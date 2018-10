Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

LA SAMP PUNTA ALLA CONFERMA DI AUDERO, IL MILAN PROGRAMMA IL FUTURO. FIORENTINA, BIRAGHI ORA TORNA A PIACERE ALL'INTER, MENTRE SU MILENKOVIC SPUNTA LA JUVE. LAZIO SU LAZZARI, IL BESIKTAS STUDIA PATRIC MENTRE TARE PUNTA BRAHIMI. PRAET TRATTA IL RINNOVO CON LA SAMP, CANDREVA VERSO IL TORINO

Carlo Osti, ds della Sampdoria, parla a Sky del futuro della squadra: "Il progetto di Ferrero è partito tra lo scetticismo anche sul nuovo centro sportivo che sta nascendo. Ci ha creduto, ha combattuto ed è arrivato a un risultato incredibile: avremo un nuovo centro bello, importante. Audero? Sta facendo un ottimo campionato, è alla prima stagione in Serie A. E' una stagione impegnativa per lui, sta facendo bene. Ci siederemo a un tavolo con la Juventus per parlare del suo futuro. Skriniar e Romagnoli? Sono due difensori fortissimi, con caratteristiche diverse. Alessio è cresciuto nella Roma, è nato nel calcio italiano. Milan si è adattato in modo eccezionale, dopo sei mesi parlava in modo eccezionale italiano e conosceva gli schemi di Giampaolo. Non è facile, per farlo serve un'attenzione superiore alla media e solo uno intelligente come lui può farlo. Destro e mancino, li vedrei anche bene insieme...". Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria. Il calciatore blucerchiato è tornato a parlare dell'interessamento palesato la scorsa estate dalla Juventus: "Ho sentito pure io certe voci ma non saprei. Fa piacere essere accostato a squadre importanti, ma io a Genova sono felice e voglio rimanere", ha detto il calciatore belga che prosegue. Come ogni giovane, credo sia normale puntare a un top club. Ma ci sarà tempo per pensarci, ora alla Samp sto benissimo e sto discutendo del club del rinnovo del contratto in scadenza nel 2020".

Il Milan ha un accordo di base con il Flamengo per Lucas Paquetà, ma fino all’ultimo il Real Madrid proverà ad inserirsi per provare a strappare il giovane talento brasiliano ai rossoneri: lo riferisce Marca , che spiega che Marcelo e Vinicius, grandi amici di Paquetà, starebbero cercando di convincere il giocatore a firmare per i Blancos. I rossoneri stanno seguendo con attenzione Ibrahim Sangaré, centrocampista ivoriano classe '97. A svelarlo è MilanNews.it, che parla di un calciatore valutato dal Tolosa circa 20 milioni di euro. Al momento ancora nessuna offerta ufficiale da parte del club rossonero, ma Leonardo è molto interessato a questo ragazzo che in Francia hanno già etichettato come nuovo Yaya Touré.

Mario Giuffredi, procuratore del terzino viola Cristiano Biraghi, ha parlato al Corriere dello Sport rivelando alcuni retroscena interessanti: "Corvino me lo chiese il 15 agosto 2017 e fu una trattativa lampo. Comunicai al giocatore che l'aveva preso il Cagliari così da fargli una sorpresa dicendogli successivamente che in realtà si trattava della Fiorentina: una volta rivelatoglielo, per poco non perse i sensi! Astori? La vicenda ha Cristiano talmente tanto che fatica a parlarne. Si rivede in Davide, era rimasto stregato dal suo comportamento, dagli atteggiamenti, dalle lezioni di vita. Inter? Ausilio non l'ha bocciato, semplicemente non era pronto. Gli mancava quella personalità affinata con Pioli. Mercato? Lui è tifoso nerazzurro e da quelle parti lo stimano molto. Altri due allenatori che stravedono per Cristiano, sono Gattuso e De Zerbi. Io con loro mi sono confrontato spesso, il Milan ci aveva pensato nella precedente gestione, ma ora pensiamo alla Fiorentina con cui tra l'altro siamo vicini al rinnovo. Per me, Biraghi è il nuovo Grosso: può crescere ancora molto". Il Bologna potrebbe presto muoversi per sistemare e aggiornare la rosa di attaccanti da mettere a disposizione di Pippo Inzaghi. Piace l'attaccante ai margini del progetto Fiorentina Cyril Thereau. Il francese cercherà di cambiare maglia a gennaio visto che fino a ora non ha giocato neanche un minuto dall'inizio del campionato e che Pioli non ha intenzione di concedergli spazio.

In vista dell'estate, la Lazio è pronta a muoversi per acquistare un esterno destro della Lazio. Il giocatore preferito è Manuel Lazzari della SPAL, ma la valutazione è alta, soprattutto per i sondaggi dello Sporting Lisbona che potrebbe arrivare a investire 20 milioni per il giocatore di Semplici. L'alternativa potrebbe arrivare da Salisburgo, con Lainer, ex obiettivo del Napoli, che si muoverà dopo giugno e per il quale Tare si è già mosso con alcuni sondaggi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport. Sono di ieri le voci che parlano di un interessamento da parte del Besiktas per l'esterno della Lazio Patric. Il giocatore ha da poco rinnovato con i biancocelesti, ma è rimasto fuori dalla lista UEFA. Per questo, se a gennaio i turchi dovessero davvero presentarsi da Tare con un'offerta interessante, allora verrebbe presa in considerazione l'ipotesi di cedere il giocatore. Per l'attacco Yacine Brahimi (28) è nel mirino del ds albanese in vista del mese di gennaio. Record, quotidiano portoghese, scrive in prima pagina del possibile approdo in Italia dell'algerino: i biancocelesti, si legge sul giornale, dovrebbero però versare 6.5 milioni di euro al fondo Doyen per assicurarsi l'ex calciatore del Granada che, dal 2014, veste la maglia del Porto. Per la difesa il club biancoceleste starebbe pensando a Davide Biraschi, classe '94 del Genoa, già seguito nel corso dell'estate. Lotito e Tare sono pronti a muoversi già per il mercato di gennaio: sul tavolo soldi più contropartite tecniche.

Il futuro dell'esterno Antonio Candreva potrebbe essere in granata. Il calciatore dell'Inter infatti, come riporta Tuttosport, pensa all'ipotesi Torino a gennaio per rilanciarsi anche in ottica azzurra. Il club piemontese sa che Candreva sarebbe interessato ad approdare alla corte di Mazzarri, che potrebbe schierarlo sia da esterno nel tridente con Iago Falque e Belotti, sia come mezzala, e pensa a un'operazione in prestito che potrebbe piacere anche ai nerazzurri.

Il futuro di Dries Mertens è a un bivio: secondo quanto riferito da Il Mattino, l'attaccante del Napoli dovrebbe rinnovare o partire in esate. Il club azzurro, infatti, non vuole rischiare di vederlo partire a parametro zero nel 2020, e sta lavorando a un prolungamento almeno per un altro anno, con una serie di clausole legate anche all'età del belga.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma ha intenzione di ridiscutere le posizioni contrattuali di Lorenzo Pellegrini e Kostas Manolas non tanto per allungare ancora i rispettivi contratti ritenuti già lunghi, quanto per sistemare le clausole dei due giocatori che tengono in sospeso la società perché abbordabili. Il primo ha una clausola da 30 milioni, il secondo d 36. Per questo potrebbe essere intavolata una trattativa con adeguamento e con annullamento o innalzamento delle due clausole. Le parole di Edin Dzeko rilasciate negli ultimi giorni a proposito di un possibile ritorno in Premier League nel corso dei prossimi mesi, hanno acceso una lampadina a Southampton, Crystal Palace e Cardiff, allertati dalle sue dichiarazioni e pronti, nelle prossime settimane, a contattare l'agente del bosniaco per provare a riportarlo in Inghilterra.

Ariedo Braida seguirà dal vivo la sfida tra Juventus e Genoa del prossimo weekend. Mundo Deportivo scrive che il dirigente del Barcellona avrà gli occhi puntati su Krzysztof Piatek, attaccante classe '95 del grifone e autentica rivelazione di inizio stagione con nove gol segnati nelle prime sette apparizioni in Serie A. Il Barça, dunque, è sulle tracce del polacco che già interessa al Napoli e alla Roma.

Idea argentina per la difesa della Juventus: secondo quanto riferito da Sportmediaset, i bianconeri pensano infatti a Leonardo Balerdi, centrale classe '99 del Boca Juniors. Già nel mirino del Barcellona, che ha offerto 5 milioni di euro, rifiutati dal Boca. I bianconeri, per battere i blaugrana, puntano sugli ottimi rapporti con la dirigenza del club di Buenos Aires, maturati dall'affare Tevez in poi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus è pronta a muoversi per il centrale della Sampdoria Joachim Andersen. I bianconeri potrebbero investire una cifra tra i 22 e i 23 milioni di euro, con i blucerchiati che lo hanno pagato solo 2 milioni per rilevarlo dal Twente in estate. I due club dovranno discutere anche del futuro di Audero e dunque la discussione potrebbe essere allargata proprio al centrale danese. I bianconeri hanno iniziato a muovere i primi passi per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il giocatore serbo, che ha ben figurato da centrale nel corso dell'ultimo Mondiale in Russia, può giocare anche da terzino destro ed è uno dei punti fermi della rosa di Pioli. Paratici ha ottimi rapporti con Corvino e presto potrebbe alzare il telefono per sondare il terreno sulla base di un'offerta da circa 35 milioni. Il 10% andrebbe nelle casse del Partizan, ma considerando che i viola lo hanno pagato appena 5 milioni, la plusvalenza sarebbe assicurata. Molto dipenderà dal rendimento di De Sciglio e Spinazzola, ma già a gennaio i bianconeri potrebbero mettere le mani sul calciatore viola.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella giornata di ieri ha ufficialmente confermato l'interessamento per l'attuale capocannoniere della Serie A Piatek. ll club partenopeo - si legge sulla 'Gazzetta dello Sport' di oggi - ha già presentato un'offerta da 35 milioni di euro e presto farà nuovamente il punto col numero uno del Genoa. Dal canto suo, il club rossoblù in questo momento non ha fretta di fissare un prezzo e di cedere il giocatore. Nella speranza che la valutazione del bomber polacco possa crescere ulteriormente da qui a fine stagione.

HERRERA E MATA RESTANO ALLO UNITED, IL WEST HAM SOGNA VAZQUEZ. CITY PRONTO AL RINNOVO CON KOMPANY, POI ASSALTO A DE JONG. RINNOVO AD UN PASSO ANCHE PER DI MARIA, MENTRE IVANOVIC POTREBBE ESSERE IL RINFORZO D'ESPERIENZA DEL BARCELLONA. PIACE ANCHE NUNEZ

Secondo quanto riporta l'Evening Standard, José Mourinho avrebbe caldamente consigliato alla società di blindare gli spagnoli della rosa del Manchester United. Il portoghese vorrebbe a tutti i costi nuovi contratti sia per Ander Herrera che per Juan Mata. West Ham a lavoro sul mercato. Dopo i contatti dell’estate Franco Vazquez del Siviglia rimane un obiettivo. Previsti nuovi approcci nelle prossime settimane.

Dal Portogallo alla Spagna, il possibile itinerario di Shoya Nakajima (24). Il centrocampista offensivo giapponese milita tra le file del Portimonense, ma a breve potrebbe approdare al Siviglia. Estadio Deportivo svela l'interesse degli andalusi per il calciatore nipponico: un osservatore biancorosso, infatti, nelle ultime settimane ha visionato spesso dal vivo l'ex elemento di Kataller Toyama e FC Tokyo.

E' da dieci anni al Manchester City e ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, ma ora Vincent Kompany (32) firmerà a breve il rinnovo con i citizens. Il Daily Mail fa sapere che il difensore belga, capitano della formazione inglese, nelle prossime settimane estenderà il suo accordo con la società britannica. L'ex Anderlecht e Amburgo, dunque, chiuderà probabilmente la carriera all'Etihad Stadium. Secondo quanto riferito dal Sun, i citizens sono pronti a investire circa 70 milioni di euro per il cartellino del centrocampista olandese di proprietà dell'Ajax Frenkie De Jong. Sulle sue tracce ci sono anche il Barcellona e il Tottenham.

Ha un contratto col Paris Saint-Germain fino al prossimo giugno, ma Ángel Di María (30) potrebbe già aver firmato il rinnovo col club transalpino. Paris United svela infatti che l'argentino ex Real Madrid avrebbe pensato a lungo al suo futuro lontano dalla Francia, accettando poi la proposta del PSG di adeguare il contratto. Durante la scorsa estate, tra l'altro, l'ex Manchester United era stato accostato alla Juventus così come al Napoli.

Branislav Ivanovic (34) è nel mirino del Barcellona per gennaio, ma per l'estate i catalani seguono più profili per sistemare la difesa. Mundo Deportivo conferma l'interesse per Matthijs de Ligt (19) dell'Ajax, scrivendo inoltre che sul taccuino blaugrana ci sono anche i vari Djené (26) del Getafe e Unai Núñez (21) dell'Athletic Bilbao. Il primo ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, il secondo non riesce invece a conquistare spazio con la maglia biancorossa in questa stagione nonostante abbia sfiorato la convocazione al Mondiale di Russia 2018 con la Spagna per il rendimento offerto nella passata stagione.

Due big inglesi sulle tracce di Gareth Bale, attaccante gallese del Real Madrid. Secondo quanto riferito dal Daily Express, infatti, Manchester City e Chelsea sarebbero pronte a bussare con offerte milionarie alla porta delle merengues. Difficile che il Real le ascolti: la permanenza di Bale è stato uno dei motivi di rottura con Zidane, e l'ex Tottenham è diventato in questo avvio di stagione uno dei leader della squadra. Che però, oggettivamente, non è partita benissimo.