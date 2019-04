Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 aprile

INTER, L'OBIETTIVO È DANILO. E WANDA NARA "CONFERMA" ICARDI IN NERAZZURRO. NAPOLI, MILIK SI AVVICINA E INSIGNE SI ALLONTANA. JUVE-DYBALA: TITOLI DI CODA. SAMP, PROSEGUE LA TRATTATIVA PER LA CESSIONE DEL CLUB. E PREZIOSI PRONTO A LASCIARE IL GENOA

Nome nuovo per il mercato dell'Inter. Secondo quanto riporta l'edizione on line di Repubblica, infatti, la società nerazzurra sarebbe vicina al nazionale brasiliano Danilo, esterno destro del Manchester City, valutato circa 20-25 milioni dal club inglese. I nerazzurri - si legge - devono concorrere al momento con il Valencia ma sono nettamente in vantaggio: si lavora per un contratto di 4 anni sulla base di 4 milioni a stagione. Il giocatore classe 1991, due volte campione d'Europa con il Real Madrid, vanta, tra gli altri trofei, anche un successo nella Coppa del Mondo per club, una Supercoppa europea, una Libertadores (con il Santos nel 2011), e 4 titoli nazionali tra Spagna, Inghilterra (Manchester City) e Portogallo (con il Porto).

"Saremo qui anche il prossimo anno". Parola di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. Intervistata da Verissimo, in una puntata che andrà in onda solo domani ma di cui sono già circolate diverse anticipazioni, ha parlato così sul momento dell'ex capitano dell'Inter: "Mauro continua a segnare. Lui va avanti perché è il forte della famiglia. Adesso è più sereno. Abbraccia tutti perché ha sempre avuto un rapporto bellissimo con tutti".

Lorenzo Insigne ieri non ha digerito la sostituzione nella ripresa voluta da Ancelotti, che ha costretto il capitano azzurro a uscire dal campo tra i fischi dei tifosi presenti al San Paolo. La gelida stretta di mano e le poche parole dopo l'incrocio al momento del cambio non bastano per chiarire ciò che è accaduto e infatti oggi è previsto un faccia a faccia alla ripresa degli allenamenti, dove le parti proveranno a capirsi meglio a vicenda. Insigne pretenderà maggiore rispetto per continuare insieme, altrimenti si aprirà un'estate che potrebbe vederlo lasciare una volta per tutte la maglia del suo cuore. Qualcosa con l'ambiente napoletano s'è rotto, resta da capire quanto sia profonda questa frattura.

Arkadiusz Milik è pronto a rinnovare con il Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino l'accordo per il prolungamento per altre due stagioni, ovvero fino al 2023, è già stato trovato virtualmente ma andrà ratificato alla fine della stagione. In pratica però manca ormai solo l'annuncio, per l'attaccante che sarà al centro del progetto di Carlo Ancelotti.

Reduce dalla cocente eliminazione in Europa League per mano dell'Arsenal, il Napoli di Ancelotti pensa già al prossimo mercato, con l'ultima idea proveniente direttamente dall'Inghilterra. Il club di De Laurentiis ha infatti messo nel mirino Kieran Trippier, terzino destro classe '90 del Tottenham e della Nazionale inglese.

Paulo Dybala e la Juventus: una storia ai titoli di coda? Sul finire di una stagione a dir poco compilcata per l'argentino sono tanti gli spifferi di mercato sul suo futuro. Nelle sue intenzioni, al momento, non vi è quella di andare via, ma vuole capire cosa voglia la Juve: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il suo staff arriverà dall'Argentina. Sul tavolo, un incontro con Nedved e Paratici per capire quali siano le intenzioni della Vecchia Signora.

La Juve si fa avanti per Nicolò Zaniolo, la Roma rimanda l'offerta al mittente con un no secco. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero proposto al club capitolino 50 milioni di euro per il talento classe '99 arrivato dall'Inter questa estate. L'intenzione della Roma, difatti, è quella di prolungare e adeguare il contratto del centrocampista, e di sacrificare al massimo altri giocatori, pur di tenerlo nella Capitale. Non c'è solo la Juve, però: se in Italia i bianconeri restano alla finestra, all'estero c'è la fila. Si fanno sotto anche Bayern, Arsenal e Chelsea.

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il futuro? Non lo so, qui sto bene e sono a casa. La Roma è una delle società più importanti d'Italia e non cerco altro, vediamo. Restare qui mi renderebbe orgoglioso ma a volte ci sono dinamiche che ti portano altrove".

Prosegue la trattativa per la cessione della Sampdoria. Negli ultimi giorni, come riportato da Il Secolo XIX di questa mattina, Mediobanca ha terminato il suo ruolo di advisor incontrando prima il "Gruppo Vialli" e successivamente quello arabo. Altri contatti ci sono stati con il fondo inglese Aquilor Ufp che al momento non avrebbe però ancora formulato un'offerta formale. In tutto questo, riporta il quotidiano, le offerte da 80-90 milioni non sono poi così distanti dalla richiesta di Ferrero e la partita si giocherà tutta sui dettagli. La settimana prossima è previsto l'incontro tra l'attuale patron blucerchiato e Mediobanca, per le valutazioni conclusive, con i tifosi che vorrebbero proprio Vialli come nuovo proprietario del club.

I tifosi del Genoa hanno annunciato lo sciopero per la gara interna contro il Torino di domani, per protesta nei confronti di Enrico Preziosi, presidente del club, che ha però contrattaccato in un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX: "Protesta legittima ma chi vuole entrare deve poter farlo - le parole dei patron -. La legalità va garantita, non ci devono essere violenze. Chi mi accusa di intascare soldi guardi i bilanci. Poi taccia per sempre. È inutile continuare a dire vattene, io sono il più stanco di tutti, ma non è mai arrivato un compratore serio. Se si presenta vendo il giorno dopo. Se ciò non accade devo andaree avanti per responsabilità".

REAL MADRID, HAZARD E JOVIC A UN PASSO. ATLETICO, DIEGO COSTA TORNA IN GRUPPO E FILIPE LUIS SI AVVIA VERSO BARCELLONA. BORUSSIA DORTMUND, RESPINTE LE AVANCES SU SANCHO

Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid è ormai a un passo dall'annuncio dell'acquisto di Eden Hazard dal Chelsea. Gli spagnoli hanno trovato l'intesa per rilevare il belga grazie a una proposta da 100 milioni di euro.

Luka Jovic è sempre più vicino al Real Madrid. L'attaccante dell'Eintracht, dopo esser stato riscattato dal club tedesco, partirà per una cifra vicina ai 60 milioni di euro (il 20% spetterà al Benfica). E sulla Bild vengono proposte alcune dichiarazioni del suo agente Fali Ramadani: "Abbiamo tante offerte, compresa una del Barcellona, ma Luka non è sicuro di avere la giusta continuità lì".

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa prima della gara con l'Eibar: "Diego Costa e il rifiuto di allenarsi? E' una questione interna che abbiamo risolto ieri, oggi Diego si è allenato come sempre. Il mio giudizio su di lui non cambia: ha vissuto una stagione negativa a causa degli infortuni, ma non ho dubbi sul fatto che il prossimo anno farà benissimo. Resterà al 100%? Dico di sì, anche se al giorno d'oggi non si può mai essere sicuri al 100%".

Secondo quanto riferito dal Sun, il Barcellona è pronto ad acquistare Filipe Luis a parametro zero perché in scadenza con l'Atletico Madrid. Il club catalano è sul punto di superare la concorrenza del Borussia Dortmund, col giocatore che da tempo sta aspettando proprio la proposta blaugrana dicendo no a tutte le altre offerte.

Il Borussia Dortmund non ha nessuna intenzione di lasciar partire Jadon Sancho nel corso della prossima estate. Il giocatore inglese piace molto alle due squadre di Manchester, che vorrebbero darsi battaglia per acquistare il calciatore, con i tedeschi però che vogliono rimandare la cessione anche perché consapevoli che il suo valore presto sfonderà il muro dei 100 milioni di sterline. A riportarlo è Sport Bild.