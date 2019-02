Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, BALDINI HA OFFERTO LA PANCHINA A MAURIZIO SARRI. JUVENTUS, INCONTRO A MADRID CON L'AGENTE DI ZANIOLO. NEL MIRINO ANCHE MARCELO, MILITAO E RUBEN DIAS. INTER, PISTA CALDA RAKITIC: PROSSIMA SETTIMANA NUOVI INCONTRI. MILAN, PRE ANDRÈ SILVA SI MUOVE IL BARCELLONA. IPOTESI ATLETICO MADRID PER CUTRONE. SAMPDORIA, PIACE IL GIOVANE CHAKVETADZE DEL GENK. BOLOGNA, BIGON VERSO L'ADDIO

Clamorosa indiscrezione lanciata dal quotidiano 'La Repubblica': Franco Baldini, consulente del presidente della Roma James Pallotta, negli scorsi giorni ha cenato a Londra con Maurizio Sarri, attuale allenatore del Chelsea, e ha offerto al manager dei blues la panchina giallorossa per la prossima stagione.

Il divorzio a fine stagione tra la società capitolina e Eusebio Di Francesco - si legge - appare molto probabile e con lui potrebbe andar via anche il direttore sportivo Monchi. Ecco perché Baldini si sta muovendo per ricostruire la squadra per il prossimo anno e in questo senso Sarri, che a Londra potrebbe non concludere la stagione, è il primo obiettivo.

"Caccia ai gioielli italiani", titola stamattina Tuttosport parlando del mercato della Juventus. Nella giornata di ieri Fabio Paratici ha incontrato all'Hotel Melia Fenix (lo stesso in cui furono poste le basi per l'affare CR/) Claudio Vigorelli, agente di Niccolò Zaniolo. L'operazione si annuncia complessa per costi (oltre i 50 milioni), concorrenza (ci sono Real Madrid e Chelsea) e scarsissima volontà da parte della Roma di cedere il proprio gioiellino. Oltre a Zaniolo, la Juve continua a seguire con interesse Federico Chiesa della Fiorentina e Sandro Tonali del Brescia.

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sulla trattativa imbastita dall'Inter per convincere Ivan Rakitic a vestirsi di nerazzurro. L'amministratore delegato Beppe Marotta gode di buoni rapporti con i catalani, in particolar modo con il dg Pep Segura, cosa che agevola l'affare che si potrebbe chiudere per 40 milioni. Da convincere il croato, il cui approdo in Catalogna di Adrien Rabiot potrebbe spingerlo all'addio: per lui pronto un triennale da 6,5 milioni. La prossima settimana sono in programma altri incontri, dove si lavorerà sui bonus.

André Silva, attaccante di proprietà del Milan in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è finito nel mirino del Barcellona, che è alla ricerca di una prima punta in vista della prossima stagione: lo riferisce il Mundo Deportivo, che spiega che il portoghese è la prima alternativa a Maxi Gomez, attaccante uruguaiano del Celta Vigo.

Serata di Champions ieri al Wanda Metropolitano anche per Pasquale Cutrone, padre dell'attaccante del Milan Patrick. A rivelarlo è SportMediaset che parla di una ipotesi Atletico Madrid per il giovane talento rossonero in vista della prossima stagione.

La Sampdoria guarda ancora in Belgio per la propria rosa. Dopo gli acquisti di Praet e Colley, i blucerchiati stanno pensando a Giorgi Chakvetadze, trequartista di nazionalità georgiana in forza al Gent. La valutazione è superiore ai 10 milioni di euro.

Settimana italiana per il presidente del Bologna Joey Saputo. Come riporta La Repubblica il numero uno dei felsinei, oltre ad affrontare il tema del restyling del Dall'Ara, inizierà a parlare con i suoi collaboratori per programmare la prossima stagione. Sul fronte societario probabile il divorzio dal ds Riccardo Bigon, mentre appare meno probabile la separazione con l'ad Claudio Fenucci.

PSG, TROVATO L'ACCORDO CON WENGER PER IL RUOLO DI DS. THIAGO SILVA VUOLE RINNOVARE: È IN SCADENZA NEL 2020. OLYMPIQUE LIONE, VIEIRA IN LIZZA PER LA PANCHINA. CHELSEA, OBIETTIVO BRUNO FERNANDES: C'È ANCHE IL LIVERPOOL. CRISTIANO GIARETTA NUOVO DS DEL CSKA SOFIA

Arsene Wenger tornerà presto nel calcio giocato. Secondo le voci che arrivano dalla Francia sarà lui a prendere il posto di Henrique Antero, direttore sportivo del Paris Saint Germain che sembra sempre più verso l'addio. L'ex Arsenal ha incontrato Khelaifi e avrebbe trovato l'accordo economico per il nuovo ruolo.

Thiago Silva vorrebbe rinnovare con il Paris Saint Germain. Il brasiliano, ex Milan, ha un contratto in scadenza nel giugno 2020 ma avrebbe intenzione di prolungare per un altro anno la sua permanenza in Francia.

L'allenatore del Nizza, Patrick Vieira, è nella short list degli allenatori per succedere a Bruno Genesio, tecnico del Lione. Impossibile da raggiungere il primo posto, con il PSG dominatore, l'Olympique potrebbe cambiare guida tecnica solo in caso di mancata qualificazione in Champions League.

O Jogo, quotidiano portoghese, parla di Bruno Fernandes, uno dei migliori nell'annata dello Sporting Lisbona. L'ex Udinese e Sampdoria, arrivato per 8 milioni di euro un anno e mezzo fa, è seguito con interesse dal Chelsea, oltre a Milan e Liverpool.

Cristiano Giaretta riparte dalla Bulgaria. Da oggi, il direttore sportivo vicentino classe '68 ha firmato un contratto col CSKA Sofia. Giaretta negli ultimi anni ha fatto il dirigente a Novara, Udine e Ascoli.