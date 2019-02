Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVENTUS, 75 MILIONI DAL BAYERN MONACO PER DYBALA: ALLA FINESTRA INTER E LIVERPOOL. KEAN PUO' FINIRE ALL'AJAX NELL'AFFARE DE LIGT. NAPOLI, AG.HAMSIK: "TRATTATIVA DIFFICILE MA IL DALIAN LO HA SEMPRE VOLUTO". LOZANO E FORNALS I PRIMI NOMI PER LA RIVOLUZIONE ESTIVA. MILAN, IL TOTTENHAM PREME PER SUSO. BOLOGNA, GONZALEZ NEL MIRINO DEI LOS ANGELS GALAXY

"Dybala resta". A dirlo è stato Fabio Paratici, nei giorni scorsi, soffermandosi su come sia stato il suo colpo preferito perché, a differenza di Cristiano Ronaldo, non era una sicurezza quando arrivato da Palermo. Peccato che la situazione attuale, per l'argentino, sia un pelino differente: il ridimensionamento - nei confronti della stella CR7 - è evidente, soprattutto nelle gerarchie. Così Dybala non è del tutto felice.Il Bayern Monaco è in grande pressing, in questo senso. Perché lo juventino è visto come il perfetto sostituto di due grandi come Franck Ribery e Arjen Robben che, a fine anno, lasceranno la Baviera. Pronta un'offerta da 75 milioni di euro alla Juventus e un quadriennale da 10 milioni. Dybala però non impazzisce per la Germania.

C'è sempre il possibile scambio con Mohamed Salah, paventato dai media arabi negli scorsi giorni. Paratici fa sul serio per l'ex Roma, ma è Jurgen Klopp a non volere sentire da quell'orecchio, contrariamente a quanto riportato. Insomma, per ora lo scambio è congelato e difficilmente andrà in porto, poi toccherà capire a fine anno. E l'Inter? Marotta e Ausilio stravedono per Dybala, non si sono ancora mossi ma conoscono molto bene la situazione e la valutazione. Insomma, nemmeno i nerazzurri sono da escludere.

Detto della voglia di evitare l'asta per De Ligt, la Juventus studia la possibilità di inserire nell'accordo con l'Ajax il cartellino di Moise Kean il cui contratto continua a recare la scadenza del 30 giugno 2020. E’ ipotizzabile che il ragazzo, su spinta non disinteressata del suo procuratore, venga ceduto all’Ajax non gratis né tantomeno a prezzo di saldo, comunque con la possibilità essere riacquistato dalla Signora a un prezzo prestabilito.

A Radio Marte è intervenuto Juraj Venglos, procuratore di Hamsik: “Il Dalian ha sempre voluto Marek per cui l'accordo non è stato difficile da trovare, ma la trattativa si è complicata per la modalità di pagamento. Non è stata la trattativa più difficile della mia vita, ma non è stata neppure semplice. Non ho mai detto che Hamsik non sarebbe andato via a gennaio, ma in questo periodo ho preferito parlare poco perchè quando inizia una trattativa parlare significa poter far saltare l'affare. Studieremo il calendario delle partite di Hamsik tra Dalian e Nazionale e troveremo l'incastro giusto per tornare a Napoli e salutare i tifosi. Questo potrebbe accadere anche in breve tempo”.

De Laurentiis lavora su una rosa piuttosto ampia di nomi, per preparare una rivoluzione estiva che appare inevitabile in casa Napoli, nonché annunciata. Tre almeno gli acquisti, probabilmente di più tra giovani speranze e calciatori più affermati, rivela oggi la Gazzetta dello Sport. Tra gli altri il francese Harold Moukoudi, classe 1997, di mestiere difensore centrale. Ma gli arrivi più importanti arriveranno davanti, con Pablo Fornals e Hirving Lozano candidati principali.

News d'Oltremanica per il Milan. Il Tottenham sta pensando di pagare la clausola rescissoria per Jesus Suso. Lo spagnolo è valutato 40 milioni di euro e il Mirror parla di un sorpasso degli uomini di Pochettino all'Arsenal.

I Los Angeles Galaxy sono intenzionati a riportare in America una vecchia conoscenza, che manca da 4 anni dalla MLS. Secondo ESPN, il club statunitense è interessato al difensore della Costa Rica Giancarlo Gonzalez, in forza al Bologna. L'ex giocatore di Columbus e Palermo potrebbe fare coppia con Diego Polenta, ingaggiato di recente.

BARCELLONA, VALVERDE RINNOVA FINO AL 2020. TOTTENHAM, OFFERTO NUOVO CONTRATTO A SON. ANCHE LLORENTE SPINGE PER IL RINNOVO. EINTRACHT FRANCOFORTE, IL CHELSEA PREPARA 45 MILIONI PER JOVIC. TOLOSA, RINNOVA L'EX ROMANISTA GOICOECHEA

Ernesto Valverde ha rinnovato il proprio accordo con il Barcellona. L'allenatore dei catalani ha prolungato fino al giugno del 2020 con opzione per la stagione successiva.

Nuovo contratto per Son Heung-Min. Il sudcoreano del Tottenham potrebbe presto firmare un prolungamento - il secondo in dodici mesi - con ritocco contrattuale, arrivando a gudagnare circa 4,5 milioni all'anno.

L'ex juventino Fernando Llorente vuole rinnovare con il Tottenham. Il centravanti, criticato nei suoi primi tempi a White Hart Lane ma ora in buona forma con tre gol in sei partite, ha un contratto in scadenza al 30 giugno.

Il Chelsea vuole Luka Jovic, attaccante del Benfica attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte. Sul serbo ci sono, da tempo, anche Real Madrid e Barcellona: la valutazione si aggira intorno ai 45 milioni di euro.

Il Tolosa ha confermato il rinnovo per Mauro Goicoechea, portiere uruguagio ex Roma. Arrivato nell'estate del 2015, il sudamericano ha firmato fino al 30 giugno del 2021.