Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

MILAN, GIAMPAOLO È IL NUOVO ALLENATORE: FIRMA FINO AL 2022. IL PSG PREPARA LA MAXI-OFFERTA PER DONNARUMMA. INTER, RISCATTATO POLITANO DAL SASSUOLO. SALCEDO NERAZZURRO A TITOLO DEFINITIVO. AFFARE BARELLA, EDER HA DETTO SI AL CAGLIARI. JUVENTUS, DUE IPOTESI PER POGBA. CRESCE L'OTTIMISMO PER DE LIGT. ROMA, PELLEGRINI VUOLE RESTARE. DZEKO VERSO L'INTER. BOLOGNA, RISCATTATO ORSOLINI DALLA JUVENTUS. CACCIA ALLA PUNTA: FORCING PER DEFREL. SPAL, RISCATTATO BONIFAZI DAL TORINO. FIORENTINA IN VANTAGGIO PER BENNACER

AC Milan comunica che, a partire dal 1° luglio 2019, affiderà la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Giampaolo, attraverso un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021, con un'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022.

Marco Giampaolo, nato a Bellinzona il 2 agosto 1967, ha collezionato 270 panchine in Serie A, 324 in totale considerando tutte le competizioni.

Ha avviato la sua carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, conseguendo il master per allenatori a Coverciano nel luglio del 2007. Ha poi allenato in svariati Club, tra cui Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia e Empoli. Dall'estate del 2016 ha avviato una positiva esperienza alla guida della Sampdoria. Ora, Marco Giampaolo inizierà a lavorare con la squadra a partire dal prossimo 9 luglio, giorno del primo allenamento stagionale a Milanello.

Otto milioni di euro netti a stagione. E' questa, riporta 'Sportmediaset', l'offerta che il nuovo direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo vorrebbe presentare a stretto giro di posta per convincere il portiere classe '99 Gianluigi Donnarumma a trasferirsi a Parigi. Per il cartellino del portiere della Nazionale, il club rossonero chiede almeno 60 milioni di euro.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha comunicato di aver riscattato Matteo Politano dal Sassuolo: "FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano dal U.S. Sassuolo".

Eddy Salcedo all'Inter a titolo definitivo. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell'Inter:

"FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora dal Genoa CFC."

Accelerata importante oggi in sede Inter, dove Marotta ha incontrato Manuel Montipò, Fausto Pari e Paolo Castellini (collaboratori di Tullio Tinti), per l'approdo di Eder al Cagliari. Confermata la volontà dell'oriundo, che piace tanto a Carli, di tornare in Italia dalla Cina, nell'affare che dovrebbe portare Nicolò Barella in nerazzurro.Il problema fondamentale nell'addio dello stesso Eder alla Cina era rappresentato dal suo stipendio, visto che attualmente percepisce 5,5 milioni di euro, ma pur di rientrare il calciatore ha deciso di ridursi l'ingaggio. Nell'incontro si è poi discusso ancora di Alessandro Bastoni, altro assistito dalla TMP Soccer. Giulini lo accoglierebbe volentieri, ma i nerazzurri vogliono comunque mantenere il controllo sul giocatore in futuro.

La Juventus, continua a seguire la pista che porta al ritorno di Paul Pogba in bianconero, ma la trattativa con il Manchester United, che chiede circa 150 milioni per lasciar partire il francese non sarà semplice. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono due le opzioni e nelle prossime ore la dirigenza di metterà al lavoro. Per arrivare alla cifra chiesta dei Red Devils i bianconeri potrebbero offrire una contropartita, con Joao Cancelo che, per esempio, piace molto agli inglesi. In alternativa la Juventus dovrà aspettare di avere la liquidità per arrivare a Pogba. Prima di presentare l'offerta al Manchester United la società bianconera dovrà cedere i giocatori che non sono ritenuti da Sarri fondamentali per il suo progetto, in modo da riportare il campione del mondo a Torino.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, sale l'ottimismo in casa Juventus per il potenziale acquisto di Matthijs De Ligt, stella in uscita dall'Ajax che attualmente si trova in vacanza e che non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. I bianconeri restano alla finestra, come del resto il PSG, ma se Paratici dovesse riuscire a chiudere il colpo Rabiot a parametro zero per il centrocampo, ecco che poi si butterebbe tutto sull'acquisto dell'olandese.

Analizzando la situazione dei due possibili eredi di De Rossi alla Roma per indossare la fascia di capitano, il Corriere dello Sport sottolinea come in questo momento sia quella di Lorenzo Pellegrini la posizione più salda rispetto a quella di Florenzi. Il tutto, nonostante la scure della clausola rescissoria da 30 milioni presente sul contratto del centrocampista. Fonseca lo ha già indicato come uno dei punti fermi della ricostruzione, perciò non ci dovrebbero essere dubbi sul suo futuro a Trigoria. Di ritorno dall'Europeo Under 21, Pellegrini incontrerà i dirigenti per ribadire la sua intenzione di restare alla Roma. E magari anche di rinnovare il contratto (in scadenza nel 2022) con un adeguamento di stipendio che consenta alla società di eliminare o almeno alzare la clausola.

Edin Dzeko ha deciso: vuole salutare la Roma per approdare all'Inter. Il Messaggero scrive che il club nerazzurro è consapevole della decisione del bosniaco, per questo gioca al ribasso con la dirigenza capitolina.La Roma ha inizialmente chiesto 25 milioni di euro per il bosniaco ex Manchester City e Wolfsburg, per poi scendere a una richiesta di 20 milioni. L'Inter offre invece 12 milioni di euro più il cartellino del 19enne attaccante Davide Merola.

Adesso è ufficiale: il Bologna ha riscattato Riccardo Orsolini dalla Juventus. Questo il comunicato del club felsineo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante Riccardo Orsolini dalla Juventus FC".

Gregoire Defrel della Roma, in prestito alla Sampdoria, entra con forza nella lista dei desideri di Sinisa Mihajlovic, di Walter Sabatini e del Bologna. L’attaccante francese, in Italia anche con le maglie di Cesena e Sassuolo, è il primo nome per rinforzare il reparto avanzato del club emiliano in estate. E i contatti hanno già preso il via.

Kevin Bonifazi è un giocatore della SPAL. Questo il comunicato ufficiale del club estense: "S.P.A.L. srl comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del difensore Kevin Bonifazi da Torino FC 1906".

SPAGNA, LUIS ENRIQUE NON È PIU' IL CT: AL SUO POSTO ROBERT MORENO. MANCHESTER UNITED, MATA RINNOVA FINO AL 2021. MANCHESTER CITY, WALKER PROLUNGA FINO AL 2024. BAYERN MONACO, HUMMELS TORNA AL BORUSSIA DORTMUND. PSG, FISSATO IL PREZZO DI NEYMAR. ASTON VILLA, TERRY RINNOVA FINO AL 2021

Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna. L'ex allenatore di Barcellona e Roma è stato sollevato dal ruolo a causa di problemi familiari. Al suo posto è stato ufficializzato Robert Moreno.

Juan Mata si lega al Manchester United fino al 2021. L'esterno offensivo spagnolo ha firmato il contratto che lo legherà ai red devils per altri due anni, con l'opzione per un ulteriore anno.

Importante rinnovo in casa del Manchester City, che ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del difensore Kyle Walker. Il difensore ha firmato fino al 30 giugno 2024.

Mats Hummels torna al Borussia Dortmund. Il club giallonero ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali di aver raggiunto l'accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento del difensore tedesco, che era stato prelevato nel 2016 per 35 milioni.

Il Paris Saint-Germain fissa il prezzo di Neymar. Secondo quanto riporta Le Parisien, il club francese pretende un conguaglio da 300 milioni di euro per accettare la cessione dell'attaccante brasiliano. Una cifra che, se confermata, sarebbe piuttosto proibitiva persino per Barcellona e Real Madrid, soprattutto alla luce del flop tecnico e fisico di Neymar nell'ultima stagione.

John Terry ha prolungato il suo contratto con l'Aston Villa fino al 2021. L'assistant coach di Dean Smith è sotto contratto con i villans dal 2018. Ecco il tweet ufficiale della compagine inglese.