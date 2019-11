Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Fin dal primo momento Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: linea dura dopo la ribellione dei suoi calciatori dinanzi alla sua decisione di mandare la squadra in ritiro. E mai ha pensato di esitare, di non procedere nella battaglia legale. E' per questo, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Mattino, che il presidente azzurro non ha ancora erogato gli stipendi di ottobre. Un ritardo di diversi giorni rispetto a quelle che sono le abitudini della società.

De Laurentiis - si legge - non ha pagato l'ultima mensilità perché è in attesa di conoscere le decurtazioni che deciderà il Collegio Arbitrale. Non ha intenzione di tendere la mano ai ribelli, che di par loro sono infastiditi. Ma i veterani sapevano che De Laurentiis avrebbe reagito così e non sarebbe stato tenero. Ora sono in attesa di conoscere l'entità delle multe, con la speranza che siano uguali per tutti, ma questo si saprà solo al momento della notifica. Il Napoli si muoverà su un doppio binario: istanza di arbitrato con ammenda per violazione dell'accordo collettivo e poi l'azione legale per i danni d'immagine.

Nel prossimo tour de force del Napoli, che comincerà oggi alle 18 con la sfida al Milan, Carlo Ancelotti si giocherà molto, compreso il suo futuro sulla panchina azzurra. È quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui qualora la situazione dovesse precipitare ancor di più la posizione dell'allenatore azzurro comincerebbe a traballare seriamente. In quel caso, non sarebbe da escludere l'ipotesi di un cambio in panchina. Il quotidiano afferma che fra i nomi valutati dalla società per traghettare la squadra fino a fine stagione ci sarebbe quello di Gennaro Gattuso, allievo dello stesso Ancelotti. Una ipotesi da non scartare quella legata al tecnico calabrese, attualmente libero dopo l'esperienza al Milan.

Aumenta la concorrenza per l'Inter per Olivier Giroud. Secondo quanto riportato dal Daily Express infatti, il Chelsea ha ricevuto un'offerta dal Crystal Palace per l'attaccante francese. Con la maglia dei Glaziers Giroud troverebbe molto più spazio, ma l'elevato ingaggio della punta potrebbe mettere un freno all'operazione.

Focus dedicato a Milan Badelj questa mattina sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, nell’appuntamento di domani a Verona il centrocampista si gioca buona parte del suo futuro in viola, visto che per il momento il croato non è tornato sui suoi livelli di due anni fa e non è riuscito a convincere in modo definitivo l’allenatore e tutto l’ambiente viola. Oltretutto il numero 5 sarà di fatto l’unico titolare della Fiorentina del classico centrocampo, che sarà privo degli squalificati Pulgar e Castrovilli. Una prova importante domani che riscatti una partenza fino ad oggi con il freno a mano avvicinerebbe molto di più il giocatore al ricatto da parte della Fiorentina, al momento lontano.

Non c'è pace per Balotelli. Lo scontro in allenamento con Grosso e il duro confronto con il presidente Cellino hanno incrinato il rapporto tra SuperMario e il Brescia. Qualcosa si è rotto e nelle ultime ore ha cominciato a farsi largo l'ipotesi di un divorzio già a gennaio, tanto che non è stato convocato per la sfida contro la Roma. Una rottura difficile da digerire, visto il rapporto che lega il giocatore all'ambiente. Ma comunque possibile. Soprattutto se dovessero arrivare offerte allettanti. Come quella del Galatasaray - sottolinea La Gazzetta dello Sport - club sempre molto gradito a Balo. Al momento non ci sono trattative in corso in questa direzione. Anche perché prima va definita meglio la questione.

Mauricio Pochettino potrebbe restare disoccupato per poco tempo. Secondo quanto riportato da Metro infatti, l'allenatore, fresco di esonero con il Tottenham, ha già preso contatti con il Bayern Monaco.

Roman Abramovich non ha nessuna intenzione di vendere il Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, l'amore per i Blues del magnate russo è sbocciato nuovamente da quando Franck Lampard è tornato al Chelsea come manager.

Prime mosse di mercato per il nuovo Tottenham di Josè Mourinho. Secondo quanto riportato dal Sunday Express il manager portoghese vuole il terzino del Leicester City Ricardo Pereira per colmare il vuoto lasciato da Kieran Trippier, passato in estate all'Atletico Madrid.

Prosegue il caso Granit Xhaka in casa Arsenal. Il centrocampista svizzero non è stato neanche inserito nella panchina anti Southampton. Il ventisettenne che era stato anche insignito della fascia di capitano, è reduce da una lite coi tifosi dei Gunners in occasione della sfida al Crystal Palace. Xhaka è un nome caldo sul mercato per la Serie A già per la finestra di gennaio.

Tutti pazzi per Erling Braut Haalad (19), la nuova stella del calcio europeo, ma le grandi del mondo potrebbero restare a bocca asciutta la prossima estate. Secondo la Bild, infatti, per una crescita graduale l'attaccante norvegese potrebbe passare prima uno step intermedia e andare al Red Bull Lipsia, società-sorella del Red Bull Salisburgo ovviamente. Il club tedesco, infatti, potrebbe acquistare Haaland per appena 30 milioni di euro, una cifra irrisoria rispetto a quelle che stanno circolando nelle ultime settimane.

A causa di un problema al polpaccio, Xherdan Shaqiri ha saltato le ultime settimane con il Liverpool ma adesso, come riferito al Liverpool Echo, si dice pronto a tornare: "Credo di avere un futuro al Liverpool. Voglio aspettare per giocare un ruolo chiave nelle prossime settimane come ha detto anche Klopp".