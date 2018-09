Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Si avvicina il rinnovo di contratto con il Napoli per Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato da Rai Sport la nuova scadenza sarà fissata fino al 2023 con aumento della clausola rescissoria da 65 a 130 milioni. Novità anche per il futuro di Hysaj. Il Napoli ha rifiutato la corte del Chelsea che offriva al terzino 4 milioni più bonus, ecco perché ora la richiesta dell'entourage è di 3 milioni a stagione. L'agente di Hysaj aspetterà una risposta positiva fino a dicembre altrimenti non rinnoverà.

Atletico Madrid e Manchester United ci sono: se Paulo Dybala decide di lasciare la Juventus, le pretendenti non mancano di certo. Ogni offerta, finora, è stata rispedita al mittente, scrive Tuttosport, ma tanto inciderà la volontà dell'argentino e dal suo utilizzo da parte di Allegri. A fronte di una offerta superiore ai 100-120 milioni di euro, la Vecchia Signora potrebbe anche pensarci.

Dodici mesi fa, di questi tempi, Cengiz Under sembrava un marziano capitato a Roma, c’era chi sosteneva che non fosse pronto nemmeno per la Primavera. Poi, partita dopo partita, si è conquistato la fiducia di tutti, a partire da Eusebio Di Francesco. Tanto che il club giallorosso - sottolinea il Corriere di Roma - è pronto ad allungargli il contratto - dal 2022 al 2023 - ma soprattutto ad alzare lo stipendio: da 800mila euro (uno dei più bassi) a poco più di un milione e mezzo con bonus per sfiorare i 2.

Se Baselli è al rientro, se Soriano è un punto fermo, se Meité ha dimostrato di essere il più in forma della squadra, allora è Tomas Rincon a rischiare il posto nel Torino camaleonte che ha in mente Mazzarri già per la sfida all'Udinese. Davanti toccherà ancora a Iago Falque duettare con Belotti, per Zaza possibile spazio nella ripresa, suggerisce Tuttosport.

Elliott vuole riportare il Milan nell'élite del calcio mondiale, come riferisce La Gazzetta dello Sport, e più precisamente nelle prime otto d'Europa nel giro di 3-5 anni. La risalita passa da diversi punti: fatturato che deve tornare a crescere di nuovo dopo 15 anni, ranking da riacquisire, stadio di proprietà per avere più vantaggi e anche per la crescita del marchio, per cui si segue il modello del Manchester United.

Pep Guardiola ha spiegato in conferenza stampa il misunderstanding generato dalle sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista con Valdano di qualche giorno fa, relative alla presunta clausola di Kevin De Bruyne: "Clausola di 250 milioni? Valdano mi ha chiesto se venderei De Bruyne per 250 milioni e gli ho risposto negativamente. In Inghilterra non esistono clausole, bisogna sempre negoziare con i club".

Secondo il Daily Express, John Terry non raggiungerà il suo ex compagno di squadra Frank Lampard al Derby County. La smentita alle voci insistenti delle ultime ore sarebbe arrivata dallo stesso ex centrocampista del Chelsea, oggi manager dei Rams.

PSG a lavoro sul mercato. Trattativa in corso per Cristian Pavon, attaccante del Boca. Contatti avviati, affare ben impostato. Il PSG può piazzare un colpo in attacco. Nel mirino c’è Pavon...