Solari e, anche per questo, il giovane brasiliano resterà al Real Madrid. L'ultimo club interessatosi a lui è stato il Real Valladolid di Ronaldo, ma Florentino Perez non vuole cederlo neanche in prestito ed è convinto che sarà fondamentale avere in rosa un'alternativa come lui ora che gli impegni si faranno sempre più ravvicinati, considerando anche la Copa del Rey. A riportarlo è Marca.

Per evitare un nuovo caso-Rabiot, il cui avvenire è ancora incerto, il PSG ha già proposto il rinnovo di contratto a Layvin Kurzawa (26). La trattativa è in corso. L'offerta del club parigini è quella di prolungare il matrimonio di altri due anni: l'attuale scadenza è a giugno 2020, la proposta è fino al 2022. Dal laterale mancino non è ancora arrivata una risposta, ma è stato felice della priorità data dalla società alla sua situazione contrattuale e per questo c'è ottimismo per questo rinnovo. A scriverlo è L'Equipe.

Denis Suarez non trova spazio al Barcellona neanche al primo anno senza Andres Iniesta. Pensava potesse essere il suo anno, invece il brasiliano Arthur è molto più avanti nelle gerarchie. Secondo Marca sul centrocampista ventiquattrenne ci sono Arsenal e Chelsea, che restano in contatto sia col Barça che con l'entourage del giocatore. Se sarà confermata la sua voglia di andar via, già a gennaio la Premier League potrebbe aprire le porte all'ex Villarreal.

L'allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino, intervenuto in conferenza stampa, ha illustrato le strategie del club in vista del mercato di gennaio: "Acquistare a gennaio è sempre complicato, la storia ce lo insegna. È difficile che durante il mercato invernale arrivino calciatori in buone condizioni fisiche e, soprattutto,

che si adattino alla nuova squadra in poco tempo. Meglio non prendere nessuno se devi comprare tanto per comprare".

Chris Smalling si lega ancora al Manchester United. Il difensore aveva in contratto in scadenza a giugno ma ha rinnovato con i Red Devils fino al 2022. L'annuncio ufficiale è apparso sul sito ufficiale del club inglese che sottolinea la possibile di allungare il contratto con un ulteriore anno.