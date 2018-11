Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 novembre

GABIGOL PRONTO A TORNARE IN EUROPA, C'E' L'EVERTON IN PRESSING. CHELSEA ALL'ASSALTO DI SKRINIAR, MENTRE IL MANCHESTER UNITED PENSA A PELLEGRINI. MANOLAS VERSO L'ADDIO, MONCHI PENSA A RABIOT A COSTO ZERO. IL MILAN PENSA AL RINNOVO DI ZAPATA, LA JUVE A QUELLO DI KEAN

Secondo quanto raccolto dal portale Tuttosalernitana.com, l'ex attaccante del Benevento Fabio Ceravolo (31) potrebbe, nella prossima sessione del calciomercato, lasciare Parma. Il ds campano Fabiani, da sempre suo grande estimatore, avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore per portare nella città del mare il bomber che ha fatto le fortune in B del Benevento nell'anno della promozione sannita, quando realizzò ben 20 gol.

Gabriel Barbosa è pronto a ritornare in Europa, dopo l'esperienza all'Inter - corredata da un gol al Bologna - e quella disastrosa al Benfica. Il capocannoniere del Santos, dove è in prestito proprio dai nerazzurri, ha siglato già 17 reti in stagione, alla media di uno ogni 162' in campo. Numeri che hanno risvegliato i club del vecchio continente a ritornare su di lui. In particolare potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Gabigol. Difficile che l'Inter possa concedergli un'altra possibilità - ci sono molti giocatori in rosa, anche Keita sembra di troppo già ora - ed è quindi possibile una nuova cessione. L'Everton ha già bussato alla porta meneghina, interessato a un prestito con diritto di riscatto. L'Inter vorrebbe cederlo a titolo definitivo, anche se - in vista fair play finanziario - potrebbe ulteriormente rivalutarne il cartellino, costato 30 milioni solamente 2 anni e mezzo fa. Il Chelsea punta Milan Skriniar per gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club inglese è pronto a formulare un'offerta da 80 milioni di euro per il centrale dell'Inter e questa cifra potrebbe far tentennare i nerazzurri anche se difficilmente una squadra in lotta per i primi posti della classifica in Serie A e ancora dentro la Champions League potrà decidere di cedere uno dei suoi migliori giocatori.

Alessandro Matri, con ogni probabilità, lascerà il Sassuolo a gennaio. Chiuso da vari profili, in particolare Kevin Prince Boateng, il centravanti - ex Milan e Juventus - cercherà una soluzione per giocare di più. Chievo ed Empoli, in questo senso, hanno già effettuato sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione.

Come riporta Sky Sport, il futuro di Moise Kean è legato al rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Prima di cederlo in prestito nelle prossime finestre di mercato, infatti, la Juventus punta a prolungare l'accordo in essere con l'attaccante azzurro. Un passaggio chiave e fondamentale per non rischiare di perderlo a zero e ritrovarsi con l'acqua alla gola in futuro. Per l'ex Hellas sono arrivate tante offerte in estate, non solo per un prestito. La società, però, ha preferito tenerlo per dargli la possibilità di crescere allenandosi con i campioni a disposizione di mister Allegri. Adesso tutti si attendono il salto di qualità dal primo millennial a esordire con la maglia dell'Italia.

Nei giorni scorsi era emerso il nome di Lorenzo Pellegrini della Roma come possibile obiettivo di mercato del Manchester United. E quest'oggi anche il Daily Star parla di questa eventualità, con José Mourinho che vorrebbe portare a Old Trafford l'ex Sassuolo già in questa sessione di gennaio. Con lui, lo Special One ha puntato anche Gary Cahill e Diego Godin. La squadra capitolina intanto sarebbe molto interessata ad Adrien Rabiot. Il classe '95 del Paris Saint-Germain è in scadenza contrattuale e Monchi ci vuole provare. Per riuscire nell'intento, deve giocare d'anticipo, perché la concorrenza per il centrocampista c'è ed è forte: Juventus, Barcellona e Bayern Monaco. Per questo il direttore sportivo giallorosso potrebbe provarci già a gennaio. Kostas Manolas intanto potrebbe lasciare: Sky Sport fa sapere che il centrale greco, dopo essere stato vicino al trasferimento allo Zenit nell'estate 2017, potrebbe davvero prendere in considerazione l'idea di lasciare la Capitale per provare una nuova sfida, in Italia (la Juve lo segue) o all'estero. Magari con l'aiuto di un nuovo agente, che prenda il posto dell'attuale Ioannis Evangelopoulos.

Nuova idea mercato per la difesa dell'Atalanta. Il nome è quello di Dominik Kruzliak, nazionale Under 21 della Slovacchia, centrale classe 1996 dell'MFK Ruzomberok. Contratto in scadenza nel dicembre del 2019, cinque gare giocate nell'ultima Fortuna Liga, è nato e cresciuto con la società allenata da David Holubek. Kruzliak è monitorato dalla scorsa stagione dalla Dea.

Possibile rinnovo per Cristian Zapata con il Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport il difensore colombiano si giocherà molte delle sue chance di permanenza in rossonero nelle prossime settimane, quando scenderà sempre in campo, viste le tantissime assenze, con il suo contratto che scadrà il prossimo 30 giugno ma che potrebbe essere comunque prolungato se dimostrerà di poter essere utile alla causa di Rino Gattuso.

IL BARCELLONA SU FORNALS, ALCACER DIVENTA UN GIOCATORE DEL BORUSSIA DORTMUND. PSG, OCCHI SU DE JONG, IL LIVERPOOL SI TIENE STRETTO FABINHO E L'ARSENALE TENTA IL REGISTA WEIGL. CHELSEA, RINNOVO PESANTE: KANTE' RIMANE ALMENO FINO AL 2023

Il Real Murcia, storico club spagnolo che milita nella terza serie, dopo diversi passaggi di proprietà sta riscontrando una difficile situazione a livello economico-finanziaria. La società per evitare il fallimento ha aperto all’azionariato da parte dei tifosi per chiudere aiuto e non scomparire. C’è stata grande adesione da tutto il mondo perché con 1 euro e 20 si possono acquistare dieci azioni del club. Tra i più convinti a partecipare sono stati i sostenitori della Roma e del Milan, tra i personaggi più noti c’è anche il portiere rossonero Pepe Reina che su Twitter ha annunciato ieri l’acquisto delle azioni del Real Murcia. Non solo Arsenal su Pablo Fornals, centrocampista del Villarreal recentemente entrato nel giro della Roja di Luis Enrique. Secondo Marca infatti anche il Barcellona si sta muovendo per lui e negli ultimi giorni ci sarebbe stato un contatto fra i dirigenti blaugrana e l'entourage del calciatore la cui clausola rescissoria è di 25 milioni di euro.

Il Borussia Dortmund ha riscattato Paco Alcácer, ora è ufficiale. L'attaccante arrivato in estate dal Barcellona con la formula del prestito ha subito guadagnato la fiducia e la stima del club giallonero, che ha così deciso di anticipare i tempi per acquistare l'ex Valencia a titolo definitivo. Lo spagnolo ha siglato un contratto fino al giugno 2023 con la Società teutonica.

Al fianco del tecnico Tuchel in conferenza stampa per il PSG si è presentato anche Julian Draxler, talento tedesco che nelle ultime settimane ha arretrato il proprio raggio d'azione: "E' un ruolo nuovo per me, stare vicino a Rabiot e Verratti è divertente. Neymar e Mbappé out? Abbiamo tanti bravi giocatori offensivi che possono segnare o fare assist. La mia situazione? Mi piace il club e mi trovo benissimo a Parigi. Abbiamo una grande squadra, sono davvero felice". I francesi intanto entrano in corsa per il talento dell'Ajax Frenkie De Jong. A scriverlo è il portale francese Culture PSG che spiega come nei giorni scorsi il suo agente, Ali Dursun, si sia incontrato con i dirigenti del PSG per parlare del possibile trasferimento. Il giocatore avrebbe già dato il proprio gradimento al pari del Barcellona.

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul rinnovo di Mane e le voci su Fabinho: "Il rinnovo di Mané è un'ottima notizia, secondo me un prolungamento è una cosa più grande e importante di un acquisto. E' un bel segnale, alcuni anni fa i giocatori dovevano andare via per fare l'ultimo salto, oggi invece non è più così. Fabinho? Ora sta giocando parecchio... ovviamente non se ne andrà a gennaio, sarebbe completamente folle". L'Arsenal, secondo il The Sun, a gennaio tornerà all'assalto di Julian Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund. Il classe '95 quest'anno non ha ancora trovato continuità di impiego e in inverno potrebbe spingere per un suo passaggio ai Gunners. Ma la notizia del giorno è il rinnovo

del centrocampista del Chelsea N'Golo Kanté, che ha prolungato il proprio contratto con i Blues fino al giugno del 2023. A renderlo noto è il profilo Twitter del club guidato da Maurizio Sarri.