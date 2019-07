Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVE: DE LIGT IN, BONUCCI E PELLEGRINI OUT. SFIDA REAL PER POGBA. INTER: UFFICIALE SENSI, GRAVILLON SULLA VIA OPPOSTA. NERAZZURRI ALLA CARICA SU BARELLA, ALTRO NO PER LUKAKU. MILAN INCONTRA AGENTI DI TORREIRA. LAZIO: NUBI SU LUIS ALBERTO, PRESO ADEKANYE. ROMA SU MANCINI E LOPEZ. FIORENTINA: NO SASSUOLO A 10 MILIONI PER LIROLA. DOPPIO COLPO GENOA. BOLOGNA: DENSWIL VICINO.

In casa Juve questa sarà la settimana di Matthijs de Ligt. Dopo aver chiuso nell'ultimo week-end lo scambio Pellegrini-Spinazzola con la Roma, la Juventus adesso è pronta ad affondare il colpo per il capitano dell'Ajax. Raiola ieri era ad Amsterdam, e mancano da limare solamente i dettagli dell'accordo con gli olandesi.

E per un De Ligt in arrivo, c'è anche la situazione legata alla possibile uscita di Leonardo Bonucci. Con 50-60 milioni, scrive il Corriere dello Sport, la trattativa con il Manchester City può decollare in tempi brevi.

Intanto, continua il duello di mercato fra Juventus e Real Madrid per Paul Pogba. Il francese è stata l'unica richiesta di Zidane a Perez, e in Spagna definiscono la proposta dei bianconeri "poco credibile". Per Marca, poi, i Blancos potrebbero offrire Bale.

Luca Pellegrini, arrivato da poche ore alla Juve, dovrebbe lasciare Torino in prestito: già diverse società hanno bussato alla porta della Juventus per sondare questa possibilità. Il Cagliari in questo momento è in pole, ma anche SPAL e Sampdoria.

Doppio comunicato in simultanea per Inter e Sassuolo: Stefano Sensi è un giocatore nerazzurro. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Sull'altro fronte il difensore Andrew Gravillon va al Mapei Stadium.

L'Inter torna alla carica per Nicolò Barella, centrocampista seguito anche dalla Roma. Secondo quanto appreso da TMW, ci sono stati nuovi contatti tra le parti per riaprire l'affare.

Venti milioni subito più il diritto di riscatto a cinquanta milioni. Questa la proposta dell'Inter per arrivare alla punta Romelu Lukaku, con però annesso un altro rifiuto del Manchester United.

Un contatto esplorativo per verificare la fattibilità dell’operazione. Da una parte gli uomini mercato del Milan, dall’altra l’entourage del centrocampista dell’Arsenal, Lucas Torreira. Dai rossoneri è stata ribadita la volontà di arrivare al giocatore, ma non subito poiché impossibilitati da un punto di vista economico.

Alejandro Gomez è pronto a cominciare un'altra stagione con la maglia dell'Atalanta. Prima, però, potrebbe porre la firma sul rinnovo del contratto fino al 2023. Come riporta La Gazzetta dello Sport, proseguono i discorsi tra l'agente e la dirigenza della Dea.

La Lazio pretende chiarezza da Luis Alberto, che dalla Spagna continua a mandare messaggi incerti sul futuro. Se vuole andare via, dovrà dirlo chiaramente e tramire il proprio agente portare offerte almeno da 20-25 milioni di euro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Adesso è ufficiale: Bobby Adekanye è un giocatore della Lazio. L'attaccante classe '99 comincia la sua avventura in biancoceleste arrivando a parametro zero dopo l'esperienza al Liverpool.

La Roma vuole Gianluca Mancini, centrale difensivo dell'Atalanta della Nazionale. I giallorossi finora hanno proposto circa 25 milioni di euro, bonus compresi, ma la forbice rimane ancora.

El Confidencial conferma: la Roma si avvicina al portiere del Real Betis, Pau Lopez. Il club giallorosso - riportano in questo caso i rumors spagnoli - è pronto a portare a Trigoria il classe '94 investendo circa 18 milioni e togliendo dal contratto di Antonio Sanabria la percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Dinamo Mosca è pronta al rilancio per convincere Gerson: offerta che per ora non ha convinto il brasiliano. Non mancano le alternative: ci sono anche Nizza e Werder Brema, mentre la proposta del Flemengo al momento non ha trovato il gradimento né del club né del giocatore.

Altra uscita in casa Roma è quella di Umar Sadiq. Secondo quanto riferisce la testata serba Informer, infatti, l'attaccante è già a Belgrado, dove svolgerà le visite mediche di rito con il Partizan.

In entrata i giallorossi vorrebbero stringere per Jordan Veretout della Fiorentina, e per arrivare al giocatore sono pronti ad inserire Gregoire Defrel. Il Milan invece dal canto suo, pur essendo interessato al classe '93, non ha intenzione di mettere sul piatto Patrick Cutrone come contropartita.

Offerta della Fiorentina, informa Sky Sport, per Pol Lirola. I viola hanno messo sul piatto 10 milioni di euro, ma i nero-verdi vogliono più soldi per lasciar partire il terzino spagnolo.

La Sampdoria è molto attiva sul mercato e potrebbe sfruttare l'asse di mercato con l'Inter. Oltre ad Alessandro Bastoni, che piace oramai da qualche settimana, sul piatto può entrare anche Gabriel Brazao, portiere riscattato dal Parma prima della fine di giugno.

Valon Behrami è un nuovo calciatore del Sion. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club elvetico ha annunciato l'acquisto del centrocampista classe '85 che arriva a titolo definitivo dall'Udinese. Sottoscritto un contratto di due anni.

Doppio colpo Genoa: presi Cristian Zapata, libero da vincoli dopo la scadenza dell'accordo col Milan, e Sinan Gumus, attaccante che arriva dopo essersi svincolato dal Galatasaray.

Per due che arrivano al Genoa, c'è un terzo che domani sarà anch'egli un nuovo calciatore del Grifone. È il terzino Antonio Barreca, che arriverà in prestito dal Monaco.

Classe '97, terzino sinistro, Giuseppe Pezzella è un profilo che piace a molte squadre della nostra Serie A. Sul giocatore del Genoa - secondo quanto appreso da TMW - ci sono forti interessamenti di Parma e Cagliari. In seconda file - invece - Brescia, Lecce e SPAL

Stefano Denswil è vicinissimo al Bologna.Trovato l'accordo su base triennale, il calciatore percepirà 750.000 euro a stagione. Venerdì dovrebbe essere il giorno delle visite.

Gabriele Moncini è un nuovo calciatore della SPAL. L'attaccante classe '96, in scadenza di contratto col Cittadella dopo una seconda buona parte di stagione, ha firmato col club di Ferrara.

Doppia operazione in casa Brescia. Il club lombardo ha infatti comunicato il rinnovo di un anno per il capitano Daniele Gastaldello e il riscatto dal Brighton di Ales Mateju.

Lecce al lavoro per far rinnovare Jacopo Petriccione. Il nuovo contratto dovrebbe avere valore fino al 30 giugno 2023.

CEBALLOS: "VOGLIO NUOVA ESPERIENZA". PRESTO GRIEZMANN AL BARCELLONA. NDOMBELE È DEL TOTTENHAM. PSG: PIACE VAZQUEZ, UFFICIALE SARABIA DAL SIVIGLIA CHE PRENDE HAGI. MARCHISIO SALUTA LO ZENIT.

Dani Ceballos, centrocampista del Real su cui è in pressing il Milan, ha parlato del proprio futuro a Marca: "Mi piacerebbe provare una nuova esperienza. Il mio obiettivo per il prossimo anno è giocare 40 partite".

Attesa per la prossima settimana la firma di Antoine Griezmann col Barcellona. L'attaccante francese classe '91 dopo cinque stagioni all'Atletico Madrid è pronto a legarsi al club catalano, che pagherà la clausola da 120 milioni di euro.

Tanguy Ndombélé è ufficialmente un nuovo calciatore del Tottenham. Il centrocampista si trasferisce agli Spurs per 60 milioni di euro più dieci milioni di bonus.

Il PSG ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Pablo Sarabia: il classe 1992 arriva dal Siviglia e ha firmato un contratto di cinque anni coi transalpini.

Parigini che, secondo quanto informa Le10Sport, sarebbero una nuova pretendente per Lucas Vazquez, esterno offensivo classe '91 di proprietà del Real Madrid

Siviglia che è a un passo da Ianis Hagi. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il club andaluso sarebbe infatti in netto vantaggio sulle altre concorrenti per aggiudicarsi il talento ex Fiorentina.

Claudio Marchisio non è più un giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista ex Juventus ha affidato a Twitter il suo saluto: "Mi avete fatto emozionare in un periodo non facile della mia vita. Mi avete fatto sentire importante, mi avete accolto, mi avete scaldato il cuore. Grazie! Davai Zenit oggi e per sempre".

Il Leicester ha detto no al Manchester United per Harry Maguire, ancora una volta. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, le Foxes avrebbe infatti rifiutato proprio in queste ore una proposta da circa 75 milioni di euro per il loro difensore centrale.

Gabriel Martinelli è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Esterno d'attacco brasiliano, il classe 2001 arriva a titolo definitivo dall'Ituano Futebol Clube.

Sky Austria sembra sicuro: Ante Rebic è sempre più vicino all'Atletico Madrid, per 40 milioni di euro. Adi Hutter, tecnico dell'Eintracht, conferma: "Possibile che stia cercando una nuova sfida, per fare lo step successivo nella sua carriera".

Emre Belozoglu torna al Fenerbahce a quasi 39 anni. L'ex centrocampista dell'Inter, reduce da quattro stagioni all'Istanbul Basaksehir, ha firmato un contratto annuale col club dove aveva già giocato in due parentesi.

Jack Clarke è un nuovo giocatore del Tottenham. L'esterno d'attacco classe 2000 è stato acquistato a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 2023, ma resterà in prestito per una stagione alla sua vecchia squadra, il Leeds United.

Tornato in patria a gennaio, l'esterno offensivo Adrian Stoian ha però lasciato dopo poco più di sei mesi l'FCSB, denominazione attuale della Steaua Bucarest, come annunciato dalla società della capitale rumena tramite i propri canali ufficiali di comunicazione.

Nuova avventura per Marvin Compper. L'ex difensore della Fiorentina, al Celtic dal gennaio 2018, ha lasciato il campionato scozzese ed è tornato a giocare in patria, dove ripartirà dalla terza serie, dato che ha firmato un contratto di durata biennale con il MSV Duisburg.