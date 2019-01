Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Boateng al Barcellona rappresenta l'affare del giorno: il ghanese ex Milan, sbarcato al Sassuolo pochi mesi fa, lascia i neroverdi per sposare la causa catalana. I blaugrana hanno prelevato il classe '87 mediante la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a otto milioni di euro. Tuttavia i catalani, durante la prossima estate, potrebbero acquistare un altro calciatore in forza al Sassuolo: si tratta di Sensi, sotto osservazione dal sodalizio della Liga.

A tenere banco, adesso, resta l'affare Piatek-Milan: è arrivata la tanto attesa fumata bianca per il trasferimento. Secondo quanto raccolto da TMW nel pomeriggio di lunedì, dopo il match di Marassi tra il grifone e i rossoneri, le due dirigenze hanno chiuso l'accordo per il trasferimento del centravanti polacco: nel pomeriggio di martedì il bomber classe '95 sottoscriverà il nuovo contratto. Intanto il PSV Eindhoven è pronto a salutare il talento ventunenne Bergwijn, contratto con la società della Philips fino al 2022. Il punto lo fa Tuttosport: avversario dell'Inter in Champions League, piace moltissimo ai rossoneri ma sul ragazzo c'è pure il Manchester United. Il costo? Oltre 20 milioni di euro per strapparlo alla formazione di van Bommel. Higuain, non convocato per la gara contro il Genoa, è da considerare un ex rossonero: nelle prossime ore dovrebbe legarsi al Chelsea, dopo aver ricevuto l'ok della Juventus che detiene il cartellino del Pipita.

La Juventus potrebbe a breve riportare in Italia Darmian. Ventinove anni, al Manchester United dall'estate del 2015 con 91 presenze e un gol, si tratta di una trattativa da quattro milioni di euro per la Vecchia Signora con diritto di riscatto poco superiore. Terzino destro, terzino sinistro, difensore centrale: così Allegri avrà un nuovo jolly. Ma non solo, perché Paratici lavora anche per l'estate: nel mirino ci sono Isco e Marcelo. Lo spagnolo lascerà il Real Madrid se Solari sarà confermato e anche il brasiliano si sta convincendo dall'idea di raggiungere l'amico Cristiano Ronaldo. Nel mirino per il futuro c'è sempre Tonali, ma il Brescia continua a chiedere 30 milioni di euro. In uscita potrebbe esserci Benatia, col Fulham che lavora per arrivare all'ex Roma e Bayern Monaco.

Punto sull'Inter. Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Icardi. Da quando è scoppiato il caso, lo score realizzativo della punta è ancora fermo al palo: adesso, però, sembra tornare il sereno. In settimana l'incontro, le parole di Marotta lo hanno rassicurato. Ora serve passare ai fatti: la palla passa, dunque, alla coppia Marotta-Ausilio e all'agente dell'argentino, che in settimana si vedranno per una riunione a tre utile per verificare quanto profonde sono le distanze. L'Inter piomba su Hysaj del Napoli: questo è il nome nuovo per il mercato nerazzurro, spiega Tuttosport. L'albanese è la prima ipotesi qualora Vrsaljko non dovesse essere riscattato dall'Atletico Madrid. Sarà fondamentale la seconda parte di stagione del giocatore che costerebbe 17,5 milioni di euro ai nerazzurri. Trattativa in corso tra Inter e Fiorentina per il trasferimento in Toscana di Gagliardini: i due club stanno ragionando sulla formula e le parti stanno convergendo su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Intanto Dalbert potrebbe cambiare squadre e tornare in Ligue 1, per riprendere a giocare con una certa regolarità. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'esterno mancino ex Nizza interessa infatti al Marsiglia: l'Olimpique lavora per assicurarsi il brasiliano classe '93 mediante la formula del prestito con diritto di riscatto. Un modo per permettere al calciatore di rivalorizzarsi dal punto di vista tecnico ed economico dopo lo scarso impiego alla corte di Spalletti.

Capitolo Napoli. Secondo Il Mattino, De Laurentiis vorrebbe riconfermare Hamsik rinnovandogli il contratto. Poi in corso anche trattative per Albiol e Callejon mentre Mertens ha pretese economiche che non saranno soddisfatte. E per questo è pronto all'addio in estate. Sempre Il Mattino spiega che il sodalizio azzurro piazzerà una nuova offerta per Almendra del Boca Juniors. Gli xeneizes hanno aperto a un piccolo ribasso, non al di sotto dei 28 milioni di euro. Gli azzurri non alzano la protesta sopra ai 23. Intanto in queste ore Rog deciderà il suo destino: prestito verso il Siviglia con diritto e non obbligo di riscatto. Otto reti in 15 gare in Superliga portoghese con la maglia del Rio Ave, l'attaccante brasiliano classe '95 Carlos Vinícius potrebbe trasferirsi in questa finestra di calciomercato: secondo Sky, il calciatore di proprietà del Napoli è finito nel mirino del Monaco, club del Principato che punta a chiudere la trattativa in tempi rapidi. Il presidente De Laurentiis si trova a Parigi per una breve vacanza familiare, secondo varie testate l'occasione può essere buona per parlare col PSG del trasferimento in Ligue 1 di Allan. Il patron napoletano, però, chiede circa 100 milioni di euro.

Punto sulla Roma. Zaniolo firmerà il rinnovo in estate: lo stipendio del giocatore sarà di un milione netto a crescere, con clausola che potrebbe essere da 40 milioni di euro circa. Sul ragazzo c'è l'Arsenal, soprattutto, ma Zaniolo ha i piedi a terra ed è pronto a essere blindato dalla Roma con tanto di aumento contrattuale. Tanti nomi sul taccuino di Monchi, ds a caccia di un rinforzo in difesa dopo l'infortunio occorso a Juan Jesus. Secondo Leggo, nel mirino del dirigente iberico ci sono anche Nuytinck dell'Udinese e Klavan del Cagliari.

Terracciano è il portiere individuato dalla Fiorentina per sostituire Dragowski, in procinto di accasarsi all'Empoli: per i due portieri scambio di prestiti fino al prossimo giugno, con i viola che daranno così modo al polacco di giocare di più mentre l'ex Catania, che aveva perso il posto in favore di Provedel, andrà a guardare le spalle a Lafont.

Il Frosinone cerca rinforzi in attacco. L'ultima idea per la formazione di Baroni è Paloschi: secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante della SPAL non vorrebbe però lasciare Ferrara per andare al club ciociaro.

Christian Oliva è il prossimo acquisto del Cagliari in questo mercato di gennaio. Il centrocampista classe '96 del Nacional, racconta Sky Sport, sbarcherà in Italia nella giornata di mercoledì e sosterrà le visite mediche a Roma per poi volare in sardegna per la firma sul contratto con i sardi. Su Oliva, oltre a diversi club spagnoli, c'era anche il Napoli.

Il Genoa ha ufficializzato l'ingaggio di Pezzella, prelevato dall'Udinese a titolo temporaneo con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2019. L’Empoli comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sturm Graz per la cessione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Jakupovic.

Colpo in prospettiva del Parma che ha ingaggiato il giovane e talentuoso centrocampista Calvet, argentino classe 2000 prelevato dall'Argentinos Juniors: il giocatore si aggregherà alla Primavera.

Un’idea per il Torino. Una suggestione che potrebbe diventare qualcosa di più nei prossimi giorni: i granata pensano all’attaccante del PSG, Jesé Rodriguez. Primi approcci tra le parti, dal club francese c’è disponibilità alla cessione coprendo parte dell’ingaggio. Il Toro ci pensa, gli intermediari sono a lavoro per verificare la fattibilità dell’operazione. Dalla Francia, però, assicurano che anche Parma e Frosinone pensano a lui.

Un poker di obiettivi per il mercato dell'Udinese: Il Messaggero Veneto scrive che i nomi sono quelli di Dzemaili del Bologna, di Hetemaj del ChievoVerona, di Cigarini del Cagliari e di Rigoni del Parma. All'estero, invece, è valida l'idea di un ritorno in Italia di Inler dal Basaksehir. Proprio la società friulana è molto arriva sul mercato delle giovanili e, come si apprende dalla Lega Serie A, ha prelevato dall'Union Martignacco il classe 2004 Tommaso Napoli che entra così a far parte della squadra dei Giovanissimi Nazionali.

GLEN JOHNSON SI RITIRA. UNITED: RINNOVA MCTOMINAY. GALATASARAY: TORNA KAYA. DERBY COUNTY: ECCO ASHLEY COLE. CHELSEA: HAZARD STRIZZA L'OCCHIO AL REAL MADRID. BESIKTAS: ROTTURA IN VISTA CON VAGNER LOVE - Il Porto comunica l'acquisto di Wilson Manafá. 24 anni, terzino sinistro portoghese, di origine della Guinea Bissau, arriva a titolo definitivo dalla Portimonense e ha firmato un contratto fino al 2023. In questa prima parte di stagione in Liga NOS si è distinto con 15 presenze, 2 reti e 5 assist.

Glen Johnson lascia il calcio giocato. L'ex terzino di Stoke City, Liverpool, Portsmouth, Chelsea, Millwall e West Ham, al momento svincolato, si ritira a 34 anni. Lo ha annunciato lo stesso calciatore inglese.

Sciolte definitivamente le riserve sul nome del nuovo allenatore dell'Huddersfield. I terriers hanno annunciato Jan Stewert, 36 anni, proveniente dal Borussia Dortmund II. Il tedesco, che prende il posto di David Wagner, anch'egli in passato tecnico della seconda squadra del BVB. Per Stewart accordo fino al 2021. Dopo 23 giornate di Premier League l'Huddersfield è ultimo in classifica, a 10 punti dalla zona salvezza.

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Manchester United comunica il rinnovo di Scott McTominay fino al 2023. Il centrocampista scozzese, inoltre, ha un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.

Semih Kaya è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il difensore classe '91 arriva in prestito fino a fine stagione dallo Sparta Praga. Si tratta di un ritorno, visto che il nazionale turco ha già vestito la maglia giallorossa dal 2008 al 2010 e dal 2011 al 2017.

Ashley Cole riabbraccia Frank Lampard. Il terzino classe '80, svincolato dopo l'esperienza al L.A. Galaxy, ha infatti firmato col Derby County. I due sono stati compagni di squadra al Chelsea e adesso si ritroveranno così rispettivamente giocatore e allenatore. Per Ashley Cole contratto fino al termine di questa stagione.

Il Burnley rende noto con un comunicato ufficiale il rinnovo contrattuale di Dwight McNeil. La giovane ala, 19 anni, ha siglato un accordo fino al 2023. Per lui in questa stagione 10 presenze in tutte le competizioni e una rete.

L'Aston Villa, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che Yannick Bolasie tornerà all'Everton dopo sei mesi di prestito. Il giocatore non ha reso secondo le aspettative: solo 2 reti in 10 presenze con il club di Birmingham.

Eden Hazard strizza l'occhio al Real Madrid, per l'ennesima volta. Il fantasista del Chelsea, intervistato da France Football, ha aperto le porte al suo possibile trasferimento in maglia merengue: "Se mi piacerebbe giocare nel Real? Perché no? Conoscete tutti la mia risposta a questa domanda. Anche senza Zidane? Il Real Madrid senza lui è differente, ma resta pur sempre il Real Madrid".

Vagner Love è molto vicino alla rottura col Besiktas. Secondo A Bola Brasil l'attaccante brasiliano ha accettato verbalmente la rescissione sabato scorso: la firma arriverà nelle prossime ore. Love ha forzato la mano per l'addio a causa di vari mesi di stipendio in ritardo (il club è in una grave crisi finanziaria). La nuova squadra di Vagner Love sarà probabilmente il Corinthians.