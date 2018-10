Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

GIORNI CALDI PER GATTUSO AL MILAN: SPUNTA IL NOME DI GATTUSO. MAROTTA, L'INTER ALLA FINESTRA. ICARDI, TRATTATIVA A OLTRANZA PER IL RINNOVO. POGBA, LA JUVENTUS TRATTA SUL PREZZO. NAPOLI-DIAWARA, FUTURO INCERTO. LA FIORENTINA DICE NO ALLO UNITED PER MILENKOVIC

Nella giornata di giovedì il cda della Juventus decreterà la decadenza di Beppe Marotta da ad. Il dirigente resterà per ora direttore generale, ma il destino è oramai lontano dai colori bianconeri. E in tal senso, occhio sempre all'Inter. L'ex presidente Moratti è il primo sponsor di Marotta in nerazzurro e sta cercando di convincere Steven Zhang a puntare su di lui per il futuro dirigenziale interista. Capitolo Icardi e rinnovo: attualmente legato ai nerazzurri fino al 2021, le parti stanno ragionando su un prolungamento fino al 2023. I nerazzurri offrono 6,3 milioni di euro, il giocatore e Wanda Nara ne chiedono almeno 8. Da qui il rallentamento delle ultime settimane, anche se le parti sono in stretto contatto. Anche perché in vista dell'estate servirà attenzione: nel 2019 probabilmente saranno tante le squadre che busseranno alla porta dell'Inter per avere informazioni sul giocatore, la cui clausola rescissoria ammonta ancora a 110 milioni di euro. Per quanto riguarda Skriniar, la dirigenza nerazzurra sta lavorando per il rinnovo contrattuale dello slovacco che attualmente guadagna 1,7 milioni di euro netti a stagione e ha un contratto fino al 2022. Da entrambe le parti c'è disponibilità, si vuole trovare un'intesa il prima possibile, ma sullo sfondo attenzione a Manchester United e Manchester City, club molto interessati all'ex Sampdoria.

Pogba e la Juventus, nuovo capitolo. Il club bianconero sta lavorando da tempo per riportarlo a Torino, anche perché Pogba considera esaurita la sua avventura alla corte di Mourinho, e sta trattando sul prezzo con i red devils. Nel 2016 la squadra di Manchester lo strappò ai bianconeri per 105 milioni di euro ma adesso non vale più quella cifra: la Juventus può acquistarlo con un'offerta da 70 milioni.

Ultime sulla panchina della Roma. Monchi e Totti sono dalla parte di Eusebio Di Francesco, parlano quotidianamente con i calciatori per comprendere i motivi della crisi, e il dirigente spagnolo è pronto a difenderlo fino alle dimissioni. Però, se la situazione dovesse precipitare nei prossimi match, un cambio in panchina sarebbe inevitabile: in questo senso, il nome in cima alla lista di Pallotta è quello di Laurent Blanc.

Giorni caldi per Gennaro Gattuso al Milan. Secondo quanto raccolto dal nostro direttore Michele Criscitiello su Sportitalia però, la sconfitta dei rossoneri nel derby contro l’Inter sarebbe solo un pretesto per far traballare la panchina di Gattuso. Leonardo infatti starebbe lavorando da circa un mese per un nuovo tecnico. Il manager brasiliano infatti trentacinque giorni fa ha incontrato Roberto Donadoni, Riccardo Montolivo e Giovanni Branchini che rappresenta il centrocampista ed è molto vicino all'ex allenatore del Bologna. La sensazione è che Leonardo si aspettasse un passo falso da parte di Gattuso, che intanto continua ad avere dalla sua l’intera squadra e l’ambiente. Difficile pensare che ci possa essere un cambio di allenatore nell'immediato, possibile che a Gattuso venga data qualche settimana. Intanto Leonardo avrebbe anche avviato i negoziati per la cessione di Kessie - profilo molto gradito a Gattuso - gennaio. Intanto, arrivano ulteriori dettagli in merito al trasferimento di Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan. Il club meneghino ha già versato 5 milioni di euro nelle casse della società brasiliana. Gli altri 30 milioni verranno versati in tre rate tra il 2019 e il 2020. Infine, secondo il Sun il Chelsea avrebbe messo nel mirino il centrale Alessio Romagnoli.

La altre. Darko Lazovic e il Genoa, Prove di rinnovo tra il centrocampista e la società di Preziosi. Contatti che potrebbero portare, nelle prossime settimane, al prolungamento del contratto. La Fiorentina è sul turco del Trabzonspor classe '97, Yusuf Yazici. Già in estate i viola si erano mossi per lui con un'offerta ufficiale da 12 milioni, ma i turchi avevano risposto picche chiedendone almeno 16. Yazici alla fine è rimasto a Trebisonda e a gennaio la situazione potrebbe essere diversa rispetto all'estate. E la Fiorentina, in quel caso, si farebbe trovare pronta. "Solo voci", invece, è la risposta data dalla Fiorentina in merito alle indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra relative a un'offerta da 45 milioni di euro presentata dal Manchester United per Nikola Milenkovic, difensore serbo classe '97. Lazio-Lukaku, rinnovo vicino: nelle prossime settimane il terzino rinnoverà fino al 2021. Manca qualche dettaglio che deve ancora essere limato, ma le sensazioni sono positive. Punto finale riguardo al centrocampo di Ancelotti, che potrebbe subire qualche ritocco in inverno: se infatti Diawara dovesse chiedere di andar via, il Napoli sarebbe pronto a dare l'assalto a Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo seguito già in estate. Lo slovacco, al pari di Skriniar, è finito nell'occhio del ciclone per un comportamento non esemplare in Nazionale, che ha portato alle dimissioni di Kozak.

REAL MADRID, CONFERMA A TEMPO PER LOPETEGUI. MA CONTE RESTA IL PRIMO NOME. ANCHE IL FUTURO DI HAZARD IN BILICO. MARCELO ALLONTANA IL MERCATO. TENSIONE ALL'INTERNO DEL PSG FRA TUCHEL E IL DS HENRIQUE

E' il Real Madrid a farla da padrone nel mercato europeo, con le voci sulla prossima panchina dei Blancos che si rincorrono ormai da giorni. Come riportato nelle ultime ore dalla stampa inglese, infatti, Antonio Conte resta il primo candidato per la successione di Lopetegui, tuttavia c'è ancora distanza fra gli spagnoli ed il tecnico italiano. Conte vorrebbe un contratto a lungo termine, cosa che il Real non vuole concedergli. Il secondo punto della discordia è Eden Hazard. Con Conte si ridurrebbero al minimo le possibilità di tesserare il belga visto che i due hanno avuto un rapporto difficile durante l'esperienza al Chelsea dell'ex allenatore della Juventus. L'ultimo aggiornamento, invece, arriva direttamente dal direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, Emilio Butragueño, che dopo la sfida di Champions vinta contro il Viktoria Plzen ha dichiarato che il tecnico Lopetegui resterà al suo posto anche nel Clasico: "Ci sarà, preparando al meglio questa partita. Insisto: in questo tipo di situazioni è importante mantenere la calma e avere fiducia dei giocatori.

Capitolo Marcelo. Il terzino del Real Madrid è stato autore del provvisorio 2-0 contro il Viktoria Plzen. Al termine della sfida vinta contro i campioni di Repubblica Ceca ha parlato del suo futuro, accostato a più riprese alla stessa Juventus: "A volte alcune cose mi sembrano ingiuste, ma non mi infastidisce nulla. Non ho ricevuto né ascoltato alcuna offerta. Impossibile essere più madrilista di me. Ho un contratto col Real Madrid". Infine, si registra sempre più tensione all'interno del PSG fra il tecnico Thomas Tuchel ed il direttore sportivo Antero Henrique. Lo sottolineano i media francesi, che spiegano anche come alla vigilia della gara col Napoli siano emersi dei dissapori fra il tedesco e il responsabile del mercato transalpino.