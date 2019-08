Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Un altro rinnovo in casa Roma, e questa volta potrebbe avere risvolti importanti anche in chiave mercato: Edin Dzeko ha rinnovato il suo contratto con i giallorossi fino al 2022. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dei giallorossi:

"AS Roma è lieta di annunciare che Edin Dzeko ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2022. L’attaccante bosniaco è arrivato alla Roma nell’estate del 2015 e nelle sue quattro stagioni nella Capitale ha collezionato 179 presenze realizzando 87 gol".

Adesso è ufficiale: il difensore Mert Cetin è un nuovo giocatore della Roma. Questo il comunicato del club giallorosso: Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Yildrim Mert Cetin dal Genclerbirligi a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, l’AS Roma riconoscerà al club turco un importo pari al 10% del prezzo di cessione eccedente i 5 milioni di euro. Con il calciatore, che indosserà la maglia numero 15, è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Il difensore, classe 1997, nell’ultima stagione con il club turco ha disputato 25 partite realizzando una rete.

La Roma ha ceduto a titolo temporaneo Steven Nzonzi al Galatasaray. Come riportato dal comunicato ufficiale del club giallorosso, la società turca ha la possibilità di estendere il prestito per un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2021. Inoltre è stato inserito il prezzo per il riscatto: 16 milioni di euro nel 2020 che scenderanno a 13 milioni se il centrocampista verrà riscattato nella stagione successiva.

Con il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma, l'Inter dovrà cercare un'altra punta da regalare a mister Conte. Come riportato da Sky le alternative sono tante per i nerazzurri: da tempo piace Ante Rebic, ma l'Eintracht chiede oltre 40 milioni di euro. Più facile arrivare a Fernando Llorente, svincolato di lusso che Conte conosce benissimo. Difficilissima la pista Timo Werner, perché l'attaccante del Lipsia ha un solo anno di contratto e vuole andare in scadenza per andare al Bayern Monaco il prossimo anno. Un altro nome potrebbe essere quello di Alexis Sanchez, ai margini del progetto del Manchester United. Infine l'ultimo nome è quello di Arkadiusz Milik: con il Napoli potrebbe andare in scena uno scambio con Mauro Icardi.

20 milioni di euro. Questa la cifra che secondo Sport il Barcellona ha chiesto all'Inter per il cartellino di Arturo Vidal. Il cileno, per espressa richiesta di Antonio Conte, è uno dei primissimi obiettivi della società nerazzurra e secondo il portale iberico la destinazione nerazzurra è ad oggi quella più probabile, con il giocatore e il club blaugrana che oramai si sono convinti sull'addio già quest'estate. Sullo sfondo il PSG, club accostato a Vidal come contorno dell'operazione Neymar.

Riprende quota l'asse di mercato tra Fiorentina e Inter. Dopo lo stop delle scorse settimane - riporta infatti SportMediaset - i due club sono pronti a concludere l'operazione che coinvolge Matteo Politano e Cristiano Biraghi. Le caratteristiche e il ruolo dell'attaccante non si conciliano con il modulo adoperato da Antonio Conte (il 3-5-2) mentre, al contrario, l'esterno viola sarebbe pronto fin da subito a occupare il lato sinistro a tutto campo (oltre ad essere utile per la lista Uefa. La formula dell'affare sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto: a fine stagione i due club si rivedrebbero per decidere il da farsi. In viola finirebbe fin da subito anche Federico Dimarco (sempre con la medesima formula) per prendere il posto del partente Biraghi e non lasciare dunque sguarnito la fascia mancina della squadra viola (negli ultimi giorni era spuntato il nome di Dalbert al posto di Politano ma i discorsi non sono proseguiti oltre). La prossima settimana sarà decisiva: martedì è previsto un faccia a faccia tra le dirigenze del Biscione e dei gigliati per definire la trattativa e tutto questa volta sembra far presagire un buon esito senza nuovi rinvii o interruzioni.

Samuele Longo lascia l'Inter e si trasferisce al Deportivo La Coruna in prestito con obbligo di riscatto:

"FC Internazionale Milano comunica il trasferimento alla società spagnola R.C. Deportivo La Coruna di Samuele Longo. L'attaccante classe 1992 si trasferisce a titolo temporaneo annuale con obbligo di trasformazione della cessione in definitiva".

La Juventus ha registrato l’apprezzamento del tecnico Kovac per Mario Mandzukic, ma ora a Torino si aspettano un’offerta per l’attaccante. I bianconeri vorrebbero ricavare una cifra tra i 12 ed i 15 milioni, Kovac avrebbe già chiamato il croato, ma ora le società devono mettersi d’accordo. A riportarlo è TuttoJuve.com.

BAYERN MONACO, COLPO COUTINHO: ARRIVA IN PRESTITO DAL BARCELLONA. BERGWIJN RINNOVA CON IL PSV. LEICESTER, ANDY KING IN PRESTITO AI RANGERS. HOFFENHEIM, PRESO SAMASSEKOU: AL SALISBURGO 12 MILIONI

Philippe Coutinho al Bayern Monaco, c'è l'annuncio. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club bavarese ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il Barcellona per il trasferimento del brasiliano in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore è atteso a Monaco per chiarire i dettagli finali e completare i controlli medici.

Steven Bergwijn rinnova col PSV Eindhoven. L'esterno d'attacco classe 1997, obiettivo di mercato del Siviglia, ha firmato infatti un nuovo accordo coi biancorossi fino al 30 giugno 2023.

Il centrocampista del Leicester Andy King ha trovato un accordo con i Glasgow Rangers per il prestito fino al termine della prossima stagioe. A renderlo noto è il sito ufficiale delle Foxes.

C'è un volto nuovo nella rosa dell'Hoffenheim, da qualche ora. La squadra di Bundesliga, mediante i propri canali di comunicazione, ha infatti annunciato l'acquisizione a titolo definitivo di Diadie Samassekou, muscolare centrocampista senegalese classe '96 che arriva dal RB Salisburgo, per una cifra che si ritiene essere di 12 milioni di euro, e con il quale è stato firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.