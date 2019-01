Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Il Siviglia vuole chiudere l'acquisto di Marko Rog subito dopo la sfida tra Napoli e Lazio. C'è ottimismo in merito, con un affare che potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il giocatore preferirebbe la Bundesliga ma la sensazione è che la trattativa sia in fase avanzatissima con gli andalusi ormai a un passo dal sì definitivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus ieri ha concluso virtualmente l'acquisto di Cristian Romero del Genoa in vista del prossimo luglio. L'incontro tra i bianconeri e Preziosi ha dato i suoi frutti e anche se non c'è la firma l'intesa è totale. Il giocatore in estate si giocherà le proprie carte con l'obiettivo di diventare il quarto centrale juventino nel caso in cui Barzagli dovesse smettere e Benatia andare via visto anche il suo umore a terra ormai da settimane.

Sono tanti i nomi su cui Juventus e Genoa stanno discutendo negli ultimi giorni: da Sturaro a Romero, passando per il giovane Kean, Marko Pjaca e Szymon Zurkowski, centrocampista classe 1997 in forza al Gornik Zabrze. Il club di Preziosi, secondo Tuttosport, dovrebbe prendere il polacco con il benestare dei bianconeri, che lo valuteranno nel corso di una stagione e mezza e poi, eventualmente, lo porteranno a Torino.

Cagliari e Bologna sono molto vicine a concludere lo scambio che vedrà Diego Falcinelli trasferirsi in Sardegna e Farias fare il percorso inverso. L'attaccante degli emiliani potrebbe restare fuori dai convocati di Inzaghi e il brasiliano ha già fatto sapere di voler partire. Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per chiudere l'accordo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Nella giornata di ieri il Genoa ha chiesto ufficialmente alla Juventus il prestito di Marko Pjaca che non sta trovando lo spazio sperato alla Fiorentina. A Preziosi piace molto, ma il calciatore non vuole andare via per forza e, anzi, è pronto a giocarsi le proprie chances in viola. Per questo, per il momento, è un nulla di fatto. Ma il mercato è lungo e molto dipenderà anche dai prossimi giorni dove non sono certo da escludere altri contatti tra i club interessati. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Simone Edera è vicinissimo a dire arrivederci al Torino. Il giovane esterno offensivo granata, riporta Tuttosport, dovrebbe essere ceduto all'inizio della prossima settimana al Frosinone. Tuttavia, Parma e Chievo non hanno ancora perso la speranza di arrivare al giocatore in extremis.

Sono bastati sei mesi a Kader Salif Sidibe (17) per guadagnarsi l'attenzione di un club di massima serie. Il centrocampista ivoriano è stato infatti tesserato a titolo definitivo dall'Empoli. Trattativa ormai definita. Sidibe è arrivato al Viareggio 2014 direttamente dallo Sport Village Tommaso Natale, diventando subito titolare in serie D. Ora lo aspetta la Primavera di Lamberto Zauli.

Dopo diversi giorni di trattativa, il Milan ha trovato l'accordo con lo Sporting Lisbona per il trasferimento del difensore centrale classe 2000 Tiago Djalò. Il giocatore portoghese (nato in Guinea-Bissau), in scadenza con i lusitani, arriverà in Italia lunedì per firmare il nuovo contratto, su cui verrà inserita una clausola che impedirà ai rossoneri di rivenderlo al Porto o al Benfica. Il Milan ha battuto la concorrenza di Lazio e delle due squadre di Manchester.

Un emissario dell'Arsenal è a Roma, allo stadio Olimpico, per visionare la sfida dei giallorossi contro il Torino. L'osservato speciale è Nicolò Zaniolo, autore di un grande gol - e di una prova maiuscola, almeno finora - oltre a Nicolas N'Koulou, difensore che i granata non vogliono cedere nel mercato invernale.

LIVERPOOL, RINNOVO DI CONTRATTO PER ALEXANDER-ARNOLD. CHELSEA, IL BAYERN NON MOLLA: SUPER OFFERTA PER HUDSON-ODOI. MONACO, HENRY HA CHIESTO AL CLUB L'ACQUISTO DI FELLAINI. GUINDAMP, TRE BIG DI PREMIER SUL FIGLIO D'ARTE MARCUS THURAM. CHELSEA, L'EVERTON PRONTO AD OFFRIRE 40 MILIONI PER BATSHUAYI. WEST HAM, OBIETTIVO MAXI GOMEZ SE PARTE ARNAUTOVIC. LIVERPOOL, OFFERTI 70 MILIONI PER FELIX: IL BENFICA RIFIUTA. NIZZA, VIEIRA SU BALOTELLI: "STO ASPETTANDO CHE TROVI UNA NUOVA SQUADRA". DALL'OLANDA, ACCORDO PSG-AJAX PER DE JONG: 75 MILIONI L'OFFERTA FINALE. BARCELLONA, MALCOM VUOLE PARTIRE E ATTENDE UNA CHIAMATA DALLA CINA. PSG, RABIOT ESCLUSO DAGLI ALLENAMENTI DELLA PRIMA SQUADRA. BORUSSIA DORTMUND, REUS PROMETTE: "MAI AL BAYERN MONACO". REAL MADRID, HAZARD E' IL PRESCELTO: A GIUGNO L'ASSALTO. CELTA VIGO, VICINO LA FUMATA BIANCA PER IL NAZIONALE SVIZZERO MOUBANDJE. ATL. MADRID, GELSON MARTIN VICINO AL PRESTITO AL MONACO.

Il Liverpool ha annunciato il rinnovo di contratto dell'esterno Trent Alexander-Arnold. Seppur non specificato nel comunicato, il calciatore ha prolungato per cinque anni il suo accordo con i Reds.

Dopo che il Chelsea negli ultimi giorni aveva provato a convincere Callum Hudson-Odoi a restare a Londra con una proposta di rinnovo da 50mila sterline a settimana, è arrivata la controfferta del Bayern Monaco, sempre più convinto di puntare sul giovane talento inglese. I bavaresi hanno proposto al giocatore un accordo da 85mila sterline a settimana e un posto da titolare fisso che invece al Chelsea nessuno gli può garantire considerato che Sarri non pare intenzionato a puntarci nell'immediato. A riportarlo è Sky Sports UK.

Secondo quanto riporta RMC in Francia, il tecnico del Monaco Thierry Henry avrebbe chiesto con forza alla propria dirigenza l'acquisto del centrocampista del Manchester United Marouane Fellaini. Il calciatore belga continua a essere in bilico in Red Devils e potrebbe accogliere con favore la proposta del club del Principato.

Secondo quanto riferito da Metro, l'attaccante del Guingamp Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore di Juventus e Parma Lilian, è recentemente finito sul taccuino di tre big di Premier League. Il giocatore 21enne piace molto a Manchester United, Arsenal e Tottenham.

L'Everton non molla Michy Batshuayi di ritorno al Chelsea dopo il prestito al Valencia. Il club di Liverpool è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di sterline per convincere i Blues a lasciarlo partire a titolo definitivo. A riportarlo è il Sun.

Il West Ham deve fare i conti con l'ormai probabile partenza di Marko Arnautovic con direzione Guangzhou Evergrande. Il club di Londra ha messo nel mirino la punta del Celta Vigo Maxi Gomez e potrebbe convincersi a pagare la clausola rescissoria per evitare di dover trattare il prezzo con il club spagnolo. A riportarlo è il Daily Express.

Secondo quanto riportato dal Correio de Manha in Portogallo, il Benfica avrebbe rifiutato un'offerta da circa 70 milioni di euro per il centrocampista offensivo portoghese Joao Felix (19).

Patrick Vieira, allenatore del Nizza, ha parlato in conferenza stampa di Mario Balotelli: "Sto aspettando che trovi una nuova collocazione. Vedremo cosa vuole fare visto che per il momento è sotto contratto. La mia attenzione è però spostata su chi vuole veramente allenarsi con noi per darci una mano. Sono pronto a finire il campionato senza di lui come sono pronto a terminare la stagione senza nuovi acquisti. Posso tranquillamente continuare a disputare il campionato con i giocatori che ho già a disposizione".

Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, il PSG ieri era presente ad Amsterdam con Maxwell e Antero Henrique per trovare e chiudere un accordo con l'Ajax per Frenkie De Jong. Missione compiuta, secondo il giornale, visto che i due club avrebbe raggiunto un accordo sulla base di 75 milioni di euro. Il tecnico dei francesi Tuchel ha già parlato a lungo con la stellina olandese per trasmettergli tutta la propria fiducia.

Secondo quanto riportato da Marca, l'attaccante del Barcellona Malcom attende una proposta concreta per lasciare i catalani visto che il tecnico Valverde ha già dimostrato ampiamente di non voler contare su di lui. Il brasiliano aspetta una chiamata dalla Cina, col Guangzhou che in passato aveva mostrato interesse. Il Barça non ha però intenzione di cederlo in prestito ma solo a titolo definitivo e per una cifra superiore a 30 milioni di euro. Proprio per questo motivo, anche squadre interessate come l'Everton, non hanno ancora presentato alcuna proposta al club catalano.

Adrien Rabiot è sempre più lontano dal PSG. Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato da L'Equipe, il giocatore non si è allenato con la prima squadra, con Tuchel che lo ha spedito ad allenarsi con la squadra delle riserve seguendo la linea dura voluta da Al Khelaifi ed Antero Henrique e iniziata con l'esclusione dal campo iniziata lo scorso dicembre. Il francese pare vicino all'accordo col Barcellona che potrà firmare solo a inizio febbraio.

Marco Reus non si morde la lingua. Il fantasista del Borussia Dortmund giura amore eterno ai colori gialloneri in un'intervista al Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Non mi vedrete mai giocare nel Bayern Monaco, è una promessa. Anche perché i bavaresi vogliono ringiovanire la loro squadra, mentre io ormai ho quasi 30 anni". Il classe '89 in questa stagione ha realizzato ben 14 reti e 9 assist in 24 presenze.

Il Real Madrid ha scelto il suo nuovo leader. I Blancos, a giugno, daranno l'assalto a Eden Hazard, centrocampista offensivo del Chelsea, valutato circa 100 milioni di euro dalla società inglese. Il belga non vuole rinnovare il contratto - che scade il 30 giugno 2020 - e provare una nuova sfida.

Il futuro di Françpis Moubandje, difensore e nazionale svizzero del Tolosa, sarà in Spagna. Sul classe '90 erano state segnalati interesse provenienti da due squadre italiane e due inglesi, ma alla fine l'ha spuntata il Celta Vigo. Il club galiziano ha raggiunto un accordo triennale col giocatore in vista di giugno, quando scadrà il suo contratto col Tolosa.

Gelson Martins, attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid finito nei giorni scorsi anche nel mirino del Milan, potrebbe essere vicino alla firma col Monaco in prestito fino al termine della stagione. Il giocatore ieri non si è allenato ufficialmente per un problema muscolare, ma secondo Marca, il motivo sarebbe proprio l'ormai prossimo passaggio nella squadra di Henry.