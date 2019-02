Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il Dalian Yifang fa sul serio per Marek Hamsik, capitano del Napoli che ieri sera potrebbe aver giocato la sua ultima gara al San Paolo. Le parole di Carlo Ancelotti hanno fatto capire che nell'ultima settimana il centrocampista slovacco ha sciolto le riserve e dopo gli ultimi rilanci sull'ingaggio (superiore agli otto milioni di euro netti a stagione) è pronto ad andare via subito. Senza aspettare la fine della stagione come sembrava praticamente certo fino a una settimana fa.

Il Napoli è da sempre bottega cara. Lo abbiamo visto anche con Allan, col club partenopeo che non è voluto scendere sotto la richiesta di 100 milioni di euro. Però nel caso del capitano, arrivato nel 2007, potrebbe fare una eccezione. Un riconoscimento per aver riscritto la storia del club negli ultimi 12 anni. La richiesta di Aurelio De Laurentiis per il cartellino di Hamsik è stata di 20 milioni di euro, la prima offerta del Dalian di 10 milioni. Ma in questo caso il numero uno del club azzurro non è intransigente come nelle altre trattative. Perché il capitano ha fatto la storia e s'è guadagnato sul campo la possibilità di strappare il contratto della vita senza impedimenti. E per questo, la chiusura non appare complicata con i due club che potrebbero venirsi incontro chiudendo a metà strada, cioè a quindici milioni di euro.

Marcelo considera terminata la sua esperienza al Real Madrid e ha chiesto la cessione direttamente a Florentino Perez. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui il terzino brasiliano potrebbe vestire la maglia della Juventus. Da Torino è pronta un'offerta da 45 milioni al Real e 12 milioni netti all'anno all'esterno mancino. Sarà complicato convincere la dirigenza delle Merengues, ma non impossibile in virtù della volontà del giocatore.

L’idea, per ora, pare sia soltanto di Patrice Evra, anni 37, ultima maglia indossata quella numero 27 del West Ham: ultima apparizione il 5 maggio 2018, in campo per un minuto uno contro il Leicester. Da giugno è svincolato, ma l’esperienza certo non gli manca e non è solo questione d’età. Ora dalla Francia fanno sapere che il giocatore - che a Torino già aveva giocato dal 2014 a gennaio 2017 conquistando due scudetti e due Coppe Italia - vorrebbe tornare alla Juventus. Non pare sia un’idea condivisa dal ds bianconero Fabio Paratici - sottolinea il Corriere di Torino -, però si sa: Evra è amico di tutti, e sorprendere (tutti) è una sua specialità.

Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona per approdare all'Inter. Lo afferma il portale spagnolo Sport, che riporta di un'offerta dei nerazzurri, pronti a preparare l'assalto per portare il centrocampista croato a giugno a Milano. Una situazione che farebbe felice anche il diretto interessato: Rakitic avrebbe infatti modo di chiudere la stagione con il club blaugrana, dove ha piena fiducia di staff e allenatore.

Retroscena di mercato svelato dal procuratore di Domagoj Vida, difensore del Besiktas, ai taccuini del quotidiano turco 'Fanatik'. E' stato il difensore ucraino a rifiutare la Roma, non il Besiktas a far saltare il trasferimento del calciatore nella Capitale. Queste le dichiarazioni di Ugur Avadan: "L’offerta della Roma al Besiktas era vicina alle doppia cifra, quella dell’Inter leggermente inferiore. Anche l’ingaggio offerto dai giallorossi era più alto rispetto a quello che guadagna ora, ma ha detto no. A inizio stagione era arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita, pari al triplo del suo valore, ma ha rifiutato anche quella proposta”.

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER RESTA SE BATTE IL PSG IN CHAMPION. ZENIT, COLPO IN ATTACCO: PRESO IL "MESSI IRANIANO" AZMOUN. PSG, BUFFON VUOLE RESTARE UN'ALTRA STAGIONE. GIRONA, RINNOVO FINO AL 2022 PER STUANI

Il futuro di Ole Gunner Solskjaer è ancora molto incerto ma secondo quanto riporta il The Sun, potrebbe essere legato alla Champions League. Secondo il tabloid inglese infatti se il tecnico riuscirà nell'impresa di battere il Paris Saint-Germain agli ottavi di finale e di portare il Manchester United avanti in Europa potrebbe conquistarsi la conferma per la prossima stagione.

Non solo Wilmar Barrios dal Boca Juniors, nella giornata di ieri lo Zenit ha chiuso un colpo importante anche per l'attacco. Preso il "Messi iraniano", Sardar Azmoun, che arriva dal Rubin Kazan a titolo definitivo e firma un contratto di tre anni e mezzo. Il classe '95 è stato tra i protagonisti dell'ultima Coppa d'Asia.

Intervenuto in conferenza stampa insieme al collega Alphonse Areola in vista della gara di campionato col Lione, il portiere del Paris Saint-Germain Gianluigi Buffon ha parlato anche del suo futuro: "Se Areola e il club lo vogliono, io resterei volentieri per un'altra stagione. Adesso dobbiamo restare concentrati sulle prossime gare con Lione, Bordeaux e Manchester United. Per quanto riguarda il mio contratto e il mio futuro, abbiamo tutto il tempo per pensarci".

Christian Stuani (32) rinnova con il Girona fino al 2022. L’attaccante era arrivato nel 2017 e da allora aveva collezionato 37 gol in 51 partite.