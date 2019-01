Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefan Simic è un nuovo giocatore del Frosinone, di seguito il comunicato del Milan al riguardo: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, le prestazioni sportive del calciatore Stefan Simic al Frosinone Calcio".

Queste le sue parole al sito ufficiale del Fortuna Sittard: "Dopo l'infortunio, non ero più la prima scelta dell'Udinese con il nuovo allenatore. In Italia si tratta principalmente di difendere. Lo stile di gioco offensivo del Fortuna per me è molto migliore. Li ho visti giocare contro il Feyenoord ieri e sono rimasto di nuovo piacevolmente sorpreso dal loro stile. Sono giovane e voglio disputare molte partite. In questo modo posso aiutare il club, ed il club può a sua volta aiutarmi".

Il brasiliano si allena con i nuovi compagni ormai da tempo, ma ora l'operazione che ha portato al Genoa il portiere Jandrei Chitolina Carniel, in arte Jandrei (25) può dirsi conclusa. Il contratto di trasferimento a titolo definitivo dalla Chapecoense è stato regolarmente registrato. In carriera Jandrei, ha vestito anche la maglia del Clube Atlético Tubarão.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato il trasferimento al Genoa di Stefano Sturaro, centrocampista che torna così a vestire il rossoblù interrompendo la sua avventura allo Sporting Lisbona: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo con la società Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD relativo al trasferimento temporaneo gratuito del calciatore Stefano Sturaro e di aver contestualmente perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore per un corrispettivo di € 1,5 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Genoa di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora la stessa società raggiunga determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2018/2019. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 8,5 milioni, pagabili nei successivi tre esercizi e potrà incrementarsi di ulteriori € 8 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali".

Nella giornata di ieri, scrive il quotidiano 'Tuttosport', sono stati fatti ulteriori passi avanti per l'acquisto da parte della Juventus del difensore Cristian Romero. L'intesa col Genoa è ormai vicinissima, con l'ex Belgrano destinato a vestire la casacca rossoblù fino al termine della stagione 2019/20 per poi trasferirsi a Torino.

"La Roma mi ha chiesto Tonali". La conferma arriva direttamente da Massimo Cellino. Intervistato dal Corriere dello Sport, il patron del Brescia si è espresso così sul futuro del centrocampista classe 2000: "Con Baldissoni ne abbiamo parlato più volte. Occhio però perché io il ragazzo voglio tenerlo il più possibile. E ultimamente mi ha contattato anche il Liverpool". Monchi è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Andrea Marcucci, capitano classe '99 della Primavera giallorossa. Il talento romano passerebbe subito al Brescia, mentre Tonali farebbe il percorso inverso a giugno per 20 milioni di euro più bonus e con un contratto fino al 2024.

La trattativa fra Napoli e PSG per Allan è entrata nella sua fase più calda. Il club parigino, dopo le tante voci dei giorni scorsi, ha deciso di affondare il colpo per il centrocampista classe '91 e secondo le ultimissime raccolte da TMW la proposta di Al-Khelaifi è arrivata a 90 milioni, cifra che potrebbe raggiungere i 100 grazie ai bonus. Per il giocatore, invece, pronto un ricco contratto da 6 milioni a stagione. Nelle prossime ore sono comunque attese novità in tal senso. In tema Napoli, solo questione di ore per l'approdo al Napoli di Pablo Fornals. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri vorrebbero regalare il centrocampista classe '96 ad Ancelotti già in questa finestra di mercato e avrebbero già strappato il sì del giocatore. Operazione tra i 28 e i 33 milioni di euro, contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione per il talento del Villarreal. Quando si chiude? Probabilmente non appena il Napoli avrà venduto Marko Rog al Siviglia, sottolinea il quotidiano.

Il Frosinone batte un altro colpo dopo l'ufficialità di questa mattina di Federico Viviani. Secondo quanto raccolto da TMW il club ciociaro ha infatti chiuso la trattativa con il Sassuolo per l'arrivo dell'attaccante Marcello Trotta.

Chiusa la querelle legata al centravanti, con Higuain al Chelsea e Piatek in rossonero, il Milan si può concentrare sulle altre necessità sul mercato. Gennaro Gattuso chiede un centrocampista, anche se il Milan, come riporta Tuttosport, vuole operare solo in prestito con diritto di riscatto. Una formula, questa, che finora ha frenato molto le piste che portano a Stefano Sensi del Sassuolo e Amadou Diawara del Napoli. Nelle ultime ore, però, è emerso un nome nuovo per il Diavolo: si tratta di Dennis Praet, mezzala belga della Sampdoria. Difficile immaginare che i blucerchiati lo cedano in inverno, mentre in estate la pista potrebbe avere maggior possibilità di riuscita. Sempre per la mediana non è da escludere il nome di Alfred Duncan, anche lui del Sassuolo.

Ultime sul mercato dell'Empoli da La Gazzetta dello Sport. Il club toscano - si legge - non è andato oltre il sondaggio per Destro del Bologna, visto l’alto ingaggio del giocatore e ora è in salita l’affare Kownacki (Samp) dopo il ko di Caprari. Per la difesa scatto per Dell’Orco (Sassuolo) e piace sempre Bani (Chievo). In mezzo al campo sondato Piazon (Chelsea). Sulla fascia mancina è in arrivo Costa (Spal) in prestito con diritto di riscatto, salta invece Pajac dal Cagliari. Pasqual può rinnovare, si cerca una sistemazione per Antonelli.

Il Fulham di Claudio Ranieri starebbe valutando l'ingaggio del difensore dell'Atalanta Rafael Toloi. Il club londinese, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, avrebbe avviato i contatti con l'entourage del giocatore brasiliano, classe 1990.

Secondo le informazioni raccolte da TMW, l'Inter avrebbe chiuso la trattativa con il Southampton per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del terzino destro Cedric Soares. Il portoghese, classe 1991, dovrebbe sostenere le visite mediche nella giornata di domani. Il club inglese avrebbe dato il via libera ai nerazzurri. Ma Ausilio non molla Matteo Darmian, stando a quando da noi raccolto, non sarebbe da escludere, tutt'altro. I contatti delle ultime ore vanno in questa direzione, con il laterale italiano che gradirebbe e non poco la prospettiva nerazzurra. Grazie alla mediazione dei suoi agenti, la richiesta del Manchester United si è peraltro ammorbidita nelle ultime ore, anche per la grande voglia di Darmian di tornare in Italia, più volte manifestata negli ultimi giorni. Non più prestito con obbligo di riscatto, con sei milioni subito e sei da versare al momento dell'acquisto, ma semplice diritto di acquisto del suo cartellino a giugno prossimo. Il che presuppone un rinnovo contrattuale col Manchester United, con cui è in scadenza a giugno prossimo. I Red Devils inoltre hanno abbassato ancora le pretese, venendo incontro alla volontà di Darmian: ora la richiesta è fissata a quattro milioni di prestito oneroso, più otto di riscatto a fine anno.

La Lazio continua a valutare i nomi sul mercato in uscita. Fra questi, racconta Sky, potrebbe esserci anche Milan Badelj. Il croato, per la società, non è in vendita ma lo stesso giocatore potrebbe forzare per trovare una soluzione che gli permetta di avere più spazio. E di fronte ad una proposta da 8 milioni di euro, spiega l'emittente, l'addio potrebbe diventare realtà. Ora Lotito valuta il possibile inserimento in rosa di un nuovo esterno sinistro, partito Jordan Lukaku in direzione Newcastle. Secondo le ultime raccolte da TMW alla società capitolina è stato proposto, nelle ultime ore, Antonio Barreca, ex Torino oggi al Monaco.

MARIANO DIAZ IN DIREZIONE BETIS, OBI MIKEL TORNA IN EUROPA E VA AL BORO, MENTRE CURCI SPOSA LA PROPOSTA SVEDESE. PER GIL DIAS AVVENTURA ALL'OLYMPIACOS, LO UNITED PENSA AI RINNOVI. SIMEONE-ATLETICO MADRID, AVANTI FINO AL 2022 (ALMENO).

L’Hammarby, club di massima divisione svedese, ha annunciato l’arrivo di Gianluca Curci, portiere classe ‘85 che nella passata stagione aveva giocato con la maglia dell’Eskilstuna. Il portiere ex Roma e Bologna ha firmato un contratto fino all’estate con opzione per il rinnovo di un altro anno e mezzo.

L'operazione è stata condotta dai procuratori Alexander Garini e Gustaf Grauers.

Aveva lasciato Firenze al termine della scorsa stagione, per passare in prestito al Nottingham Forest. Ma l'avventura Oltremanica dell'esterno portoghese Gil Dias è già finita. Come annunciato dai profili social ufficiali dell'Olympiacos, infatti, l'ex attaccante della Fiorentina è rientrato al Monaco dal prestito agli inglesi, per trasferirsi dunque, ancora una volta a titolo temporaneo, nella squadra del campionato greco.

John Obi Mikel torna in Inghilterra. Il centrocampista nigeriano si trasferisce al Middlesbrough dal Tianjin fino al termine della stagione. Classe 1987, Mikel ha giocato per 11 anni in Premier League, sempre con la maglia del Chelsea. Questa volta riparte dalla Championship.

Con l'addio di José Mourinho, il Manchester United si appresta a rinnovare i contratti di David de Gea e Anthony Martial. A confermarlo Ole Gunnar Solskjaer: "Siamo a buon punto, ma lascio che se ne occupino le persone preposte". Sulla posizione di Eric Bailly, obietti vo dell'Arsenal: "Non sono sorpreso del loro interesse".

Diego Pablo Simeone sta per rinnovare il suo contratto con l'Atletico Madrid fino al 2022. L'emittente spagnola Cadena Ser comunica che il tecnico dei colchoneros, insieme alla sorella-agente Natalia, sta trattando alcuni dettagli per poi firmare l'accordo con la formazione biancorossa. L'ufficialità del rinnovo fino al 2022 potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L'attuale accordo vale fino al 2020.

Victor Moses (28) è pronto a salutare il Chelsea per vestire la maglia del Fenerbahçe. Il nigeriano, secondo Sky Sports UK, potrebbe approdare in Turchia già nelle prossime ore. In questa stagione il calciatore ha giocato, tra Premier e coppe varie, sei volte per un totale di 176' trascorsi in campo.

Leonardo Jardim tornerà a guidare il Monaco dopo la partita di sabato contro il Dijon dove in panchina andrà Passi. Il tecnico portoghese è stato contattato dalla società monegasca che ha deciso di riportarlo in panchina dopo l'esonero e l'esperienza, fallimentare, di Thierry Henry. Da lunedì, il club del Principato ripartirà dunque dal recente passato e quindi proprio da Jardim.

Il Real Madrid l'ha riportato in maglia blanca dopo l'esperienza al Lione, tuttavia Mariano Díaz non ha trovato grande spazio con la formazione campione d'Europa e del mondo in carica. Mundo Deportivo scrive che il Betis Siviglia pensa all'attaccante classe '93, reduce da alcuni problemi fisici accusati nella prima parte di stagione. Adesso Mariano Díaz potrebbe ripartire indossando la maglia biancoverde, con Antonio Sanabria che saluterà l'Andalusia per trasferirsi al Genoa.