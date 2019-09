Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Non c'è stata ancora la fumata bianca per il rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina dopo la visita del procuratore Michelangelo Minieri, ma ci siamo quasi. La trattativa, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, va avanti e c'è molto ottimismo da tutte e due le parti, ma la firma potrebbe arrivare nel mese di ottobre, quando probabilmente arriverà anche la convocazione in Nazionale. La durata del contratto sarà fino al 2024 ma il contratto è molto strutturato e per chiuderlo serve ancora del tempo (ci sono parti legate al rendimento e bonus vari). Le parti si aggiorneranno per la chiusura ma sull'esito positivo c'è molto ottimismo visto che il giocatore è felicissimo di stare a Firenze ed anche l'entourage spinge per questa soluzione, nonostante in estate ci fossero state almeno cinque richieste di squadre di serie A (di 7-8 milioni).

Andrés Schetino non è più un calciatore della Fiorentina. Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Fenix, club uruguagio di Montevideo, ha reso noto l'ingaggio del centrocampista classe '94 che ha prima rescisso col club viola e poi ha sottoscritto il nuovo contratto.

Le bizze di Karamoh agitano il Parma, con il giocatore che ieri non si è presentato all'allenamento e dunque è stato multato dalla società che ha preferito la "pena pecuniaria" rispetto all'esclusione della rosa. Pare che i problemi dell'ex Inter siano di natura personale e non legate al campo o da un cattivo rapporto con il tecnico. Già sabato, alla vigilia dalla sfida contro il Cagliari, era arrivato all'allenamento con un'ora di ritardo ma D'Aversa lo aveva comunque inserito tra i convocati. Una scelta che non ha pagato ma che resta la strada che vuole percorrere il club ducale. L'obiettivo è quello di recuperare il giocatore pagato ben 13 milioni di euro e di non arrivare assolutamente alla rottura definitiva che sarebbe anche un danno economico per le casse del club. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Se l'immaginava sicuramente diversa la serata a San Siro Zhang Jindong, visto il pareggio acciuffato all'ultimo minuto contro la Cenerentola del girone di ferro di Champions, ma il calcio è così: imprevedibile. Intanto però, il proprietario interista ha portato avanti i colloqui con l'amico Xu Jiayin, fondatore di Evergrande, colosso cinese che potrebbe decidere presto di investire in Europa. Si parla già di questa azienda come futuro main sponsor al posto di Pirelli dopo il 2021, ma non è da escludere una collaborazione già nei prossimi mesi e magari anche un coinvolgimento del colosso asiatico nella costruzione del nuovo stadio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il terzino dell'Hellas Verona Claude Adjapong, arrivato in prestito dal Sassuolo, ha svelato il suo desiderio per questa stagione: "Essere riscattato, ce la metterò tutta affinché l'Hellas mi riscatti. Sta solo a me dimostrare, devo dare tutto in allenamento e in partita".

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato questa mattina a Modena, a margine di un evento, soffermandosi in particolare sulle prime uscite stagionali della squadra neroverde: "E' un campionato difficile, perché la serie A da quest'anno è molto più competitiva. Credo sia ancora presto per poter dare dei giudizi. le squadre che hanno completato la rosa negli ultimi giorni di mercato devono ancora dimostrare il proprio valore".

La difesa resta da registrare: "Credo sia abbastanza normale. L'inizio del campionato deve anche un po' permetterti di registrare quei reparti ancora non al meglio. C'è da dire che durante la sosta il Sassuolo ha avuto 13 giocatori impegnato con le nazionali, il che non ci ha permesso di preparare al meglio la gara. Non siamo abituati, ma anche questo fa parte di un processo di crescita".

Berardi capocannoniere dopo tre giornate? "E' un campione, l'abbiamo sempre detto. E' stato richiesto da tante società ma non lo abbiamo voluto cedere. Anche lui è rimasto volentieri con noi, dando ragione a tutti e due, visto che sta facendo cose straordinarie".

Le prossime sfide contro Spal e Parma? "Sono tutte sfide importanti, indipendentemente dal fatto che siano derby. Il Sassuolo deve sempre portare a casa punti, perché l'obiettivo principale resta la salvezza, che non è facile. Poi saremo felici se riusciremo ad ottenere qualcosa in più".

Il Manchester United ha comunicato sul proprio sito il rinnovo del contratto di Victor Lindelof, difensore centrale classe ‘94. Lo svedese, prelevato nel 2017 dal Benfica, si è legato ai Red Devils fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno di contratto.

Lunga intervista a Le Figaro di Raphael Varane, difensore del Real Madrid, dove parla di Kylian Mbappé. "Lo vorrei sempre con me, nella mia squadra, non solo in Nazionale. E' un grande giocatore: adesso è al PSG ma non sappiamo cosa succederà in futuro. E poi del Madrid posso solo dirgli cose positive e lo lui sa già".