Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Imago/Image Sport

INTER: CI SIAMO, ALEXIS SANCHEZ IN CHIUSURA. CONTE SOGNA ANCHE VIDAL. ICARDI DICE NO AL MONACO: ASPETTA LA JUVENTUS. BOMBA DALLA SPAGNA: NEYMAR BIANCONERO IN CAMBIO DI DYBALA E 100 MILIONI. NAPOLI, ARRIVA LOZANO. LA FIORENTINA SOGNA RIBERY E TORNA SU MAMMANA. LUCA PELLEGRINI È DI NUOVO DEL CAGLIARI IN PRESTITO. DUE PORTIERI LASCIANO LA SERIE A: GOMIS E SCUFFET SALUTANO SPAL E UDINESE.

Punto sulla trattativa Alexis Sanchez-Inter: i nerazzurri vogliono chiudere entro 48 ore: sono forti del sì del giocatore, anche a costo di ridursi l'ingaggio. Si parte con un prestito di 2-3 milioni con diritto di riscatto attorno ai 12-15. Lo United pagherà parte (50%) del ricco stipendio. Pronta per lui la numero 7, cileno atteso per mercoledì.

Antonio Conte, per la mediana, continua a pensare ad Arturo Vidal. Il Barcellona però chiede non meno di 20 milioni e i nerazzurri non hanno intenzione di spendere questa cifra. Il procuratore è lo stesso di Sanchez e per questo con lui l'accordo si potrebbe trovare anche rapidamente.

La Gazzetta dello Sport racconta il futuro di Mauro Icardi. Due offerte sul tavolo dell'Inter, entrambe da 65 milioni di euro, da Napoli e Monaco. Da lato partenopei per abbassare la parte cash ci sarebbe anche la contropartita Milik. Il polacco, con l'arrivo imminente di Sanchez, non interessa più. La volontà dell'argentino resta sempre quella di andare alla Juventus, che però non ha fatto offerte.

Wanda Nara, a TyC Sports, ha poi annunciato: “Icardi non andrà al Monaco”.

Cristiano Biraghi è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina per accasarsi all'Inter. Tra il giocatore e i nerazzurri l'accordo è già stato trovato, mentre manca ancora l'intesa con la Fiorentina. La trattativa prosegue sulla base del prestito.

Quattro le possibili soluzioni per il futuro di Joao Mario, come riporta La Gazzetta dello Sport: sondaggio di Siviglia e Galatasaray, oltre all'interesse del Monaco e dello Sporting. Per l'interista quest'ultima opzione rappresenterebbe gradito ritorno.

Henrique Dalbert sempre più vicino al ritorno a Nizza: l'operazione dovrebbe farsi in prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni, e i francesi dovrebbero pagare l'intero stipendio del terzino interista.

Nel weekend un osservatore dell'Inter era a Stoccarda per seguire la sfida di Bundesliga 2 contro il St. Pauli. I nerazzurri seguono da vicino l'esterno offensivo argentino Nico Gonzalez, 21enne di piede sinistro che gioca a destra che sabato ha segnato il gol vittoria al 90'.

Arriva una notizia di mercato incredibile dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, la Juventus avrebbe offerto Paulo Dybala più 100 milioni di euro per acquistare Neymar.

Blitz in Spagna per il ds della Juventus, Fabio Paratici. Secondo quanto riportato dall'emittente RAC1, il dirigente bianconero nelle ultime ore ha incontrato la dirigenza del Barcellona per discutere del futuro di Juan Miranda, prodotto della cantera catalana.

Ore decisive per il futuro di Mario Mandzukic. Ha detto di no al Manchester United al gong e ora aspetta la Bundesliga. Siamo al dentro o fuori in tempi brevissimi con il Bayern Monaco, spiega Tuttosport oggi in edicola.

Il Napoli è pronto ad accogliere il quarto acquisto: questa settimana il club partenopeo accoglierà Hirving El Chucky Lozano. L'attaccante messicano classe '95 sosterrà nella giornata di mercoledì le visite mediche a Villa Stuart. Poi la firma negli uffici Filmauro alla presenza di De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, Fernando Llorente sarebbe molto vicino al Napoli. L'attaccante ha diverse richieste dall'Italia (Fiorentina e Inter, fra le altre) però gli azzurri sono la squadra che avrebbe il gradimento del giocatore.

Adam Ounas è pronto a fare ritorno in Francia. Nonostante l'interesse del Cagliari, il ds azzurro Giuntoli preferisce l'ipotesi d'Oltralpe: Bordeaux si è fatto vivo, così come l'Olympique Marsiglia. Il Nizza negli ultimi giorni si è fatto avanti, e probabilmente non è finita qui. Direzione Ligue 1.

Secondo quanto riferito da Radio Galega, il Celta Vigo sarebbe vicino all'acquisto di Samuel Castillejo. L'esterno spagnolo, che vorrebbe lasciare il Milan, approderebbe in Galizia a fronte di 11 milioni di euro.

Ivan Strinic è uno dei giocatori che nelle prossime due settimane dovrebbe dire addio al Milan. Due le squadre che in questi giorni si sono fatte avanti: il Nizza e la SPAL. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La Roma cerca il colpo in difesa e il nome nuovo è quello di Shkodran Mustafi dell'Arsenal. Dopo i contatti delle scorse settimane, la pista sembra potersi riaccendere. Può lasciare l'Arsenal in prestito con un diritto di riscatto intorno ai 20-25 milioni di euro. L'ingaggio è di 3 milioni.

Sulla fascia difensiva i giallorossi vogliono chiudere Davide Zappacosta in prestito con opzione dal Chelsea, mentre n uscita potrebbe esserci, secondo Tuttosport, Davide Santon: sul giocatore scuola Inter ci sarebbero Fiorentina e Parma, ma soprattutto la SPAL che lo vuole in prestito.

La Roma però è l'opzione principale, anche se last minute, del terzino Elseid Hysaj del Napoli. Il suo procuratore attende di conoscere i potenziali sviluppi della trattativa. De Laurentiis, poi, chiede 20 milioni.

Il futuro di Patrik Schick sarà con ogni probabilità lontano dalla Roma ma ancora non è chiaro quale sarà la sua prossima maglia. Secondo La Gazzetta dello Sport il ceco vorrebbe il trasferimento in Bundesliga, ma mancano offerte ufficiali.

Maxime Gonalons è sempre più vicino al Rennes. Come riporta L'Equipe, il centrocampista della Roma sarebbe a un passo dal ritorno in patria. La formula sarà quella del prestito, col club giallorosso che potrebbe pagare una parte del suo ingaggio nella prossima stagione.

Zvonimir Vukic, agente di Strahinja Pavlovic, giovane centrale del Partizan nel mirino della Lazio, ha confermato la trattativa e anticipato, a buon punto visto che i serbi hanno accettato l'offerta (5,5 milioni) e che “la Lazio ha deciso di lasciarlo in prestito ai bianconeri per il resto della stagione".

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Lazio proverà ad acquistare una punta entro la fine del mercato. Il super-agente Mendes potrebbe proporre Ahmed Hassan dello Sporting Braga anche se, considerando che Tare vorrebbe cogliere un'occasione last minute, occhio anche ad altri nomi.

La Lazio avanza per Emanuel Vignato. Contatti in corso con il Chievo e con l’entourage del giovane: la trattativa potrebbe subire un’accelerata nei prossimi giorni. Il fratello, Samuel, è cercato dal Bayern Monaco.

Fiorentina che sta provando il grande colpo Franck Ribery: offerto un contratto biennale a 4 milioni a stagione al francese, mentre torna di moda il nome di Emanuel Mammana. L'argentino, infatti, sta dicendo vari no al Sassuolo, conscio del ritorno di fiamma viola.

La Fiorentina è sulle tracce di Lorenzo Tonelli per rinforzare la difesa in vista dell'inizio del campionato e nelle ultime ore ci sono contatti tra i viola e il Napoli. Nodo formula: il difensore non vorrebbe il prestito, a meno di un obbligo di riscatto inserito.

Tolto dal mercato, la Fiorentina ha anche avviato la trattativa per il rinnovo del contratto del giovane terzino Lorenzo Venuti. Un nuovo accordo che potrebbe già arrivare questa settimane e di cui le parti in causa stanno discutendo già da tempo.

Con una nota ufficiale, la Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Reggina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Rolando.

Idea Gregoire Defrel per il Sassuolo. L'attaccante della Roma potrebbe tornare in nero-verde, come riportato da Sky Sport: nelle prossime ore ci potrebbe essere l'affondo decisivo. Nel frattempo anche la Sampdoria sta pensando di strappare il francese.

Il Cagliari Calcio comunica di avere acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini che arriva in prestito sino al termine della stagione 2019-20.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Christian Kouamé del Genoa. Seguito da tante società in Italia e all'estero, l'ivoriano dovrebbe però firmare il rinnovo del contratto con il Grifone.

Giuseppe Pezzella si avvicina sempre più al Parma. Secondo quanto riportato da Sky Sport i ducali stanno infatti che chiudere la trattativa con l'Udinese che va avanti da un mese. La formula sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Non solo il Genoa su Peter Ankersen, esterno destro classe 1990 del Copenhagen. Sul giocatore, seguito con successo dagli osservatori del Grifone, ci sarebbe anche il Parma.

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Godfred Donsah a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020, con opzione per l’acquisizione definitiva.

Adesso è ufficiale: il classe '99 Kingsley Michael - uno dei prospetti più interessanti del Bologna - rinnova il proprio contratto col rossoblù fino al 30 giugno 2024.

Si complica la pista che porta a Gustavo Cuellar per il Bologna a causa del rilancio dell'Al Hilal. Il club arabo ha superato l'offerta rossoblu e il Flamengo è pronto a dare il via libera all'operazione.

Nuove sul mercato del Bologna, che studia il panorama sudamericano in cerca di nuove idee: l'ultima risponde al nome di Francisco Ginella, prodotto del settore giovanile del Montevideo Wanderers.

Cercava un rinforzo sulla fascia sinistra e l'ha trovato: secondo quanto riportato da Michele Criscitiello su Sportitalia, l'Udinese ha chiuso l'operazione Ken Sema, classe 1993. Sarà il quinto di centrocampo a sinistra, e arriva dal Watford.

Attraverso una nota ufficiale, lo Spezia comunica di aver trovato l'accordo con l'Udinese per l'arrivo in maglia bianca, a titolo temporaneo con diritto di riscatto in favore del club ligure, del portiere Simone Scuffet.

"Alfred Gomis ceduto a titolo definitivo al Dijon". Con questo stringato messaggio su Twitter, la SPAL ha comunicato l'addio del portiere titolare nel corso del girone d'andata della passata stagione.

Perso Mario Balotelli, l'Hellas Verona lavora all'acquisto di un altro attaccante. Secondo quanto riporta Sportitalia, i gialloblù pensano adesso al giovanissimo Musa Barrow dell'Atalanta.

Sofyan Amrabat è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Il calciatore classe 1996 arriva dal Club Brugge: come riportato da Sky Sport, l'operazione si chiuderà in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni.

Rinnovo in casa Lecce: il trequartista Filippo Falco ha esteso di un'ulteriore stagione il precedente accordo coi pugliesi, prolungando la scadenza dal 2021 al 2022.

BARCELLONA DECISO SU NEYMAR: C'È OTTIMISMO. KALINIC PUÒ RIMANERE IN SPAGNA, LO VUOLE L'ESPANYOL. LICHSTEINER FIRMA CON L'AUGSBURG. MONACO SULLE TRACCE DI CACERES E LEMINA.

Secondo quanto riportato da RAC1, il Barcellona ha deciso di formulare un'offerta ufficiale al PSG per Neymar. Decisione presa nel pomeriggio in un vertice fra le aree sportive ed economiche. Fonti vicine ai protagonisti fanno sapere di essere ottimiste sulla buona riuscita.

Thiago Silva però, un po' a sorpresa, si è detto assai fiducioso sulla permanenza di Neymar nella capitale francese: "Secondo me Neymar resterà al PSG”.

Il futuro di Nikola Kalinic potrebbe essere ancora in Liga. Secondo quanto riportato da Cadena COPE, l'attaccante croato interessa all'Espanyol.

Manchester United lavora per blindare Eric Bailly. Il difensore ivoriano è infortunato, ma i Red Devils pensano comunque al rinnovo del suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Il classe '94 dovrebbe rientrare a gennaio 2020 dopo il grave infortunio al ginocchio.

Kasper Dolberg è sempre più vicino al Nizza. Secondo quanto riportato da Marca, il giocatore dell'Ajax ha un accordo con il club francese: ai lancieri andranno 20 milioni di euro, nelle prossime ore ci potrebbe essere la firma.

Stephan Lichtsteiner riparte dalla Germania. L'ex terzino di Juventus e Arsenal ha trovato un accordo con l'Augsburg per un anno.

Martin Caceres potrebbe vestire presto la maglia del Monaco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club del Principato incontrerà nella giornata di domani i rappresentati del difensore, che chiederanno un biennale per il proprio assistito, attualmente svincolato.

Non solo: i monegaschi hanno anche nel mirino un'altra vecchia conoscenza della Serie A, si tratta del centrocampista Mario Lemina, in uscita dalla rosa del Southampton.

Libero da vincoli contrattuali dopo la scadenza dell'accordo col Liverpool, l'attaccante Daniel Sturridge potrebbe proseguire la sua carriera in Turchia. Nel mirino anche del Monaco, l'attaccante inglese - scrive L'Equipe - è molto vicino al Trabzonspor.