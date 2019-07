Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVE ANNUNCIA DE LIGT, GIALLO PERIN-BENFICA. NAPOLI, SE SALTA JAMES IDEA MALCOM. INTER, ROSA DI NOMI DAVANTI. VERETOUT È DELLA ROMA. MILAN, UNA CESSIONE PER CORREA. PARMA: ECCO CORNELIUS E KULUSEVSKI, SCHIAPPACASSE TORNA A MADRID.

Ecco l'annuncio ufficiale: Matthijs de Ligt è un nuovo giocatore bianconero. Il difensore olandese, fra poco ventenne, ha firmato un contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2024. Per un costo di 75 milioni pagabili in cinque esercizi, più 10 di oneri accessori, soprattutto commissioni.

Clamoroso dietrofront nel passaggio di Mattia Perin al Benfica. I portoghesi tramite un comunicato hanno fatto sapere che il portiere non è riuscito a superare le visite mediche. Domani nuovo incontro chiarificatore.

I bianconeri non mollano il sogno Paul Pogba. Affare complicatissimo, che la Juve spera di sbloccare con contropartite. I nomi sul piatto sono quelli di Joao Cancelo, Douglas Costa e Blaise Matuidi.

Juve e Roma stanno lavorando ad una trattativa sulla base del prestito oneroso a 9 milioni con riscatto fissato a 27 per Gonzalo Higuain. L'argentino però avrebbe detto ai bianconeri di voler rimanere.

Malcom se salta l’obiettivo James Rodriguez. Perché il Napoli vuole un rinforzo top, promesso alla piazza e ad Ancelotti. Per questo il ds Giuntoli sta lavorando in queste ore per cercare un’alternativa al colombiano del Real.

In Napoli fa sul serio per Nicolas Pepe del Lille. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro avrebbe recapitato un'offerta da 60 milioni più Ounas per riuscire nell'intento. De Laurentiis ha dato l'ok.

Il suo agente, Samir Khiat, ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport: "Abbiamo contatti in Italia, è vero, e Nicolas è aperto a tutto".

Marko Rog è sempre più vicino al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'operazione tra i sardi e il Napoli è praticamente chiusa, sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita, ed è praticamente riuscito a piazzare Vinicius, attaccante brasiliano quasi mai utilizzato, al Benfica per la cifra di 17 milioni di euro.

Inter ancora in pressing su Romelu Lukaku. Al belga stato offerto un contratto di cinque anni per 45 milioni totali, ma manca ancora da trovare l'accordo col Manchester United. Distanza di quasi 20 milioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport l'alternativa nerazzurra a Lukaku è Edinson Cavani, il cui contratto con il PSG scade nel 2020: di conseguenza il prezzo potrebbe essere decisamente inferiore.

Resta in piedi anche il nome di Duvan Zapata per l'Inter di Antonio Conte. Non è una priorità, ma nel caso dovesse saltare l'affare Lukaku ecco che Ausilio e Marotta potrebbero bussare alla porta dell'Atalanta.

L'Inter cerca almeno un attaccante e il Corriere dello Sport fa anche il nome di Rodrigo del Valencia, già nel mirino del Napoli. Ha una clausola da 120 milioni ma con un'offerta da 70 gli spagnoli dovrebbero cederlo.

Altra offerta dalla Russia per George Puscas dell'Inter. Dopo quella del CSKA è arrivata infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche quella dello Spartak, che ha messo sul piatto 10 milioni di euro.

Jordan Veretout sarà presto un nuovo giocatore della Roma. Accordo raggiunto con la Fiorentina: prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni, ed altri 2 milioni raggiungibili mediante bonus.

Come vi abbiamo documentato nelle scorse ore, Daniele Verde è un nuovo giocatore dell'AEK Atene. L'attaccante ex Roma ha sottoscritto un contratto triennale con il club greco.

Con Veretout verso Roma, il Milan continua la ricerca di un centrocampista. Il nome nuovo, riporta La Gazzetta dello Sport è quello di Matias Zaracho, 21 anni, protagonista con la maglia del Racing Avellaneda nell'ultima stagione.

Il profilo di mercato nuovo in ottica rossoneri è quello di Angel Correa, attaccante in uscita dall'Atletico Madrid. Per arrivare ai 50 milioni necessari, però, serve almeno una cessione.

Rossoneri in cerca di un difensore centrale. L'acquisto da parte della Juventus De Ligt rende il reparto bianconero sovraffollato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, al Diavolo starebbero pensando a Daniele Rugani.

Ma un nome più caldo è quello di Dayot Upamecano. Nuovo contatto con il Lipsia che però spara altissimo per il giovane difensore (50 milioni). I rossoneri contano però di abbassare le pretese.

Il Milan ha ricevuto due offerte dall'estero per i suoi attaccanti. Si tratta del Monaco, che ha messo nel mirino André Silva per sostituire Radamel Falcao, e del Wolverhampton, a cui piace molto l'italiano Patrick Cutrone.

Claudio Lotito ammette che questa può essere l'estate giusta per la partenza del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic: "Quest'anno potrei non resistere agli assalti", ha dichiarato il presidente della Lazio.

Sirene argentine per Felipe Caicedo. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'attaccante della Lazio è finito nel mirino del Boca Juniors, alla ricerca di un sostituto di Dario Benedetto.

Secondo quanto riferito da Sky Sport al Torino sarebbe stato proposto l’attaccante Ezequiel Lavezzi, classe ‘85, attualmente in Cina all'Hebei Fortune. Il club granata però non avrebbe approfondito la cosa.

Il Torino ha avviato la trattativa con l’Inter per il terzino mancino Federico Dimarco, nella passata stagione al Parma.

Fiorentina e Sampdoria avevano in mente uno scambio tra i propri centrocampisti Marco Benassi e Dennis Praet. Idea saltata per il mancato assenso di quest'ultimo, in cerca di una big.

Matt Miazga è un obiettivo per la difesa della Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente Rocco Commisso vorrebbe un calciatore statunitense e la dirigenza ha individuato nel classe '95 il rinforzo ideale.

Per quanto riguarda le uscite viola, Vitor Hugo potrebbe tornare in patria. Sorpasso del Palmeiras sul Besiktas: 4,5 milioni per un trasferimento a titolo definitivo, mentre al centrale andrebbero 1,8 milioni di ingaggio.

Il Bologna continua a monitorare con particolare interesse il mercato degli olandesi. Secondo il Corriere dello Sport, nel mirino di Bigon e Sabatini ci sono Jorrit Hendrix e Pablo Rosario del PSV Eindhoven.

Il Parma comunica l’acquisto a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto di Andreas Evald Cornelius e l’acquisto a titolo temporaneo annuale di Dejan Kulusevski, entrambi provenienti dall’ Atalanta.

La Società Parma Calcio 1913 comunica la risoluzione consensuale anticipata con il Club Atletico de Madrid del prestito del giocatore Nicolas Schiappacasse.

Potrebbe proseguire in Grecia la carriera di Filip Bradaric, centrocampista classe '92. Secondo il giornale ellenico Gazzetta.gr, il calciatore ha già raggiunto un accordo con il PAOK per ciò che concerne l'ingaggio.

Di nuovo la A per Ilija Nestorovski: l'attaccante macedone, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, ha trovato l’accordo con l’Udinese: per lui contratto di tre anni, più opzione per il quarto.

L'Hellas Verona FC comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del portiere Nicolas David Andrade alla società Udinese Calcio.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Sassuolo. Per Pedro Obiang è solo questione di pochi giorni, il tempo che il West Ham rientri dalla tournée in Cina per poi formalizzare l'affare.

Federico Di Francesco potrebbe continuare il suo tour dell'Emilia Romagna. Dopo Bologna e Sassuolo infatti nel futuro dell'esterno offensivo classe '94 potrebbe esserci la SPAL.

Nuovo contatto per Lorenzo Venuti. Nella giornata di ieri, Lecce e Fiorentina sono tornate a discutere della possibilità di un trasferimento in Salento del terzino classe '95. Non c'è ancora accordo, ma fatti passi avanti.

MAGUIRE VUOLE SOLO IL MANCHESTER UNITED. BAYERN, PIACE MENDEZ. ZAHA VUOLE LASCIARE IL CRYSTAL PALACE. ARSENAL, QUASI PRESO SALIBA. SERI È DEL GALATASARAY.

Harry Maguire vuole giocare con il Manchester United. A riportare l'indiscrezione Sky Sport UK: il difensore del Leicester vuole assolutamente seguire le orme di Vidic e Rio Ferdinand.

Dopo Kieran Trippier, anche un altro terzino potrebbe salutare il Tottenham: Danny Rose, infatti, è finito nel mirino di Paris Saint-Germain e Schalke 04.

Altro acquisto per l'Atletico Madrid. Nella giornata odierna i colchoneros hanno ufficializzato l'arrivo di Mario Hermoso dall'Espanyol. Le parti hanno trovato un accordo per le prossime cinque stagioni.

Stando a quanto riportato da Kicker, il Bayern Monaco sta pensando a Brais Mendez del Celta Vigo: la società tedesca è disposta a pagare la clausola rescissoria di 25 milioni.

Come informa Superdeporte, sul conto del 26enne Florian Thauvin, campione del Mondo con la Francia, ci sarebbero sia il Siviglia, già attento da tempo nei confronti del giocatore, che il Valencia.

Nabil Fekir è vicinissimo al trasferimento al Betis Siviglia. Il fantasista francese, ormai lontano dall'Olympique Lione, è sempre più vicino al trasferimento in Liga per 25 milioni.

Wilfried Zaha vuole lasciare il Crystal Palace. Secondo Sky Sports UK, sarebbe stato lo stesso giocatore ivoriano a comunicare le proprie intenzioni al club londinese. Sull'attaccante c'è il forte interesse dell'Arsenal.

Secondo quanto riferisce RMC Sport, Saint-Etienne ed Arsenal sarebbero arrivate ad un accordo per il giovanissimo difensore William Saliba: 29 milioni e difensore che rimane in prestito in Francia.

Negli ultimi giorni per Rafinha s'è fatto avanti il Valencia, con un'offerta da 15 milioni di euro da pagare in tre anni. Rispedita al mittente dal Barcellona.

Christopher Nkunku è un nuovo giocatore del Lipsia. Il centrocampista francese classe 1997 ha accettato il trasferimento in Bundesliga: le parti hanno trovato un accordo su base quinquennale.

Mancava solamente l'annuncio ufficiale, e questo è da poco arrivato: Jean-Michel Seri è un nuovo giocatore del Galatasaray. Prestito oneroso (1,5 milioni) e diritto di riscatto a 18 milioni.

Carlos Embalo lascia l'Italia. Dopo il fallimento del Palermo, il centrocampista offensivo classe '94 riparte dal Belgio: ha sottoscritto un contratto col KAS Eupen.