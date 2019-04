Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Regista, 20 anni e 11 partite in Liga quest'anno, più 4 in Champions con il Real Madrid: Federico Valverde gioca nell'Uruguay e costa 18 milioni di euro. Cristiano Giuntoli lo vuole al centro della manovra del Napoli per sostituire le geometrie perse con Hamsik e Jorginho, quest'ultimo mai effettivamente sostituito. Dries Mertens, invece, vuole restare a disposizione del club azzurro: il belga si è detto disposto ad arrivare a scadenza (2020) qualora De Laurentiis non dovesse proporre un allungamento del contratto attuale. Il giocatore pare disposto anche ad abbassare l'attuale ingaggio pur di convincere il presidente a confermarlo, con l'ok di Ancelotti che è già arrivato, e pubblicamente.

Contatti in corso tra la Juventus e Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da AS nelle ultime ore, infatti, il giocatore che piace molto al Real Madrid starebbe negoziando con la Vecchia Signora, unico club che fino a questo momento ha fatto passi concreti per provare a prelevarlo dalla Roma, anche per anticipare i tempi in vista della prossima estate quando sul classe 1999 si potrebbe scatenare una vera e propria asta. Sul fronte societario, intanto, dopo l'addio di Monchi la priorità è quella di trovare un direttore sportivo. Il nome di Luis Campos non piace alla tifoseria, dopo che lo stesso ha mostrato apprezzamento per l'inno della Lazio e per la Curva nord biancoceleste. Possibile quindi la conferma di Frederic Massara, affiancato da Francesco Totti. Resta viva l'opzione Petrachi. Il compromesso è Campos con Massara, con il portoghese che spingerebbe per l'arrivo di Leonardo Jardim, attuale tecnico del Monaco, sulla panchina giallorossa.

Nelle prossime ore la Juventus sarà presente allo stadio José Alvalade di Lisbona per assistere al ritorno della semifinale della coppa nazionale tra Sporting e Benfica. Tanti nomi sul taccuino di Paratici e dei dirigenti bianconeri, a partire da Ruben Dias e Joao Felix. Il primo è un difensore centrale con contratto fino al 2023 e una clausola da 60 milioni di euro; il secondo una seconda punta/trequartista con contratto fino al 2023 e clausola da ben 120 milioni di euro. Inoltre, la Vecchia Signora segue con interesse l'ex doriano Bruno Fernandes, capitano dei Leoes e autore di 22 gol e 11 assist in stagione. I biancoverdi sono in crisi economica e devono vendere per rientrare dei debiti, e l'attaccante con una clausola da 100 milioni di euro, potrebbe lasciare il Portogallo nel corso della prossima estate. Inoltre, Philippe Coutinho è sempre più nel mirino delle grandi d'Europa: e secondo la stampa catalana anche la Juventus avrebbe chiesto al Barcellona informazioni sulla cedibilità del fantasista classe 1992 della nazionale brasiliana. I bianconeri avrebbero fatto un passo avanti per il giocatore, a cui però non mancano certo le richieste. PSG, Chelsea e Manchester United si sono mostrate interessante, mentre in Catalogna Valverde non sembra stravedere per lui.

L'esperienza di Joao Miranda all'Inter è ai titoli di coda. Nonostante un contratto in scadenza 2020, il difensore centrale brasiliano potrebbe essere liberato in estate, dopo le sirene invernali. Vuole però rimanere in Europa, con il Monaco che è pronto a offrire un biennale. Su di lui ci sono anche Galatasaray e Benfica, alla ricerca di un centrale di esperienza. Luciano Spalletti invece al termine del campionato in corso lascerà l'Inter anche in caso di qualificazione in Champions. Il club vuole voltare pagina anche a rischio di dover spendere 20 milioni di euro che sono il corrispettivo che l'allenatore dovrebbe percepire fino alla scadenza naturale dell'accordo, ovvero giugno del 2021. Suning ha chiesto ai main sponsor un budget extra per arrivare a un top tecnico europeo, con Antonio Conte in cima alla lista dei desideri. Il via libera è già arrivato e questo avvicina molto l'ex ct azzurro ai nerazzurri. L'alternativa potrebbe essere José Mourinho, sponsorizzato da Tronchetti Provera ma che ha un profilo diverso rispetto a Conte, allenatore perfetto per la ricostruzione di un gruppo e del suo rilancio.

Ricardo Kishna e un calvario che non sembra aver fine. L'esterno di proprietà della Lazio, ora al Den Haag, non figura nell'elenco dei convocati del club olandese da due mesi e a giugno tornerà sicuramente al club capitolino: "Non è pronto sul piano fisico, da parte nostra c'è intenzione di mandarlo indietro per questo motivo. Qui un altro anno? Al momento non abbiamo mai parlato di questo. Di base rientrerà semplicemente alla Lazio. Ora cercheremo di farlo tornare al meglio e vedere come stanno le cose. Deve soltanto lavorare duramente", ha detto il ds Jeffrey van As.

Sirene turche per Gerson. Il Besiktas infatti starebbe pensando al centrocampista brasiliano. Attualmente il giocatore è in prestito secco alla Fiorentina dalla Roma: già la scorsa estate il club di Istanbul si era fatto sotto, ma Gerson aveva preferito la destinazione toscana. Per il club viola, invece, potrebbe tornare di moda il nome di Ellyes Skhiri. Il classe '95 del Montpellier era già stato seguito negli scorsi mesi dai viola, ora disposti a versare 10 milioni di euro nelle casse dei transalpini per rilevare il calciatore che, tra l'altro, dalla prossima estate entrerà in scadenza, visto che il suo contratto scadrà nel 2020.

REAL MADRID, SONO 13 I POTENZIALI ADDII. IPOTESI PSG PER DE GEA. IL TECNICO HECKING SALUTA IL 'GLADBACH. ARSENAL, CORSA A DUE PER IL RUOLO DI DS. ALEX TELLES AD UN PASSO DALL'ATLETICO MADRID.

Sarà soprattutto il mercato in uscita del Real Madrid a catalizzare l'attenzione nel corso della prossima estate. Infatti, sono addirittura 13 i potenziali giocatori che potrebbero lasciare la casa blanca: Gareth Bale è il primo della lista, con il suo ciclo ritenuto chiuso a maggior ragione col ritorno di Zidane. Varane è la grande preoccupazione del tecnico francese: il difensore francese è arrivato al Real giovanissimo, nel 2011. E potrebbe cercare stimoli altrove, dopo aver vinto e rivinto tutto. Vallejo, Ceballos e Brahim sono in bilico così come Keylor Navas, il cui ritorno di Zidane potrebbe però portarlo a restare così come Isco, il cui addio durante la gestione Solari era certo. Luca Zidane è chiuso da Navas e Courtois e in estate rientrerà dal prestito Lunin. Mariano Diaz vorrebbe restare ma non ha convinto come vice-Benzema e lo stesso francese è da anni in discussione per la scarsa confidenza col gol. Infine Valverde: l'uruguayano potrebbe cercare minuti altrove in prestito.

David de Gea sarebbe pronto a lasciare il Manchester United per il Paris Saint-Germain. Il club francese, non a caso, ha frenato sul rinnovo di Gianluigi Buffon ed è pronto a soddisfare le richieste dello spagnolo, che chiede 20 milioni annui di ingaggio.

Dieter Hecking saluterà il Borussia Mönchengladbach al termine della stagione in corso. Ad annunciarlo è stato il club tedesco attraverso il proprio sito ufficiale. Il tecnico è approdato sulla panca del Borussia nel dicembre 2016, dopo l'esperienza alla guida del Wolfsburg. Con i lupi eliminò l'Inter dall'Europa League 2014-15, con il Mönchengladbach eliminò la Fiorentina dalla seconda competizione internazionale nel febbraio 2017.

Uno degli obiettivi più sensibili per Raul Sanllehi, head of football dell'Arsenal, era Monchi. Solo che l'ex direttore sportivo della Roma ha ceduto al romantico richiamo di Siviglia ma non per questo, non perché l'obiettivo è mancato, i Gunners non inseriranno un uomo mercato nel proprio organigramma. La prossima settimana in America ci sarà un summit importante per decidere quel che sarà il progetto e gli investimenti in vista della stagione che verrà. L'intenzione è quella di prendere poi un direttore sportivo e il cerchio dei nomi si sta stringendo sempre intorno ad Andoni Zubizarreta, da tempo uomo mercato dell'Olympique Marsiglia, e a Robert Fernandez. Entrambi sono nomi ben noti a Sanllehi ai tempi di Barcellona e quel che filtra da Londra è che l'head of football dell'Arsenal vorrebbe al suo fianco un nome che conosce bene. Proprio come Zubi e Fernandez.

E' sempre più probabile acquisto da parte dell'Atletico Madrid di Alex Telles, terzino ex Inter oggi al Porto. I Colchoneros, si legge, hanno già raggiunto da tempo l'accordo col brasiliano, mentre le trattative con i Dragoes vanno avanti con buoni presupposti. Telles ha una clausola rescissoria di 40 milioni, ma l'Atletico dovrebbe chiudere per una cifra inferiore, vicina ai 30 milioni.

Il Liverpool, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato l'arrivo del giovanissimo portiere Ben Winterbottom. Il giocatore arriva dal Balckburn e sul sito dei Reds si legge di come il classe 2001 abbia spesso impressionato i dirigenti con le sue prestazioni negli incontri fra i due club.

Il Villarreal, poi l'Atletico Madrid, poi mercoledì il Manchester United in Champions League a Old Trafford. Tre gare per segnare le prossime settimane e, dopo il ritorno dalla trasferta, si terrà un summit di mercato in casa Barcellona. Sul tavolo c'è l'obiettivo Matthijs de Ligt, diciannovenne dell'Ajax primo obiettivo per la retroguardia. A seguire l'obiettivo terzino sinistro: Filipe Luis dell'Atletico Madrid, Alex Moreno del Rayo Vallecano, Alberto Moreno del Liverpool, Nacho Monreal dell'Arsenal e Goran Bradaric dell'Hajduk Spalato sono i nomi caldi per il ruolo di vice Jordi Alba. A seguire pure gli obiettivi Luka Jovic dell'Eintracht Francoforte e Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid che, in estate, avrà una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Uscite pesanti in vista? Nel cumbre di casa Barcellona si discuterà anche del futuro di Ivan Rakitic, di Samuel Umtiti, di Philippe Coutinho e di Malcom, tutti con motivi diversi ma con lo stesso possibile destino di lasciare la Catalogna blaugrana.

L'Ajax è già nel futuro: gli ajacidi hanno blindato due talenti come Dani de Wit e Noa Lang. Per entrambi i giocatori, nuovi contratti fino all'estate del 2021. De Wit, vent'anni, ha prolungato di una stagione dopo esser sceso in campo nove volte con Ten Hag. Lang, diciotto anni, ha debuttato in Coppa lo scorso settembre e in Eredivisie nel 2-1 al PEC Zwolle, il mese scorso, con un assist.