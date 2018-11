Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 20 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, IL FUTURO DI MANDZUKIC TORNA IN BILICO. KEAN E LA VALUTAZIONI SUL FUTURO. MILAN, SENSI PER SOSTITUIRE BONAVENTURA. LA ROMA ASPETTA IL RINNOVO DI UNDER. IL DS FAGGIANO RINNOVA COL PARMA.

Il futuro di Mario Mandzukic alla Juventus torna in bilico. Il centravanti croato è a metà tra un rinnovo che lo consacrerebbe ancora di più come idolo dei bianconeri e una cessione per monetizzare l'ultimo grande contratto della carriera. Se qualcuno dovesse bussare con un'offerta da 20-30 milioni di euro, Paratici starebbe come minimo a sentire. Inoltre, la Juventus segue con interesse il difensore centrale del Boca Juniors Leonardo Balerdi. I bianconeri hanno già avviato un dialogo con la Sampdoria, club a cui potrebbe essere girato in prestito il giovane dopo averlo acquistato. Un progetto complicato, soprattutto per le tempistiche, con l'affare che non pare destinato a chiudersi in tempi brevi. Sul giocatore c'è anche il Barcellona. Sandro Tonali ha tutti gli occhi puntati addosso in chiave mercato: Inter e Juventus sono le squadre che lo seguono più da vicino, con Paratici che si è già mosso nel recente passato per chiedere informazioni direttamente da Cellino: prezzo fissato in non meno di 25 milioni, che però pare destinato ancora a crescere. Non è escluso neanche che il proprietario del Brescia abbia un piano in caso di promozione in A: vendere il centrocampista per tenerlo un anno in prestito e crescerlo ancora in casa. Il futuro di Moise Kean, attaccante classe 2000,è tema caldo in queste settimane che precedono l'apertura della sessione invernale: le opzioni sul tavolo, suo e del suo agente Mino Raiola, di certo non mancano. In Italia è stato sondato da tantissime società, almeno metà di quelle di Serie A. Ma anche all'estero le richieste non mancano. E una di queste porta diretta a Marsiglia, dove l'OM lo segue dalla scorsa estate. E in vista di gennaio potrebbe riprovare l'assalto, anche se da parte del diretto interessato non è ancora chiaro quale sarà la strada da intraprendere: lo stesso Kean, per bocca del fratello, ha ammesso di pensare ad un'esperienza all'estero. Ma all'interno del suo entourage non tutti sono di questa opinione, soprattutto per via della consapevolezza delle difficoltà nel cambiare paese e campionato a stagione in corso. Per questo le prossime saranno settimane calde sul fronte Kean. Con Juventus, giocatore ed entourage che si siederanno al tavolo per studiare a fondo tutte le alternative in ballo.

Con Bonaventura che dovrà restare fuori dai giochi per i prossimi 8 mesi, il Milan si interroga per come sostituirlo nel migliore dei modi per il resto della stagione. Il club rossonero ha deciso di provare ad acquistare dal Sassuolo Stefano Sensi. Molto dipenderà dalle richieste dei neroverdi, visto che Leonardo non si potrà permettere spese folli anche a causa dell'UEFA. Se non dovesse arrivare l'intesa, ecco che la soluzione alternativa potrebbe essere quella di adattare Lucas Paquetà, talentuoso centrocampista offensiva rilevato dal Flamengo che però dovrebbe così gettarsi nella mischia in un campionato che non conosce e in un ruolo a lui quasi sconosciuto.

Con il termine della sosta per le Nazionali inizia il momento più importante dell'avventura di Cengiz Under alla Roma. Eusebio Di Francesco si attende il ritorno al gol del turco che in questa prima parte di stagione si è spesso dimostrato un valore aggiunto. Al tempo stesso per l'attaccante rimane in ballo la questione rinnovo. Il contratto con la Roma è valido fino al giugno 2022 ma l'ingaggio attuale non è alla pari con quanto messo sul piatto da praticamente tutte le sue pretendenti internazionali. Per questo la società giallorossa dovrà decidere se sfruttare il cartellino del ragazzo per mettere a bilancio una corposa plusvalenza oppure renderlo un cardine della squadra per il futuro. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, inoltre, il Real Madrid era presente allo stadio del Las Palmas per assistere da vicino alla prova di Edin Dzeko con la sua Bosnia contro la Spagna. Un modo per comprenderne il momento di forma in ottica Champions ma anche per capire se potrebbe tornare utile in chiave mercato come rinforzo di metà stagione. La suggestione delle ultime ore porta per il centrocampo invece porta a Rafinha, tornato al Barcellona dopo l'esperienza all'Inter dell'anno scorso. Contatti costanti, affare complicato dalla valutazione del cartellino. In Liga giocano anche Denis Suarez, sempre del Barcellona, ma anche Dani Ceballos del Real Madrid. In Austria, invece, ecco Mamadou Samassekou, maliano del Salisburgo valutato 15 milioni di euro.

Entro il 15 dicembre in casa Inter arriverà l'annuncio relativo all'insediamento dell'ex amministratore delegato della Juve, Beppe Marotta, che tornerà nelle prossime ore dalla Cina. Sul mercato, intanto, tiene banco il nome di Federico Chiesa. È il classe '97 il primo obiettivo del nuovo ad, che avrebbe presentato a Suning una lista di giocatori giusti (con Chiesa tra i primi) per lanciare in modo definitivo il progetto nerazzurro. La Fiorentina, dal canto suo, non avrebbe intenzione di privarsi del suo maggior talento, ma lo scenario di mercato rischia di vedere l'Inter pronta a presentarsi a Firenze con un pacchetto di milioni considerati ad oggi la valutazione del giovane esterno: 70 milioni. Inoltre, l'Inter è sulle tracce del giovane centrale classe 2000 del Galatasaray Ozan Kabak che ha una clausola rescissoria da 7,5 milioni di euro. L'idea dei nerazzurri sarebbe quella di trovare un club partner dove piazzare il giocatore per un paio di stagioni così da permettergli di giocare con continuità e poi in seguito portarlo al Suning Center.

Nomi nuovi per il mercato della Sampdoria. Il club blucerchiato sarebbe sulle tracce di Leonardo Balerdi, difensore centrale classe 1999 del Boca Juniors. In Italia per il talento argentino si è parlato finora di Roma e Juventus con i bianconeri che starebbero valutando l'ipotesi di acquistare il cartellino cercando contemporaneamente un club di A a cui girarlo. E la Samp è fra questi. L'altro nome nuovo è quello di Roman Cerepkai, centravanti classe 2002 dello Slovan Liberec.

Un contatto esplorativo qualche settimana fa, normali pubbliche relazioni in occasione delle partite. Da una parte l’entourage di Aleandro Rosi, difensore attualmente svincolato e dall'altra la dirigenza del Perugia. Normale che il discorso sia scivolato, seppure timidamente, sull'ex calciatore del Genoa. Ma al momento sembrerebbe una pista poco percorribile. Rosi vorrebbe aspettare la Serie A, pronto a dimostrare ancora il suo valore nella massima categoria. E ci pensa l’Udinese, un’idea che può diventare qualcosa di più nei prossimi giorni.

Potrebbe crearsi una doppia pista di mercato tra Firenze e Parma nella prossima sessione di gennaio. Il club Ducale - che ha ufficialmente rinnovato il contratto del ds Faggiano fino al 2020 - starebbe seguendo con interesse non solo Vincent Laurini, terzino destro francese, ma anche Cyril Thereau, attaccante finora mai impiegato da Stefano Pioli in stagione. In entrambi i casi, anche se si tratta di giocatori marginali nel progetto tecnico dei viola, la volontà della dirigenza è quella di non svenderli.

Un incontro per continuare insieme. Joao Pedro e il Cagliari potrebbero prolungare il loro rapporto fino al 2022. Appuntamento tra le parti previsto per lunedì o martedì prossimo, dal summit emergerà la volontà del Cagliari di rinnovare e probabilmente si andrà verso il prolungamento del contratto. Con soddisfazione di entrambe le parti.

Il prolungamento di Iago Falque era in agenda da tempo ma da ieri è ufficiale con il Torino che ha investito su di lui con l'intento di trasformarlo nella bandiera del futuro per i granata. Il giocatore spagnolo si è visto ritoccare l'ingaggio verso l'alto fino a 1,8 milioni di euro più bonus.

Joachim Andersen è uno dei pezzi pregiati della Sampdoria intorno al quale la prossima estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. L'Inter si è mossa in anticipo chiedendo informazioni al club di Ferrero per l'eventuale vendita con il numero uno blucerchiato che chiederà non meno di 30 milioni di euro. La Juventus però non è stata a guardare e si è informata allo stesso modo, sentendosi rispondere che le proposte non provengono solo dai nerazzurri ma da tutta Europa col chiaro intento di scatenare un'asta tra le parti. All'estero piace anche al Tottenham su indicazione diretta di Pochettino e al Manchester United che però per il momento può essere definito un semplice spettatore interessato.

L'Atalanta continua a seguire decine di talenti in giro per il mondo. L'ultimo nome in ordine temporale, scovato da TuttoMercatoWeb al WyScout di Amsterdam, è quello di Juan Brunetta, attaccante brevilineo classe '97 del Belgrano. Gli scout atalantini lo seguono oramai da alcune settimane ed in vista della prossima estate potrebbero decidere di affondare il colpo. Particolare di non poco conto: il giocatore argentino ha anche il passaporto italiano.

RABIOT VERSO IL BARCELLONA. TRIS DI NOMI PER L'ATTACCO BLAUGRANA. NAVAS TRATTA IL RINNOVO COL REAL MADRID. NIENTE MARSIGLIA PER BALOTELLI. IL BORUSSIA DORTMUND RISCATTA PACO ALCACER. CINA, SAMPAOLI PER IL DOPO LIPPI.

Adrien Rabiot ha detto sì al Barcellona. Il calciatore è in scadenza col Paris Saint-Germain e non ha intenzione di rinnovare, proprio per questo ha già dato la disponibilità al trasferimento in blaugrana. Al momento, tuttavia, non c'è un accordo tra il Barça e l'entourage del calciatore: a partire dal 1° gennaio, però, l'intesa potrebbe essere raggiunta e ufficializzata in vista dell'estate 2019. Il Barcellona lavora inoltre per trovare l'attaccante del futuro. Nel mirino ci sono tre calciatori, Krzysztof Piatek del Genoa, Nicolas Pépé del Lille e Luka Jovic dell'Eintracht Francoforte. Il Barcellona ha infatti messo da parte le speranze di poter arrivare ad Antoine Griezmann, punta campione del mondo con la Francia che negli ultimi mesi ha rifiutato il Barça per restare all'Atletico Madrid. Zero presenze tra i professionisti ma un nome già da copertina. Leonardo Balerdi, centrale difensivo del Boca Juniors, è uno dei nomi più chiacchierati in Sudamerica e obiettivo anche delle grandi d'Europa. La Juventus c'è, il giocatore piace anche al Barcellona che ha fatto più proposte nel corso delle settimane. L'ultima da 10 milioni di euro, compresi bonus e premi, è stata rifiutata però dal presidente Daniel Angelici.

Pablo Fornals è nel mirino dell'Arsenal. Il trequartista del Villarreal rappresenta uno degli obiettivi di Unai Emery per la prossima stagione, con i gunners pronti a offrire venti milioni di sterline al submarino amarillo per il calciatore classe '96. L'ex Malaga è felice tra le file del Villarreal ma sarebbe disposto a salutare la Liga per approdare in un club di rango superiore.

Il Real Madrid lavora per arrivare a mettere le mani sul cartellino di Brahim Díaz, talentuoso trequartista spagnolo che il Manchester City ha acquistato nel 2015. Il contratto tra l'ex Malaga e i citizens scade a giugno e le merengues stanno provando a inserirsi sul calciatore. Díaz, dal canto suo, vuole trovare più spazio in prima squadra e avrebbe deciso di tornare in Spagna: situazione, questa, che potrebbe spianare la strada alla formazione campione d'Europa in carica. E' stato il portiere delle tre Champions League di fila, ora Keylor Navas è l'alternativa a Thibaut Courtois: il Real Madrid, secondo quanto scrive la stampa spagnola, ha iniziato a trattare il rinnovo dell'estremo difensore della Costa Rica. Il suo attuale contratto scade nel giugno 2020, la nuova intesa dovrebbe prolungare di un anno la permanenza dell'ex Levante al Santiago Bernabeu.

In passato è stato accostato al Napoli e all'Inter, ma ora Jeremy Toljan potrebbe salutare il Borussia Dortmund per la Spagna. L'esterno destro tedesco interessa infatti al Betis Siviglia, con i gialloneri disposti a cederlo nel giro dei prossimi mesi visto lo scarso impiego riservatogli dal tecnico Lucien Favre. Toljan, tra l'altro, nelle ultime settimane ha accusato alcuni problemi fisici.

Mario Balotelli dal Nizza al Marsiglia a gennaio? No, secondo le recenti dichiarazioni di Rudi Garcia. Il tecnico ex Roma, ora alla guida dell'OM, si è espresso così: "L'ingaggio di Balotelli non è una priorità per il Marsiglia, credo che non sarebbe opportuno avanzare delle pretese economiche importanti alla nostra dirigenza. Non sarebbe razionale", le parole di Garcia che ha dunque allontanato l'arrivo dell'ex Inter, Milan e Manchester City.

Nove gol segnati in otto presenze tra campionato e Champions, per un totale di 400' giocati. Una rete ogni 44' è bastata a Paco Alcácer per guadagnare il riscatto da parte del Borussia Dortmund, club che in estate ha puntato sull'attaccante ex Valencia prelevandolo dal Barcellona. I gialloneri hanno già deciso di riscattare la punta, attualmente in Bundesliga con la formula del prestito. Il 27 novembre, data dell'assemblea dei soci, la dirigenza del Borussia annuncerà il riscatto del calciatore. Al Barça andranno 23 milioni di euro più cinque milioni di euro di bonus.

Il Manchester United continua a seguire Diego Godin. Già obiettivo dello scorso mercato estivo e cercato anche dalla Juventus, il difensore uruguaiano è in cima alla lista dei desideri del club inglese. Il centrale classe 1986 non ha ancora rinnovato il suo contratto con l'Atletico Madrid. Restando sempre in premier, il Chelsea invece è pronto a rinnovare il contratto di N'Golo Kanté. Il francese è in scadenza 2021 e su di lui c'è il pressing del Paris Saint-Germain. 27 anni, Kanté è ritenuto un giocatore indispensabile per Maurizio Sarri, che l'ha fatto giocare tutte le partite di Premier League senza mai sostituirlo.

Jorge Sampaoli potrebbe raccogliere l'eredità di Marcello Lippi sulla panchina della nazionale cinese. L'ex ct della nazionale italiana è in scadenza a fine gennaio 2019, al termine della Coppa d'Asia, mentre l'ex selezionatore di Cile e Argentina sarebbe vicino all'accordo con la Federazione dei dragoni. L'argentino ex mister del Siviglia è senza contratto dal termine dell'ultimo Mondiale di Russia 2018, con l'albiceleste estromessa agli ottavi di finale dopo il ko per 4-3 contro la Francia.