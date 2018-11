Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 novembre

© foto di www.imagephotoagency.it

INTER

Resta la distanza tra domanda e offerta per il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'attaccante è nel mirino di Real Madrid e Chelsea ma alla fine dovrebbe restare in nerazzurro, nonostante non sia stato trovato ancora l'accordo per il suo rinnovo. Il giocatore chiede 8 milioni a stagione mentre il club vorrebbe arrivare al massimo a 6,5 e nonostante gli apprezzamenti reciproci esternati anche in pubblico la firma non è ancora arrivata.

L'Inter sta facendo dei discreti passi avanti per il rinnovo, fino al 30 giugno del 2023, per Milan Skriniar. Attualmente c'è ancora una leggera discrepanza fra richiesta - intorno ai 3 milioni di euro - e l'offerta, ma nelle uitime ore le parti hanno decisamente limato. La situazione è abbastanza chiara e potrebbero esserci nuovi contatti, decisivi, a inizio settimana prossima. Sul tavolo c'è anche la possibilità di inserire una clausola rescissoria, molto alta, per il difensore slovacco. Una sorta di exit strategy qualora ci fossero proposte da capogiro dall'estero, come insegna van Dijk per il Liverpool. Ecco, la valutazione potrebbe raggiungere le tre cifre, anche se l'Inter preferirebbe evitare questa soluzione proprio per evitare tentazioni.

ROMA

La Roma è sempre più vicina all'acquisto di Hector Herrera, centrocampista di proprietà del Porto. Il messicano è in scadenza al 30 di giugno e pare avere trovato un accordo di massima con i giallorossi, rifiutando il rinnovo per continuare in Portogallo. Monchi gli ha offerto un contratto quadriennale. Nel corso della sua carriera Herrera è stato seguito anche da Juventus, Inter, Milan e Napoli.

FIORENTINA

La Gazzetta dello Sport di questa mattina riporta una dichiarazione del club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni a proposito del rendimento di Marko Pjaca: "Ha talento. Si vede che ha i colpi del calciatore speciale. Giocare con più allegria lo potrebbe aiutare a ritrovare il meglio di se stesso. Sono sicuro che presto tornerà anche a fare gol".

SAMPDORIA

Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, ha parlato del suo rapporto con la Roma durante il Maurizio Costanzo Show: "Amo la mia squadra, ma sono l'unico presidente che ha dichiarato di tifare Roma. Se compro la Roma? Beh ci vuole uno che vuole vendere e uno che vuole comprare e "Sparlotta" non vuol vendere", riporta iltempo.it.

UDINESE

L'Udinese blinda Rodrigo De Paul: il club friulano ha annunciato di aver prolungato fino al 2023 il contratto del fantasista argentino. È in corso di svolgimento la conferenza stampa con cui la società ha reso noto il rinnovo, potete seguirla live in diretta testuale sulle pagine di TMW.

ITALIA

Nuova idea baby per l'Italia di Roberto Mancini. Dopo Pietro Pellegri, convocato ma poi infortunatosi nelle prime ore di Coverciano, il ct sta pensando di portare Moise Kean. Classe 2000 della Juventus, secondo Sportmediaset dovrebbe essere inserito nelle prossime chiamate del Mancio con la sua Italia.

UNITED, OCCHI SU RYAN PER IL DOPO DE GEA. LIVERPOOL, PIACE DEMBELE' DEL BARCELLONA, OL, FISSATO A 70 MILIONI IL PREZZO DI NDOMBELE

PREMIER LEAGUE

Tutta la rosa del Leicester viaggerà in Thailandia per assistere al funerale di Vichai Srivaddhanaprabha. Come riporta Sky Sports, i giocatori delle Foxes cercheranno la vittoria nella gara esterna di domani contro il Cardiff City prima di imbarcarsi su un lungo volo internazionale e omaggiare così per l'ultima volta lo storico presidente del club.

Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester United starebbe pensando a Matthew Ryan, portiere australiano di proprietà del Brighton, nel caso in cui David De Gea dovesse lasciare i Red Devils al termine del suo attuale accordo.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Daily Mirror, il Tottenham sarebbe molto interessato al centrocampista francese di proprietà del Watford Abdoulaye Doucoure.

Non sta andando bene l'esperienza in Premier League dell'ex Monaco Fabinho ora al Liverpool. Il centrocampista è annoiato dal suo poco coinvolgimento in squadra da parte di Klopp e a gennaio potrebbe già fare ritorno in Ligue 1 con il PSG molto interessato al suo cartellino. A riportarlo è Le Parisien.

Raheem Sterling è a un passo dal rinnovo di contratto fino al 2023 con il Manchester City. L'attaccante inglese guadagnerà 300mila sterline, quasi 340mila euro, a settimana, una cifra record che i Citizens hanno deciso di investire per trattenere uno dei più importanti talenti della Premier League.

LIGUE 1

Secondo quanto riporta L'Equipe, Marco Verratti sarebbe stato fermato dalla Polizia con un tasso alcolemico superiore alla norma. Il centrocampista del PSG rischia una lunga sospensione alla patente. 0.49 mg/l per Verratti con un livello massimo di 0,20 mg/l in Francia. Il giocatore è stato messo in stato di fermo prima di essere fatto ripartire, una volta recuperato il tasso nella norma.

Il Lione fissa il prezzo di Tanguy Ndombele: secondo quanto riferito da L'Equipe, dopo aver rifiutato in estate circa 50 milioni di euro per il proprio talento, il club francese avrebbe fissato in 70 milioni la cifra necessaria per portarsi a casa il 22enne centrocampista. Sulle sue tracce, oltre al PSG, anche Tottenham e Manchester City. In Italia lo segue la Juventus.

LIGA

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è molto interessato a Ousmane Dembele del Barcellona. Nel caso in cui il Barça dovesse decidere di lasciarlo partire, i Reds sarebbero i primi a muoversi per ottenerne il cartellino.