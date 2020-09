Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 settembre

vedi letture

INTER, FATTA PER KOLAROV E VIDAL SI AVVICINA. JUVE, AVANZA SUAREZ E HIGUAIN SALUTA. BRAHIM DIAZ ATTERRA A MILANO. MURIQI ESCE ALLO SCOPERTO E VUOLE LA LAZIO. ROMA, OTTIMISMO PER SMALLING. BENEVENTO, UFFICIALE LAPADULA

ATALANTA

Aleksey Miranchuk è (quasi) un nuovo giocatore dell'Atalanta. Lunedì il russo è arrivato a Bergamo, limitandosi a un breve "sono felice". Nel pomeriggio di oggi definiti gli ultimi dettagli per la firma del trequartista classe '95 russo arrivato dalla Lokomotiv Mosca. Domani, invece, la seconda parte di visite mediche prima dell'ufficialità. Costo dell'operazione: poco meno di 15 milioni di euro.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il club orobico starebbe definendo i dettagli dell'affare con la Juventus per Cristian Romero: la valutazione del difensore si aggira sui 20-25 milioni di euro, l'affare dovrebbe andare in porto con un prestito oneroso (di durata annuale o anche biennale) con diritto di riscatto che diventi obbligo a determinate condizioni.

BENEVENTO

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula. L’attaccante ha sottoscritto con il club sannita un contratto fino al 30 giugno 2023.

Rallenta la trattativa tra il Parma e il Benevento per Gervinho che era tra gli obiettivi primari dei sanniti ma che ora rischia di trasformarsi in una vera e propria telenovela. Il braccio di ferro sulle cifre va per le lunghe con l'ivoriano che resta decisamente in bilico.

BOLOGNA

Lorenzo De Silvestri ha firmato il contratto che lo lega al Bologna. Il laterale, in arrivo a parametro zero dal Torino, ritrova così Sinisa Mihajlovic. A breve l'annuncio, accordo biennale per il classe '88.

CAGLIARI

Mario Passetti, dg del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport dopo la compilazione dei nuovi calendari di Serie A: "Nainggolan? Il giocatore è tornato all'Inter ma la nostra volontà è chiara. Abbiamo lavorato finora, parlando già con i nerazzurri, per avere Nainggolan anche il prossimo anno. Non abbiamo ancora definito l'accordo vedremo cosa accadrà. Credo che stiamo definendo comunque una squadra in grado di sopperire la sua assenza.

CROTONE

Colpo in difesa per il Crotone, vicinissimo a chiudere per Lisandro Magallan. Raffaele Vrenna, direttore generale del club pitagorico, ha raccontato così il rinforzo in arrivo: "È un giocatore importante, si parlava di lui prima di De Ligt all'Ajax. È un giocatore di profilo altissimo, che siamo riusciti a portare a Crotone con un grosso sforzo economico. Siamo riusciti a tenere segreta la trattativa, abbiamo lavorato bene. Non ha ancora firmato, ma è in procinto di farlo quindi speriamo che si concluda nel miglior modo possibile".

FIORENTINA

La Fiorentina pensa seriamente a Giacomo Bonaventura, centrocampista classe 1989 rimasto svincolato dopo l'addio al Milan. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro fra Mino Raiola, agente del giocatore, e il club viola. C'è già l'ok di Iachini e presto la trattativa potrebbe velocizzarsi. Per Bonaventura 4 gol in 32 partite giocate con il Milan nell'ultima stagione. Su di lui erano piombate anche Benevento e Verona.

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, le attenzioni della Fiorentina al momento sarebbero tutte rivolte al centrocampo, dove il nome di Lucas Torreira resta in cima alla lista. Il centrocampista dell'Arsenal piace da tempo ai viola e il campionato italiano lo conosce bene, tanto che ci vorrebbe tornare ora che la sua avventura inglese è ai titoli di coda. Non sarà facile vincere la concorrenza degli altri club, ma la Fiorentina non si sta tirando indietro. Si lavora sulla base di un prestito, magari biennale con obbligo di riscatto prestabilito.

GENOA

Il Secolo XIX: torna Perin e Rincon più vicino. La strategia dei rientri degli ex, il portiere atteso già oggi a Genova. Però si complica la pista che porta a Pavoletti e per capitan Criscito riemerge l'ipotesi di un approdo alla Fiorentina.

HELLAS VERONA

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa Cricket and Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koray Günter, che ha sottoscritto col Club gialloblù un contratto triennale, più precisamente sino al 30 giugno 2023.

INTER

Missione compiuta: Aleksandar Kolarov è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Che lo ha voluto fortemente, messo nel mirino su indicazione di Antonio Conte che nell'esterno serbo classe '85 ha visto esperienza, mentalità e abitudine vincente, duttilità tattica e serietà professionale come pochi, oltre che ovviamente un elemento fondamentale per le punizioni (attraverso cui i nerazzurri non segnano da due anni). Non una trattativa semplice, laddove la Roma chiedeva 2 milioni di euro per lasciar andare il giocatore e l'Inter sul piatto al massimo ne metteva 1. Infine, come spesso avviene, le parti si sono convinte a chiuderla a metà strada per un totale di 1,5 milioni, grazie alla decisiva regia dell'agente Alessandro Lucci. Il quale per il suo assistito puntava a un contratto fino al 2022, di fronte all'(apparente) irremovibile intenzione del club milanese di fermarsi a una sola stagione (2021) più l'eventuale opzione per una seconda. Sono stati necessari alcuni giorni di lavoro per trovare la quadra: ok alla formula 1+1, ma con un numero di presenze facilmente raggiungibili affinché scatti in fretta l'estensione del contratto fino al 2022. In sostanza, per Kolarov che a Milano guadagnerà circa 3,5 milioni netti, si tratta di un biennale mascherato. Visite mediche prenotate a inizio della prossima settimana, superate le quali l'ex Lazio e City potrà aggregarsi alla rosa di Antonio Conte.

Beppe Marotta è già pronto ad assecondare il tecnico interista portando a Milano Arturo Vidal, trattativa "velocemente avviata verso una felice conclusione" secondo Repubblica.it che al contempo si esprime in maniera pessimistica su Ndombelé. Qualora dovesse arrivare il centrocampista ex Juventus infatti "verrebbe definitivamente mollata la pista che porta a Ndombelé del Tottenham malgrado gli Spurs abbiano aperto a un'eventuale cessione, rifiutando però l'inserimento di Perisic nella trattativa" - si legge.

JUVENTUS

La Juventus sarebbe molto vicina all'ingaggio di Luis Suarez, bomber classe 1987 del Barcellona e della nazionale uruguaiana: secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", il giocatore avrebbe trovato l'accordo con i bianconeri, ma non avrebbe assolutamente digerito il modo in cui è stato "scaricato" dal Barcellona. Suarez pretende una buonuscita dai catalani, per poi rescindere il contratto con gli iberici e firmare un triennale con la Juve. I tempi dell'operazione, però, potrebbero essere lunghi, cosa che spingerebbe i bianconeri a valutare anche altri nomi per l'attacco.

Nicolas Higuain, fratello e agente di Gonzalo, a Tuttosport certifica l'addio dell'attaccante argentino alla Juventus e al calcio italiano: "Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo - spiega - Ha detto in faccia a Gonzalo quello che pensava. Non succede sempre ed è stato importante. Parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Per realizzarli si impiegano dieci anni, poi purtroppo ci si dimentica in fretta. Siamo gente di calcio e sappiamo che possono succedere queste cose. Da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina e USA. Molte proposte, ma nessuna da far tremare le gambe. Valuteremo con calma, ma due cose sono sicure: Gonzalo non giocherà più in Italia. E soprattutto mai al Boca Juniors. È cresciuto nel River e non passerà mai ai rivali".

Contattato da Sportitalia, Stefano Castelnovo, procuratore di Manuel Locatelli, ha commentato le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus interessata al centrocampista del Sassuolo: "Al momento in Italia nessuna squadra può comprare il giocatore", ha detto telegraficamente l'agente. Il riferimento è alla valutazione di 40 milioni attribuiti dal Sassuolo al calciatore.

Aaron Ramsey ha rifiutato una offerta del Newcastle arrivata negli scorsi giorni. I Magpies hanno proposto alla Juventus circa 15 milioni di euro, con il giocatore che però ha risposto subito negativamente. Una ricca plusvalenza andata in fumo per i bianconeri, anche se non è da escludere che a breve possano arrivare altre proposte dal mercato inglese, con Everton, West Ham e Crystal Palace interessate. A riportarlo è Il Giornale.

LAZIO

Vedat Muriqi vuole la Lazio, lo ha fatto capire al Fenerbahce, spinge per il trasferimento e non intende più aspettare. L'accordo tra i club è vicino, ma bisogna ancora lavorare per trovare l'intesa definitiva. L'attaccante kosovaro ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista Ertan Suzgun: "Il Fenerbahçe in me ha un posto speciale. Voglio andarmene da qui con con eleganza, senza strappi. Non ho mai portato avanti trattative che non fossero in linea con gli interessi del club". Poi Muriqi parla direttamente della Lazio e manda una frecciata ai dirigenti del club turco: "La Lazio gioca in Serie A e farà la Champions, è un passo importante nella mia carriera, Tuttavia le trattative stanno durando davvero tanto e questo ha iniziato a darmi fastidio, è logorante". Poi Muriqi continua: "Mi possono vendere a sei volte il prezzo d'acquisto, voglio che questa trattativa finisca il prima possibile". La Lazio preme per chiudere e accontentare il calciatore. Restano pochi passi prima di arrivare al sì definitivo, sempre che il Fenerbahce non decida di alzare nuovi muri e prolungare la telenovela all'infinito...

Gonzalo Escalante è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Il club biancoceleste ha depositato in Lega il contratto del centrocampista classe '93, che sbarca nella Capitale da svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Eibar.

Mohamed Fares è ormai a un passo dal trasferimento dalla SPAL alla Lazio. Dopo il summit di domenica in cui la società di patron Lotito aveva rilanciato, adesso è arrivato un ulteriore ritocco dell'offerta che porterà presto alla fumata bianca. Sul piatto un offerta da 8 milioni di euro più bonus per un'operazione da circa 10 milioni di euro. La società di Ferrara per chiudere chiede 8.5 milioni di euro di parte fissa: una distanza minima per una fumata bianca ormai a un passo. Fares nel frattempo aspetta, forte di un accordo già raggiunto da qualche giorno fino a giugno 2024.

MILAN

Brahim Diaz è atterrato mercoledì mattina all'aeroporto di Malpensa per dare il via alla sua nuova avventura con la maglia del Milan. L'ex Real Madrid, secondo quanto raccolto da TMW, sosterrà le visite mediche nel pomeriggio prima di firmare il nuovo contratto con i rossoneri.

NAPOLI

Sessanta milioni di euro: questa l'ultima offerta del Manchester City per convincere De Laurentiis a liberare Kalidou Koulibaly. Proposta che il presidente del Napoli ha valutato bassa. Gli inglesi, a quanto pare, non ne faranno altre a breve. Dunque, al momento, la trattativa si interrompe. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Ramadani gestirà l'eventuale ripresa dell'affare, intanto due sono gli scenari sul futuro del centrale: un ritorno di fiamma di United e PSG oppure il rinnovo di contratto con un altro ritocco dell'ingaggio.

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'Inter ha fatto un sondaggio per Alex Meret del Napoli, inserendo il cartellino di Candreva nella trattativa. La risposta del Napoli è stata negativa: il titolare sarà ancora Ospina, ma De Laurentiis non intende cedere Meret per meno di 50 milioni di euro.

PARMA

Nel caso in cui il Parma dovesse perdere uno tra Kucka e Kurtic, Liverani ha già individuato il sostituto richiesto esplicitamente a Carli: si tratta di Barak di proprietà dell'Udinese che però ha vissuto l'ultima stagione a Lecce proprio sotto la guida dell'attuale tecnico ducale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

ROMA

La Roma non molla Chris Smalling: come si legge sulle colonne de Il Tempo, il Manchester United sarebbe disposto a scendere sotto la cifra di 25 milioni, agevolando così il trasferimento del centrale inglese alla società giallorossa. Nelle ultime ore c'è stata una riapertura da parte della Roma per affondare il colpo. Pronto per il centrale un contratto triennale, con la società capitolina decisa a chiudere la trattativa in tempi brevi.

SAMPDORIA

Federico Bonazzoli è pronto a sposare il progetto Sampdoria: l'attaccante, protagonista di un ottimo finale di stagione, rinnoverà a breve il suo contratto con i blucerchiati fino al 2025. Lo riporta Sky Sport.

Rimane in stand by la cessione da parte della Sampdoria di Jeison Murillo al Celta Vigo. I blucerchiati si aspettavano di ricevere un'offerta ufficiale dalla Spagna che però tarda ad arrivare visto che il club ha abbassato il budget mercato. I Celesti si aspettavano anche di ottenere uno sconto sulla valutazione ma Ferrero non ha bisogno di cedere in tempi stretti e potrebbe trovare nella Fiorentina un nuovo interlocutore nel caso in cui i viola dovessero cedere un elemento nel reparto difensivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

SASSUOLO

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla così ai microfoni di Sky Sport: "Se Locatelli rimane con noi avrà anche la possibilità di mettersi in mostra per l'Europeo. Tanti club stranieri si sono interessati a lui, non solo la Juventus. Vediamo, per fortuna abbiamo tanti ragazzi ambiti, devono esserci le giuste condizioni".

Boga? "Vediamo, vale lo stesso discorso di Locatelli. Il desiderio è che possa rimanere con noi. Ma ripeto siamo veramente all'inizio del mercato".

SPEZIA

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo Spezia starebbe prendendo in considerazione lo svincolato Andrea Bertolacci per rinforzare la mediana. Il giocatore, dopo aver firmato ad ottobre del 2019 con la Sampdoria, è nuovamente senza contratto.

Innesto in retroguardia per lo Spezia. Il primo è quello di Lorenzo Colombini, classe 2001 che si è liberato dalla Primavera nerazzurra. Difensore mancino, terzino, è nato e cresciuto proprio nella cantera dell'Inter.

TORINO

Il futuro di Izzo rimane in bilico ma, vista la cifra con cui lo valuta il Torino, non è escluso che alla fine resti in granata. Secondo quanto ha riferito il Tuttosport nei prossimi giorni è stato fissato un incontro tra il club granata e il procuratore del difensore campano, Mino Raiola. Il costo dell'operazione si aggira sui 20/25 milioni, che però spaventano Inter, Fiorentina, Lazio, Napoli e Roma.

UDINESE

Aggiornamenti sul futuro di Rodrigo De Paul: nei prossimi giorni, verosimilmente all'inizio della prossima settimana, secondo quanto raccolto da TMW, l'agente del fantasista dell'Udinese è atteso in Italia. Sarà l'occasione di discutere con la società friulana e con quelle interessate al numero 10 argentino: De Paul è nel mirino di Fiorentina, Leeds e Milan, ma al momento sul tavolo dei bianconeri non sono arrivate offerte concrete. Negli ultimi giorni, infine, vi è stato un nuovo sondaggio da parte del Napoli.

Tra ieri e oggi Thomas Ouwejan ha sostenuto le visite mediche di rito. Tutto ok per il laterale olandese classe '96 che arriverà in prestito con diritto di riscatto dall'AZ. Domani arriveranno firma e ufficialità.

MESSI, IL PADRE INCONTRA BARTOMEU: PROSEGUE IL BRACCIO DI FERRO. VAN DE BEEK AL MANCHESTER UNITED. COUTINHO TORNA AL BARCELLONA, BALE ATTACCA IL REAL MADRID. VOLLAND NUOVO CENTRAVANTI DEL MONACO

PREMIER LEAGUE

Donny van de Beek è un nuovo giocatore del Manchester United. La notizia era nell'aria da giorni, ora il club inglese ha annunciato ufficialmente il suo acquisto dall'Ajax con un lancio sui propri profili social.

Il Fulham rende noto di aver esteso il contratto del suo tecnico, Scott Parker. 39 anni, protagonista del ritorno in Premier League dei cottagers, ha firmato un contratto triennale.

LALIGA

Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda la situazione Leo Messi e il suo possibile addio al Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, si è appena concluso l'incontro fra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu, col club blaugrana che ha mantenuto la linea dura comunicando al padre-agente della Pulce la ferma intenzione di non trattare in alcun modo la cessione del giocatore argentino (se non di fronte al pagamento della clausola da 700 milioni). Anzi, il presidente del Barça ha ribadito la voglia di lavorare al rinnovo per ulteriori due stagioni (quindi fino al 2023) del contratto di Messi. "Mi hijo no se queda", letteralmente "Mio figlio non resta". Questo il virgolettato, riportato da TyC Sports, attribuito al padre di Leo Messi. Parole chiare, quelle del padre del Diez, che rafforzano quelle di questa mattina al suo arrivo all'aeroporto El Prat.

Gareth Bale ha parlato dal ritiro del Galles del suo futuro e del suo rapporto col Real Madrid, ormai ai minimi termini: "Vedremo cosa succederà, c'è tanto tempo ancora in questa finestra di mercato e ce ne saranno anche un altro paio. Il tempo dirà ma penso che dipenderà dal Real Madrid. Ho provato ad andarmene un anno fa ma hanno bloccato tutto all'ultimo secondo. Era un progetto che mi affascinava ma non si è materializzato. Ci sono stati altri casi in cui abbiamo provato ad andare ma il club non lo ha permesso o hanno fatto qualcosa. Dipende dal club. Voglio giocare a calcio, sono ancora motivato a giocare a calcio, quindi credo che dipenda dal club. Hanno il controllo di tutto. Ho un contratto, tutto quello che posso fare è portare avanti quello che sto facendo e spero che arrivi qualcosa. Ho solo 31 anni ma sono ancora in gran forma e posso dare ancora molto. Vedremo cosa succederà. Dipende dal club anche se ad essere onesti stanno rendendo le cose complicate".

Georginio Wijnaldum potrebbe essere il primo acquisto del Barça targato Ronald Koeman. La trattativa, riporta Sport, è già a buon punto e il nazionale olandese ha dato l'ok per firmare un contratto di tre stagioni con il club blaugrana, con opzione per la quarta. Wijnaldum rinforzerà il centrocampo dopo le partenze di Ivan Rakitic (ufficiale) e Arturo Vidal (probabile). Il costo dell'operazione dovrebbe essere intorno ai 20 milioni.

Ufficialmente conclusa l'avventura di Philippe Coutinho al Bayern Monaco. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club campione d'Europa ha salutato l'attaccante brasiliano, che torna quindi al Barcellona con cui ha altri tre anni di contratto.

Sedici gol in 30 gol nell'ultimo campionato di seconda divisione spagnola, l'attaccante Darwin Nunez sarà presto un nuovo calciatore del Benfica. Trasferimento record per il club lusitano, che per chiudere l'accordo con l'Almeria verserà nelle casse del club spagnolo 24 milioni di euro. Per Nunez contratto di cinque anni.

BUNDESLIGA



Colpo ufficiale del PSV Eindhoven sugli esterni di difesa. La formazione tedesca dell'Augsburg ha ceduto agli olandesi il classe '93 Philipp Max. Operazione da 10 milioni, bonus compresi, firmato un quinquennale.

LIGUE 1



Kevin Volland è un nuovo giocatore del Monaco. Lo ha annunciato lo stesso club del Principato sui propri account social: l'attaccante tedesco, classe 1992, lascia il Bayer Leverkusen e firma un contratto di quattro anni. L'addio di Volland apre le porte a Patrik Schick, che dovrebbe diventare presto un giocatore delle Aspirine.