Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 ottobre

La Roma sta riflettendo sul futuro del direttore sportivo Monchi e del tecnico Eusebio Di Francesco. Il primo si è confrontato telefonicamente con il presidente Pallotta nella giornata di ieri e potrebbe restate fino al termine della stagione prima di tornare in Spagna dove lo cercano il Siviglia, suo ex club, e il Barcellona. Nel frattempo però dovrà trovare il modo di risollevare il club giallorosso assieme a Di Francesco. Il tecnico, salvato dall'esonero grazie all'intervento di Baldini, ha quattro gare per riscattarsi anche se le idee che portano a Paulo Sousa e Roberto Donadoni non convincono appieno la dirigenza. Anche in casa Udinese potrebbe esserci un cambio in panchina con lo spagnolo Julio Velázquez che potrebbe salutare se non dovesse trovare punti nelle prossime uscite a partire da quella col Genoa.

La Juventus è invece al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa della prossima stagione. Obiettivi Paul Pogba del Manchester United in mezzo al campo e uno fra Marcelo, in forza al Real Madrid, e Jordi Alba, del Barcellona, per le corsie difensive. In casa Inter invece si cerca un erede di Daniele Padelli e punta Alessio Cragno del Cagliari come eventuale sostituto. Dal Brasile invece arrivano le parole di Gabigol che ha manifestato la volontà di restare al Santos per sempre: “Sono concentrato sulle ultime nove partite. Potrebbero essere le ultime col Santos, la cosa mi rende un po' triste, lo confesso. Voglio sfruttare nel miglior modo possibile ogni allenamento e ogni gara. Potrei rimanere al Santos, andare in Europa o in un'altra squadra brasiliana, ma tutti conoscono il mio amore per il Santos, il mio desiderio di giocare qui per sempre, fino a quando non mi ritirerò. Ma non dipende solo da me".

La Fiorentina ha invece fissato il prezzo Nikola Milenkovic, difensore serbo che piace a molti club in Europa, su tutte al Manchester United. Per portarlo via ai viola il prezzo da mettere sul piatto è di circa 45 milioni di euro, cifra al di sotto della quale neanche si discuterà di un addio. In entrata i viola puntano il centrocampista Yusuf Yazici del Trabzonspor, calciatore che ha molti estimatori in Europa. Il ChievoVerona a gennaio potrebbe regalare un rinforzo di qualità al neo tecnico Giampiero Ventura: si tratta di Omar El Kaddouri, trequartista marocchino ex Napoli ed Empoli ora in forza ai greci del PAOK Salonicco. L'ex presidente federale Carlo Tavecchio è tornato a parlare di Ventura e della Nazionale spiegando di aver pensato a un suo esonero: “Io avrei accettato un solo allenatore, che si chiama Antonio Conte. La riunione dei giocatori? La notizia riguardante la riunione dei giocatori è arrivata tardi. Io non lo sapevo. Riunione segnale che forse si doveva cambiare? Bisognava anche saperlo che si era tenuta questa riunione, però. Turbare l'equilibrio di una nazionale in un momento cruciale come quello non è una cosa normale"

Il Barcellona è interessato a due giocatori della nostra Serie A. Si tratta dell'oramai onnipresente - in tutte le big d'Europa - Kryszstof Piatek, ma non solo. Ariedo Braida, sabato sera all'Allianz Stadium, ha monitorato i progressi di Joao Cancelo, terzino della Juventus. Sarebbe lui il principale obiettivo per il prossimo mercato, ma la Juventus non ha intenzione di trattare.

IL REAL MADRID PENSA A IBRA E MOURINHO, MENTRE IL BARCELLONA CHIUDE AL MERCATO DI GENNAIO. SPARTAK, CON CARRERA E' FINITA, BENITEZ POTREBBE SEGUIRLO A BREVE. AJAX, BLINDATO DOLBERG MENTRE IN CASA PSG SI AVVICINA IL RINNOVO DI RABIOT.

Clamorosa voce di mercato dalla Spagna, dalle frequenze di Cadena Ser. Il Real Madrid, in crisi di gol e risultati, avrebbe preso contatti per portare a gennaio nella capitale Zlatan Ibrahimovic dai Los Angeles Galaxy. Capitolo allenatore: stando a El Chiringuito Santiago Solari sarebbe pronto a prendere il posto di Julen Lopetegui, ma non sarebbe questa la novità. L'argentino sarebbe solamente un traghettatore in attesa che si liberi José Mourinho, ai ferri corti da tempo col Manchester United e pronto a un clamoroso ritorno. Il tecnico portoghese ha già guidato i blancos dal 2010 al 2013 vincendo una Liga e una Coppa del Re.

Massimo Carrera non è più l'allenatore dello Spartak Mosca. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. L'allenatore italiano paga il pessimo inizio di stagione in campionato, con il clamoroso ko interno contro l'Arsenal Tula a sancire la fine del rapporto dopo poco più di due stagioni. 54 anni, Carrera è riuscito a entrare nella storia del club, riportando la squadra più popolare di Russia alla vittoria in campionato dopo un'attesa di 16 anni.

Secondo quanto riportato dal Mirror Rafa Benitez avrebbe le ore contate alla guida del Newcastle United. I Magpies sono ultimi in classifica in Premier League con appena due punti conquistati in nove partite. Già in estate erano stati sollevati dubbi sulla permanenza del tecnico spagnolo, che non ha gradito per nulla l'operato del club in sede di mercato. 58 anni, Benitez è alla guida del Newcastle da marzo 2016.

Adrien Rabiot avvicina sensibilmente al rinnovo del contratto con il PSG. Il nuovo contratto dovrebbe scadere nel 2022. E superati gli impegni imminenti di Champions League e campionato, potrebbe arrivare la firma.

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha parlato del mercato di gennaio: "Non sono in previsione acquisti. Questo è il nostro piano e non cambierà a meno che non arrivino indicazioni dal corpo tecnico. Abbiamo costruito una rosa corta per il Barça B che ha dei giocatori che danno segnali positivi e possono essere promossi".

Con un comunicato ufficiale l'Ajax rende noto di aver rinnovato il contratto di Kasper Dolberg. L'attaccante danese, 21 anni, si lega al club olandese fino al 2022. In questo inizio di stagione, per lui, 4 reti in 8 partite.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Levadiakos, squadra del massimo campionato greco, ha ingaggiato Giuseppe Sannino. Attualmente la squadra è penultima in classifica con una vittoria e sei sconfitte in sette partite.