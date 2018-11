Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter in estate tornerà alla carica per l'acquisto di Luka Modric, obiettivo caldissimo dello scorso agosto. Il croato ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020 e dunque, la prossima estate, avrà un solo anno di accordo rimanente con i Blancos, condizione che potrà facilitare l'eventuale trattativa. In più, i nerazzurri avranno un paletto in meno in chiave Fair Play e dunque potrà anche alzare la possibile offerta.

L'Inter è alla ricerca del vice Handanovic e Tuttosport oggi in edicola parla di due portieri nel mirino dei nerazzurri. Il primo nome è quello di Alessio Cragno, attualmente al Cagliari, mentre il secondo è quello di Ionut Radu, per quello che sarebbe un ritorno dal Genoa, visto che l'estremo difensore è in prestito al club ligure.

Come riporta The Sun, il Manchester United avrebbe individuato l'obiettivo principale per rinforzare la difesa: è Milan Skriniar, centrale slovacco in forza all'Inter. Per l'ex Sampdoria, i Red Devils hanno già presentato un'offerta di circa 60 milioni, prontamente rispedita al mittente. Serviranno cifre molto più alte per portare via da Milano il giocatore.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il brasiliano è in scadenza nel 2020 e al momento non ci sembrano essere trattative avanzate per il rinnovo. Il laterale è stato già seguito da Manchester City, Chelsea e Paris Saint-Germain, ma non si è mai presentata nessuna offerta concreta. La buona stagione del brasiliano potrebbe però riaccendere gli appetiti delle inseguitrici, anche per questo la Juventus si sta guardando attorno seguendo Jordi Alba e Marcelo.

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il Milan in vista di gennaio potrebbe prendere in considerazione di monetizzare con la cessione di uno dei suoi pezzi pregiati. Considerato Suso come un incedibile, il cerchio si restringe intorno a Hakan Calhanoglu, che ha estimatori in Germania, soprattutto nel Lipsia e nell'Eintracht Francoforte. Per lasciarlo andare servirebbero comunque più dei 24 milioni di euro investiti dal Milan nel 2017. Difficile che Gattuso si possa privare di Kessié, anche se sullo sfondo restano l'offerta di 40 milioni presentata dal Beijing Guoan e l'interesse del PSG.

Visti gli infortuni di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, che dovranno restare ai box per diversi mesi, il Milan dovrà tornare sul mercato a gennaio per cercare un rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto scrive Il Giornale, il profilo più gradito sembra essere quello di Stefano Sensi del Sassuolo. Il classe '95 ha finora collezionato otto presenze nel campionato in corso, anche se per i rossoneri non sono esclusi nomi a sorpresa per potenziare il reparto mediano.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds della Roma Monchi sta già pensando alle possibili operazioni da portare in porto nel corso della prossima estate e per questo ha messo nel mirino il fantasista del Borussia Monchengladbach Thorgan Hazard, fratello del più famoso Eden del Chelsea. Il giocatore ha iniziato la stagione con 7 gol in 11 partite e anche con 4 assist e ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020. Una possibilità che senza rinnovo permetterebbe ai giallorossi di investire una cifra al massimo tra i 25 e i 30 milioni. Contrariamente, in caso di prolungamento, i costi potrebbero aumentare, soprattutto nel caso in cui il belga dovesse continuare ad avere questo incredibile rendimento, sintomo di maturazione calcistica dopo tante buone stagioni senza mai trovare il picco di forma decisivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

"Addio alla Roma? Sono solo congetture, non ho alcuna intenzione nella mia testa di andare via". Parola di Patrik Schick, attaccante giallorosso che in patria ha parlato dei suoi obiettivi: "Voglio dimostrare ciò che valgo. Sono contento di aver segnato il primo gol contro la Sampdoria, sono sicuro che presto avrò un'altra occasione. Ho bisogno di giocare di più per arrivare a una forma ideale. Sono contento di aver giocato contro la Polonia, è stata una vittoria importante che ci dà fiducia in vista della Slovacchia".

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Atalanta continua a trattare con Remo Freuler il rinnovo di contratto fino al giugno del 2023, un anno in più di quello attuale, con un aumento dell'ingaggio conseguente all'ottimo rendimento del centrocampista svizzero. La richiesta è di 900mila euro a stagione e dopo gli incontri già avvenuti a settembre, le parti si riaggiorneranno a breve per trovare l'intesa definitiva.

Il Parma Calcio 1913 comunica, in seguito al CdA che si è svolto questa mattina, di aver conferito la nomina di Vicepresidente all’Avv. Giacomo Malmesi, socio di Nuovo Inizio S.r.l..

Secondo quanto riportato dall'Independent, il Bayern Monaco è convinto di spuntarla nella corsa che porta all'attaccante in scadenza con l'Arsenal Aaron Ramsey. Il giocatore terminerà il proprio accordo con i Gunners nel prossimo giugno e piace molto anche in Italia, soprattutto alla Juventus.

Secondo il London Evening Standard, il Manchester City avrebbe intenzione di acquistare un solo giocatore nelle prossime due finestre di mercato. Sulla lista di Pep Guardiola ci sono tre potenziali obiettivi, osservati negli ultimi sei mesi: Frenkie De Jong, Ruben Neves e Tanguy Ndombele. Un ritocco a centrocampo, dunque, sarà necessario.

Mundo Deportivo fa il punto sul futuro di Isco. Il trequartista del Real Madrid non è contento dello scarso impiego con la nuova gestione Solari e starebbe pensando di lasciare la Spagna. Su di lui c'è forte l'interesse del Manchester City di Pep Guardiola.

Il presidente del River Plate, Rodolfo D'Onofrio, ha smentito ai microfoni di America Tv la notizia secondo cui il Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo con il club argentino per Exequiel Palacios. D'Onofrio ha dichiarato: "Il ds del Real Madrid ha parlato con il nostro ds Enzo Francescoli del loro interesse per il giocatore. Ne riparleremo in futuro, c'è l'interesse ma non c'è alcun accordo per la cessione". Sul giocatore ci sono anche PSG e Manchester City.