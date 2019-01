Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 gennaio

MURIEL, PRIME PAROLE DA GIOCATORE DELLA FIORENTINA. VIVIANO-SPAL, FATTA. ROMA, ANCORA AVANTI CON DE ROSSI

ATALANTA - Il patron dell'Atalanta Antonio Percassi: "Il 2019 sarà un anno storico. Lo stadio, la sede del vivaio, la fidelizzazione nella nostra gente. E la squadra: i big restano, Gasperini a vita". Alejandro Gomez nel mirino dell'Al Hilal: il club arabo ha manifestato il suo interesse per il numero 10 nerazzurro ma Gian Piero Gasperini è stato chiaro e non rinuncerebbe al suo capitano neanche per tutto l'oro del mondo. Due obiettivi per gennaio: una alternativa ad Hans Hateboer, anzitutto. Poi, spazio all'attacco, con la richiesta del tecnico alla società di un ulteriore rinforzo.

BOLOGNA - Ultima occasione per Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna. Il tecnico è in bilico ormai da tempo e la società ha dato l'ultimatum: se non dovesse vincere a Ferrara contro la SPAL, in una gara che varrà un bel pezzo di salvezza, anche alla luce della sconfitta nella sfida di andata al Dall'Ara, l'allenatore sarà esonerato. Tre ipotesi per l'eventuale sostituzione: Francesco Guidolin, che però non sembra convinto dal progetto, Roberto Donadoni, ancora sotto contratto, che avrebbe dato una disponibilità di massima a tornare, e Sinisa Mihajlovic, con l'entourage del tecnico serbo che non ha chiuso la porta al suo ritorno. Nicola Sansone e Roberto Soriano sono già nel capoluogo emiliano per le visite mediche. Il ds Riccardo Bigon è intenzionato a rinforzare anche la difesa: l'offerta fatta alla Fiorentina per Federico Ceccherini è di prestito con diritto di riscatto con obbligo in caso di salvezza. Il sogno resta Angelo Ogbonna del West Ham, operazione chiaramente di diversa caratura in quanto a costi.

CAGLIARI - Marco Mancosu torna a casa? È una possibilità che i sardi stanno vagliando. L'offerta sarebbe quella del prestito di Alessandro Deiola più una proposta cash da 600mila euro.

CHIEVOVERONA - Inter sulle tracce del nuovo Alisson. I nerazzurri hanno messo nel mirino Brazão, portiere classe 2000 del Cruzeiro. L'Inter potrebbe acquistare il giocatore in sinergia con il Chievo, visto che il ragazzo non ha ancora ottenuto il passaporto portoghese e non è tesserabile dai nerazzurri in quanto extracomunitario.

EMPOLI - Lorenzo Lollo, classe ‘90, potrebbe tornare al Carpi.

FIORENTINA - Luis Muriel è sbarcato a Firenze, come primo rinforzo del mercato invernale della Fiorentina. Il colombiano è atterrato a Bologna e subito dopo si è diretto nel capoluogo toscano per abbracciare la sua nuova realtà, almeno per i prossimi sei mesi: "Sono molto contento di essere qua – le sue prime parole da giocatore viola da Porta al Prato – . Ne avevo già parlato tanto tempo fa col direttore, gli avevo dato la parola che venivo qua e adesso sono qui. Ho tantissima voglia e non vedo l'ora di iniziare, lo dicevo prima pure al direttore: non vedo l'ora di essere in campo e di cominciare a giocare, che è la cosa più importante in questo momento. Tornare in Serie A? Per me conta tantissimo, è un calcio che conosco molto bene. Non vedo l'ora di iniziare e cominciare a dimostrare tutto". Con l'arrivo del colombiano la società viola dovrà ripensare il ruolo di alcuni membri della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Valentin Eysseric potrebbe andare al Nizza in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni: una cifra che permetterebbe alla Fiorentina una piccola quanto preziosa plusvalenza. Se ne dovrebbe andare anche Cyril Thereau, in prestito secco al Genoa di Prandelli. E Pjaca? La Fiorentina non lo vuole salutare, Corvino è stato chiaro. Ma le cose, nel caso in cui il croato si sentisse chiuso, potrebbero cambiare. Se il giocatore chiedesse la cessione, la squadra viola lo accontenterebbe.

FROSINONE - Possibile doppio colpo dall'Atalanta per il Frosinone, che cercherà di rinforzare la rosa di Marco Baroni per puntare alla salvezza. Il club ciociaro ha messo gli occhi su Davide Bettella e Luca Valzania, due giocatori in uscita dalla squadra orobica e alla ricerca di una società che possa permettere loro di giocare con più continuità.

GENOA - Può arrivare in prestito Alessandro Murgia, giovane centrocampista della Lazio. Su di lui anche la SPAL ma i rossoblù sono favoriti. Si segue Rade Krunic dell'Empoli. I due club stanno trattando, ma le elevate richieste dei toscani potrebbero frenare l'affare. L'alternativa porta il nome di Andrea Bertolacci, in uscita dal Milan. L'avventura di Sandro potrebbe già essere giunta al capolinea: il brasiliano ha mercato in Cina, con Guangzhou Evergrande e Bejing Rehne interessate. Per la sua sostituzione il nome in vantaggio sugli altri sembra essere Machin del Pescara.

INTER - Cristian Romero nel mirino dei nerazzurri. L'argentino del Genoa è trattato anche dalla Juventus. Costo del cartellino: 20-25 milioni. Sono tre i giocatori in scadenza di contratto che si stanno valutando: Ashley Young, 33enne del Manchester United, Filipe Luis e Diego Godin dell'Atlético Madrid.

JUVENTUS - Kylian Mbappè è il sogno per il futuro. La Juve ha un giocatore prezioso che ritiene sacrificabile, Dybala, che potrebbe portare in cassa tra gli 80 e i 100 milioni. Fabio Paratici ha dichiarato in merito: "È una ipotesi molto fantasiosa. La fantasia aiuta, ma a gennaio poco e anche per giugno questo è un nome molto difficile". Su Ramsey e gli altri affari: "È un ottimo giocatore e gioca in una grande squadra. Va in scadenza e siamo sempre attenti alle situazioni che il mercato propone, quindi siamo attenti anche a Ramsey. Ripeto, per ora è un giocatore dell'Arsenal e non siamo attenti solo noi al gallese. Kean va al Bologna? No, cercheremo di mantenere tutti i giocatori della nostra rosa". Per il presente c'è Jean-Clair Todibo: il giocatore che si svincolerà a giugno dal Tolosa vede nei bianconeri il club del suo futuro e per Napoli e Inter ci sarà poco da fare. Occhio a James Rodriguez: se il Bayern dovesse decidere di non riscattarlo, ecco che potrebbe inserirsi la Juventus: il colombiano è molto allettato dall'idea di trasferirsi a Torino la prossima estate. Cristiano Ronaldo ha rilasciato una intervista al quotidiano 'Record', nel corso della quale s'è soffermato anche sulla sua nuova avventura bianconera: "A Torino mi hanno accolto tutti in maniera fantastica, ci troviamo benissimo. Non so quando finirà la mia carriera, sto bene e voglio continuare per tanti anni. Tornare in futuro allo Sporting come Nani? Nel calcio non si sa mai...".

LAZIO - Per il ruolo di esterno destro in cima alla lista c'è Davide Zappacosta: l'operazione con il Chelsea potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro ma i Blues preferirebbero mettere l'obbligo. Quasi impossibile invece Matteo Darmian: l'entourage del calciatore ha fatto capire ai biancocelesti che non si sono i presupposti per chiudere la trattativa. L'alternativa low cost è Giulio Donati, ormai fuori dal progetto Mainz. In attacco ci sarà un nuovo tentativo per il brasiliano Wesley del Brugge: costo del cartellino 20 milioni di euro. Novità su presente e futuro di Eljif Elmas, talento classe 1999 del Fenerbahçe. I biancocelesti e il Borussia Dortmund entrano con forza nella corsa al giocatore: la concorrenza è ampia ma il ds Igli Tare ha intenzione di provarci. Per la seconda punta, valutazione di almeno 15 milioni di euro.

MILAN - Stefano Sensi obiettivo per il centrocampo, intermediari sono al lavoro per trovare un accordo. Alessandro Plizzari può essere la chiave. Inoltrata la richiesta per il prestito di Yannick Carrasco. Il belga ha chiesto ufficialmente di lasciare il Dalian Yifang, società cinese che lo ha prelevato per 27 milioni di euro lo scorso febbraio. Resta vivo il dialogo con il Southampton per Manolo Gabbiadini. Il giocatore accetterebbe di buon grado il trasferimento in rossonero, ma gli inglesi chiedono 12 milioni e non hanno intenzione (per ora) di lasciarlo partire in prestito. I Saints sperano in ricche offerte da Russia e Turchia. Fabio Borini è sempre più vicino a un trasferimento in Cina. Lo Shenzhen ha alzato ulteriormente l'offerta fino a 7,5 milioni di euro, mentre il Milan ha abbassato le pretese a 8 milioni. Balla un milione - a causa della tassazione doppia - ma l'affare potrebbe presto andare in porto.Franck Yannick Kessie può finire sul mercato a giugno, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League. L'ivoriano, ex Atalanta, è marcato stretto da Chelsea e Tottenham, che si aggiungono alle pretendenti cinesi - che però Kessie non sembra voler ascoltare - e al Paris Saint Germain che, però, ha problemi con il fair play finanziario. Ignazio Abate può rinnovare fino al 2020.

NAPOLI - Non solo rumors e interessamenti dalla Cina per Marek Hamsik. Anche società della J-League giapponese avrebbero preso informazioni sul calciatore. Alzata la posta per il centrocampista Niccolò Barella: offerti 20 milioni di euro più i cartellini di Marko Rog e Adam Ounas. Il PSG è pronto a fare follie per Allan, tanto da spingersi fino a 80 milioni di euro per l'acquisto già a gennaio dell'ex Udinese. Per giugno piace Christian Kouamé. Si valuta anche Hirving Rodrigo Lozano, messicano classe '95 del PSV Eindhoven. Amadou Diawara piace alla Fiorentina su tutti ma il Napoli non vuole darlo via in prestito. Dall'Inghilterra sarebbe arrivata una proposta del Wolverhampton.

PARMA - Si cerca un vice-Inglese. Fra i papabili ci sono Alessandro Matri e Cyril Thereau.L'ultima idea mercato è Romain Alessandrini, esterno mancino d'attacco dei Los Angeles Galaxy. Fabio Ceravolo vanta numerosissimi interessamenti in Serie B, in particolare quelli di Lecce e Cremonese, alla ricerca di uno specialista che possa garantire un buon numero di gol nel girone di ritorno. Il club ducale sembra aver aperto ad un addio nelle ultime settimane. Certo l'addio di Alessio Da Cruz.

ROMA - Daniele De Rossi ha rinunciato alle vacanze con la sua famiglia per rimanere a Roma e curarsi. Il giocatore, alle prese con una lesione alla cartilagine, vorrebbe continuare per un altro anno e la società è d'accordo ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. In questo momento è Leander Dendoncker (in prestito al Wolverhampton, proprietà Anderlecht) il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo a gennaio. Julian Weigl del Borussia Dortmund e Diadie Samassekou del Salisburgo le due alternative per gennaio. Guardando all'estate resta nel mirino Hector Herrera, che sarà libero da ogni vincolo e piacciono Hamed Traorè dell'Empoli e Sandro Tonali del Brescia. Kostas Manolas potrebbe cambiare aria: la clausola di 36 milioni di euro fa gola alle big europee. Per questo motivo Monchi valuta diversi profili per sostituire il greco. Fra i nomi sul taccuino del ds giallorosso troviamo Mancini (Atalanta), Andersen (Sampdoria) e Rugani (Juventus).

SAMPDORIA - Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, meglio noto come Emerson, potrebbe presto sbarcare in Italia. Cursore di difesa classe 1999 dell'Atletico Mineiro, club dove è sbarcato solo lo scorso aprile ma dove nonostante la giovanissima età si è già imposto come protagonista, ha estimatori nel Belpaese. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sul giocatore ci sarebbe la Juventus: potrebbe però prenderlo la Sampdoria coi bianconeri che si riserverebbero eventualmente una sorta di prelazione per il futuro.

SASSUOLO - Si cerca una sistemazione sia a Gianluca Scamacca che ad Alessandro Tripaldelli. Entrambi rientreranno dal prestito al PEC Zwolle a gennaio e stanno valutando le proposto. Per l'attaccante classe '99 si sono già fatti avanti Ascoli, Frosinone e Pescara.

SPAL - Fatta per Emiliano Viviano. Arriva in prestito dallo Sporting CP col club portoghese che pagherà parte dell'ingaggio. Oggi arriverà la firma.

TORINO - C'è stato un contatto telefonico fra Petrachi e Monchi per Diego Perotti. L'attaccante argentino, di proprietà della Roma, non ha vissuto finora la propria miglior stagione in carriera e, nonostante il pressing del Boca Juniors, vorrebbe rimanere in Italia. Così il Torino sarebbe una soluzione in caso di cessioni (quasi sicure) di Edera e Parigini.

UDINESE - L'olandese Marvin Zeegelaar, 28enne in forza da giugno scorso al Watford, potrebbe essere il primo rinforzo invernale. L'accordo sembra essere davvero ad un passo.

CHELSEA, PRESO PULISIC MA RESTERA' AL DORTMUND IN PRESTITO. FABREGAS RITROVERA' HENRY AL MONACO. SCHELOTTO NUOVO ALLENATORE DEI GALAXY

Christian Pulisic è un giocatore del Chelsea. A renderlo noto è lo stesso Borussia Dortmund tramite il proprio sito ufficiale. L'esterno americano classe 1998 (in scadenza nel 2020), arriva in maglia Blues per una cifra monstre di 64 milioni di euro, restando però in prestito al Borussia fino al termine di questa stagione.

"Il Monaco punta al grande colpo". Questo il titolo di apertura de L'Equipe di questa mattina, con il club del Principato che punta dritto a Cesc Fabregas del Chelsea. La trattativa avanza e la società spera di regalare presto al tecnico Henry un nuovo giocatore per la seconda parte della stagione.

Da Salisburgo a Lipsia. Passaggio consueto che fanno oramai molti calciatori, da un club all'altro della Red Bull. Stavolta è ufficialmente il turno di Amadou Haidara: coi tedeschi, contratto fino al 2023 e maglia numero 8.

Importante innesto per l'Ajax: la formazione di Amsterdam ha ufficializzato l'arrivo di Lisandro Magallan dal Boca Juniors. Per il centrale classe 1993 di La Plata, argentino con passaporto italiano, accordo fino all'estate del 2023.

Guillermo Barros Schelotto è il nuovo manager dei Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic. A ufficializzarlo è la società di MLS con il tecnico reduce dalla rocambolesca e clamorosa finale di Copa Libertadores persa ai supplementari dal suo Boca Juniors contro il River Plate. Schelotto è stato, per un brevissimo lasso di tempo, anche tecnico del Palermo in Italia.

Il Montpellier ha ufficializzato tramite il proprio sito l'acquisto del difensore uruguaiano Mathias Suarez dal Defensor Sporting Club de Montevideo. Il 22enne, due presenze con la Nazionale maggiore. Firma un contatto valido per le prossime quattro stagioni.