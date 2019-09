Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 settembre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ATALANTA, ACCORDO VICINO PER IL RINNOVO DI GOSENS. NAPOLI, IL RINNOVO DI MILIK TARDA AD ARRIVARE. MILAN, CONTI NON CONVINCE: OBIETTIVO AURIER.

Robin Gosens e l'Atalanta, avanti insieme. Come raccolto da TMW infatti, in settimana ci sarà l'incontro decisivo per il rinnovo del laterale tedesco con la Dea. Manca pochissimo per la fumata bianca, l'incontro sarà fondamentale per limare gli ultimi dettagli. Come anticipato, Gosens firmerà un contratto fino al 2024.

Dopo una quarantina di giorni di convalescenza e una via-vai di voci estenuante nella sua estate, Arkadiusz Milik è pronto a riprendersi il Napoli e caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco. Carlo Ancelotti ha scelto lui come titolare per la sfida con il Lecce, insieme ad uno tra Llorente. Intanto il contratto del centravanti polacco scadrà tra due anni circa, a giugno 2021, ma già da tempo è al vaglio l'opzione di rinnovarlo, portandolo a scadenza 2023. Il Mattino, però, sottolinea che benché siano ripartite le trattative per allungare l'accordo, manchi ancora l'intesa tra domanda e offerta. Chissà se presto la quadra tra le parti sarà trovata.

Il Milan non rinuncia all'idea Serge Aurier. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il terzino ivoriano del Tottenham resta un'idea concreta per sistemare la fascia destra dei rossoneri a gennaio. A mister Giampaolo serve d'altronde un'alternativa valida a Calabria, visto che Conti non sembra convincere pienamente.

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER: "POGBA RIMANE CON NOI, E' FELICE QUI". FENERBAHCE, PER GENNAIO OBIETTIVO ROJO DEL MANCHESTER UNITED. LO UNITED GUARDA IN CASA DEL TOTTENHAM: OCCHI SU LUCAS E DIER. ARSENAL, SI PROVA A RIPORTARE A CASA MALEN DAL PSV. MANCHESTER UNITED, PRESTO INCONTRO CON RAIOLA PER IL RINNOVO DI POGBA. CRYSTAL PALACE, LEICESTER E MIDDLESBROUGH SULLE TRACCE DI JOHN.

Il Real Madrid, ormai da tempo, sta corteggiando Paul Pogba. Una situazione che non sembra pesare troppo a Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei Red Devils che al Mirror ha così parlato: "Non ascolto quello che dice il presidente del Real Madrid, ho visto la loro partita in Champions League ed è stata una grande sconfitta. Paul lavora sodo con noi, ed è totalmente impegnato con il Manchester United. Se poi a gennaio ricominceranno le speculazioni, le gestiremo nello stesso modo di quelle estive. Non sta andando da nessuna parte: Pogba è felice di giocare con noi".

Secondo quanto riportato da Fotospor, il Fenerbahce ha messo nel mirino un giocatore che milita in Premier League per andare a rinforzare la sua difesa. Si tratta di Marcos Rojo, difensore argentino ormai pubblicamente in uscita dalla rosa del Manchester United. I turchi, si apprende, potrebbero chiedere il prestito del classe '90 per i sei mesi conclusivi della stagione calcistica. Dovranno riuscire a battere la concorrenza, dato che sul difensore sono segnalate anche alcune squadre inglesi.

Doppio obiettivo in casa Tottenham per il Manchester United. Secondo quanto riporta Star, i Red Devils avrebbero messo nel mirino Lucas Moura ed Eric Dier.

Ritorno possibile in casa Arsenal. Secondo quanto riporta il Mirror, i Gunners vorrebbero acquistare Donyell Malen del PSV Eindhoven dopo averlo ceduto in Olanda nel 2017.

Il Manchester United è al lavoro non solo per cercare obiettivi per il mercato di gennaio. Il club, riporta ESPN, starebbe lavorando per prolungare il contratto con Paul Pogba. Nelle prossime settimane sarebbe previsto un incontro con l’agente Mino Raiola.

Tris di squadre interessate a Cameron John. Secondo quanto riporta il Mail, il difensore del Wolverhampton in prestito al Doncaster Rovers sarebbe entrato nel mirino di Crystal Palace, Leicester e Middlesbrough.