Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Krzysztof Piatek è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. Gli accordi tra Genoa, rossoneri ed entourage del calciatore sono totali. Affare da 38 milioni di euro bonus compresi, nessuna contropartita andrà al club rossoblù. Il polacco è arrivato nella serata di ieri a Milano, in mattinata le visite mediche con la sua nuova squadra. Per il pistolero contratto da 4 anni e mezzo a 1.8 milioni netti a stagione. Capitolo Higuain: gli ultimissimi dettagli dell'operazione tra Milan e Chelsea per l'attaccante argentino, sono stati risolti nella tarda serata di ieri. Higuain ha dunque il via libera per partire verso Londra già da questi minuti, servirà capire quale volo prenderà. Durante la giornata ci sono stati dei piccoli problemi di percorso fra i tre club, ma tutto è stato superato e concluso.

Steven Bergwijn, attaccante del PSV e della nazionale olandese, continua a piacere molto al Milan. I contatti - secondo quanto raccolto da TMW - sono frequenti anche se la richiesta economica per il cartellino de giocatore classe '97 resta molto elevata: 30 milioni di euro.

Il dopo Krzysztof Piatek in casa Genoa dovrebbe essere Antonio Sanabria del Betis Siviglia. Enrico Preziosi ha parlato con gli emissari del paraguaiano, per il quale l'affare dovrebbe essere impostato su un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, riporta Sky.

Colpo a sorpresa per il Napoli: la società azzurra, secondo il Mundo Deportivo, è ad un passo da Pablo Fornals, centrocampista classe 1996 del Villarreal. L'edizione online del quotidiano spagnolo dà per conclusa l'operazione, un nome a sorpresa per la società azzurra costato poco meno dei 30 milioni di euro fissati per la sua clausola rescissorie. In attesa di conferme, si registra questa notizia che, vista la fonte, è molto più di un'indiscrezione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono ripresi i colloqui con Carlo Ancelotti per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2021 di altri tre anni e quindi spostare il termine al 2024. Un'idea che piace anche all'allenatore che si trova benissimo in azzurro e soprattutto che ha un ottimo rapporto con lo stesso presidente.

C'è ottimismo per il rinnovo di contratto di Stephan El Shaarawy in casa Roma. L'italo-egiziano è in scadenza nel 2020, ma il suo rendimento, da capocannoniere giallorosso, sta spingendo Monchi ad accelerare i contatti per arrivare a un accordo. La sensazione è che la firma arriverà, anche perché il giocatore, domenica dopo domenica, è sempre più centrale nei piani tattici e tecnici del tecnico Di Francesco.

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bartlomiej Dragowski (classe 97’) all’ Empoli F.C. e di aver acquisito, sempre a titolo temporaneo dall'Empoli F.C., i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Terracciano (classe '90).

L’Unione Sportiva Sassuolo, attraverso il proprio sito, comunica che l'attaccante classe '99 Gianluca Scamacca rientra dal prestito al PEC Zwolle. La punta neroverde indosserà la maglia numero 11.

Termina il prestito di Alessandro Deiola, che torna così al Cagliari dopo una prima parte di stagione vissuta al Parma. D'Aversa lo ha peraltro schierato titolare appena tre giorni fa: "Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto con il Cagliari Calcio l’accordo per la risoluzione consensuale anticipata della cessione di contratto del giocatore Alessandro Deiola".

Dopo Gervinho e Kucka, il Parma prova a riportare in Italia un altro giocatore. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il ds Faggiano nelle ultime ore ha fatto un sondaggio per Juan Iturbe. I contatti con l'ex Roma, Verona e Torino - attualmente al Pumas in Messico - sono al momento in corso.

L’Empoli toglie dal mercato Rade Krunic. Il centrocampista, idea del Genoa, non partirà in questa finestra di mercato. La proprietà ha infatti deciso di declinare tutte le proposte. Il mercato del club di Corsi non si ferma e cerca ancora un difensore, un centrocampista e un attaccante. In difesa il nome più gettonato è Dell’Orco del Sassuolo, contatti continui e buone possibilità di chiudere in prestito con obbligo di riscatto. A centrocampo si lavora per chiudere Murgia dalla Lazio. Mentre in attacco i nomi al vaglio sono quelli di Kownacki e Falcinelli che ha già lavorato con Iachini. In arrivo Costa dalla Spal. Si allontana invece Pajac del Cagliari.

Il Frosinone, attraverso il proprio sito ufficiale, comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Joaquin Ardaiz per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. Per l'attaccante una sola apparizione con la maglia della squadra ciociara.

Il Frosinone ha comunicato di aver ufficialmente rescisso il contratto che lo legava al centrocampista islandese Emil Hallfredsson.

Federico Viviani sarà un giocatore del Frosinone. E' tutto fatto - riporta Sky Sport - per il passaggio del centrocampista dalla Spal alla squadra allenata da Baroni. Domani il centrocampista sosterrà le visite mediche, poi arriverà la firma.

Non solo la cessione di Piatek al Milan. Il Genoa stringe anche per i giocatori in entrata con Marco Pjaca sempre più vicino. Secondo quanto riporta Sky Sport - infatti, è in corso un incontro tra Preziosi e Paratici per definire l'arrivo in rossoblù del croato attualmente in prestito alla Fiorentina. Inoltre, il Genoa ha ormai le mani su Sanabria: il giocatore del Betis è atteso in Italia venerdì per le visite mediche.

BALOTELLI, FATTA CON IL MARSIGLIA: DOMANI LE VISITE MEDICHE. BAYERN MONACO, SI PUNTA AD ANTICIPARE L'ARRIVO DI PAVARD. CR7, ARRIVA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MADRID: MULTA DA 18,8 MILIONI. PSG, OFFERTA DA 25 MILIONI ALL'EVERTON PER GUEYE

Dopo diversi giorni, sembra essersi sbloccato il trasferimento di Mario Balotelli all'Olympique Marsiglia. Come riporta L'Equipe, l'attaccante azzurro ha trovato l'accordo con il club allenato da Rudi Garcia e firmerà un contratto di sei mesi dopo la rescissione con il Nizza. Domani mattina sono previste le visite mediche.

Secondo quanto riporta L'Equipe Benjamin Pavard potrebbe anticipare il suo trasferimento al Bayern. Il club bavarese ha già ufficializzato l'affare a partire dal 1° luglio 2018 per un costo complessivo di 35 milioni. Nell'ultima settimana il Bayern ha offerto ulteriori 5 milioni allo Stoccarda per anticipare l'arrivo del francese, cifra rifiutata. Domenica inoltre si giocherà proprio Bayern-Stoccarda e lo stesso Pavard potrebbe rientrare dopo sei settimane di stop per infortunio. L'affare potrebbe andare a buon fine per un costo complessivo di 45 milioni.

Cristiano Ronaldo è arrivato a Madrid assieme alla propria compagna dove oggi il Tribunale ha sentenziato la pena di 23 mesi di prigione (che non verrà fisicamente scontata) e una multa di 18.8 milioni di euro per aver evaso 5,7 milioni al Fisco. All'uscita dal Tribunale e incalzato dai giornalisti, Ronaldo ha solamente fatto un gesto di approvazione. CR7, ricordiamo, era ricorso al patteggiamento della pena.

Come riporta L'Equipe, il PSG avrebbe mollato la pista Leandro Paredes a causa delle richieste dello Zenit San Pietroburgo, giudicate troppo alte. Il club francese avrebbe inoltrato ieri un'offerta da 25 milioni all'Everton per il centrocampista senegalese Idrissa Gueye.