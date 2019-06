Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Dopo giorni di trattative e colloqui, adesso è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Sampdoria. Questo il comunicato del club:

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Eusebio Di Francesco, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022: "Di Francesco è la scelta migliore, con l’obiettivo di continuare a far crescere la nostra Samp – sottolinea il presidente Ferrero -. È un tecnico che metterà a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia, mentalità. Benvenuto, Eusebio!".

La Juventus avanza forte per Matthijs de Ligt. Secondo quanto riporta Sky Sport, i contatti tra i bianconeri e l'agente del difensore dell'Ajax, Mino Raiola, proseguono infatti senza sosta. Si cerca un'intesa sull'ingaggio, che dovrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro più bonus a stagione, col giovane talento olandese che diverrebbe così il secondo calciatore più pagato della rosa della 'Vecchia Signora'. Non solo un ingaggio top, la Juve blinderebbe De Ligt con una clausola risolutiva da 150 milioni di euro, variabile - a salire - al termine di ogni annata sportiva. Con l'Ajax, invece, si ragiona su un conguaglio da 65-70 milioni per il cartellino del calciatore.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista Rodrigo Bentancur. Il giocatore uruguaiano, classe 1997, ha appena prolungato il suo rapporto con il club bianconero fino al 2024.

Ultime su Joao Cancelo direttamente da Tuttosport. Il suo passaggio dalla Juventus al Manchester City - si legge - è ormai imminente. I bianconeri hanno deciso da tempo di sacrificarlo, delusi dalla mancata crescita dopo un grande inizio di stagione e allettata dall'offerta dei campioni d’Inghilterra che, nonostante Cancelo fosse stato pagato 40 milioni un anno fa, garantirebbe una plusvalenza di oltre 20, quasi 30 stando alle richieste bianconere. Il ventiquattrenne terzino destro, infatti, figura a bilancio per 32 milioni e i dirigenti juventini stanno trattando con quelli inglesi per una cifra tra i 50 e i 60. L’accordo è destinato ad arrivare presto.

Ormai siamo a fine corsa per Adrien Rabiot: a breve il centrocampista francese dovrebbe firmare il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni alla Juventus. Il progetto bianconero, come l’opportunità di giocare insieme a Cristiano Ronaldo, ha convinto sia il giocatore sia la signora Veronique, la mamma-manager.Rabiot lascia il PSG a parametro zero dopo essere stato fermo praticamente da dicembre, con appena 20 presenze stagionali, maturate tutte nel 2018: a Torino guadagnerà 7 milioni l’anno e all'atto della firma gli verrà riconosciuta una commissione plurimilionaria. Il centrocampista si trova in vacanza, ma è pronto a volare a Torino per visite mediche e firma.

L’affondo dell’Inter per Sensi ha modificato i piani di mercato del Milan. La valutazione fatta dal Sassuolo, circa 30 milioni, non rientra nelle linee guida date dal fondo Elliott, che ha specificato alla dirigenza rossonera (ieri a Londra si sono recati Gazidis e Boban) la necessità di non farsi prendere per il collo dalle altre società che mettono in vendita i giocatori che interessano ai rossoneri. Dunque - sottolinea Tuttosport - nelle prossime ore gli uomini mercato del Milan faranno nuovamente il punto su quali profili andare a trattare per completare la rosa.

Nei ragionamenti fatti, Lucas Torreira è un profilo sul quale la proprietà darebbe il suo benestare ad un investimento importante. Il regista dell’Arsenal è un pallino di Giampaolo e deve proprio a lui il cambio di ruolo, da trequartista a uomo di governo nel cuore del centrocampo. L’Arsenal fa una valutazione che si aggira tra i 35 e i 40 milioni per il cartellino del giocatore, che ha già dato il suo gradimento ad un ritorno in Italia, soprattutto se ciò dovesse concretizzarsi alla corte del suo maestro.

Il Milan ha deciso di mollare la pista Lovren per puntare deciso su Ozran Kabak, difensore centrale di proprietà dello Stoccarda che ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. I rossoneri vorrebbero anticipare la concorrenza di Porto e Monaco per evitare di perdere il giocatore come accaduto con Sensi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Edin Dzeko continua a sognare l'Inter, ma la distanza tra domanda e offerta nella trattativa tra club resta di circa 10 milioni di euro. Infatti, davanti al prezzo fissato dai giallorossi per il bosniaco, ovvero 20 milioni di euro, la proposta di Marotta è stata esattamente della metà. Con il giocatore l'accordo c'è già sulla base di 4,5 milioni di euro per le prossime tre stagioni. La sensazione è che sia solo una questione di tempo, con la firma che arriverà non prima di luglio. I nerazzurri non hanno intenzione di cambiare obiettivo e il giocatore ha già dato la sua parola a Conte, il braccio di ferro con la Roma è destinato a terminare, anche se resta da capire solo quanto ci vorrà per far crollare le resistenze giallorosse. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. ChievoVerona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Depaoli (nato a Riva del Garda, Trento, il 24 aprile 1997). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2024.

Il sogno del Barcellona sarebbe quello di creare un tridente da sogno, formato da Leo Messi, Antoine Griezmann e Neymar. Sì, servirebbe un doppio colpo dai costi elevatissimi, ma per il quotidiano catalano Sport non è utopia. Ovviamente il problema è economico: il brasiliano al PSG guadagna 38 milioni, mentre il francese circa 25. Entrambi, comunque, accetterebbero con piacere la destinazione. Il primo ad esser ceduto per finanziare i due affare potrebbe essere Coutinho.

Il Tottenham è disposto a lasciare andare Christian Eriksen, corteggiato fortemente dal Real Madrid, ma ha stabilito una condizione nel corso della trattativa con il club spagnolo. Per far partire il danese, gli Spurs vorrebbero cautelarsi con il sostituto e, guarda caso, il profilo individuato gioca proprio agli ordini di Zidane: Marco Asensio. Il Tottenham vorrebbe l'inserimento dello spagnolo nell'affare come parziale contropartita tecnica. A riportarlo è il Mirror.

David de Gea (28) non si muoverà da Manchester nel corso di questa finestra di mercato e probabilmente per un po' d'anni. Stando a quanto scritto dal Daily Mail, infatti, il portiere spagnolo è stato convinto dallo United a non andar via grazie ad un'offerta di rinnovo irrinunciabile. Lo spagnolo, con il nuovo accordo che dovrebbe essere formalizzato a breve, guadagnerà circa 350 mila sterline a settimana.

Come riportato dal Daily Mail, il Manchester City è pronto ad ascoltare offerte per Fabian Delph. Ciò ovviamente avverrà nel caso in cui i Citizens riescano a comprare Rodri dall’Atletico Madrid. I Citizens dovrebbero pagare la clausola rescissoria da 63 milioni di sterline per il nazionale spagnolo.