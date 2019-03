Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

INTER, OBIETTIVO LEWANDOWSKI PER IL DOPO ICARDI. JUVENTUS, PER IL DOPO ALLEGRI SI SOGNANO GUARDIOLA E KLOPP. ASSE DI MERCATO CON RAIOLA PER WESLEY E DE LIGT. INTER-ALLEGRI, SUNING CONFIDA IN MAROTTA. ROMA, RINNOVO PER PELLEGRINI PER ALLONTANARE PREMIER E JUVENTUS. TORINO, PRESTO IL RINNOVO PER SEGRE.

Secondo quanto riferito dal sito Onet.pl in Polonia, l'Inter avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per il futuro del proprio attacco Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Il giocatore polacco potrebbe lasciare i bavaresi per provare una nuova esperienza in un altro campionato e i nerazzurri, che dovranno sostituire Icardi, sono pronti ad approfittarne.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulle strategie della Juventus per l'eventuale dopo Massimiliano Allegri. Non c'è solo Zinedine Zidane tra i nomi al vaglio della Vecchia Signora: Pep Guardiola è una pista difficile ma non impossibile. Non tramonta Didier Deschamps, ora ct della Francia, resiste Antonio Conte e tra le idee ci sarebbe anche Jurgen Klopp.

Il 'colpo gobbo' di Giuseppe Marotta è il sogno Massimiliano Allegri. Suning confida nel ruolo dell'amministratore delegato per portare a Milano l'allenatore della Juventus: l'ingaggio non spaventa la società nerazzurra e oa Max, spiega Tuttosport, scavalca Antonio Conte nelle preferenze per il dopo Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è alla fine di un ciclo e ora il mirino è su Allegri. L'Inter, però, è costretta ad attendere aprile, quando ci sarà il confronto con Andrea Agnelli per pianificare il futuro in bianconero o l'addio.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato della Juventus che verrà. Asse in corso con Mino Raiola: il primo nome in arrivo è il terzino Wesley che si libererà dal Flamengo. Poi Matthijs de Ligt, centrale dell'Ajax: la Juve vuole stringere i tempi senza partecipare ad aste e far leva proprio sull'ottimo rapporto con l'agente del giocatore per battere Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Lorenzo Pellegrini è uno dei giocatori che ha aumentato il proprio valore nel corso di questa stagione. La Roma deve provare a blindarlo con un rinnovo di contratto entro il termine del campionato, anche perché la clausola rescissoria presente sull'attuale contratto è di "soli" 30 milioni di euro. Il Manchester United lo segue con attenzione, come del resto fa la Juventus da diverse settimane. Occorre muoversi e farlo bene per evitare il rischio di perderlo dopo averlo messo al centro del progetto tattico romanista.

Jacopo Segre, centrocampista 22enne di proprietà del Torino ma in prestito al Venezia, sta disputando un'ottima stagione con i Lagunari, tanto da spingere i granata ad aver avviato la trattativa per il rinnovo dell'accordo in scadenza nel giugno del 2022. Primi contatti con il suo agente Pagliari, con il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Milan, pronto ad allungare per altri due anni. A riportarlo è Il Corriere di Torino.

MAN UNITED, NIENTE RINNOVO PER VALENCIA: VIA IN ESTATE. MANCHESTER UNITED, SEGNALE DI MERCATO: POGBA SARA' IL NUOVO CAPITANO. BARCELLONA, NEL MIRINO UN NUOVO TALENTO: PIACE IL CLASSE '99 SORO. MAN CITY, IN ESTATE 400 MILIONI DI EURO A GUARDIOLA PER IL MERCATO. TOTTENHAM, I COMPAGNI PREOCCUPATI DAL POSSIBILE ADDIO DI KANE. NEWCASTLE, SUGGESTIONE CARICK SE BENITEZ LASCIA A FINE STAGIONE. MAN CITY, GUARDIOLA SUL MERCATO: "STIAMO CERCANDO UN TERZINO SINISTRO". WILLY CABALLERO IN SCADENZA: IL CHELSEA GLI OFFRE UN RINNOVO ANNUALE. LIVERPOOL, RITORNO DI FIAMMA PER GINTER: SFIDA AD ARSENAL E TOTTENHAM.

Antonio Valencia lascerà il Manchester United nel corso della prossima estate. I Red Devils non hanno fatto scattare l'opzione per prolungare il contratto dell'ecuadoriano che dunque da luglio potrà scegliersi una nuova squadra. A riportarlo è Sky Sports.

Secondo quanto scrivono i colleghi del Sun, ci sarebbe un cambiamento importante in vista per il Manchester United: con Antonio Valencia destinato a salutare i Red Devils perché ha deciso di non rinnovare il contratto, sarà Paul Pogba il nuovo capitano della società inglese. Un segnale importante anche in chiave mercato e futuro del Polpo.

Barcellona sempre attento al mercato delle giovani promesse. Secondo quanto riporta As, i blaugrana starebbero infatti monitorando il centrocampista offensivo del Real Zaragoza Alberto Soro. Il classe '99, che in questa stagione ha collezionato finora 22 presenze con due gol e un assist, ha una clausola rescissoria da circa nove milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, il Manchester City è pronto a mettere a disposizione di Pep Guardiola 350 milioni di sterline, ovvero più di 400 milioni di euro, per ricostruire la rosa nel corso della prossima estate.

Il Daily Telegraph di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Allarme Kane". I compagni di squadra hanno paura che l'attaccante possa lasciare gli Spurs al termine del campionato per provare ad alzare qualche trofeo.

Michael Carrick potrebbe essere il dopo-Benitez al Newcastle. Come riporta TeamTalk, qualora l'ex allenatore di Inter e Napoli dovesse decidere di non continuare la sua avventura alla guida dei Magpies nella prossima stagione, il giovane assistente tecnico del Manchester United sarebbe una delle soluzioni più gradite alla dirigenza. Un possibile grande salto dopo una lunga carriera da calciatore e con un percorso in panchina ancora agli albori.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato di mercato in conferenza stampa: "Non so ancora come si svilupperà il nostro mercato, ma stiamo già cercando un terzino sinistro. Mendy non può garantire la sua presenza con continuità, è già due stagioni che va così, una terza non ce la possiamo permettere. Per questo siamo già alla ricerca di una valida alternativa da inserire in rosa il prossimo anno".

Il Chelsea e Willy Caballero, probabilmente ancora insieme. Come riporta il Telegraph, i Blues avrebbero deciso infatti di presentare un'offerta di rinnovo all'esperto portiere. Il classe '81, che ultimamente ha reagito in modo positivo al "caso Kepa", è attualmente legato al club londinese fino al 30 giugno 2019.

Il Liverpool torna con forza su Matthias Ginter. Secondo quanto riporta il Liverpool Echo, infatti, i Reds starebbero preparando l'assalto al difensore classe '94 del Borussia Monchengladbach in vista del mercato estivo. Ginter piace però da tempo anche ad Arsenal e Tottenham.