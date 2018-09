Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 settembre

IL SANTOS CHIEDE IL PROLUNGAMENTO DEL PRESTITO DI GABIGOL, IL MILAN ACCOGLIE GAZIDIS. LIVERPOOL SU BARELLA, L'AUSTRALIA VUOLE RIPORTARE IN CAMPO FRANCESCO TOTTI. IL PADRE DI REINA SVELA: CHIUDERÀ LA CARRIERA IN ROSSONERO

Il Santos vorrebbe tenere Gabriel Barbosa, attaccante attualmente in prestito dall'Inter. Autore di cinque gol nelle ultime tre partite, il brasiliano appare esploso definitivamente: il suo accordo scade nel 2019 ma i bianconeri sono al lavoro per prolungare.

Inizia ufficialmente l'era di Ivan Gazidis al Milan. Ad annunciarlo è l'Arsenal, club inglese nel quale il dirigente da tempo nel mirino dei rossoneri, con un comunicato sul proprio sito. A sostituirlo nell'organigramma dei Gunners saranno Raul Sanllehi e Vinai Venkatesham. Attraverso i canali ufficiali del Milan arrivano altre parole di Ivan Gazidis in merito al suo sbarco in rossonero: “Sono entusiasta di accettare questa nuova sfida e farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per riportare il Milan al top. Ho l’opportunità di iniziare contando su un gruppo di giocatori di talento, su colleghi che lavorano con il massimo impegno e sulla forte leadership sportiva di Leonardo, Maldini e Gattuso. Sono grato al Presidente Paolo Scaroni, al Consiglio di Amministrazione del Club e alla proprietà per la fiducia che ripongono in me".

In una lunga intervista concessa ad AS, il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato anche delle cessioni difficoltose nella sua prima estate. "Salah, non c'era altro rimedio che venderlo. Per rispettare il Fair Play Finanziario dovevamo incassare il massimo possibile per rischiare sanzioni dalla UEFA. Il club era già sotto osservazione. Vendemmo anche Rudiger, Mario Rui e Paredes".

Il Liverpool in pressing per arrivare a Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari anche ieri tra i migliori in campo contro il Milan. Secondo il Daily Star, il club di Anfield sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza, rappresentata proprio dai rossoneri e dal Tottenham.

Possibile nuova vita calcistica, anche solo per una partita, per Francesco Totti. A rivelarlo a Il Tempo è Anthony Uchino, dirigente dell'Apia Leichhardt, che ha spiegato come ci sia una proposta per il calciatore giallorosso. "Abbiamo presentato un’offerta, ora siamo in attesa di una risposta. II club sta provando a concretizzare, sarebbe fantastico avere Francesco con noi".

Il papà del portiere del Milan, Pepe Reina, intervistato oggi da Efe, ha parlato così del futuro del figlio: "Pepe ha deciso e più che meditato. Chiuderà la sua carriera al Milan, a 39 anni. Poi inizierà il percorso per diventare allenatore”.

SON VERSO LA GERMANIA, C'E' IL BAYERN. JAMES RODRIGUEZ PUO' TORNARE AL REAL MADRID, IL BOMBER DIABATE' VA NEGLI EMIRATI ARABI. CONTRATTI GIOVANILI PER VILLARRREAL E PSG

I Giochi Asiatici vinti dalla Corea del Sud potrebbero portare un altro regalo a Heung Min-Son. Secondo quanto riportato dal The Sun questa mattina, con la vittoria nella coppa con la sua nazionale e il conseguente no alla leva militare di due anni, il centrocampista del Tottenham è diventato un obiettivo sensibile di mercato per il Bayern Monaco in vista della prossima sessione di trasferimento.

Potrebbe chiudersi dopo due anni l'avventura di James Rodriguez al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Kicker, infatti, il colombiano, prelevato dal Real Madrid in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto fissato a 42 milioni di euro, potrebbe salutare la Baviera la prossima estate per fare, clamorosamente, ritorno ai Blancos. Rodriguez, infatti, non sarebbe intenzionato a continuare l'avventura in Bundesliga ed essendo ancora legato al Real starebbe valutando seriamente un ritorno al Bernabeu.

Dopo aver lasciato un ricordo positivo in Italia nei sei mesi vissuti a Benevento (otto gol in 11 apparizioni in Serie A), per Cheick Diabaté arriva una nuova sfida. l'attaccante maliano è stato ufficializzato come un nuovo calciatore dell'Emirates Club.

Nuovo ct per la Nazionale di calcio della Repubblica Ceca. Con una nota ufficiale apparsa sul sito ufficiale della Federazione è stato nominato Jaroslav Šilhavý quale nuovo selezionatore al posto di Karel Jarolím.

Villarreal che si porta avanti con il lavoro per il mercato 2019. Con una nota il "sottomarino giallo" ha comunicato l'accordo con l'Huesca per l'acquisto di Gonzalo Melero a partire da 1° luglio 2019. Il giocatore, si legge ancora nella nota, con il permesso dell'Huesca ha visitato le strutture del Villarreal dove nella giornata di ieri ha firmato il contratto.

Primo contratto da professionista per Stanley N'Soki (19). Il Paris Saint-Germain, attraverso i propri canali social, ha comunicato che il terzino sinistro ha firmato un accordo valido fino al giugno 2021. L'esterno, cresciuto nel settore giovanile del PSG, ha già collezionato tre presenze nella Ligue 1 iniziata da poche settimane.