Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

l’INTER PUNTA DE PAUL E KULUSEVSKI. INCONTRO CON L’AGENTE DI VIDAL NELLE PROSSIME ORE. PER LA CORSIA MANCINA ECCO MARCOS ALONSO. IL MILAN TRA IBRA E MANDZUKIC. NAPOLI, OCCHIO AL LIVERPOOL SU BERGE. ATALANTA: KJAER E ARANA VERSO L’ADDIO. DONATI RIPARTE DAL LECCE

L’Inter continua a lavorare per rinforzare la rosa di Antonio Conte e lottare fino alla fine contro la Juventus per il titolo. L’obiettivo principale dei nerazzurri è Rodrigo De Paul dell’Udinese, giocatore capace di dare maggiore qualità in mediana, con Kulusevski del Parma come prima alternativa. In questo caso bisognerà parlare con l’Atalanta proprietaria del cartellino e anticipare la Juventus, oltre alcuni club esteri, che ha messo gli occhi sul giovane centrocampista offensivo. C’è poi sempre aperta la questione Arturo Vidal: nelle prossime ore dovrebbe esserci un incontro con l’agente del cileno che chiederà al Barcellona di essere ceduto a gennaio visto il poco spazio trovato. L’ostacolo è quello della formula con i catalani che non hanno intenzione di cederlo in prestito secco. Per la corsia sinistra invece c’è Marcos Alonso del Chelsea come prima scelta con Matteo Darmian, anch’egli del Parma, come alternativa.

Sull’altra sponda di Milano invece si parla sempre di Zlatan Ibrahimovic con le parti che sembrano essere ancora distanti sulle cifre e la durata del contratto. Al momento l’alternativa è quella che porta a Mario Mandzukic della Juventus, ma anche qui ci sono problematiche simili a livello contrattuale oltre che la forte concorrenza di almeno tre club arabi, del Manchester United e infine del Dalian Yifang. Sono stati utili anche in chiave mercato i sorteggi di Champions ed Europa League andati in scena oggi a Nyon. La dirigenza del Barcellona avrebbe avuto modo d'incontrare i colleghi del Milan, seppur non interessati all'esito delle urne, per fare il punto su Jean-Clair Todibo. Il centrocampista ex Tolosa può lasciare i blaugrana con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ostacolo Liverpool per il Napoli per arrivare a Sander Berge del Genk. Il club inglese è infatti pronto a formulare un'offerta superiore ai 20 milioni di euro ai belgi, superando in questo modo quella partenopea. Difficile che De Laurentiis voglia rilanciare e per questo motivo difficilmente il Napoli potrà spuntarla.

L'Atalanta ha deciso di cedere due giocatori nel prossimo mercato di gennaio. Si tratta dei due arrivati in estate, in prestito, dal Siviglia. Simon Kjaer e Guilherme Arana non hanno convinto finora ed entrambi non sono stati convocati per la sfida di domenica scorsa contro il Bologna. Con il danese si è rotto qualcosa la scorsa settimana, quando era dato nell'undici titolare fino al martedì per la gara contro lo Shakhtar Donetsk, salvo poi non essere nemmeno portato in Ucraina. Per Arana, dopo le dichiarazioni a Estadio Deportivo - quotidiano di Siviglia - ci sarà un'altra avventura, sebbene Gasperini non fosse dell'idea di cederlo a gennaio.

In casa Genoa la posizione del tecnico Thiago Motta non appare più salda con la società che guarda in Sudamerica per capire se potrà riportare in Italia Diego Lopez che ha appena salutato il Penarol. Per quanto riguarda i rinforzi di gennaio si punta l’attaccante Michael Krmencik del Viktoria Plzen, Robert Bozenik, classe ‘99 dello Zliina e Adam Buksa, classe ‘96 del Pogon Szczecin. Ma si riaccende anche la pista che porta a Matteo Politano dell’Inter che piace anche alla Fiorentina.

Da oggi Giulio Donati è un nuovo giocatore del Lecce. Il difensore, che ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2010/11 era svincolato fino ad oggi dopo la lunga esperienza in Germania. Questo il comunicato del club: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Donati, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2020, con opzione per un altro anno".

ANCELOTTI VERSO L’EVERTON, L’ARSENAL CI PROVA PER ARTETA. PELLEGRINI-WEST HAM AVANTI FINO A NATALE. IL BAYERN PUNTA OCAMPOS E VUOLE RISCATTARE COUTINHO. VAN BOMMEL LASCIA IL PSV EINDHOVEN. LUDOGORETS A VRBA

Panchine bollenti in Inghilterra con Everton, Arsenal e West Ham che presto potrebbero avere un nuovo tecnico. La squadra di Liverpool avrebbe infatti trovato un principio d’accordo con Carlo Ancelotti, fresco di addio al Napoli, e già domani potrebbe arrivare la fumata bianca e l’annuncio anche se il club in serata ha comunicato con una nota ufficiale di confermare Duncan Ferguson e di non aver ancora trovato accordi con altri tecnici compreso l'italiano. Deve così guardare altrove l’Arsenal dove Freddy Ljungberg attende chiarezza dalla società visto che non ha intenzione di bruciarsi continuando a guidare la squadra in un momento delicato. La dirigenza guarda così al Manchester City per strappargli il tecnico Mikel Arteta, attuale vice di Guardiola. Contatti in corso con appuntamento per domani mattina fra le parti. Manuel Pellegrini rischia, ma ancora non saluta. La vittoria di sabato contro il Southampton ha dato un po' di tempo in più al tecnico del West Ham, che dovrebbe dunque essere confermato almeno fino alla sfida col Crystal Palace in programma il prossimo 26 dicembre a Selhurst Park.

In Germania il Bayern Monaco punta a rinforzarsi per scalare le classifiche e tornare vicino alla vetta. Uno degli obiettivi del club bavarese è Lucas Ocampos, esterno offensivo in forza al Siviglia, che in passato ha vestito la maglia del Milan e del Genoa. Intanto i senatori del club stanno cercando di convincere il club ad acquistare a titolo definitivo Philipe Coutinho, ora in prestito, dal Barcellona. Gran colpo in prospettiva per il Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha ingaggiato il talento argentino Exequiel Palacios. Il 21enne si aggregherà alle Aspirine a partire dal primo gennaio 2020 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Mark van Bommel non è più l'allenatore del PSV Eindhoven. L'ex calciatore del Milan è stato sollevato dal suo incarico questa mattina dopo la sconfitta per 3-1 di ieri sul campo del Feyenoord. Il PSV è al momento quarto in classifica con 31 punti conquistati in 17 partite. Questo l'annuncio del club, che ha anche nominato Ernest Faber tecnico a interim:

Giornata intensa per il Ludogorets. Dopo aver pescato l'Inter nei sedicesimi di Europa League, il club bulgaro infatti ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale il nome del nuovo allenatore: si tratta del ceco Pavel Vrba, che arriva dal Viktoria Plzen insieme a due collaboratori. Il tecnico ceco sarà in carica da gennaio e ha firmato un contratto fino al 2022. Il precedente allenatore della prima squadra, Stanislav Genchev, diventerà assistente dello stesso Vrba.

Rinnovo in casa Celtic. Con una nota apparsa sui propri canali ufficiali, il club scozzese ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Nir Bitton, centrocampista israeliano classe 1991. L'ex giocatore dell'Ashdod ha siglato un nuovo accordo fino al giugno 2023. Bitto in stagione con la maglia biancoverde della società di Glasgow ha già messo a referto 21 presenze fra campionato e competizioni internazionali.

La battaglia nei piani alti del Bordeaux è finalmente terminata. La King Street, società di gestione degli investimenti che era titolare dell'86% delle azioni dei Girondini, ha infatti acquistato il 14% di GACP ed è diventata proprietaria unica del club francese. Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, King Street ha confermato il CEO, Frédéric Longuepée, oltre a ribadire la fiducia nei confronti del direttore sportivo, Eduardo Macia, e di mister Paulo Sousa.