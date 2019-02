Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

LA ROMA BATTE IL BOLOGNA NEL POSTICIPO. VITOR HUGO NEL MIRINO DEL GREMIO. INTER, ZHANG PROMETTE UN GRANDE MERCATO. SPAL, ARRIVANO LE SCUSE DI MATTIOLI ALLA FIORENTINA. MILAN, CONCORRENZA PER SAINT-MAXIMIN. JUVE SU SAUL, TUTTI I NOMI PER LA DIFESA. ROMA SU ILICIC

Vittoria sofferta e fondamentale per la Roma di Eusebio Di Francesco nel posticipo del lunedì contro il Bologna. 2-1 il risultato finale frutto delle reti di Aleksandar Kolarov su rigore al 55', Federico Fazio al 73' e Gianluca Sansone all'85'.

Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo, che vive un periodo poco fortunato tra errori e infortuni, ha ricevuto in queste ore un sondaggio da parte del Gremio, formazione brasiliana alla ricerca di un centrale di spessore per il prossimo campionato. E col mercato carioca aperto, ai viola è pervenuta una richiesta concreta per il proprio numero 31: tuttavia, al momento la società toscana sembra decisamente poco incline a lasciar partire il centrale, tornato titolare proprio nell'ultima sfida vinta a Ferrara.

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW e dei giornalisti presenti a margine degli incontri istituzionali tenutisi oggi al Meazza: "Quest'anno è l'ultimo in Settlement Agreement, abbiamo avuto delle restrizioni e ne avremo bene e il nostro impegno è a lungo termine verso il club. Come detto, se ci sarà l'opportunità sul mercato per migliorare le nostre performance, faremo tutto il possibile. Di certo questa estate sarà migliore della scorsa e di quella prima. Dall'altra parte dobbiamo ricordarci che tutti i club devono osservare il Financial Fair Play, questa è la base".

Dopo le pesanti parole di ieri nell'immediato dopo gara ("Chiesa si inventa falli da rigore, è una persona poco seria"), questa mattina, secondo indiscrezioni di TMW, il presidente della Spal Mattioli ha chiamato il presidente viola Cognigni chiedendo scusa alla società e a Chiesa, spiegando di aver sbagliato e di aver parlato a caldo. Adesso, però, il prossimo passo potrebbe essere quello di una chiamata direttamente a Federico Chiesa per scusarsi anche con lui.

La Roma tornerà alla carica per Josip Ilicic. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, dopo l'assalto tentato a gennaio e respinto dall'Atalanta, nel prossimo mercato estivo il club giallorosso farà un nuovo tentativo per il fantasista sloveno a disposizione di Gasperini.

La Juventus guarda in casa dell'Atletico Madrid e il nome per il centrocampo è quello di Saul Niguez. Possibile che durante la doppia sfida di Champions i bianconeri possano fare un primo sondaggio. In difesa, invece, il club bianconero continua a sognare De Ligt ma segue anche Gimenez e Savic dell'Atletico, oltre a Eder Militao e Dias.

Allan Saint-Maximin è sempre più lontano dal Nizza. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'esterno è ai ferri corti con l'allenatore, Patrick Vieira, visto anche il botta e risposta tra i due delle scorse ore e il Milan sta monitorando la situazione: i rossoneri sono in pole, visti anche i buoni rapporti con Raiola, ma attenzione ad Atletico Madrid e Borussia Dortmund.