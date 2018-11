Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 novembre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha messo gli occhi su Fabinho del Liverpool. L'ex Monaco, trasferitosi in Reds in estate per 45 milioni, è uno degli obiettivi individuati dalla società milanista per rinforzare la mediana di Gattuso a gennaio. Ma la situazione non è ancora definita, perché Fabinho nelle ultime 3-4 partite ha giocato quasi sempre, dopo un avvio in cui era stato utilizzato pochissimo da Klopp. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso, anche se in caso di affondo rossonero dovrà essere lo stesso giocatore a chiedere al Liverpool di lasciarlo partire per gli ultimi 6 mesi della stagione. Fra i nomi per il centrocampo, invece, torna quello dello spagnolo del Chelsea Cesc Fabregas. L'ex Barça sta giocando pochissimo in Premier con Maurizio Sarri ed il suo contratto terminerà nel 2019, motivo per cui il Milan potrebbe tornare a pensarci magari proprio in vista di gennaio quando il suo cartellino potrà essere acquistato a prezzo di saldo vista l'imminente scadenza.

L'infortunio di Musacchio, l'incertezza su Caldara, le poche alternative. Il Milan si guarda intorno per cercare un difensore centrale per i sei mesi di campionato che vanno da gennaio fino alla fine. Alcuni intermediari hanno proposto una soluzione nuova, cioè l'arrivo di Gary Cahill del Chelsea, per una soluzione tampone - è in scadenza al 30 di giugno - adatta a mettere una pezza su un reparto che attualmente è risicato all'osso.

Joao Miranda, difensore centrale in forza all'Inter, sembra essere un obiettivo di mercato del Siviglia, che vuole rinforzare la difesa già a gennaio. Spalletti, però, difficilmente si priverà del brasiliano, così gli andalusi si stanno guardando intorno. Il primo nome sulla lista è quello di Fernando Calero del Valladolid, classe 1995 che non si muoverà per meno di 10 milioni di euro.

Il Bayern Monaco non eserciterà il riscatto di James Rodriguez nel corso della prossima estate. Il club bavarese ha un'opzione unilaterale per il suo acquisto dopo il biennio di prestito, e potrebbe ottenere il suo cartellino versando 42 milioni nelle casse del Real Madrid. I tedeschi però avranno a disposizione 200 milioni per ricostruire la rosa e in questa cifra non sarebbero previsti quelli utili per il riscatto del colombiano. La Juve è pronta a sferrare l'assalto, forte dell'alleanza con l'agente dell'ex Monaco, Jorge Mendes.

Rinnovo in vista per Joao Pedro con il Cagliari. L'attaccante ha infatti trovato l'accordo per prolungare per altri due anni il suo contratto con i sardi, attualmente in scadenza nel 2021. Nei prossimi giorni arriverà la firma, per fissare la nuova data nel 2023.

Nei prossimi giorni, l'agente del difensore del San Paolo Rodrigo Caio, Nick Arcuri, volerà in Europa per incontrare i club interessati a lui. Fra questi c'è il Milan, da tempo sulle sue tracce, ma anche società spagnole, russe e portoghesi. Il club brasiliano, con cui Rodrigo Caio ha un contratto fino al 2021, chiede fra i 7 e gli 8 milioni di euro per il cartellino. Particolare non di poco conto: il difensore ha anche il passaporto italiano.

Potrebbe sfumare un sogno per il mercato del Milan: Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal in scadenza di contratto a giugno del 2019, infatti, sarebbe ad un passo dal Bayern Monaco. Il classe 1990 avrebbe già parlato con la dirigenza bavarese, con cui ci si sarebbe già un accordo sia sull'ingaggio che sulla durata del contratto.

Due jolly per la Juventus nella strada per Sandro Tonali. I bianconeri sono convinti di poter chiudere per il regista del Brescia, grazie a due fattori. In primo luogo, l'amicizia tra il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, e l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri: i due si conoscono benissimo dai tempi di Cagliari. E poi la possibilità di lasciare il classe 2000 in prestito al Brescia, soprattutto in caso di Serie A. Sul giovane, comunque, restano molto forti Inter, Roma, Milan, Manchester City e Chelsea.

Sul fronte degli esterni, nel mercato dell'Inter ha molti sponsor la candidatura di Manuel Lazzari, 24 anni, punto fermo della Spal che conta di venderlo al miglior offerente partendo da una base d’asta di 25 milioni. I contatti per lo stantuffo di Semplici sono costanti, a riprova che l’obiettivo è di prima fascia. Ovviamente non mancano i concorrenti e ciò induce i dirigenti nerazzurri a muoversi con la dovuta accortezza.

L'Inter ha messo gli occhi su Jan Vertonghen, difensore belga classe '87 che ha un contratto in scadenza col Tottenham. Il club nerazzurro è già al lavoro per sostituire un altro calciatore in scadenza: Andrea Ranocchia, centrale di difesa che a fine stagione dovrebbe lasciare a zero la società nerazzurra. Situazione differente per Toby Alderweireld, altro centrale degli Spurs: il club londinese dovrebbe esercitare l'opzione di rinnovo del contratto in scadenza a giugno fissando a 30 milioni di euro la cifra della clausola rescissoria.

Senza un contratto da professionista e quindi con la possibilità concreta di potersi trasferire altrove per poche migliaia di euro (il premio di formazione). Jean-Clair Todibo, centrale di difesa classe '99 del Tolosa, è finito nel mirino di mezza Europa e anche delle big italiane. In questo momento, la Juventus è avanti rispetto all'Inter e al Milan per questo giovane calciatore nato nella Guyana francese.

Per il centrocampo del Napoli il nome più ricorrente è quello di Stanislav Lobotka del Celta Vigo, giocatore già cercato in passato. Ma attenzione anche al profilo di Marcos Llorente del Real Madrid. Nei blancos gioca (poco) anche Mariano Diaz, dall'altra parte del Manzanares c'è invece il terzino Santiago Arias, già seguito nei mesi scorsi dal ds Giuntoli.

Trattativa quasi impossibile, almeno a gennaio. Il Genk non ha alcuna intenzione di privarsi a stagione in corso di Sander Berge, centrocampista classe '98 che già in estate finì nel mirino della Fiorentina (fu rifiutata un'offerta del club viola da 15 milioni di euro).

Per questo motivo, per la prossima sessione di calciomercato la società belga ha fissato paletti altissimi per ciò che riguarda il prezzo del cartellino del centrocampista norvegese: 25 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

Un’idea per l’attacco dell’Atalanta. Occhi puntati in Argentina. Piace il profilo di Gaston Veron dell’Argentinos Juniors. Contatti in corso e apprezzamenti. Veron una possibilità concreta, che può diventare qualcosa di più. E sullo sfondo il Genoa...

Nella giornata di oggi è emersa l'ipotesi Galatasaray per il futuro di Mattia Destro, col tecnico Fatih Terim che starebbe spingendo per portarlo a Istanbul. Secondo le ultime raccolte da TMW però il futuro del giocatore, almeno quello prossimo, sarà ancora a Bologna. La sua idea infatti sembra essere quella di non lasciare i rossoblù nella sessione di gennaio cercando di scalare le gerarchie di Pippo Inzaghi. Tant'è che nelle scorse settimane avrebbe detto no ad alcuni sondaggi arrivati sia dall'Italia che dall'Inghilterra. E lo stesso Galatasaray, nel caso decidesse di affondare il colpo, potrebbe ricevere la stessa risposta. Poi, a giugno, la situazione e le idee di Destro potrebbero radicalmente cambiare.