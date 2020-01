Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 gennaio

INTER, ECCO MOSES. ATTESA PER ERIKSEN. POLITANO SI AVVICINA AL NAPOLI, LLORENTE PUO' ENTRARE NELL'OPERAZIONE (E BLOCCARE GIROUD). SCAMBIO BERNARDESCHI-RAKITIC MOLTO DIFFICILE, L'ATALANTA CHIUDE PER CZYBORRA. IL LECCE PRENDE SAPONARA, LA SAMPDORIA TONELLI ED IL GENOA MASIELLO

Un'altra giornata di mercato è andata agli archivi e come spesso capita ultimamente è ancora l'Inter la protagonista assoluta. Arrivato Victor Moses in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni, l'ex Chelsea ha svolto le visite mediche e si è già fatto vedere alla Pinetina. Nella giornata di oggi arriverà in città l'intermediario della trattativa col Tottenham per Eriksen, possibili aggiornamenti nelle prossime ore. Quindi il nuovo capitolo Matteo Politano che ha come co-protagonista il Napoli: ieri incontri a ripetizione fra il giocatore, il suo entourage ed il Napoli che ha messo sul piatto un prestito oneroso da 2 milioni con riscatto a 18 più ulteriori 2 di bonus. Lo stesso Politano ha dato il proprio ok alla destinazione, ma l'Inter sta provando ad inserire nella trattativa il cartellino di Fernando Llorente (che bloccherebbe quindi l'arrivo di Giroud). In uscita restano Gabigol, sempre più vicino al Flamengo e Dimarco (preferisce l'Hellas nonostante l'inserimento del Bologna). Per chiudere il cerchio Napoli, invece, attenzione al nome di Andrea Petagna, richiesta espressa di Gattuso (con la SPAL che però non vuol cedere il suo centravanti).

In casa Juventus resta d'attualità il possibile scambio col Barça fra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, ma al momento le condizioni non sono quelle giuste per la fumata bianca. In entrata i bianconeri si muovono soprattutto in prospettiva: Paratici continua il proprio pressing su Sandro Tonali del Brescia e intanto ha messo nel mirino Jorge Carrascal, talento del River Plate.

Giornata intensa anche per il Milan che in sede ha incontrato diversi operatori di mercato, fra cui l'agente di De Paul, Correa e Zaracho, così come quello del talento del Benfica Florentino Luis. Per l'attacco l'idea è Adnan Januzaj, ma non è da escludere un nuovo colpo in difesa dopo Kjaer (che libererebbe Gabbia per il Parma).

L'Atalanta ha chiuso il colpo Lennart Czyborra, oggi l'ufficialità. Ma in arrivo a Bergamo c'è anche Raoul Bellanova, ex Milan oggi al Bordeaux.

La Roma deve rinunciare a Shaqiri, per Klopp non è in vendita, con la nuova idea che porta a Javairo Dilrosun dell'Hertha Berlino. Intanto Petrachi ha aperto al possibile arrivo di un giovane centravanti.

Il Cagliari ha definito l'arrivo dalla Juve di Marko Pjaca, prestito da 1,5 milioni e diritto di riscatto a 12, mentre è da registrare un sondaggio del Galatasaray per Alberto Cerri.

La Sampdoria ha chiuso per il ritorno di Lorenzo Tonelli dal Napoli, prestito con obbligo di riscatto da 4 milioni. Il Genoa è invece vicino al ritorno di Andrea Masiello e ha riattivato i contatti per Amione.

L'Udinese è pronta a riabbracciare Zeegelaar dal Watford mentre saluta Nicholas Opoku che va all'Amiens in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto.

Il Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Saponara dopo il via libera della Fiorentina, i viola intanto hanno annunciato il rinnovo di Riccardo sottil fino al 2024. Chiusura col Brescia che ha riattivato i contatti per il rinnovo di Corini e con la SPAL che è pronta a chiudere col Torino per Kevin Bonifazi.

L'EX GENOA CENTURION IN PRESTITO AL VELEZ. LIONE, PRESO KADEWERE MA RESTA AL LE HAVRE FINO A GIUGNO. IL SIVIGLIA INGAGGIA JOHANSSON DAL BAYERN. BORUSSIA DORTMUND, 50 MILIONI PER CAMAVINGA. IL PADRE DI CAVANI ATTACCA IL PSG: "HANNO PAURA CHE VADA ALL'ATLETICO". LILLE, THIAGO MAIA CEDUTO AL FLAMENGO. LIPSIA, ECCO MARTINEZ: IN GERMANIA DA LUGLIO. BAYERN, PRESO ODRIOZOLA IN PRESTITO DAL REAL MADRID. BARCELLONA, TRE IDEE PER L'ATTACCO

Ricardo Centurion riparte dal Velez. L'ex giocatore del Genoa, ancora sotto contratto con il Racing (club con cui ha avuto un rapporto a dir poco burrascoso negli ultimi mesi) ha firmato con Velez Sarsfield fino al 30 giugno 2020.

Il Le Havre, attraverso i propri canali ufficiali, ha confermato di aver raggiunto un accordo con il Lione per il trasferimento di Tino Kadewere. L'attuale capocannoniere della Ligue 2, però, rimarrà nel suo attuale club in prestito fino alla fine della stagione.

Colpo tra presente e futuro per il Siviglia. Il ds Monchi ha preso, contratto di sei anni, il centrocampista classe 2001 Ryan Johansson. Lussemburghese, passaporto irlandese e svedese, arriva dal Bayern Monaco.

Eduardo Camavinga sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. Il centrocampista del Rennes, 17 anni, è già tra i migliori nel suo ruolo in Ligue 1 e ha attirato l'interesse di molti grandi club, in particolare Real Madrid e Borussia Dortmund. I gialloneri, secondo la Bild, stanno seguendo il nazionale Under-21 francese già da diversi anni e potrebbero offrire 50 milioni, provando a sfruttare i buoni rapporti con il club transalpino.

Luis Cavani, padre dell'attaccante del PSG, ha parlato a El Chiringuito del futuro del figlio Edinson, destinato a lasciare il club francese prima della fine del calciomercato: "Abbiamo ricevuto molte offerte dalla Premier passando per l'MLS e anche dalla Germania, ma abbiamo già un accordo con l'Atletico Madrid. Vorrei che la sua carriera proseguisse lì e nel caso in cui dovesse restare al PSG, lo farebbe solo fino a giugno. Penso che le parole di Tuchel siano di circostanza e che l'unica vera paura del club parigino sia quello di trovarselo contro in Champions League. Lo stanno trattando in modo ingiusto, basta vedere quanto lo stanno facendo giocare".

Colpo del Flamengo che si è assicurato Thiago Maia. Il centrocampista, 22 anni, è stato prelevato dal Lille con la formula del prestito per un anno e mezzo. Classe 1997, il mediano ha visto pochissime volte il campo: solo 45 minuti spalmati in tre partite.

Secondo quanto riportato da AS, il Barcellona ha avviato la caccia a un centravanti partendo dalla formula con cui acquistarlo per fare felice Setien: il prestito con obbligo di riscatto. Al momento in cima alla lista delle preferenze c'è Rodrigo Moreno del Valencia, anche se si vagliano anche le ipotesi legate a Fernando Llorente del Napoli e Olivier Giroud del Chelsea, che piace da tempo anche all'Inter.

Il Lipsia rende noto l'acquisto del portiere Josep Martinez dal Las Palmas a partire dal 1° luglio 2020. 21 anni, lo spagnolo ha firmato un contratto fino al 2024.

Il Bayern Monaco rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Il terzino destro si trasferisce in Baviera con la formula del prestito fino al termine della stagione. Classe 1995, il terzino ha giocato solamente 5 partite.