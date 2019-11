Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 novembre

NON SOLO MILAN E BOLOGNA PER IBRAHIMOVIC. SPUNTA IL TOTTENHAM. INTER: RINNOVI IN VISTA PER ASAMOAH E CANDREVA. CUADRADO PROLUNGA CON LA JUVE, EMRE CAN VERSO L’ADDIO. LE BIG SPAGNOLE SU FABIAN RUIZ DE NAPOLI. COMMISSO-FIORENTINA A VITA. KUMBULLA PIACE ALLA LAZIO

In vista di gennaio il nome caldo è quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha detto addio al Los Angeles Galaxy e potrebbe tornare in Italia dove lo cercano sopratutto Milan e Bologna. I rossoneri hanno già parlato con il suo agente Raiola, ma c’è distanza fra domanda e richiesta su stipendio e durata del contratto, mentre il Bologna continua a far lavorare Sinisa Mihajlovic per piazzare un grande colpo a gennaio (con Moise Kean dell’Everton come alternativa). Nelle ultime ore però si è parlato anche di un interessamento del Tottenham di Josè Mourinho. Sull’altra sponda di Milano invece si lavora per il centravanti del Chelsea Olivier Giroud che però ha richieste anche dalla Cina. Intanto vanno verso il rinnovo l’esterno Kwadwo Asamoah, che nei prossimi giorni firmerà fino al 2022, e Antonio Candreva.

In casa Juventus è arrivato un altro rinnovo, quello diJuan Cuadrado che si è legato ai bianconeri fino al 2022. Mentre sul mercato è in arrivo un colpo in prospettiva come quello di Matias Soulé, fantasista argentino 16enne in uscita dal Velez Sarsfield. Il giocatore sarebbe già a Torino in attesa di essere tesserato. Verso l’addio invece Emre Can che potrebbe tornare in Bundesliga per rinforzare la rosa del Borussia Dortmund pronto ad anticipare PSG e Barcellona per il tedesco.

Il Napoli continua a cercare una soluzione per Dries Mertens, attaccante in scadenza di contratto che ancora non ha rinnovato. Il belga vuole sei milioni a stagione, ma il club difficilmente andrà incontro a questa richiesta con l’Inter che resta alla finestra. Anche Fabian Ruiz è al centro del mercato con Barcellona e Real Madrid pronte a riportarlo in Spagna facendo follie. De Laurentiis però proverà a trattenerlo con un ritocco sostanzioso dell’ingaggio e l’inserimento di una clausola che potrebbe allontanare le pretendenti.

Dan Friedkin è a Roma, nello stesso hotel dove alloggia solitamente James Pallotta. L'intenzione del magnate americano è quella di andare allo stadio domenica per vedere Roma-Brescia ma la dirigenza romanista lo ha sconsigliato. Pallotta vorrebbe che Friedkin entrasse come socio di minoranza ma quest'ultimo ha chiesto la quotazione del club, essendo pronto a offrire circa 600 milioni di euro (di cui 130 su 150 per l'aumento di capitale).

Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, ha parlato ad Associated Press. Rispondendo su fino a quando ha intenzione di tenere la squadra, ha così dichiarato: "Per sempre. Per tutto il tempo per cui sarò vivo, poi sarà la mia famiglia a decidere se rimanere o meno. Ma io voglio stare qui per sempre, ho preso la mia decisione: niente altri investimenti italiani, niente altre squadre".,

Il Montreal Impact ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Saphir Taider dal Bologna. L’algerino classe ‘92 ha firmato un contratto per le prossime due stagioni con il club canadese. Gli Impact hanno inoltre esercitato l’opzione di prestito per l’esterno offensivo Lassi Lappalainen che resterà così in Nord America fino al giugno 2020 con possibilità di allungare ulteriormente il prestito fino al termine del 2020. Torna invece in Italia per fine prestito l’attaccante Orji Okwonkwo che era stato prestato dal Bologna ai cugini canadesi nel febbraio scorso.

Marash Kumbulla è una delle sorprese di questa prima parte di stagione della Serie A. Il difensore dell'Hellas Verona ha stupito tutti con la maglia gialloblù, tanto da essere entrato nei radar anche della Lazio che ci sta pensando per il prossimo giugno.

Lecce al lavoro, tra campo e mercato. Il ds Mauro Meluso fine mese avrà un confronto con l’area scouting per valutare eventuali mosse di mercato. Probabile che gli obiettivi siano un terzino e una mezzala. Intanto nelle prossime settimane inizieranno le trattative per tre rinnovi: Gabriel, Vigorito e Calderoni autore del gol del pareggio a San Siro contro il Milan. Lavori in corso a Lecce, il ds Meluso si muove.

IL BARCELLONA PUNTA AUBAMEYANG DELL'ARSENAL. TODIBO VERSO LA GERMANIA. IL BAYERN MONACO PENSA A POCHETTINO. SI ACCENDE IL MERCATO IN USA: SAGNA E FANNI LASCIANO MONTREAL, L'INTER MIAMI PUNTA MANDZUKIC E JAMES

Il Barcellona dopo aver incassato la fedeltà di Gerard Piqué (“La mia ultima squadra sarà il Barcellona”) lavora sulle uscite con Jean Clair Todibo che potrebbe salutare e finire al Bayer Leverkusen per cercare un minutaggio maggiore. In entrata invece si tiene d’occhio la situazione di Pierre-Emerick Aubameyang che non rinnoverà con l’Arsenal e potrebbe salutare prima del 2021.

Il Bayern Monaco sta invece pensando a Mauricio Pochettino, fresco esonerato dal Tottenham, per la panchina dove al momento è stato confermato Hansi Flick. Choupo Moting e il PSG, avanti insieme. La società francese a breve avvierà i discorsi per il rinnovo del contratto. C’è già un’opzione per il prolungamento automatico fino al 2021, ma l’intenzione delle parti è di proseguire anche oltre. Segnatamente fino al 2022.

Si accende infine il mercato negli USA dove l’Inter Miami punta a grossi calabri per il suo esordio in MLS: James Rodriguez a centrocampo e Mario Mandzukic in attacco i nomi principali, anche se il sogno è Leo Messi. L'Atlanta United, nella deadline day della MLS per la comunicazione di rinnovi e opzioni sui contratti per la prossima stagione, ha spiegato di aver esercitato le opzioni per Leandro Gonzalez Pirez, Mo Adams, Andrew Carleton e Julian Gressel. Nella lista dei giocatori per cui non è stata esercitata l'opzione c'è Florentin Pogba, oltre a Chris Goslin, Justin Meram e Jose Hernandez, oltre a Patrick Okonwko. Scaduti i contratti di Mikey Ambrose, Alec Kann, Kevin Kratz, Jeff Larentowick e Brek Shea, l'Atlanta ha offerto il prolungamento agli ultimi due.

Oltre a Taider, Lappalainen e Okwonkwo il Montreal Impact ha ufficializzato diverse altre operazioni, sia in entrata sia in uscita, per la prossima stagione. Il club canadese ha esercitato le opzioni per il portiere James Pantemis, il difensore Jorge Corrales e i centrocampisti Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Romell Quioto, Amar Sejdic, Shamit Shome. Restano inoltre sotto contratto il portiere Evan Bush, i difensori Rudy Camacho, Jukka Raitala e Karifa Yao, il centrocampista Bojan e l'attaccante Maximiliano Urruti. Non sono invece stati esercitate le opzioni per il portiere Jason Beaulieu, i difensori Daniel Kinumbe e Thomas Meilleur-Giguère, i centrocampisti Omar Browne, Ken Krolicki e Jeisson Vargas e l'attaccante Anthony Jackson-Hamel. Lasciano inoltre il club Clement Diop, Bacary Sagna e Rod Fanni, per fine contratto. Zachary Brault-Guillard e Ballou Tabla fanno ritorno rispettivamente a Lione e Barcellona per fine prestito.