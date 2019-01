Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

FIORENTINA, ECCO TRAORE DALL'EMPOLI. KUCKA UFFICIALE A PARMA. NAPOLI, ROG VERSO SIVIGLIA. PIATEK ULTIMA IDEA DEL MILAN. ROMA SU ELNENY. BALOTELLI AL MARSIGLIA.

Giornata importante in Serie A, con le trattative di mercato scandite da tre ufficialità principali. La Fiorentina ha acquistato a titolo definitivo Hamed Junior Traore dall'Empoli: contratto fino al 2023, col centrocampista classe 200 che resterà alla corte di Iachini fino a giugno. Arrivato in Emilia nella giornata di ieri, Juraj Kucka (31) ha formalizzato il suo rapporto con il Parma. Il centrocampista slovacco è ufficialmente un calciatore gialloblù in seguito al deposito in Lega del contratto di acquisto a titolo definitivo. Dopo la comunicazione ufficiale del tesseramento, inoltre, dai ducali emergono nuovi dettagli: il centrocampista slovacco classe '87, ha firmato col Parma un contratto fino al 2022. Il Cagliari, infine, ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo dal Pogon Szczecin il diritto alle prestazioni sportive di Sebastian Walukiewicz. Il giocatore ha firmato un contratto sino al 2023 con opzione sino al 2024 e concluderà la stagione in forza al Pogon.

Il ritorno ad alti livelli di Arkadiusz Milik in questa stagione ha confermato la bontà della scelta fatta al momento del suo acquisto da parte del Napoli tre anni fa. Ad oggi il club partenopeo punta a blindare il polacco con un nuovo contratto. Milik ha un accordo con il club partenopeo fino al giugno 2021, ma l'intenzione è quella di prolungarlo per altre tre stagioni senza alcun tipo di clausola rescissoria. I contatti sono già stati avviati e l'intenzione del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di arrivare alla fumata bianca nei primi mesi del 2019. C'è stata una brusca frenata per l'interessamento da parte del PSG per Allan. I francesi non sono disposti ad offrire più di 50 milioni di euro, cifra che De Laurentiis non prende in considerazione per cedere il brasiliano già a gennaio. Giuntoli intanto continua a lavorare per acquistare Nicolò Barella in vista della prossima estate anche visti gli ottimi rapporti con il direttore sportivo del Cagliari Carli. Gli azzurri sono pronti a offrire 40 milioni più contropartite tecniche, contro la richiesta da 55 milioni fatta espressamente dal presidente dei sardi Giulini. Il ds napoletano intanto ha già incontrato Beltrami, agente del centrocampista, offrendogli un contratto di 5 anni a 3 milioni netti a stagione. Una proposta che punta a superare la concorrenza di Chelsea e Inter con De Laurentiis pronto a muoversi anche in prima persona nei prossimi incontri con il numero uno dei cagliaritani. Capitolo Marko Rog al Siviglia: il centrocampista croato, con ogni probabilità, andrà al Siviglia in prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro.

L'ultimo nome per il Milan è quello di Krzysztof Piatek. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi si è convinto a cedere il polacco subito, già in questa sessione di mercato, e secondo le ultime indiscrezioni avrebbe accettato la proposta rossonera di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un ammontare di circa 40/45 milioni. Se non ci sarà alcuna controproposta dal Real Madrid nelle prossime ore, il centravanti classe'95 potrebbe andare al Milan, con Higuain destinato a trasferirsi al Chelsea.

L’infortunio di Juan Jesus ha reso prioritario l’arrivo di un difensore per la Roma ma il ds Monchi continua a lavorare anche per il mediano. Sta cercando un’ipotesi low cost, un prestito da una grande squadra da valutare ed eventualmente riscattare in estate. Tra i nomi più caldi delle ultime ore c’è quello di Mohamed Elneny: classe ‘92 dell’Arsenal, Monchi vorrebbe portare a Roma l’ex Basilea in prestito. Sul fronte delle uscite, il Manchester United è interessato a Cengiz Under; i Red Devils si aggiungono ad Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco nella corsa all'esterno turco, che però non sarà oggetto di trattativa nel mercato di gennaio.

Continua a tenere banco il possibile incontro tra Wanda Nara, procuratore di Icardi, e l'Inter. Possibile che club ed entourage si vedano nella giornata di giovedì. In caso contrario ogni incontro verrà posticipato alla settimana prossima. Capitolo Miranda: l'agente del giocatore è atteso nei prossimi giorni presso la sede nerazzurra per chiarire la posizione del difensore centrale. L'Inter vuole sapere se vuole realmente lasciare Spalletti fin da questo mercato di gennaio, considerando che lo stesso allenatore ha dichiarato negli scorsi giorni che a parole non gli ha mai chiesto di essere ceduto. Il club nerazzurro, in sinergica con il Chievo, chiuderà poi in questa settimana l'acquisto del portiere classe 2000 Gabriel Brazao dal Cruzeiro. Operazione da 1,5 milioni di euro e brasiliano che inizierà a prendere contatto con il calcio italiano indossando la maglia del club clivense. Conferme dalla Spagna invece circa il trasferimento a fine stagione di Diego Godin all'Inter: il difensore uruguayano avrebbe detto "sì" ai nerazzurri ed è pronto a legarsi con un contratto biennale con opzione sul terzo anno con un ingaggio di 5,5 milioni a stagione. L'Atlético, dal canto suo, aveva offerto il rinnovo annuale al giocatore, seguendo la propria linea di non fare contratti pluriennali agli Over 30. Nelle ultime ore infine Roberto Calenda ha visitato la sede dell'Inter per discutere di Keita Balde, attualmente in prestito in nerazzurro con un diritto di riscatto molto alto, da 34 milioni di euro. L'incontro è stato interlocutorio e presto ci sarà un nuovo appuntamento.

David Baldwin, procuratore di Aaron Ramsey, sarà in Italia nella seconda parte di questa settimana, con l'incontro con la Juve che andrà in scena quando la squadra, e quindi anche la dirigenza bianconera, rientrerà da Gedda dopo la Supercoppa Italiana. Sarà il momento giusto per mettere a posto tutte le questioni burocratiche e arrivare alla firma di un pre-accordo, per poi procedere a siglare il contratto vero e proprio dal primo febbraio.

Al momento, non ci sono i margini per un suo arrivo a gennaio: l'Arsenal chiede infatti 20 milioni di euro per cedere subito il centrocampista classe '90. Intanto, la buona prestazione offerta in Coppa Italia contro il Bologna ha fatto salire le quotazioni di Leonardo Spinazzola, giocatore che la Juve tiene in grande considerazione e che cederebbe solo per garantirgli continuità dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Proprio il club felsineo potrebbe prenderlo in prestito, ma a una condizione: la Juventus deve trovare prima un sostituto da inserire subito in rosa. I profili seguiti sono due: Matteo Darmian del Manchester United ed Emerson Palmieri del Chelsea.

Continua a tenere banco in casa Lazio il destino di Martin Caceres. Il difensore uruguaiano lascerà sicuramente la Capitale, con il Parma primo candidato al suo acquisto. Alla fine l'operazione con il club ducale si farà anche se per il momento è in una fase di stand-by. Attenzione però al possibile inserimento del Milan che osserva gli sviluppi della situazione per poterne approfittare qualora si presentasse un'occasione favorevole. Nelle ultime ore sull'ex Juventus era emerso anche l'interessamento del Bologna. Inoltre, non si è rivelata felice la scelta di Milan Badelj di sposare il progetto Lazio in estate. Troppa panchina per il regista della Croazia vice campione del Mondo e per lui adesso l'addio a Roma è una possibilità concreta. Lotito per lasciar partire l'ex Fiorentina chiede 10 milioni di euro: tra le altre, nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi Galatasaray. Capitolo Zappacosta: gli agenti sono al lavoro e nel giro di 48-72 ore a Londra ci sarà un vertice tra i procuratori dell’esterno e il Chelsea. I blues, che valutano il laterale italiano 15 milioni di euro, sono disposti a cedere il calciatore ma solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. L'alternativa più economica è Stefan Ristovski, laterale dello Sporting Club: il giocatore macedone può arrivare in prestito con obbligo di riscatto.

Le altre. Incontro nelle ultime ore fra la dirigenza del Parma e l'agente Diego Tavano. Sul piatto della discussione il futuro di Luigi Scaglia, laterale classe 1986 attualmente in prestito al Catania, e di Omar El Kaddouri, centrocampista ex Napoli oggi al PAOK Salonicco che potrebbe tornare in Italia durante questa sessione di mercato. L'Udinese ha invece ceduto il portiere Simone Scuffet al Kasimpasa con la formula del prestito secco fino a giugno. Questo dimostra la volontà di tornare in Friuli al termine del campionato, e di utilizzare questi mesi in Turchia per giocare con continuità e tornare a crescere dopo un lungo periodo di prestazioni altalenanti. Dawid Kownacki potrebbe anche restare alla Sampdoria: il club doriano, che sta cercando una sistemazione per il polacco, non ha fretta, anche perché non è da escludere che uno tra Caprari e Defrel lasci Genova entro la fine di gennaio. In caso di un'altra partenza in avanti infatti, il giovane attaccante di Giampaolo verrebbe subito tolto dal mercato con buona pace di Empoli, Fortuna Dusseldorf e Stoccarda che lo stanno seguendo da settimane. Con Krzysztof Piatek che potrebbe andare al Milan già a gennaio, il Genoa s'è messo al lavoro per individuare sul mercato l'eventuale sostituto del centravanti polacco classe '95. Enrico Preziosi e Giorgio Perinetti stanno valutando il profilo di Mario Balotelli, attaccante in uscita dal Nizza. Lorenzo Tonelli potrebbe non finire la stagione alla Sampdoria: il Bologna è a caccia di un difensore centrale e il Napoli sarebbe disposto ad "aiutare" il suo ex ds Bigon nella ricerca se la Samp decidesse di non confermare il difensore ex Empoli che è a Genoa in prestito con diritto di riscatto.

L'ATLETICO MADRID SU MORATA. CHELSEA, REBUS HUDSON-ODOI. BABEL AL FULHAM. PAULINHO, ADDIO DEFINITIVO AL BARCELLONA. CECH SI RITIRA UFFICIALMENTE DAL CALCIO GIOCATO.

Si è aperta ufficialmente la trattativa tra il Chelsea e l'Atletico Madrid per la cessione di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo potrebbe tornare così nella capitale dopo aver lasciato il Real meno di due anni fa per 70 milioni di sterline. La sensazione è che l'ex Juventus sia davvero vicino ai Colchoneros anche perché disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di lasciare i Blues a gennaio. Intanto Petr Cech ha annunciato il suo ritiro attraverso un post su Twitter: "Questa è la mia ventesima stagione da calciatore professionista e sono passati 20 anni da quando ho firmato il mio primo contratto, per questo sento che è venuto il momento di annunciare il mio ritiro a fine stagione. Avendo giocato 15 anni in Premier League e vinto ogni singolo trofeo possibile, mi sento di aver raggiunto tutto ciò che potevo raggiungere. Continuerò a lavorare duramente all'Arsenal nella speranza di vincere ancora un trofeo in questa stagione, poi mi guarderò intorno per vedere cosa la vita mi riserverà fuori dal terreno di gioco".

Il portiere del Real Madrid Kiko Casilla sarebbe molto vicino al Leeds United. Il tecnico degli inglesi Marcelo Bielsa ha chiesto un nuovo portiere per dare l'assalto alla promozione e le trattativa con i Blancos è in fase molto avanzata.

Olivier Giroud entra nella lista dei possibili acquisti del Barcellona. Con la cessione di Munir El Haddadi, i blaugrana non hanno centravanti di riserva e il francese potrebbe essere una soluzione anche più semplice di Alvaro Morata, il quale sembra propenso a trasferirsi all'Atlético Madrid. Fra gli obiettivi, anche Cristhiuan Stuani del Girona.

Callum Hudson-Odoi avrebbe rifiutato il nuovo contratto proposto dal Chelsea. L'ala di origine ghanese, ma dal passaporto inglese, avrebbe già deciso di trasferirsi al Bayern Monaco sempre che il club bavarese trovi l'accordo con i Blues. 18 anni, Hudson-Odoi ha raccolto 9 gettoni di presenza in prima squadra, segnando una rete in Europa League.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Rennes comunica l'acquisto di Souleyman Doumbia, terzino sinistro di 22 anni, noto anche al calcio italiano per l'esperienza al Bari e al Vicenza. Acquistato a titolo definitivo dal Grasshoppers, il giocatore ha firmato un contratto fino al 2022. L'Atletico Madrid ha ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista Borja Garcés fino al 2022, mentre il Crystal Palace ha bruciato la concorrenza italiana di Fiorentina e Sampdoria per Lucas Perri, estremo difensore di proprietà del Flamengo. Il talentuoso brasiliano si trasferirà in Premier League in prestito con diritto di riscatto per un valore intorno ai 7 milioni di sterline.

Il Fulham ha annunciato l'acquisto di Ryan Babel, versatile attaccante olandese che arriva dal Besiktas. Solamente sei mesi di contratto per l'ex Liverpool, che vestirà la maglia numero 12, mentre il terzino Raul Garcia (29 anni), ha firmato un contratto col Girona fino al termine della stagione. Il portiere del Porto, Iker Casillas, vuole rinnovare il proprio contratto. A sei mesi dalla scadenza con i Dragoes, l'estremo difensore ha affermato di voler rimanere molto più a lungo di quanto preventivato, dopo essere arrivato nell'estate del 2015. Il Real Madrid dice no al Valencia per Mariano Diaz: nonostante il poco spazio riservato fin qui all'attaccante, le merengues avrebbero rispedito al mittente un'offerta pervenuta dal club del Mestalla.

Il CdA del Barcellona - recita una nota ufficiale del club - si è riunito quest'oggi ratificando - fra le altre cose - anche un'importante operazione di mercato in uscita. I blaugrana, infatti, hanno reso noto l'attivazione della clausola di acquisto da parte del Guangzhou Evergrande del centrocampista brasiliano Paulinho. Il giocatore, dopo la scorsa stagione in cui ha vestito la maglia del Barça, era già tornato in Cina in estate (in prestito con diritto di riscatto) dopo l'esperienza del 2015. Le cifre - riportano i media spagnoli - si aggirano intorno ai 50 milioni di euro.