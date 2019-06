Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 20 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

POGBA SI AVVICINA ALLA JUVENTUS. IL MILAN PUNTA SCHICK PER L'ATTACCO E ALMENDRA PER IL CENTROCAMPO. ROMA: CINQUE NOMI PER SOSTITUIRE MANOLAS. CON L'INTER SI CONTINUA A TRATTARE DZEKO. LA FIORENTINA POTREBBE RIABBRACCIARE BORJA E SFIDA LA LAZIO PER LAZZARI. SIMEONE FRA SASSUOLO E HELLAS VERONA. SPAL: IGOR PER SOSTITUIRE BONIFAZI IN DIFESA. IL PARMA PUNTA KARAMOH. LECCE-YILMAZ, TRATTATIVA A OLTRANZA

Nella giornata della presentazione di Maurizio Sarri in casa Juventus si è parlato anche di mercato con il nome di Paul Pogba del Manchester United sempre in cima ai desideri del club bianconero. Il francese avrebbe dato priorità al ritorno a Torino, destinazione preferita anche rispetto al Real Madrid. Sempre in mezzo al campo resta un obiettivo Tanguy Ndombele del Lione, su cui però la concorrenza non manca con PSG, Tottenham e Manchester United pronte a sfidarsi partendo da una base d’asta di circa 90 milioni.

In casa Milan inizia a prendere forma la squadra affidata a Marco Giampaolo. Il primo colpo potrebbe essere Patrick Schick della Roma con i rossoneri che potrebbero inserire Cutrone come contropartita tecnica (assieme a 15 milioni di euro). Per il centrocampo invece piace molto Augustin Almendra del Boca Juniors oltre ai vari r Nikola Moro (21) e Dani Olmo (21) della Dinamo Zagabria. Restano poi sempre in corsa Lucas Torreira dell'Arsenal, Stefano Sensi del Sassuolo e Lorenzo Pellegrini della Roma.

Anche la Roma sta lavorando per dare a Paulo Fonseca giocatori utili alla sua idee di gioco: in difesa, se partirà Manolas corteggiato dal Napoli, si fanno i nomi dei brasiliani Verissimo del Santos (che piace anche al Bologna) e Lyanco del Torino. Ma anche quel Kevin Bonifazi che proprio i granata hanno appena controriscattato dalla SPAL. Sullo sfondo anche Gianluca Mancini dell’Atalanta, valutato 20 milioni. A centrocampo invece i profili valutati sono quelli di Isamael Bennacer dell’Empoli e Jordan Veratout della Fiorentina, quest’ultimo però sembra diretto al Milan. Non si sblocca la trattativa che dovrebbe portare Edin Dzeko all'Inter. È ancora troppo ampia la forbice fra domanda (21-22 milioni) e offerta (12-13 milioni). Anche relativamente alla contropartita tecnica per abbassare il costo del cartellino non si è trovato l'accordo, con Pinamonti e Radu, profili graditi ai giallorossi, valutati dall'Inter più dello stesso Dzeko. Infine per la porta si valutano quattro: Pau Lopez dell'Espanyol, Salvatore Sirigu del Torino, Alessio Cragno del Cagliari e infine Mattia Perin della Juventus.

La Fiorentina ha deciso di puntare forte su Manuel Lazzari. La priorità di questi primi giorni di calciomercato, insieme al regista, è proprio la fascia destra che Pradè vorrebbe sistemare subito con un colpo da regalare a Montella. In queste ore i contatti sono continui e la Fiorentina spinge per superare la concorrenza e acquistare subito l'esterno della SPAL. La Lazio resta vigile, ma i viola sono pronti ad accelerare per chiudere l'affare con il club ferrarese. A Firenze potrebbe poi tornare il regista Borja Valero che ha praticamente chiuso la sua esperienza all’Inter. Dopo l'ufficialità, arrivata nella serata di ieri, del riscatto di Riccardo Orsolini da parte del Bologna, adesso anche la Juventus ufficializza l'operazione specificandone le cifre: 15 milioni di euro per una plusvalenza di 10,5. I felsinei ora puntano a regalare due tasselli in difesa a Mihajlovic con Svetozar Markovic, classe 2000 del Partizan Belgrado, ultimo nome di una lunga lista.

Igor Julio dos Santos de Paulo, conosciuto semplicemente come Igor, è praticamente un giocatore della SPAL. Il difensore classe 1998 del Salisburgo ha trovato l’accordo fino al 2023 con il club estense che deve sostituire Bonifazi. La Sampdoria valuta la cessione di Jakub Jankto. Il centrocampista ceco non ha brillato nella sua prima stagione in blucerchiato e su di lui c'è l'interesse del Besiktas, che gli offrirebbe anche il palcoscenico continentale. Ultime di mercato sul Sassuolo che valuta il terzino Mykolenko della Dinamo Kiev. Boateng, invece, a giorni farà sapere se intende restare in neroverde. Piace Simeone (Fiorentina) nell'operazione che dovrebbe portare Duncan in maglia viola. Continua l'asta con il Cagliari per Traore (Juventus). Il futuro di Jens Odgaard non sarà al Sassuolo. SL'attaccante classe 1999 di proprietà del club neroverde andrà infatti in Olanda, per cercare di maturare prima di tornare alla base.

Yann Karamoh tornerà in Italia dopo l'esperienza in Ligue 1, con la maglia del Bordeaux. L'esterno offensivo francese, sotto contratto con l'Inter fino al 2021, piace da tempo al Parma, ma anche la Sampdoria si fa avanti. L'Hellas Verona per l’attacco punta Alfredo Donnarumma del Brescia e Giovanni Simeone della Fiorentina, mentre in difesa è in arrivo Amir Rrahmani della Dinamo Zagabria. Infine il Lecce sta lavorando per portare in Italia Burak Yilmaz del Besiktas, mentre a centrocampo si seguono Acquah dell’Empoli e Chibsah del Frosinone. Fra i pali non tramonta l’idea Dragowski della Fiorentina.

ZINCHENKO RINNOVA COL CITY PER 5 ANNI. LO UNITED PUNTA AUBAMEYANG E PRENDE WAN-BISSAKA. LAMPARD VERSO LA PANCHINA DEL CHELSEA. LLORENTE PASSA DAL REAL MADRID ALL’ATLETICO MADRID. TORNA A CASA RAUL. AJAX-TEN HAG È RINNOVO. SRNA APPENDE LE SCARPETTE AL CHIODO. MORRISON SALUTA L’OSTERSUNDS DOPO POCHI MESI, VILHENA AL KRASNODAR. ADEBAYOR SALUTA IL BASAKSEHIR

Il Manchester City ha annunciato di aver rinnovato il contratto con Oleksandr Zinchenko fino al 2024. In casa United invece si sta cercando un sostituto di Romelu Lukaku e punta con forza su Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal per cui sono pronti 80 milioni di euro. Nel frattempo il club sta per acquistare Aaron Wan-Bissaka dal Crystal Palace per circa 60 milioni di euro. Frank Lampard è vicino alla firma con il Chelsea. L'ex centrocampista dei blues può siglare l'accordo con il club londinese nei prossimi giorni. Da giocatore ha collezionato 640 presenze, mettendo a segno ben 209 gol. Dominik Szoboszlai (18) piace molto all'Arsenal. Il promettente centrocampista ungherese potrebbe essere un colpo in prospettiva per i gunners, che stanno cercando un rimpiazzo proprio in quella zona del campo.

Marcos Llorente è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Tramite un comunicato sul sito ufficiale, i colchoneros hanno trovato l'accordo con il Real Madrid per il centrocampista 24enne. Anche Martin Odgaard non continuerà con il Real Madrid. Rientrato dal Vitesse lo scandinavo dovrebbe firmare con il Bayer Leverkusen. Torna invece al Real, come allenatore della seconda squadra, la bandiera Raul Gonzalez Blanco. Il Barcellona ha acquistato Mike van Beijnen, terzino destro figlio dell’agente di Frankie de Jong, che arriva a parametro zero. Niente da fare invece per Rafinha al Valencia, troppi i 15 milioni di euro chiesti dai catalani.

Erik ten Hag ha rinnovato il suo contratto con l'Ajax. L'allenatore dei lancieri, come riporta il sito ufficiale, ha trovato un accordo fino al 30 giugno 2022. Nella stagione 2018/2019 ha conquistato il campionato e la coppa nazionale, mentre in Champions League ha raggiunto le semifinali dopo aver sconfitto ai quarti la Juventus. Darijo Srna torna si ritira dal calcio giocato e torna allo Shakhtar Donetsk. L'ormai ex difensore del Cagliari si unirà allo staff tecnico, domani alle ore 15:00 ci sarà la conferenza stampa ufficiale in cui verrà chiarito il ruolo del calciatore croato. Tonny Vilhena lascia il Feyenoord e si accasa al Krasnodar in Russia. Il centrocampista ha firmato un accordo a lungo termine col club russo che ha annunciato il suo acquisto nel pomeriggio. L’avventura in Svezia del centrocampista offensivo Ravel Morrison è durata appena quattro mesi (6 presenze per un totale di poco più di 400 minuti). Emmanuel Adebayor lascia il Basaksehir. Il club lo ha comunicato con un tweet: "Ringraziamo Adebayor che ha dato tutto per la nostra maglia, contribuendo ai successi della nostra squadra. Il club gli augura ogni bene per la sua prossima avventura".