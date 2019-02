Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 20 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

iente di nuovo. L'Inter, attraverso il suo sito ufficiale, pubblica il comunicato relativo all'esito degli esami a cui questa mattina s'è sottoposto l'ex capitano Mauro Icardi. Il club nerazzurro fa sapere che le condizioni fisiche del centravanti argentino non sono mutate nell'ultima settimana. "Mauro Icardi - si legge sul sito ufficiale - si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso". Icardi, dopo la decisione della società di degradarlo e di affidare la fascia di capitano a Samir Handanovic, s'è recato regolarmente ad Appiano, ma solo per svolgere sedute fisioterapiche e per questo motivo l'Inter nella giornata di ieri ha fissato queste visite mediche che non hanno riscontrato particolari problemi.

Romelu Lukaku può lasciare il Manchester United durante la prossima estate. Il Daily Mail fa il punto sull'attaccante belga ex Chelsea ed Everton, scrivendo che l'Inter è sulle tracce del calciatore. I nerazzurri, che potrebbero perdere Mauro Icardi, sarebbero dunque disposti a puntare sul classe '93.

Rúben Dias (21) del Benfica, ma non solo. Il difensore portoghese piace alla Juventus, che oggi a Madrid incontrerà Jorge Mendes. Il ds Fabio Paratici, con l'agente di Cristiano Ronaldo, secondo Tuttosport potrebbe parlare anche di due attaccanti gestiti dal procuratore: il 19enne Joao Felix, sempre del Benfica, oltre James Rodriguez che lascerà il Bayern Monaco e in estate tornerà - almeno momentaneamente - al Real Madrid.

Il Napoli in Olanda tiene sempre gli occhi aperti sull'Ajax, club da cui ha acquistato Arek Milik. Nel mirino c'è obiettivo che il club azzurro segue da alcuni anni: Kasper Dolberg, 21enne centravanti danese. Piaceva già due anni fa quando appena 19enne segnò la bellezza di 23 gol. La dirigenza partenopea l'ha continuato a seguire, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il calciatore ha rimediato qualche acciacco e un rallentamento fisiologico ne ha rallentato l’evoluzione e l’hanno costretto a nove reti. Ma adesso sta di nuovo a certi livelli: ne ha fatti dieci e non ha neanche giocato così tanto. E il Napoli continua ad essere attratto da quest’arancia meccanica.

"Per Bonaventura il futuro è roseo". Tuttosport in edicola scrive che in autunno l'entourage del centrocampista dovrà incontrare il Milan per trattare il rinnovo, visto l'attuale accordo in scadenza nel giugno 2020. Giacomo Bonaventura, in questa stagione, è stato disponibile per pochi mesi ma negli anni bui ha sempre portato la croce per il club rossonero.

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport c'è spazio per un focus su quello che è definito l'uomo in più della rosa di Pioli: Edimilson Fernandes. Il centrocampista svizzero - scrive la rosea - dopo aver cambiato ruolo ed esser stato schierato da perno centrale ha preso in mano il centrocampo viola. La dirigenza e lo staff viola hanno avuto fiducia nelle sue qualità fin da subito, ma da quando è stato spostato centrale esse sono ancora più evidenti. E la società considera ad oggi il suo riscatto a 8 milioni un buon affare con il West Ham: mentre si guarda al presente, si valuta anche il futuro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi sta seguendo con particolare interesse il portiere del Genoa Ionut Radu. L'Inter ha però la possibilità di riscattarlo a fine anno e i nerazzurri vorrebbero farne l'erede di Handanovic.

PSG, AL-KHELAIFI INCONTRA WENGER. BENFICA, SU JOTA C'È IL REAL MADRID. EVERTON, BROWNING VOLA IN CINA: È DEL GUANGZHOU EVERGRANDE. LEVANTE, RINNOVO ANTI BIG PER CANTERO: CLAUSOLA DA 60 MILIONI

L'Equipe di oggi riporta un incontro avvenuto a Doha fra il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi e Arsène Wenger. I rumors che arrivano dalla Francia sono quelli di un club non soddisfatto dell'operato del direttore sportivo Antero Enrique e questo potrebbe portare a sondare la disponibilità dell'ex manager dell'Arsenal.

Il Real Madrid è da tempo sulle tracce del giovane attaccante del Benfica, Jota. E ha offerto 18 milioni di euro per acquistarlo ma il club ha rifiutato la proposta. Secnodo AS il Benfica starebbe rinnovando il contratto con Jota, ora in scadenza 2022 con la clausola rescissoria sarebbe di 30 milioni di euro. Il Benfica vorrebbe blindarlo con una clausola di 120 milioni ma il giocatore non ha ancora accettato l'offerta. Così il Real Madrid sta pensando di pagare la clausola di trenta milioni.

Tyias Browning lascia l'Everton e vola in Cina. L'esterno destro, 24 anni, è un nuovo giocatore del Guangzhou Evergrande. In questa stagione Browning ha raccolto 14 presenze con la squadra riserve.

Il Levante ha rinnovato il contratto del giovanissimo Alejandro Cantero, esterno d'attacco classe 2000. Il suo contratto col club di Valencia scadeva il prossimo giugno, mentre il nuovo accordo prevede un prolungamento fino al 2023. Su di lui si erano mossi Barcellona, Valencia e Manchester City, per questo il Levante ha inserito una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.